每日星座運勢／雙子好運連連受歡迎 花錢時要評估

2019-08-09 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-08-9

牡羊座

把握機遇。

整體運：★★★★☆

工作上要有勇於創新的氣魄，全新的領域既是機遇又是挑戰。投資局面明朗化，取捨得當，關係著成敗，不宜過於謹慎但也不宜孤注一擲。看看投資指南方面的書籍，將有助於你更好地做出決定性的選擇。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平日，有點外力的小干擾，不妨讓對方自由一天吧！

事業運：★★★★☆

在職場中擁有相當好的人緣，關鍵時刻，總能獲得貴人幫助，讓你工作順心。

財運：★★★★☆

財運不錯，可買樂透碰碰運氣。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00蕃茄紅

開運方位：西南方向

金牛座

不習慣不代表無助益。

整體運：★☆☆☆☆

與另一半兩地相隔，會有種思念到痛的感覺，不妨打個電話給對方，既解相思之苦，還能讓對方看到你濃濃的愛哦！財運低潮期，還是在家看看報紙吧！學生族一刻也不敢放鬆，生怕脫崗掉隊。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間的感情較冷淡，多安排時間交流，探討雙方關注話題以增進感情。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，自己忙碌就算了，不要把同事一併拖下水，提醒自己嚴以律己，寬以待人。

財運：★☆☆☆☆

財運不順暢，滿腦子想著錢，可是錢偏偏今日與你無緣！

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00萊姆黃

開運方位：西北方向

雙子座

好運連連。

整體運：★★★★★

今天的你顯得很有親和力，在不知不覺中就能成為大家聚集的焦點；在異性群裡，你也會變得很受歡迎；今天的工作運頗好，可謂是順風順水，從事拜訪工作的人，易獲得成功；財運並無大的波動，基本保持收支的平衡。

愛情運：★★★★☆

異性緣很好，單身者有機緣遇到心動的對象；戀愛中人也能有快樂豐富的一天。

事業運：★★★★★

今日事業走在激烈競爭的軌跡中，所以會異常的忙碌，但所遇貴人頗多，辦事順利。

財運：★★★☆☆

財運普通，一分耕耘一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00遠洋藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

快樂的一天，要接住丘比特之箭！

整體運：★★★★☆

精打細算一面易突顯，受長輩讚賞。工作積極性較高，願意吃苦，因此收穫良多。單身者可利用休息時間拜訪近鄰，帶上自己心愛的物品，為自己助助運，會有美麗的邂逅。

愛情運：★★★★★

愛情變化多端的一天，時好時壞，即便發生爭執都能以圓滿收場，吵吵鬧鬧中也能讓彼此更恩愛喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合運用靈感來提升工作績效，無聊時不妨思考調整一下工作模式，從中可以得到不少樂趣呢！

財運：★★★★☆

你能很好的把握整體趨勢，今天會有不錯的進帳。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00芒果黃

開運方位：正西方向

獅子座

處理好人際關係是今天要做好的功課。

整體運：★★☆☆☆

顯得慷慨大方，對他人的委託多會爽快應允，但運勢不佳，輕言允諾易惹麻煩，即使是好朋友的請求，也應視實際情況做出回應，以免給人留下信口開河的印象。抽些時間瞭解伴侶的心思，你的言行對方都很在意喔！

愛情運：★★☆☆☆

因積怨太久，在伴侶面前會突然動怒，讓對方不知所措，兩人的關係易發生突變。

事業運：★★★☆☆

看問題不夠全面，易花過多精力在某一個細節上。遇到問題時多和他人商討，將能避免疏漏的出現。

財運：★★★☆☆

賺錢時務必耐著性子，否則努力恐化為烏有。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00金桔綠

開運方位：西北方向

處女座

出門會有不順。

整體運：★★★☆☆

單身者碰到親戚、朋友來說媒的機會比較大，如果所說對像內外在條件都不錯的話，不妨認識認識；今天有點破財運，乘車一定要看好自己的貴重物品，以免被盜；工作會比較輕鬆，實質性的工作安排較少，會議討論會比較多。

愛情運：★★★☆☆

多抽點時間陪陪另一半，冷落了對方，小心感情危機一觸即發唷！

事業運：★★★★☆

組織領導能力可得到充分發揮，各類活動在你的組織下都井然有序，得到領導賞識的機率大增。

財運：★★☆☆☆

容易受到吃喝玩樂的誘惑，想守住荷包就不要往外面跑！

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00乳酪白

開運方位：東北方向

天秤座

安心顧好自己，不要東想西想。

整體運：★★★★☆

不要以為西餐廳才是製造浪漫的地方，過一個中西合璧的情人節也許更有味道；得遇貴人助力，工作上倍感輕鬆；財運不佳，若有去掙外快的想法還是趁早打住的好，不然得不償失的可是你哦。

