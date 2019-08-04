殺破狼周運勢／牡羊桃花旺盛有豔遇 天蠍薪資待遇水漲船高

2019-08-04 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年8月5日~8月11日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

戀愛運佳，金星、太陽、火星齊聚戀愛宮位，相位良好，與喜歡的對象關係明朗化，兩人進入熱戀階段。單身的白羊座會在此時收養寵物，生活變得比較有重心。

遠行運方面，在遠行宮位的木星與玩樂宮位的金星、太陽有良好連結，此時遠行旅遊，食宿待遇會十分奢華，旅途愉快。在外地桃花旺盛，會有豔遇，甚至陷入異國戀情中。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的土星與冥王星持續呈現合相狀態，對於工作職場產生倦怠感，這段時間會選擇待業休息，或是休長假。需要花較多的時間思考人生下一階段如何規劃，不想繼續庸庸碌碌，但目前會較無頭緒。

學業運方面，在學業宮位的木星受到海王星影響，雖然在暑期階段，某些白羊座會為了論文或是一些學習計畫在學校奮戰，然而現階段也正面臨瓶頸，萌生放棄的念頭，卻又不甘功虧一簣。

金牛座：

整體運勢：

家宅運方面，金星、太陽、火星齊聚在家宅宮位，有搬家需求的金牛座，會很有效率地找到理想的物件，並且順利搬進新居。沒有搬家需求的金牛座，家人對你特別大方，會請你吃飯，或是全家一起出遠門旅遊。

金錢運方面，在財務宮位的木星與金星、太陽有良好連結，投資運佳，短線會有不錯的獲利。沒有投資習慣的金牛座，會繼承家人給予的一筆資產，或是靠著買賣房子、出租房屋增加許多收益。

本週須注意的部分：

遠行運方面，土星與冥王星合相在遠行宮位，在海外生活、留學、外派、工作的金牛座，在外地會有水土不服的問題，此時會特別想家，萌生回鄉的念頭，在海外旅行感覺當地的人對你不太友善，對於旅遊的地區產生不良的印象。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到財務宮位的木星影響，某些資產被週遭的人知道，會引來許多人跟你借錢，需特別注意「財不露白」。此時也容易與人發生財務糾紛，甚至要上法院討回公道。

感情運方面，在人際關係宮位的海王星受到慾望宮位的木星影響，與某個人的關係已經超越了友情的界線，卻依然處在妾身不明的位置，會對於人際關係的距離難以拿捏。

雙子座：

整體運勢：

面試運佳，金星、太陽、火星齊聚面試宮位，面試新工作十分順利，很快就會收到錄取通知。參加國家考試、認證的雙子座，成績會跨越門檻，進入理想的單位。

旅遊運佳，金星、太陽、火星齊聚旅遊宮位，與喜歡的對象會有機會到海外旅遊，雙方在旅行的過程中關係會更進一步。某些雙子座在旅行時，會遇到合得來的旅伴，甚至發展出新戀情。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的木星受到海王星影響，目前正處於是否要與某個人進入穩定關係的關鍵，然而目前工作處在高不成、低不就的狀態，讓你不想這麼快被制約。

金錢運方面，在金錢宮位的水星持續受到財務宮位的冥王星影響，債務與投資暫時止血，設下停損點，但後續要還的債務讓你感到十分沈重，暫時無法過奢侈的生活，很多花費都要節制。

工作運方面，在志業宮位的海王星受到木星影響，感覺整個職場不是太友善，此時會騎驢找馬，尋求新的工作機會。某些自己創業的雙子座，合作夥伴會棄你而去，留下一堆爛攤子難以收拾。

巨蟹座：

整體運勢：

金錢運佳，太陽、金星、火星齊聚金錢宮位，相位良好，工作收益增加，領到額外的加給或獎金，手上會有餘裕的金錢花費在享受上。會買些奢侈品犒賞自己。

工作運方面，在工作宮位的木星與金星有良好連結，在職場上的地位與薪資都有提升的趨勢，先前在工作領域被虧待或是不友善的問題終於煙消雲散，會對於目前的生活比較篤定了。

本週須注意的部分：

感情運方面，冥王星與土星持續呈現合相狀態，受到水星的影響，必須要刪除前情人的照片與回憶，才能迎接新的戀情進入生命，然而有些過往會令你不想面對，或是不想忘記。

健康運方面，水星持續在命宮影響，依然要當心著涼感冒，呼吸系統受到影響，同時在健康宮位的木星受到海王星影響，每天都感覺睡眠不足，精神不佳，工作有過勞的狀況，還有些發福，會需要上一些運動課程維持身體健康。

