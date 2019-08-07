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每日星座運勢／牡羊運勢貴人助力強 桃花運強強滾

2019-08-07 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-08-7

牡羊座

運勢旺盛，貴人助力強。

整體運：★★★★★

諸事順利，收穫頗多的一天。愛情運強盛，單身者有機會趕很多場約會，小小的虛榮心得以滿足；已婚者與另一半在一起時言語特別多，溝通順暢，感情升溫。工作有收穫，有效帶動財運。

愛情運：★★★★★

桃花運強強滾的日子，今天的你特別容易引來異性的目光，是個光芒四射的日子唷！

事業運：★★★★☆

今日事業就是一團忙碌，許多的事情一下子就擠在一起囉！

財運：★★★★☆

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘與人競爭。對於頭銜大、職位高的人幫助較明顯。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00可可棕

開運方位：正南方向

金牛座

貴人運超強的一天。

整體運：★★★★☆

平時積累的人脈今天多能派上用場，特別是工作上，在關鍵時刻易得貴人相助。有參加集體活動的機會別放過，在人群中人氣會不斷攀升。晚上看電視多留意財經方面的新聞，會給你帶來幸運的信息。

愛情運：★★★☆☆

今天的你顯得特別溫柔，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼。

事業運：★★★★★

事業運頗優，能夠開開心心的工作，而且有付出三分得到七分的好運喔！

財運：★★★★☆

財運不錯，借出的款項可望收回。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00蕃茄紅

開運方位：正北方向

雙子座

別讓愛你的人等得心越來越慌。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時，別把自己悲觀的情緒帶給伴侶，沉默更會激化矛盾，在等不到你的結論時他會陷入痛苦迷茫之中；由於可以得到準確的內幕數據資料，今天投資方面的收益不錯；辦公桌上放一盆綠色小植物，有利於增加工作運。

愛情運：★★☆☆☆

外界干擾很多，在心浮氣躁之下，也沒什麼心思去想感情的問題囉！

事業運：★★★☆☆

放下盤旋在腦中的各種雜念，認真做好現在才是正道。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，可小賭玩樂一番！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00琥珀橙

開運方位：東北方向

巨蟹座

不要期望太高。

整體運：★★★☆☆

因為抱著太大期待，後來卻發現沒有想像般的完美，失望之餘可能會在無意中傷了他人；喜得年長異性幫助，工作進展快速，可乘勝追擊；偏財風吹得強勁，抽獎、小賭、買彩票，均能有所斬獲。

愛情運：★★★☆☆

戀人之間容易因小事而爭吵，但很快能和好；單身者易有觸景生情的傷感情緒萌生。

事業運：★★★★☆

運勢對主管階層以及業務工作者特別有利，付出與收穫成正比，只要勤於動口、跑腿，就能有不錯的收穫！

財運：★★★★☆

有不錯的賺錢機會，注意把握。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00白鋼銀

開運方位：東北方向

獅子座

留意周圍環境變化，保持警覺。

整體運：★★★☆☆

戀人間見面機會較少，但彼此的認知卻有所加深，更懂得相互體諒。從商人士的投資想法愈來愈濃厚，下午是個不錯的投資時機。與同事間缺乏溝通者將面臨調換部門或其他變動的狀況，需加強憂患意識。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，會有許多喜悅的事情發生。閒暇時不妨到娛樂場所玩樂一番，會有好運喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，負面情緒比較多，容易急躁或是虎頭蛇尾，克制一下自己的情緒喔！

財運：★★★☆☆

手頭比較寬裕就想花錢買東西、和朋友出去玩，小心不久就會為錢苦惱哦！

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00深海藍

開運方位：東南方向

處女座

對他人有強烈的不信任感，易被人誤解。

整體運：★★☆☆☆

今天內心常感到不安，總覺得周圍的人對你心存不善，做起事來也畏首畏尾，出錯機率高。下午有機會得到朋友的點撥，讓你頭腦逐漸清醒，也願意與人合作，還能因此結識不錯的異性朋友喔！

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不太好，莫名其妙就想動怒，看對方不順眼，保持距離以策安全！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，難有發揮的機會，有被困住難以突破的感覺。應靜下心來，別急於改變。

財運：★★★☆☆

暗中處理錢財、保持神秘感較不會受到外人的干擾而改變決定。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00水晶紫