愛情運：★★★★★

戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣示愛吧！

事業運：★★★★☆

多接納他人忠告，不要固執己見，尤其是專業機構通過調查所顯示的數據信息，更要予以重視。

財運：★★☆☆☆

別把錢抓得太緊，花些錢讓自己高興高興吧！

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00朝霞紅

開運方位：正東方向

天蠍座

學會寬容。

整體運：★★☆☆☆

工作中由於同事的失誤導致你受牽連，心裡很不舒暢，需懂得適時解懷。曾經的戀人今天突然回心轉意，讓愛重新出發，幸福之餘也要想想上次分手的原因會不會再出現。找個安靜的角落，讓心沉靜下來。

愛情運：★★★★☆

有機會碰見讓你極度著迷的對象，容易因為心裡一熱，就不顧一切地投入愛河。

事業運：★★☆☆☆

處理好人際關係是重點，話出口前多思考，小心因一時口快而傷害到他人！

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，使用支票、信用卡、簽約時要特別小心！

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00硃砂紅

開運方位：正南方向

射手座

貴人助力強，逢凶化吉。

整體運：★★★☆☆

今天在工作上雖然會遇到一些困難，但能獲得上司、長輩照顧，讓你更有信心與動力攻克難關。戀愛中的人要多留意戀人的情緒變化，你的關心能化解他的憂愁。財運較弱，不宜借出錢財。

愛情運：★★★☆☆

單身者希望博取異性的好感，在交際場合會盡力做最好的表現，也因此交到不錯的朋友。

事業運：★★★★☆

心情愉快，對待事物也顯得非常積極，你的樂觀情緒也感染了周圍的人，工作氣氛佳。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定的一天，時好時壞，進進出出明顯，不適合投機取巧喔！

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00白鋼銀

開運方位：正北方向

摩羯座

身體比較勞累，注意休息。

整體運：★★★☆☆

今天與戀人的相處不錯，雖然在現實生活中會遇到一些困擾，但認真面對又會有所好轉。工作中你的才能得以施展，做事很順利，與同事也能保持良好的關係。可適當進補一些營養品，有助於恢復體力。

愛情運：★★★☆☆

愛情運不錯，不用懷疑自己的感情，喜歡對方就大膽的靠近，想得太多反而會錯過良緣。

事業運：★★★★☆

行動力轉強，有機會挑戰新奇冒險的任務，不妨放下心理障礙去實踐「一直想做卻不敢做的事情」。

財運：★★☆☆☆

辛苦忙碌的一天，不宜花太多心思在金錢上，把重心放在工作上吧！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-23:00薔薇粉

開運方位：正南方向

水瓶座

好奇心會讓你捲入是非之中。

整體運：★★★☆☆

鄰里之間難免家長裡短，對於別人家的隱私還是少打聽為妙，以免捲入是非漩渦。與家中的長輩說話不可太過隨意，尊老會讓你獲得更多關愛。有時間可以去公園玩玩，不少新奇的遊樂工具值得一試。

愛情運：★★☆☆☆

今日有暗中作祟的嫌疑，可別說謊喔，說謊容易被識破的。

事業運：★★★★☆

開朗樂觀的一面突顯，對事業的目標定位也很準，工作起來相對也不會感覺到很疲憊，而且更容易獲得意外驚喜。

財運：★★★☆☆

很容易把大筆鈔票花在家人身上呢！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00遠洋藍

開運方位：正南方向

雙魚座

思考不要局限於表象。

整體運：★★☆☆☆

看到對方與別人太過親密，不要只在心裡猜想，找他問清楚，事情其實並非如你所想；正午過後，財運才會漸趨明朗；賣力的工作讓你過得相當充實，只是並非發自內心的喜歡工作因而顯得相當疲勞。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛，還得靈活運用智慧才能取勝，不妨先從對方的興趣愛好調查起吧！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，麻煩多來自於個人的判斷錯誤以及懶散被動的態度，所以呢，不要在今日做出任何主觀性的判斷喔！

財運：★★☆☆☆

財神爺不準時、實際收益比預期的少。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：22:00-24:00冷泉藍

開運方位：西北方向

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