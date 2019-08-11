每日星座運勢／水瓶適合扮演傾聽者 金錢運作頻繁

2019-08-11 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-08-11

牡羊座

加強人際關係之日，多進行社交活動，會有不錯的收穫。

整體運：★★★☆☆

單身者在愛情上顯得有些遲緩，不能一昧等待，主動出擊才有希望，以免讓別人捷足先登。社交運良好，參加朋友聚會可以讓對方多介紹一些不同領域的人給你認識，玩得開心的同時能交到不少新朋友。

愛情運：★★★☆☆

不想約會，只想一個人待在家中看電視、看一本好書，可偏偏有異性朋友找上門來喔！

事業運：★★★★☆

運勢很不錯，易得貴人助力，遇到難以處理的事情，可求助於親朋好友。

財運：★★☆☆☆

「明知山有虎，偏向虎山行」的行為，其精神值得讚賞，不過容易引發不可預料的事，使你破財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00雪花銀

開運方位：正南方向

金牛座

善於營造氣氛，把快樂傳播給眾人。

整體運：★★★★★

今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機會，做好投資計劃就趕快行動吧！

愛情運：★★★★☆

已婚者多與另一半分享你的心情，對感情有加分作用；單身者異性助力強，有戀愛機會。

事業運：★★★★★

衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的事務快快處理完吧！

財運：★★★★☆

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00杜鵑粉

開運方位：東南方向

雙子座

清楚瞭解自己想要的後再付諸行動。

整體運：★★★☆☆

兩人在經濟方面意見發生分歧，容易發生爭吵和冷戰；投資上不要盲目跟風，否則易發生虧損；與父母多溝通，讓他們瞭解你的近況，使他們減少對你的牽掛。

愛情運：★★☆☆☆

別對另一半太冷落，有時間不妨陪對方去看看浪漫的愛情電影，可讓戀情順利發展喔。

事業運：★★★☆☆

做事較為被動，總等著家人或朋友的安排。凡事應主動，積極表現會才有更好的機會喔！

財運：★★★☆☆

小賭怡情，大賭傷神。勿把過多錢財做為賭注。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00遠洋藍

開運方位：正南方向

巨蟹座

時間充裕，適合整理思緒的一天。

整體運：★★★★☆

今天可以放下學習與工作，靜下心來感受生活，思考的時間增多，也會有不一樣的感受與體悟，讓你看清了一些事態。晚上有機會結識各種職業的新朋友，其中不乏優秀的異性朋友，單身者多留意，有機會發展一段戀情。

愛情運：★★★★☆

伴侶顯得更浪漫感性，會製造生活情趣，相對地，對方也希望你有所回應，而非對牛彈琴！

事業運：★★★☆☆

許多事情都需要你親自處理，有些忙不過來，注意調節，別讓繁雜事務影響了心情。

財運：★★★★☆

財運極佳，不用為金錢擔心。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00薰衣草紫

開運方位：正南方向

獅子座

愛情特別順利，充滿活力的一天。

整體運：★★★★★

戀愛成熟者可望修成正果；已婚者有機會得與另一半約會，重溫戀愛時的浪漫與激情。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家，能夠節省不少支出。閒暇時看看關於理財方面的書籍，受益匪淺。

愛情運：★★★★★

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。遇到問題可以請情人協助，他能夠給你強大的助力喔！

事業運：★★★★☆

閒暇時間較多，與家人、親友多互動，會讓你感到幸福，浮躁的情緒也會逐漸安穩。

財運：★★★★☆

財富回收的時刻，有金錢入帳的機會，而且得財比預期中的多一點。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00雪花銀

開運方位：正西方向

處女座

起伏的情緒反而是助運的良藥。

整體運：★★★★☆

單身者會有種不是冤家不聚頭的感覺，不論本人是男是女，女孩的淚水都會成為單身者獲得愛情的催化劑；財運良好，你會小有成就感，財富有累積的跡象出現哦！得到與付出難成正比，耐心些才有突破。

愛情運：★★★★☆

期望對方為自己做些改變，要找個有智慧的方式傳達給對方知道，說話別太直喔！

事業運：★★★★☆

頭腦靈活、創意多的一天，多多運用於感興趣的事物中，容易有很好的表現唷！

財運：★★★☆☆

做小生意者，可賺取更多意外之財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00珍珠白

開運方位：正北方向

天秤座

神清氣爽的日子。

整體運：★★★★★

貴人運旺，出門辦事的朋友得到他人的大力協助，進展相當順利。感情甜蜜溫馨，已婚者陪伴侶看看電視劇，樂在其中。理財恰當，收入明顯大於支出，會有不少心得體會，尤其今天的感受頗深。