開運方位：東北方向

天秤座

懂得合理分配錢財。

整體運：★★★★☆

與喜歡的人一起共度美好時光，不需要太多言語，也能傳情達意；商務洽談得他人從旁助力，CASE完成得很漂亮，獲上司嘉獎；金錢方面花費不少，好在自己預算充足，用度有方，並無多大經濟壓力。

愛情運：★★★★☆

今日是表達愛意的好時機，有伴侶的人彼此多說些甜言蜜語；單身者可向心儀對像表白。

事業運：★★★★☆

工作上的收穫頗豐，上班族易受到重視，生意人有機會遇到不錯的合作夥伴。

財運：★★★☆☆

金錢進出量頗大，但收入還不錯。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00香檳金

開運方位：東北方向

天蠍座

好運暗藏在細節裡。

整體運：★★★☆☆

今天適合和戀人一起逛街，有機會獲得意外的驚喜；經營店舖者，今天在收銀櫃檯放個招財貓，做成大交易的機率極高；上班族今天適合做工作計劃，對日後工作的實施極有幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者比較容易與比你年輕的異性走到一起，讓你感覺沒有壓力，感情進展還不錯。

事業運：★★★☆☆

事業的順利發展會帶動你的情緒，而良好的情緒又會讓你更有動力，所以最重要的是保持良好心態和情緒！

財運：★★★★☆

有賺外快的機會，注意把握。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00葡萄紫

開運方位：東南方向

射手座

相信有競爭，生活才更美妙。

整體運：★★★★☆

感情上遇到競爭者，不要過於慌亂，拿出自信心，亮出你體貼、溫柔兩個法寶，虜獲心上人；業務工作者與客戶互動良好，事業更上一層樓；去健身房燃燒脂肪，大汗淋漓下，身體也輕鬆很多。

愛情運：★★★☆☆

會有管不住另一半的感覺，不妨尊重彼此的自由空間，管得太緊反而會影響感情。

事業運：★★★★★

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時最終必能解決，貴人多來自長官上司，有難題時找上司就對囉！

財運：★★★☆☆

出門在外應保管好錢物。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00嫩芽綠

開運方位：東北方向

摩羯座

情緒陰雨變幻。

整體運：★★☆☆☆

愛情運較弱，送一個小禮物給對方能使感情有所升溫。證券投資者，到證券交易所瞭解情況，不僅能結識志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議。之前對創業有滿腔熱情者，能更理性的分析市場環境。

愛情運：★☆☆☆☆

又發生爭執了嗎，如果是自己亂花錢，被責備也是應該的喔！如果是對方胡鬧，那就包容他吧！

事業運：★★★☆☆

事務繁多，很多事都需要你盡快處理，不過，你顯得很冷靜，能確保進度。

財運：★★★☆☆

有亂花錢的傾向，最好把錢財交給貼心人保管。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00竹葉青

開運方位：西南方向

水瓶座

情緒低落，讓你覺得萬事不順。

整體運：★☆☆☆☆

與情人的交往涉及到一些現實問題，你的迴避令對方誤會，感情出現裂痕，應及時解釋。不宜參與新項目的運作，情緒不佳容易犯錯誤。購物慾很強烈，很難抵制商家的誘惑而買下一堆無用的東西。

愛情運：★★☆☆☆

熱戀中的人有想結婚的念頭，這多是你單方面的想法，還得多與戀人商量才好。

事業運：★★☆☆☆

情緒不佳，無法靜下心來投入工作，但今天的工作對你很重要，一定要調整情，這樣才會有良好工作狀態。

財運：★☆☆☆☆

金錢上缺乏計劃，魯莽行事之下容易導致虧損，莫在此日有衝動性的金錢活動或消費行為。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00祖母綠

開運方位：東南方向

雙魚座

退一步海闊天空。

整體運：★★☆☆☆

你給人一種得理不饒人的感覺，使得交流無法繼續，易令對方產生離開的念頭；行事有些草率，思慮也有些欠周全，令合作夥伴怨言不斷；把辦公桌收拾得乾淨些，有助於提升你下午的運勢。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半別太強勢，和平共處、共同做些家務，會讓你感受到溫馨與甜蜜喔！

事業運：★★☆☆☆

思維有如污泥淤塞，創作力與應變力罷工，瑣碎的麻煩不見停歇，會逼得你越來越急躁。

財運：★★☆☆☆

只要能經得起環境競爭、是非的考驗，財運就會漸佳。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00燻鮭紅

開運方位：正北方向

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