獅子座：

整體運勢：

感情運方面，金星、太陽、火星齊聚命宮，會鼓起勇氣對喜歡的人表示好感，因此發現對方也注意你很久了。某些獅子座會被意想不到的對象表白，在不討厭對方的情況下，會試著跟對方交往看看。

工作運方面，在志業宮位的天王星暫時脫離不良相位的影響，工作領域上的煩惱暫時解除，人事的異動也已經平息下來，有些任務在此時終於告一段落。然而對於職場的變動心有餘悸，會開始騎驢找馬，尋求其他領域發展。

本週須注意的部分：

健康運方面，在健康宮位的土星、冥王星持續呈現合相，同時，在疾厄宮位的海王星受到木星影響，長期作息不正常，身體出現慢性疾病的徵兆，同時有失眠、精神恍惚的問題。

金錢運方面，在財務宮位的海王星持續受到木星影響，在寵物與小孩身上花費的金錢較多，有些開銷其實是沒有必要的。某些獅子座這段時間消耗太多金錢在追星、看演唱會、玩樂上，在歡愉過後，覺得生活很空虛，錢也沒存下來。

處女座：

整體運勢：

遠行運方面，在遠行宮位的天王星脫離不良相位的影響，受到便宜的機票吸引，會很迅速地決定一趟海外的旅行，快閃到某個城市，暫時脫離現在的生活圈。

家宅運方面，在家宅宮位的木星與金星有良好連結，家人偷偷在你的戶頭留下一筆錢，突然需要急用時，會覺得溫暖窩心。某些處女座在整理舊衣服時，會在某件外套口袋裡撈出大鈔，讓你喜出望外，感覺賺到。

本週須注意的部分：

感情運方面，金星、太陽、火星齊聚秘密宮位，會默默關注前情人目前的動態，此時會發現一些令你不悅的事情。然而與對方的關係已經結束，只能一個人生悶氣。

人際關係方面，在人際關係宮位的水星持續受到冥王星影響，在朋友圈中一直流傳著不利於你情感關係的事情，覺得這些人根本就是消費你的豬隊友，會與一些朋友斷絕往來。

天秤座：

整體運勢：

人際關係運勢佳，金星、太陽、火星齊聚人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，會認識許多新朋友，其中會出現讓你有好感的天菜，不過只敢遠觀，不好意思與對方太接近。

金錢運方面，在財務宮位的天王星脫離不良相位的影響，本週會有額外的外快收益進帳，為數不少，可讓你過一段好日子，有投資習慣的天秤座，短線會有不錯的獲利，請見好就收。

感情運方面，金星進入人際關係宮位，會對某個朋友產生特殊的好感，兩人距離在逐漸拉近，卻對於進入戀愛關係有些怯步，深怕更進一步，雙方連朋友都做不成。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的水星持續受到冥王星影響，在職場溝通不良，上司或主管會以嚴厲的言語責備你，甚至感覺被羞辱。某些天秤座正處於工作的倦怠期，會在此時休長假，或是留職停薪一陣子。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星與土星持續呈現合相狀態，受到水星的影響，與某個家人的關係不太理想，甚至因此斷絕往來。某些天秤座需要放棄工作照顧家庭，會發現顧家比工作更勞累。

天蠍座：

整體運勢：

工作運佳，太陽、金星、火星齊聚在志業宮位，工作表現亮眼，在工作領域受人矚目。此時會受到上司或貴人拔擢，晉升到重要的職位，薪資待遇也會水漲船高。

感情運方面，在感情宮位的天王星脫離不良相位的影響，不愉快的事情終於煙消雲散，雙方又恢復以往的甜蜜。單身的天蠍座會在非常短的時間與某個人進入交往關係，但因為較欠缺考慮，會不太習慣非單身的狀態。

本週須注意的部分：

遠行運方面，在遠行宮位的水星本週依然受到冥王星影響，遠行在外要注意交通安全，某些行程會因為一些因素必須取消或延遲，甚至會滯留在某個區域動彈不得，無法順利回家。

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到海王星影響，會花很多錢在吃喝玩樂，或是寵物、小孩身上，有些花費是不必要的浪費。某些天蠍座不惜傾家蕩產飛到海外追星、看演唱會，造成生活費用變得拮据。

