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2019上半年好苦！來看今夏苦盡甘來的生肖 越過越順利

2019-08-02 14:27聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

哪些生肖2019年上半年壓力較大、過得較辛苦，夏季卻能苦盡甘來？科技紫微網將為大家詳細分析，看看你今夏可否轉苦為樂！

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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生肖兔

時來運轉，輕鬆自在

生肖屬兔者今夏有時來運轉之好運。承受了上半年的辛苦磨難後，你將迎來輕鬆自在的夏季。今年上半年有著太多的責任壓在你身上，讓你感覺喘不過氣來，甚至有種想要逃離的衝動。別擔心，這只是好運降臨前的考驗，進入夏季後，運勢漸升，貴人加持，做什麼事都能事半功倍。

　

生肖龍

撥雲見日，苦盡甘來

生肖屬龍的人上半年被繁雜瑣事纏身，有手忙腳亂之傾向，易被諸多煩心事攪得頭疼，難得清閒。進入夏季後，會有撥雲見日、苦盡甘來之好運，肩上的壓力將減輕不少，也有更多的休閒時光，心無雜事，敞亮又舒暢，能把工作和生活都打理得井井有條，過個清爽的夏季。

　

生肖牛

雨過天晴，心情舒暢

生肖屬牛的人上半年過的是較為晦暗的日子，心情常有起伏，負面思考較多，常常念頭打結、想個沒完，難以放開心懷。進入夏季後，有雨過天晴之好氣運，心情逐漸開展，感覺整個人都變得輕鬆飛揚起來。有機會成為人群中閃亮的一顆星，甚至有一鳴驚人的好運，要好好把握唷。

　

生肖蛇

柳暗花明，好運連連

生肖屬蛇的人上半年人際關係不太和諧，易因結交損友，讓你陷入各種不愉快和糾紛之中，被紛繁複雜的人際問題弄得焦頭爛額。但這只是一時的運勢低潮，進入夏季後，將迎來柳暗花明之運勢，不但人際問題獲得解決，還有機會結交到在事業和生活上都於你有益的新朋友，使運勢上升。

　

生肖狗

雲開霧散，悠閒從容

生肖屬狗者上半年吃了一些苦頭，在重壓之下苦不堪言，難有突破。再加上生活中的磕磕絆絆，讓你常處於不開心的狀態，日子難熬。挺過了上半年，進入夏季後，烏雲漸開，迎來燦爛陽光，諸多問題都將逐步獲得解決，心情也變得越來越好，悠閒又從容。

　

順逆有時，吉凶亦有時。面臨低潮、諸事不順時，別心急，也別嘆氣，把心態調整到最佳狀態，才有機會迎向雨過天晴，甚至還能看到美麗的彩虹唷！

　

【延伸閱讀】

批流年！下半年你能越過越順？

日本靈能老師，預言近期大事件

　



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