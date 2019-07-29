小孟塔羅：我的盲點是什麼？如何突破

2019-07-29 08:58 聯合新聞網 文／小孟



圖／Unsplash 分享 facebook 盲點一般是指人們留意不到的地方，或者令人留意不到的事物。正因自己難以察覺，若有人願意主動告知，著實是件幸運的事，應當好好謹記在心。有些人可藉由過往經驗，找出重蹈覆轍的原因，是由什麼盲點導致的。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，我的盲點是什麼？如何突破？

請憑直覺選擇一張牌。 分享 facebook

塔羅牌圖作者：Jaymi Elford&Franco Rivolli(Triple Goddess Tarot)

A：忠言逆耳。(愚者牌正位)

牌面上有一個女子和一隻貓，空中的光點吸引他們的目光。

A：忠言逆耳。(愚者牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你對於他人給予的建議，容易有聽不進去的盲點。也許是對事情的堅持，或是自身主觀的看法，讓你在聽見逆耳的話語時，會感到刺耳而有所抗拒。小孟老師在此建議你，用好奇心聆聽他人的想法，吸收你認為有道理的部份，會讓你變得更加完整。

B：預設立場。(隱者牌正位)

牌面上有一個全身披斗篷的人，提著手上的燈照亮前方的路。

B：預設立場。(隱者牌正位) 分享 facebook

這張牌表示過往的經驗，容易讓你對特定事物有盲點。例如：你曾被某星座的人傷害過，往後你遇到這個星座的人，都會格外注意、特別小心，因為你害怕再次受傷。小孟老師在此建議你，每個人都是獨一無二的，用單純的心跟對方相處，一點一滴的認識吧！

C：忽略優點。(月亮牌正位)

牌面上有一名女子，鏡子裡照映出她的樣貌。

C：忽略優點。(月亮牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你的盲點是，常專注在自己的缺點上，而忽略了你所擁有的。你是否常覺得自己不夠好，有許多需要進步的地方呢？通常你會想要上課進修，以加強自己不足的地方。小孟老師在此建議你，當你看到鏡中的自己時，請對著他說：「你很棒！」，練習看到你好的一面。

D：想而不做。(世界牌正位)

牌面上有一名浮在空中的女子，右手上方有一顆火球。

D：想而不做。(世界牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你覺得自己的影響力有限，只讓腦中念頭一閃而逝，沒有跟著你的想法執行。但這樣凡事往心裡吞，問題並不會自動消失。例如：為自己不懂的疑問發聲，為不平的狀況溝通解決等等。小孟老師在此建議你，俗話說：「勿以善小而不為。」，勇敢的做自己吧！

E：想的太多。(皇后牌正位)

牌面上有一名懷孕的女子，頭上有五隻發光的蝴蝶。

E：想的太多。(皇后牌正位) 分享 facebook

這張牌表示你的盲點，就是遇到不確定的狀況，很容易就先往壞處想。當你出門看見天氣陰陰的，便會出現擔心下雨的念頭，當另一半沒接你的電話時，你便會開始想東想西了。小孟老師在此建議你，擔心並不是一種關心，反而是最溫柔的咀咒，請試著放開這些不好的念頭。