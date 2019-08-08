每日星座運勢／摩羯積善助人可求福 逐步完成計劃

2019-08-08 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-08-8

牡羊座

戶外休閒能緩解疲勞。

整體運：★★★☆☆

別把自己整天關在家裡，多接觸外面的空氣，只要有往外突破的心，一切自然就開闊了；有伴侶的人士要注意保持與其他異性之間的關係，不要讓另一半誤會；事業運的強勢會在下午來臨，獨立擔當重任讓你過得充實。

愛情運：★★★☆☆

能以平常的心態去對待感情，避免了許多不必要的爭吵，感情生活趨於平順。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，上班族工作任務較重，但你能靜心處理，你的付出上司也都看在眼裡。

財運：★★☆☆☆

今日的你有點懶惰，耐心也不夠，所以不適合做任何的金錢決策，以免發生錯誤的決定。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00雪花銀

開運方位：東北方向

金牛座

習慣上做一些小的改變。

整體運：★★★★☆

今天的你幽默感很強，極易親近他人，但也要小心措詞不然很容易讓對方誤以為你是輕浮之人；財運不錯，做些投資會有很好的收益；今天早點出門，可以避免上班遲到帶給你的麻煩。

愛情運：★★★★☆

感情較平淡，另一半無緣無故生悶氣的機率高，多運用你善解人意的一面哄對方開心吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要偷閒是不太可能的唷！適合積極表現個人的專業性。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收！

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00嫩芽綠

開運方位：東北方向

雙子座

自己解決不了時要善於尋求幫助。

整體運：★★★☆☆

對於你細緻的體察到他的情緒變化和需求，讓他備受感動；工作中出現自己無法解決的問題不上報，不但自己著急，反而會使事情錯過了最佳解決的時機；在碰到多年未見的同學時，因叫不出對方的名字而感到尷尬。

愛情運：★★★★☆

單身者可向心儀的對象表白，成功的機率較高；已婚者感情生活豐富多采。

事業運：★★☆☆☆

放鬆心情，別想太多，應將複雜的事情簡單化，以應付臨時派下來的各項任務。

財運：★★★☆☆

過度保守，懶得花腦筋計算研究，而喪失投資的機會。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00蘭花紫

開運方位：正東方向

巨蟹座

活力充沛，全身都是能量。

整體運：★★★★☆

不善花言巧語就用行動讓情人感受你的情意吧！購買慾非常強烈，要克制衝動的行為，可為你節省一筆不小的開銷。閒暇之時多翻閱雜誌，你會得到不少工作上有用的情報，對你的工作大有裨益。

愛情運：★★★★☆

今日在心理上，你與戀人相互依賴著對方，只有兩人在一起時才感到生活的踏實和美好。一方感到不快時，另一方要記得立即去撫慰。

事業運：★★★★☆

身邊的親朋好友是你最佳的後援力量，有來自他們默默支持，可以讓你放手去弄自己的事業，沒有後顧之憂做起事來都特別的順當。

財運：★★☆☆☆

金錢上會有點小困擾、小狀況，找人商量看看該怎麼處理，不要一意孤行。適合在今日把帳單繳清！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：16:00-18:00金桔綠

開運方位：正東方向

獅子座

虛心求教方能幫你度過難關。

整體運：★★☆☆☆

金錢觀念比較重的今天還是少參加活動的好，不然容易給人斤斤計較、吝嗇的印象；從未有過的無力感在事業上表現得尤為明顯，請教有經驗的同仁顯然是最為有效的方法；已婚者在柴米油鹽中領悟愛情的真諦。

愛情運：★★★☆☆

遇到喜歡的對象應主動一些，觀察、等待太久會讓你錯過良緣唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，提不起勁來做事，要特別注意，先把份內事情做完，不要光做別人的事，自己的事情毫無進展。

財運：★☆☆☆☆

財務問題波折多多，不適合打理財務問題，額外要注意周轉失靈的現象。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00蘭花紫

開運方位：西北方向

處女座

有不少好的機遇會出現。

整體運：★★★★☆

投資方面會出現柳暗花明的新景象，眼明手快的作風能讓你抓住好財運。愛情的滋潤使沉默寡言者開朗了許多，甜蜜又幸福的笑容常掛臉上，令旁人看了羨慕不已。工作上雖然有時限壓力，但多能全身而退。

