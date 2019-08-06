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塔羅：當心！最近你的情路會遇上「雷陣雨」？

2019-08-06 14:25聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

一段戀情的萌芽初期，總像是濃情蜜意的艷陽天，然而隨著兩人交往的日子久了，愈來愈瞭解熟悉彼此，也會不經意地下起一場偶陣雨！想知道當感情路上遇見不如人意的狀況時，你該如何面對嗎！現在就讓科技紫微網來為你占卜。

圖片來源／Shutterstock
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占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默念：「我遇上感情的變故，要怎麼面對？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網
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占卜結果：

　

選牌1：教宗

選到這張牌的你，最近你們可能為了不同的信仰或政治立場，想試圖說服對方的支持，導致兩人關係有點僵持不下，互不相讓。建議你要多給彼此一點空間，有觀念不同的地方，可以學著換位思考，甚至多聊聊其他，共同的興趣與話題，你會發現，當你不再執著於自己的想法，兩人相處起來也會感到特別輕鬆。

　

選牌2：戀人（逆位）

選到戀人逆位牌的你，代表目前兩人的關係有點緊張，可能會出現無法忍受彼此缺點的狀況，相互看不順眼，爭執不但變多，感情也顯得有點疏遠。或許已經有一方，正思考著是否要再繼續交往下去的難題，如果你能多看看、想想對方的好，而不是總斥責對方的不好，將會使得你們的戀情，雨過天晴。

　

選牌3：節制

選到節制牌的你，表示最近你們兩人會遇到一些，關於面對現實生活的溝通障礙，可能來自於彼此的金錢觀念上、日常習慣中，較為務實的課題考驗。倘若你是想要安穩長久的感情，建議要調整自己的心態，必需明白柴米油鹽這類生活鎖事，才是真實情感的大部份。如果你想要的，只是談場浪漫的戀愛，那就好好享受這短暫的激情花火吧！

　

選牌4：死神

選到這張牌的你，最近你們可能經常發生衝突，吵得不可開交，在彼此心裡都留下了難以抺去的疙瘩，對於這樣的關係，有點心灰意冷。雖然感到失望，但只要與對方坦誠心裡的真實想法，換一種不同以往的相處模式，也許會為你們的戀情帶來新的轉機。

　

選牌5：高塔

選到高塔牌的你，最近覺得你的另一半，有事情隱瞞著你，甚至突如其來的提出分開的要求，但這不代表一定是不好的事情，有可能是因為他被指派至異地出差，或有其他不能抗拒的原因。建議你要先冷靜下來，瞭解清楚這些重大變化的真實情形，有變動不見得是壞事，既然改變不了接下來會發生的事，那麼就選擇接受新的模式，也許會有讓你意想不到的收穫。

　

選牌6：星星（逆位）

選到星星逆位牌的你，代表最近你可能把彼此的未來，想像得過於美好，以致於當你的另一半，不如你預期，你會對他感到失望，對這段感情失去信心。建議你放慢腳步，現實與理想總是會有所差距，當你願意配合妥協，直到兩人步伐及理念一致時，才能一起追逐屬於你們的夢想。

　

【延伸閱讀】

抽牌預知，你的情人變心了？

你與他情投意合？靈繪塔羅論斷

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網教宗

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