每日星座運勢／處女單身者戀愛運佳 事業留意細節
2019-08-10
牡羊座
吃喝玩樂機會多，會引起腸胃不適。
整體運：★★★☆☆
約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶消食化積的食物或藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為聽信旁人的讒言，不信任另一半所造成。
愛情運：★★☆☆☆
情人有時候會表現得漫不經心，但千萬別因此而跟情人發生爭執，小心矛盾被激化喔！
事業運：★★★☆☆
精神不太集中，容易受到外界事物的影響，時刻提醒自己，不要分心才好。
財運：★★★★☆
小有偏財運，財運雖然有些不穩定，然今日有利於尋找新的財路，改變賺錢的方式！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：13:00-14:00臘梅白
開運方位：正東方向
金牛座
對生活充滿自信，春風滿面的一天。
整體運：★★★★☆
已婚者與另一半進行了深層次的交談，把生活中的小矛盾化解，感覺又回到了熱戀前。好好在家過兩人的世界，不宜外出玩金錢遊戲，賠了夫人又折兵的時候才心疼可就不值了。
愛情運：★★★★☆
單身者渴望戀愛，不如改變一下造型、買件新衣服，好好打扮一下可提升愛情指數唷！
事業運：★★★★☆
你容易成為他人訴苦的對象，你的熱心也讓對方感動，你自己也很有滿足感。
財運：★★★☆☆
錢財方面，應腳踏實地，切勿太急進，穩中求勝才能確保成果。
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：09:00-10:00櫻桃紅
開運方位：西北方向
雙子座
財運佳，勿錯過。
整體運：★★★★☆
耐性不足，急躁中容易遺漏重要工作，用便條記錄工作要點並張貼在醒目處，以提醒自己；今日正財運、偏財運都很旺，股票投資者可趁著好運勢買進；晚上到熱鬧的PUB將不滿的情緒宣洩一番，會輕鬆不少。
愛情運：★★★★☆
單身者異性助力強；戀愛中的人可感受到浪漫與甜蜜；已婚者宜多陪陪另一半。
事業運：★★★☆☆
感慨萬千的一天，想一個人清靜一下，卻不得不參與到家庭成員的活動中。
財運：★★★★★
穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，只要積極的奔波，多與人接觸，不難創造好績效。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：06:00-07:00冷泉藍
開運方位：正西方向
巨蟹座
人緣頗旺的一天。
整體運：★★★★☆
和好久未見的朋友街頭相遇讓你開心不已，相互談論近況之時不要忘記留下通訊方式；在商場購買一大堆東西後，有機會參加抽獎活動贏取禮品；同事的邀請不要拒絕，這是建立革命情誼的好機會。
愛情運：★★★★☆
愛情運不錯，向愛慕的對象放出強力的電波吧，會有一場轟轟烈烈的戀愛上演哦。
事業運：★★★★☆
靈感不斷、創意十足，很適合創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。
財運：★★★☆☆
財運普通，如若不勤勉自律、太過隨性，容易加快錢財的流失。
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：09:00-10:00萊姆黃
開運方位：西北方向
獅子座
適合出外拜訪友人的一天。
整體運：★★★☆☆
對於較久時間沒有聯絡的朋友，不妨去對方家走動走動，一方面可以增進友誼，另一方面也可以瞭解對方近期的生活狀態。給朋友的父母帶點小禮物作為見面禮，更顯你的細心，同時也能贏得朋友家人的好感。
愛情運：★★★★☆
在聚會中可結識不少異性朋友，其中會有讓你心動的對象，多找些有趣的話題可拉近彼此的距離。
事業運：★★☆☆☆
人際關係緊張，容易與人發生衝突、誤會，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化唷！
財運：★★★☆☆
財運不怎麼樣，利用撿小便宜發財，會讓你白白浪費許多時間和精力。
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：22:00-24:00雪花銀
開運方位：正北方向
處女座
有機會遇到情投意合的對象。
整體運：★★★★☆
單身者戀愛運佳，會有一種「眾裡尋他千百度，驀然回首燈火闌珊處」的感覺；有伴侶的人有機會得到對方的幫助，為你解決許多難題。對金錢看得比較淡，花錢也不計後果，有多少就會用多少。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人能感受到激情與歡樂，浪漫、甜蜜的滋味讓你激動不已，想結婚的念頭強烈。
事業運：★★★★☆
運勢佳，無憂無慮，做起事來也感覺很順利，但應多留意細節上的問題，太粗心易失誤。
財運：★★★☆☆
