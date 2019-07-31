水瓶對家高標準、天秤用心經營！來看最顧家星座TOP5

2019-07-31 09:17 聯合新聞網 安妞‧星座



圖／Stocksnap 分享 facebook 每個想結婚的人，都期待有一個幸福美滿的家庭，而幸福美滿的家又談何容易？在這離婚率這麼高的現今社會，能夠做到像結婚誓詞一樣，願意一起享受美好、一起面對困難，真的不是每個人都可以。而家庭就是安全感的基石，是創造力的泉源，是孕育美好的初始。就讓我們來看看十二星座裡面誰最顧家吧！

第五名：水瓶座

水瓶座的人是很難走入婚姻的，但他們對於婚姻與家庭的安穩又是特別的渴求，在內心深處他們期待與靈魂伴侶相伴一生，他們要嘛不結婚遊戲人間，要嘛就是渴求百分之百的結合，所以當他們願意走入婚姻，就會對這個家有一個非常高的期待標準，他也會盡力的去滿足這個家的需求，就像是裝滿水的瓶子，要小心呵護著這滿滿的幸福，千萬不能被撞壞水壺。

他們會在生活大小事情上用心安排，關心家裡的每個人到底有沒有吃飽穿暖，物質有沒有被滿足好，甚至會追蹤大家的健康狀況。而在精神層面會希望全家人都能去報名體驗營、或是各種成長課程，因為對他們來說全家一起成長，才能永保安康。

第四名：獅子座

熱情奔放的獅子座意外非常顧家的，在外雖然會走路有風赤焰焰，但內心就是大貓的他們，顧家程度就是獅子王電影級的溫馨，在外要求伴侶給足他們面子，回到家就化身乖巧小貓咪，家事廚房一把罩，旅遊規劃不嫌少，熱情的他們希望自己的家人每天笑容滿面，能帶給家人幸福的事情，獅子朋友會盡量去做，但同時他們也希望每一位家人都有一樣的心情，都願意付出，不計較小事。

不過獅子座朋友不喜歡熱臉貼冷屁股，如果他們的付出跟努力被忽視，沒有得到掌聲跟感謝，會讓他們感到憂鬱與心碎，最好的做法就是常常讚美跟感謝他們，他們就會任勞任怨的付出，並且樂在其中！

第三名：天秤座

四海之內皆兄弟，社交生活如魚得水的天秤座，其實是非常戀家的一群人，因為他們非常的懶惰，希望擁有一個讓他們能夠安心自在的堡壘，好讓他們在辛苦一天之後，能夠被溫暖照顧。天秤座的人大部分都很孝順，對於家庭倫理的觀念可說是非常重視，所以成家後的天秤座，會非常重視家庭，體貼照顧家人，對家人無限大方，享受親子天倫之樂。而且很喜歡全家一起出遊，幽默的他們除了會體貼家人的需要之外，也會很用心地去經營家庭氣氛，擺一桌美麗溫馨的晚餐饗宴，打開水氧機放入紓壓的精油香氛，營造優雅又舒適的家庭環境，可以說是浪漫又幸福。

偷偷告訴你，天秤座的人其實非常吃撒嬌跟讚美這套，如果你跟他說：寶貝，你折的衣服怎麼這麼好看，讓我每次穿衣服都好感動。或者是，只有你煮的料理會讓我無法忘懷。他們就會像被施了魔法一樣，很開心的一直奉獻喔。

第二名：金牛座

務實穩重的金牛座們，對於家庭的想像與規劃，是非常實際並且穩固的，與其說他們在建立家庭，不如說他們正在努力打造心目中的夢想王國，每一片磚瓦都是金牛精心準備的，他們會對伴侶有家庭原則的要求，相對的他們也很願意滿足伴侶的期待，不管是安排家族聚餐這種麻煩事，或是每天接送小孩，用心挑選補習班，他們都義不容辭。而且為了維持婚姻的美滿，他們會努力賺錢養家，也願意常待在家裡，但唯一要小心的是，如果伴侶的身材跟臉蛋開始走山，重視物慾的金牛會開始不太有動力繼續努力。

第一名：摩羯座

摩羯座朋友在感情上分兩大類，一種是對愛負責非常深情，一種是非常任性浪蕩不羈。在這邊我們討論的是深情雋永的魔羯朋友，這種類型的魔羯座對愛情與家庭，可以說是上窮碧落下黃泉，使命必達。簡直把幸福跟照顧當作業績在做，就為了維持家庭的溫暖感。但摩羯座的顧家是深埋在生活細節裡的，譬如在玄關留一盞燈給最後到家的人，替你規劃財務買基金和保險，安排健身計畫讓家人瘦身有成，堅持養生飲食保持大家的身體健康。因為害羞的他們總是用行為來表達深深的愛。而他們也會因為有家庭的責任，讓自己不斷成長成為家裡永遠的靠山。