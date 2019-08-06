每日星座運勢／射手做事需圓滑一點 多微笑愛神助

2019-08-06 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-08-6

牡羊座

工作激情有增無減。

整體運：★★★★☆

幸運的一天，即使沒有開運物的幫助，也會有不錯的際遇。投資時可得貴人相助，不要將他人的幫助看成負擔，否則會有失落感。工作激情不斷湧現，將潛在的動力激發出來，好消息也隨之如雪片般飛來。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，想提升戀愛運嗎？多用善解人意的態度去關心心上人吧！

事業運：★★★★★

事業運挺不錯的，是衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的工作快快處理完吧！

財運：★★★☆☆

保守理財的一天，適合儲蓄、存私房錢。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00檸檬綠

開運方位：正東方向

金牛座

愛情甜蜜，有錢財入賬。

整體運：★★★☆☆

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，想結婚的念頭強烈。工作中的倦怠情緒困擾了你，需要及時調整心態，才能找到工作樂趣。身體健康狀況也是今天的重點。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人若能順從對方意見，會感受到更多的幸福；單身者主動向外活動可提升戀愛運。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，不想忙碌偏偏又很忙碌，稍微偷懶就被盯得滿頭包！

財運：★★★★☆

可得到物質資助，想獲得有兼職兼差者，機會很大。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00白鋼銀

開運方位：東北方向

雙子座

人際關係和諧，外力助力強。

整體運：★★★★☆

今天會有被人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意與你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。

愛情運：★★★☆☆

活耀的一天，穿得美美帥帥的再出門，因為今天的你特別容易引人注目。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合一個人獨處，冷靜的做分析推理的工作。

財運：★★★★☆

金錢難題今日可望獲得解決，遇到困難時，只要多用智慧、條件交換不難找到金援者。貴人來自於長輩與老朋友。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00玫瑰紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

應避免和對手的硬拚。

整體運：★★☆☆☆

對愛情有著強烈的渴望，但是心急吃不了熱豆腐，好時機還需耐心等待；沉浸在過去的成功之中，現實的重重阻力擺在面前，不敢付出行動；工作中會出現強勁的競爭對手，但硬拚卻難得成功，心平氣和於今天才是成功的保證。

愛情運：★★☆☆☆

對愛人顯得挑剔，總希望對方能按照你的意願行事，這未免太主觀，要多為對方著想唷！

事業運：★★★☆☆

心情起伏不定，遇到複雜點的任務就讓你感到特別煩心，並容易對現有的工作產生不滿。

財運：★★☆☆☆

財運呈現起伏狀，謹慎投資。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00硃砂紅

開運方位：正東方向

獅子座

別輕易愛，愛了就別輕易放手。

整體運：★★★☆☆

感情出現問題時別輕易說「分手」，這樣他愛你越深就被你傷的越重，即使和好了也會在他心中留下陰影；你的理解接受能力很強，對於上司指派的新任務很快就能上手；千萬記得要吃早餐，不然整個上午會提不起勁。

愛情運：★★☆☆☆

憂樂兩極化的一天，常會由感而發，觸景傷情。

事業運：★★★★☆

有機會受到上司賞識，但重任在肩，壓力隨之而來，需把握重點。

財運：★★★☆☆

好逸惡勞會成為財神避而遠之的對象。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：20:00-22:00苔蘚綠

開運方位：西南方向

處女座

情緒時好時壞，連你自己也捉摸不透。

整體運：★★★☆☆

今天感情負擔較重，身心疲憊。多出去走走，可讓心情得以緩解。工作上一切穩步發展，全在計劃之中，但要注意在穩中求新。晚上頭腦清醒，認真、細緻的一面突顯，適合做賬目整理和開支計劃。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運勢像陰天，烏雲密佈，有點失去信心了！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，受到各種因素的影響，讓你有較多顧慮，想做的事情容易半途而廢。

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，會有寅吃卯食的狀況，但在這種情況下更能激起你的鬥志。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00水晶紫