愛情運：★★★★☆

歡喜冤家日，鬥嘴鬥智也是一種生活情趣唷！

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的溝通問題。

財運：★★★★☆

財運順暢，賺錢不太費力，股票族可憑著直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；對於一般上班者的力量不大。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00臘梅白

開運方位：正東方向

天秤座

風平浪靜的一天。

整體運：★★★☆☆

平淡的婚姻生活有些難以滿足你體內活躍的浪漫元素，愛情是兩個人的功課，你製造的浪漫氣氛同樣能使感情升溫。平順的財運，雖無起伏，但仍不可忽視周邊的環境變化。與同事相處融洽，工作氣氛相當濃烈。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人感情困擾多，容易產生鬱悶或不甘心的情緒。

事業運：★★★★☆

邏輯推理較為縝密，挑戰高難度項目能讓你充滿成就感。

財運：★★★☆☆

錢財方面，因與好友相聚而花費不小，但花得很開心。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-15:00竹葉青

開運方位：正南方向

天蠍座

感覺有些無助。

整體運：★★☆☆☆

花很多心思想要給另一半驚喜，卻易被對方潑冷水，應注意方式方法。工作中勇於承擔重任，但不易接受援助，孤軍奮戰容易陷於被動。今天斂財不是時機，還是把心思放在工作上才好。

愛情運：★★☆☆☆

單身者容易因為異性的關心而快速投入一段感情；已婚者易陷入感情糾紛。

事業運：★★★☆☆

任何問題都想靠自身的能力獨立解決，不願意接受來自周圍人的好意。

財運：★☆☆☆☆

金錢上不太如意，得失心也會重一點，所以不要輕易嘗試高風險的金錢遊戲。破財時看開一點。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00可可棕

開運方位：正西方向

射手座

今天特別容易受他人影響。

整體運：★☆☆☆☆

情緒低落時，桃花顯得寥寥無幾，愛情運難有突破。財運稍有不順，多年不見的朋友突然登門拜訪，則多半是向你尋求錢財上的援助。身心疲憊，繁忙的工作讓生活品質下降，對健康頗有影響。

愛情運：★★☆☆☆

對方的寬容與成熟，讓你感受到濃濃的愛意與溫存；單身者別急於戀愛，先從朋友做起吧。

事業運：★☆☆☆☆

事業運背背的，杯葛糾紛比較多，放下個人的主觀意識以及比較之心，才能讓工作順利的推動。

財運：★★☆☆☆

悶悶不樂會使財神遠離。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00寶石藍

開運方位：正南方向

摩羯座

積善可求福。

整體運：★★★★★

愛情運看好，之前新結識的異性，今天可望有進一步發展；諸多事宜可交付信賴之人去辦，將減輕你不少負擔；拿出一部分資金捐助慈善機構，幫助那些需要幫助的人，你必有福報。

愛情運：★★★★☆

邀請心上人去飽餐一頓，彼此都會有滿足的感覺喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，能夠逐步完成計劃中的事情，有時間空檔時也可跟同事好好互動一下。

財運：★★★★☆

適合開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00遠洋藍

開運方位：東南方向

水瓶座

別為今後的發展路埋下隱患。

整體運：★★★☆☆

在投資上對風險的估計太小，會給實際運作帶來隱患，一旦出現問題收手都來不及；工作上容易與同事因意見不和而產生爭論，要及時控制好自己的情緒，不要把事情鬧大；伴侶的一個擁抱便能消除不少在事業上的不順心。

愛情運：★★★★☆

有機會認識朋友的朋友，一拍即合成為情侶的可能性極高，要把握機會喔！

事業運：★★☆☆☆

心情顯得浮躁，對例行性公事感到厭煩，行政工作者要特別注意端正工作態度。

財運：★★☆☆☆

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不怎樣！心情不佳時不妨花錢享受買快樂。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00桐花白

開運方位：正西方向

雙魚座

停下腳步不見得就是停滯不前。

整體運：★★☆☆☆

單戀者陶醉於自我紡織的幸福當中，自我感覺良好。財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入雷區。工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與異性結緣，但應採取循序漸進的追求方式；已婚者應注意交流溝通。

事業運：★★☆☆☆

有些認死理，易與夥伴在溝通中發生爭執，也容易讓自己的邏輯思維發生蔽塞。

財運：★☆☆☆☆

財氣一團混亂，對於保守者殺傷力較小，貪心者會產生大筆的損失。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00可可棕

開運方位：東南方向

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