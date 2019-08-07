小心逼出病！這5種人工作時總把自己逼太緊？

2019-08-07 11:06 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

你是工作狂嗎？把自己逼這麼緊，是要求完美、追求成功、還是想不斷往上爬？且看科技紫微網為你詳細分析，什麼命格的人在工作上容易把自己逼太緊！

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武曲星

忘我工作，追名逐利

武曲星命格者吃苦耐勞，有一股不服輸的韌勁，又一心想要財富、權力、地位。為了這些，你可以不惜代價，埋頭工作，甚至把自己逼上絕路，除了不斷向前，別無去處。你是屬於那種一工作起來，就會忘記時間、忘記睡覺的人。在工作時，你的腦中想的只有功成名就，賺很多很多的錢，因此你可以完全忘記自己，把自己逼得很緊，只為了享受事業中帶來的挑戰。

廉貞星

事業心重，追求成功

廉貞星本就是一顆事業之星，此命格者事業心重，自信心強，一旦為了事業開始打拼，就會從早到晚，不畏辛勞。當然，那必須是你喜歡的、能帶來成就感的事業。為了追求事業成功，你會把工作以外的事都擱到一邊，一心投到工作中，把握一切機會，運用一切人脈。一不小心，你就會把自己逼得太緊。

天機星

勤勤懇懇，默默耕耘

天機星命格的人是軍師格、智慧星。你凡事都想得比別人快、多、深，喜歡思考，工作專注，勤懇踏實的默默耕耘。你容易因為想得多，擔心做不好而遭受批評；或是沉浸於思考和鑽研中難以自拔，而把自己逼得過緊。小心因此而造成精神緊張，過度憂慮，弄出一身病。愛思考鑽研並沒有錯，但是，身體和精神也需要放鬆，若思慮過多而成疾，就得不償失了。

太陰星

專心工作，追求完美

太陰星命格者有很高的理想，要求完美，特別在意周圍人的看法與評價，希望獲得肯定。工作認真負責，喜歡分析研究，在意小細節，常常反覆修改、確認，想要做到十全十美，生怕出一丁點差錯。也正因為如此，你常常會把自己逼入緊張的情境中。別太在意周圍人的眼光，放輕鬆一些，快樂工作，享受工作，切不可把自己逼入死胡同。

七殺星

以工作找成就，實現自我價值

七殺星命格的人自信滿滿，幹勁十足，追求事業發展，喜歡不斷迎接新的挑戰，為達目標不畏艱辛。你的人生就是不停開拓，想要以開創事業來實現人生的價值，完成自己的成就感。為此，你常常馬不停蹄、閒不下來。為了攀登事業高峰，你不斷讓自己處於冒險與挑戰中，也常常會把自己逼得太緊，小心走火入魔。

在職場中有目標，希望被肯定，都是正常的。只是，把自己逼出病來可就得不償失了。如果你在工作時總是太緊繃，不妨思考一下，是不是該換個更適合的環境，讓你更能發揮才能？

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