莫讓貪念作祟而去貪污或逃漏稅，否則恐因財而引來官司是非。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：06:00-08:00石榴紅
開運方位：正東方向
天秤座
花錢慾望強烈，應有所克制。
整體運：★★★☆☆
有花錢購置昂貴物品來犒勞自己的衝動，若能換得好心情，也是值得，但不可過於鋪張。想戀愛的心蠢蠢欲動，你會給自己安排認識新對象的機會，效果不錯。不過今天身體狀態不是很好，要注意休息。
愛情運：★★★☆☆
很久沒有與另一半約會了吧？找時間多陪對方吃吃飯，聊聊心事吧！
事業運：★★★☆☆
心情蠻不錯，有時間不妨多陪陪家人，會讓你有出乎意料的收穫！
財運：★★☆☆☆
避免太過刻意，採取損人利己的方法，到頭來損失會很慘重。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：09:00-10:00朝霞紅
開運方位：正西方向
天蠍座
親情溫暖著自己。
整體運：★★★☆☆
不管再忙，也要記得和家人的約定，聊聊家常會讓整個人精神抖擻呢；就算平日對抽獎、樂透不感興趣，偏財運好的今天也不妨去試試，會有不小的收穫；愛情上進展不順，多向朋友問問意見，旁觀者會比你看得更清楚。
愛情運：★★☆☆☆
單身者有機會在親友的撮合下結識異性朋友，倘若談得投機，不妨慢慢培養感情。
事業運：★★★☆☆
有朋友向你訴說心事，而且你的開導令對方感到心情愉悅，讓你很有成就感。
財運：★★★★☆
有中小獎的機會。
貴人星座：金牛座
幸運數字：9
吉時吉色：19:00-20:00金桔綠
開運方位：正南方向
射手座
緬懷過去的時間。
整體運：★★★☆☆
今天心裡似乎總有種失落感，感歎時間過得太快，不要沉湎於過去，盡快調整好心態迎接全新的開始；推掉所有應酬好好陪陪伴侶和孩子，讓他們感受到你的關愛；戶外活動流汗過後應及時加衣，以免著涼。
愛情運：★★★☆☆
單身者想戀愛的話，不妨到新鮮的場所看看，會有不錯的際遇，激起不少愛的火花。
事業運：★★★☆☆
處事時應懂得小心行事，過於草率會出錯。因一時衝動而將很有把握的事情弄糟非常不值！
財運：★★★☆☆
財運上進出頻繁。來的快，去得也急。
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：07:00-09:00薔薇粉
開運方位：西南方向
摩羯座
慾望如火燎原般蔓延。
整體運：★★★★★
戀愛者和已婚者今天滿含激情，極易被對方撩撥起強烈的慾望；也許是被你對金錢的慾望所感應，正、偏財運態勢均佳，有可觀的進帳，但過於貪心小心過猶不及；情緒激昂的你不如約朋友或愛人去遊樂場瘋狂吧。
愛情運：★★★★☆
伴侶間的感情會有些疏遠，要注意別太冷落了對方；單身者有相親的機會。
事業運：★★★★☆
容易有好消息，讓你的心情開朗，與朋友的互動也增多了。
財運：★★★★☆
忙碌的一天，財運很不錯，財神爺在外地，所以要主動向外勤勞的開發、與人密切接觸才能遇到財神爺，對於洽商、業務工作者特別有利。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：16:00-18:00竹葉青
開運方位：東北方向
水瓶座
受人歡迎，聚會頗多的一天。
整體運：★★★★☆
交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋，發脾氣。運勢對求職者特別有利，在應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人多安排與對方在一起，會發現你與對方有共通點，讓你對這段感情更有信心！
事業運：★★★★☆
頭腦清晰，能夠全面的思考問題，在處理邏輯題型上易有不錯的表現。
財運：★★★★★
財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債、與人談判金錢、討論佣金問題！
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：23:00-24:00硃砂紅
開運方位：西北方向
雙魚座
拋除所有的煩惱，運勢也會跟著好起來。
整體運：★★★★☆
與喜歡的人一起做頓晚餐，能增進你們之間的感情；小賭怡情，大賭傷身，可以找些朋友小打小鬧的玩玩，弄點零用錢也不錯哦；工作運很好耶，做什麼都能得心應手。
愛情運：★★★☆☆
愛情上易有讓你感動的小驚喜，對另一半的用心要以滿滿的愛意回饋才好喔！
事業運：★★★★★
與家人在一起的時間增多，與家人聊學習、工作和生活，分享彼此的想法，收穫頗多。
財運：★★★★☆
無法日進斗金，但可耐心期待水漲船高。
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：22:00-24:00夕陽橙
開運方位：正西方向
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