開運方位：正東方向

天秤座

借歌抒情是排解憂愁的好辦法。

整體運：★★☆☆☆

對方模稜兩可的態度讓你感到苦惱，感覺遇到愛情的叉道口，有些不知所措。理財小有收穫，有節約習慣的人更是收效明顯。學生課業壓力較大，遇到的困難也極具挑戰性，需請教他人才能有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

單身者戀愛運較弱，常把微笑掛在臉上可提升異性緣；戀愛中的人易被戀人誤會。

事業運：★★☆☆☆

上司對你多加挑剔，會讓你覺得很煩，爭辯會被認為是一種無理取鬧，少說多做才好。

財運：★★★☆☆

大筆投資時，要好好的做功課，沒時間做功課就別投資唷！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00和闐玉白

開運方位：東北方向

天蠍座

工作熱情有待提高。

整體運：★★☆☆☆

今天鄰家小孩可是你的福星，內心許久無法解決的問題可望從他們那兒得到解答；今天對證券市場的行情很敏感，不妨拿出部分資金作投資，會有小收穫；表現慾望不夠強烈，只會讓眼前的好機會白白溜走。

愛情運：★★★☆☆

已婚者溫柔體貼的一面易突顯，主動關心另一半，會讓對方很感動。

事業運：★★☆☆☆

情緒十分低落，做什麼事情都感到十分疲憊，甚至對自己的能力產生了懷疑，別想太多，多出去走走放鬆心情吧！

財運：★★★☆☆

送禮花費不小，但花得值得。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-11:00瑪瑙黑

開運方位：正南方向

射手座

有時候做事需圓滑一點。

整體運：★★★★★

工作上不宜太堅持己見，對於自己無力扭轉的事還是保持沉默比較好，如此易得到同事或上司的另眼相待；財運上揚，不要把目光停留在當下，長遠考慮會有收穫；輕柔的音樂，能消除一天的疲乏。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，別板著臉，多點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

事業運：★★★★☆

今日事業運勢還不錯咧！多用腦袋瓜想想該如何運作，收起拖泥帶水的態度多能有正面的收穫。

財運：★★★★☆

賺錢不費力，業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成。股票族今日可以獲利了結。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00蘭花紫

開運方位：正北方向

摩羯座

精神狀態不佳，有提不起勁的感覺。

整體運：★☆☆☆☆

感情上今天不宜談論婚嫁，懶散的精神狀態很難讓對方對你產生信心。工作上今天注意力不集中，容易犯小錯誤，受到上司的批評。財運方面今天不宜投資，心情的缺失讓自己的市場很沒信心，勉強投資會讓自己陷入泥潭。

愛情運：★☆☆☆☆

消極、負面、極端的態度會讓感情蒙上一層陰影。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太穩定，有點心情鬱悶的徵兆，例如：感受到壓力啦！覺得自己不受重用啦！

財運：★☆☆☆☆

財氣變化多端的一天，不宜投資理財，更不適合賭博。處理金錢問題要採取保守策略。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-18:00蘋果綠

開運方位：西南方向

水瓶座

口才極佳。

整體運：★★★★☆

今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心。對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物。不過，總是喜歡說個不停，動手能力略顯欠缺。

愛情運：★★★★☆

今日適合與心上人密切的互動，想辦法爭取共進晚餐的機會。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，積極點，持續點、公正點，才能順利把手頭工作完成。

財運：★★★★☆

有收到意外驚喜的機會，雖然不是多麼貴重的禮物，但也能搏君一笑！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00水鑽藍

開運方位：西北方向

雙魚座

首先要有足夠的自信，才能讓別人相信你。

整體運：★★★☆☆

男士和自己的戀人逛街或過馬路時，緊緊的握著對方的手，會讓她感到很有安全感；做業務的今天進行洽談的客戶比較難搞定，要做好十足的準備；理財方面如何理性消費，控制自己的購買慾是你要做好的功課。

愛情運：★★★★☆

已婚者聚少離多，容易從另一半身上獲得驚喜；單身者多參加社交活動可提升桃花運。

事業運：★★☆☆☆

凡事都要親力親為，雖然是很認真的工作態度，但無疑也給自己增加負擔，不如放手讓他人做。

財運：★★☆☆☆

財來財去，常常不知道把錢花哪去了！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00蘭花紫

開運方位：東南方向

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