射手座：

整體運勢：

遠行運佳，太陽、金星、火星齊聚遠行宮位，此時出門遊玩，會玩得十分愉快，受到高規格的款待。甚至會在旅行途中有豔遇，某些射手座則是會與同行的旅伴產生特殊的情感。

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，突然有個可以休息的工作空檔，可以讓你放空或是安排遠行。某些射手座會被迫休假，突然閒閒沒事做反而覺得心很慌。

感情運方面，在遠行宮位的金星與太陽呈現合相，遠距戀愛的射手座，會與戀愛對象見面，有比較多的時間可以好好相處。單身的射手座很受外國人歡迎，會有異國桃花對你表示好感。有伴侶的射手座與另一半不妨一起遠行旅遊，雙方關係會更為甜蜜。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在財務宮位的水星持續受到冥王星影響，辛苦所賺來的錢，全部都要拿去彌補財務漏洞與還債，生活有些拮据。某些射手座會出租家中多餘的空間取得被動性收入，卻也因此限縮掉自己的生活空間。

健康運方面，在疾厄宮位的水星持續受到冥王星影響，依然是容易感冒的時期，此時是呼吸道疾病好發的高峰期，某些射手座感冒一直無法痊癒，會意識到身體需要調養一陣子了。

摩羯座：

整體運勢：

金錢運佳，金星、太陽、火星齊聚財務宮位，偏財運佳，可試試手氣。有投資習慣的摩羯座，短線會有不錯的獲利，但請見好就收。沒有投資習慣的摩羯座，購物會獲得划算的折扣，或是因為累積刷卡點數而得到非常好的禮物。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星脫離不良相位的影響，閃電進入一段關係後，對於彼此的背景感到十分好奇，雙方會有說不完的話題。單身的摩羯座，會被意想不到的對象告白，對這突如其來的桃花有些不知所措。

本週須注意的部分：

健康運方面，金星、太陽、火星齊聚疾厄宮位，當心血光之災，容易發生意外傷害，同時會是感染感冒的高峰期，喉嚨易發炎、失聲。心血管方面的問題也要特別留意。

工作運方面，在面試宮位的海王星受到木星影響，在尋找新工作的過程中，不斷被質疑與打槍，漸漸失去信心。不需要面試的摩羯座，感覺與人溝通不良，覺得你說什麼話，都沒人能理解，心裏感到挫折。

水瓶座：

整體運勢：

感情運佳，金星、太陽、火星齊聚感情宮位，與喜歡的對象關係明朗化，雙方都有更進一步的打算。單身的水瓶座，身邊會出現天菜級的人物，對你十分友善熱情，讓你心中小鹿亂撞。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與秘密宮位的土星、冥王星有良好連結，會在家中的抽屜發現家人藏的私房錢，這筆錢可讓你過一段奢侈的好日子。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的水星持續受到冥王星影響，有些決定一旦說出口，就很難再收回，雖然內心悔恨不已，卻不容你回頭。某些水瓶座此時正在交接新的職務階段，有一些事務必須交代清楚才能走人。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星持續受到海王星影響，與週遭的人在金錢往來時要特別謹慎，此時容易被信任的朋友詐財騙錢。與人合夥團購，或是做生意也容易起糾紛。

雙魚座：

整體運勢：

工作運佳，金星、太陽、火星齊聚工作宮位，會有一份輕鬆又光鮮亮麗的任務指名要你承接，這份工作會讓你獲得不少進帳，同時會使你成為工作領域中受人矚目的焦點。

旅遊運佳，在旅遊宮位的天王星脫離不良相位的影響，會有一個工作空檔可以休假出門旅遊，在沒有任何計劃的情況下隨機逛逛，會發現令你驚喜的風景。某些雙魚座會快閃某個景點打卡朝聖，以非常快的時間遊覽某個城市。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的水星受到冥王星影響，對於某個腳踏兩條船的對象已經心寒，此時終於清醒，再怎麼喜歡某個人，也不能讓自己被所愛的人糟蹋，這樣只會使別人更輕賤你。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星持續受到水星影響，在朋友圈中流傳一些不好聽的流言蜚語，使得有些朋友在這個時候遠離你。某些雙魚座與長輩相處不太愉快，會使你遠離一些親戚，不再與他們往來。

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