愛情運：★★★★★

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會呢。戀愛中人也能開開心心的玩一天。

事業運：★★★★☆

做事情很有方向感，一旦明確了工作的目標，各項事務便能井然有序的順利進行。

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，積極的向外努力，不難創造好績效。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00玫瑰紅

開運方位：正北方向

天蠍座

享受閒暇。

整體運：★★★★☆

單身者今天比較喜歡一個人獨處，選擇滑冰場或乒乓球館能度過一個很好的假期；今天能徹底放下工作好好和家人朋友享受完美的假日；財運不佳，不宜走偏門生財，否則會得不償失。

愛情運：★★★★☆

想哄另一半開心，應多運用智慧，可別弄巧成拙惹對方生氣喔！

事業運：★★★★☆

朋友的幫助使事務進行很順利，要注意適時表達自己的感謝之意。

財運：★★★☆☆

財運平順，適合快打快攻，注意把握進財機會。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00竹葉青

開運方位：東北方向

射手座

平凡的一天，要在平凡中感覺生活的情趣。

整體運：★★★☆☆

今天感情過於沉悶，很難帶給對方新鮮感，容易使感情變淡。多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，讓你覺得生活豐富多彩。有機會到運動場健身鍛鍊，身體輕鬆能助你理順思路。

愛情運：★★☆☆☆

情緒低落，容易把氣出在另一半身上，對方不理解時很容易產生矛盾，為小事而爭吵。

事業運：★★★☆☆

長輩們對你管得過多，讓你覺得煩。別生氣，他們說你也是為你好，表現得順從一些才好！

財運：★★★☆☆

小聰明能夠解決大問題，但今天要小心聰明反被聰明誤，與財神錯身而過。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00可可棕

開運方位：東南方向

摩羯座

相信自己的判斷。

整體運：★★★☆☆

與人商談時，不管遇到什麼樣的情況，都要強勢表態，這樣才能壓住對方的氣焰；單身者若有相親對象，可好好裝扮一番，遇對人的機率很高；不要被周圍的雜音所影響，今天比較能信賴的還是自己的判斷力。

愛情運：★★★★☆

桃花運旺盛，對有好感的對象不妨多安排幾次約會，加深彼此間的感情，促成美好姻緣。

事業運：★★★☆☆

聽到他人異動的消息讓你也有了想法，別管別人了，活出自己才是重點。

財運：★★★☆☆

財運不強，少有大財入帳，但也餓不死。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00珠貝白

開運方位：正東方向

水瓶座

很有愛心與同情心，適合扮演傾聽者的角色。

整體運：★★★★☆

感受力很強的一天，特別能體會他人的內心感受，朋友也都願意找你聊心事，讓他人獲得安慰的同時，你也收獲到了助人的快樂。財運不錯，親友請客、收到禮物、中獎的機率高。

愛情運：★★★☆☆

總是和另一半單獨約會讓你感覺有點悶，那就安排一兩次Party，大夥兒一塊熱鬧熱鬧吧！

事業運：★★★★☆

有良好的語言表達能力，和人交流時，能夠順暢的表達出自己的想法。

財運：★★★★☆

金錢運作頻繁的一天，金錢流通快速，對於有錢人的影響較大，有大手筆投資的跡象。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00水晶紫

開運方位：東北方向

雙魚座

雖然腦子裡偶爾會浮現小小的雜念，但稍稍調整便能恢復心情。

整體運：★★★★☆

今天愛情運不錯，單身者有機會出席大型的社交場合，容易成為異性關注的焦點。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的人，賺錢機會很多。今天肝火較旺，要注意控制自己的煙酒量。

愛情運：★★★★☆

已婚者感情生活豐富多彩；單身者有機會得到親友的引薦，結識彼此有好感的對象。

事業運：★★★☆☆

容易從朋友口中獲得商機，這是機會，不過也應做好充分的市場調查，以免虧損。

財運：★★★★☆

耳聰目明方能知曉最新訊息，但也要小心被流言蜚語所誤導而損財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00桐花白

開運方位：東南方向

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