每日星座運勢／天蠍自己動手豐衣食 擅用智慧得財
2019-08-5
牡羊座
運勢平順，態度將決定今天的收穫。
整體運：★★★☆☆
今天在工作中會遇到一些故意搗亂的人，喜歡挑你的毛病，控制好情緒，無需與對方辯解，採取冷處理可以避開對方的糾纏。愛情方面，需要你主動表達愛意才能贏得對方的熱情，感受到甜蜜。
愛情運：★★★☆☆
異性緣佳，單身者與異性玩得不亦樂乎，但多為露水情緣，別太快投入真情。
事業運：★★★☆☆
會遇到一些較棘手的事情，但你能很好地利用人際關係來解決，多能平順過關。
財運：★★☆☆☆
基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不怎樣！心情不佳時不妨花錢享受買快樂。
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：22:00-23:00琥珀橙
開運方位：東北方向
金牛座
得失心很重。
整體運：★☆☆☆☆
戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感越來越重，不如攤開告訴他你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍重點的話都讓你想得較嚴重，神情沮喪；注意多活動肩關節，以免肩和脖子發生酸痛。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛運真是亂七八糟的一天，少惹桃花為妙，穿著打扮、行為舉止正經點，省得惹到不必要的麻煩。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，不適合在今日做出任何重大的決策，尤其偏向金錢方面的決定。
財運：★★☆☆☆
不要走進賭場，因為你的心思大多，情緒太雜。當然，如果你捨得花費金錢來發洩一頓，那就另當別論囉！
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00咖啡棕
開運方位：正東方向
雙子座
心思敏銳，觀察力強。
整體運：★★☆☆☆
今天很懂得察言觀色，容易看穿別人的心思，有利業務洽商、與上司溝通協調等工作。別輕易答應伴侶的要求，很難兌現自己的諾言。在與朋友交往時，大方慷慨的表現能有效促進彼此的關係。
愛情運：★★★☆☆
很久沒與另一半看電影、散步了吧？今日就是與另一半浪漫的好時機，讓激情燃燒起來吧！
事業運：★★★☆☆
如果有新的工作機會，應有自己的選擇，別害怕改變，有時候冒冒險才不會受局限。
財運：★★☆☆☆
財務波動中潛伏著危機，所以務必謹慎處理。
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：09:00-11:00桐花白
開運方位：正南方向
巨蟹座
對待愛情還需主動些。
整體運：★★★☆☆
與其等待愛情的到來，不如自己主動發起進攻，獲得回應的機率較大。財運較差，購買物品時要有所甄別，不然高價買回劣質品，可就不划算了。閒暇之時可以看看，如何增強兩性互動關係之類的書籍，借鑒別人的經驗。
愛情運：★★★☆☆
桃花太多令你不知所措。不妨讓自己多獨處，重新審視情感，冷靜做出選擇。
事業運：★★★★☆
若能在在人際關係上更為圓融，博采眾議，成功的格局會更大。
財運：★★☆☆☆
金錢上容易遇到小麻煩，不利於投機或賭博，省得惹來一身腥。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-11:00薔薇粉
開運方位：正北方向
獅子座
遇事別太快下論斷，易出錯。
整體運：★★☆☆☆
今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主張；單身者別太相信異性的甜言蜜語，小心愛情來得快，去得也快。
愛情運：★★☆☆☆
情侶間的溝通出現小裂痕，不過，只要保持理性的態度溝通，就不會有太大問題。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，小孩子脾氣特別多咧，成熟點，別意氣用事！
財運：★★☆☆☆
注意莫過度擴張信用，使用信用卡或貸款時要謹慎小心。
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：07:00-09:00脆梅青
開運方位：正西方向
處女座
相信自己，勇往直前。
整體運：★★★★☆
各樣桃花會不期而遇，沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇哦；財運良好，但猶猶豫豫會妨礙你的判斷力，必要時還應做出果斷的決定，財富才不會離你遠去；工作中你會遇上一些困難，相信自己，今天是個彰顯才能的好時機。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會因幫助異性共事而有戀愛的機緣；有伴侶的人關係和諧，讓人羨慕。
事業運：★★★★☆
應好好運用超強的行動力，只要是可行的方案都可以試著嘗試，會有意想不到的效果。
財運：★★★☆☆
適合規劃記帳的一天，仔細觀察帳本，檢討調整花錢的習慣。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：09:00-10:00玳瑁棕
開運方位：正南方向
天秤座
惰性橫行期間讓學習者有些苦悶。
整體運：★★★☆☆
學習上有些懶惰，缺少動力的你，要及時調整心態以提高學習效率；單人愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人卻能抓住商業契機，萌生新創意，使得事業更上台階。
愛情運：★☆☆☆☆
容易吃醋，容易生氣的一天，對待情人別太嚴厲了，否則會引起他的憤怒喔！
事業運：★★★★☆
運勢旺盛，正是發揮才能的時期，若有新挑戰、新機會，一定要力爭奪取，千萬別認為自己不行哦！
財運：★★★★☆
生意人不妨多向外活動，提升財運。
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：13:00-14:00青金石藍
開運方位：正北方向
天蠍座
自己動手豐衣足食。
整體運：★★★★★
自己的客戶就應該自己去拜訪，親自出馬的成績會比派其他人更值得期待；精神與體能狀態極佳，把目光聚集在有挑戰性的投資項目上，獲利會更大；在他回家的路上等著，給他驚喜吧。
愛情運：★★★★☆
多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人可以請朋友居中撮合。
事業運：★★★★☆
今日事業運還不錯，特別有利於動口的行業，例如：講師、業務等領域的人，多運用合理的懷疑、推理、假設能使工作效率提升。
財運：★★★★☆
擅用智慧得財的一天，有點賭運，可是適合賭經過分析計算的領域，例如：股票、賭馬等等。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：20:00-22:00竹葉青
開運方位：東北方向
射手座
雖不能做到十全十美，那麼也盡量做到最好。
整體運：★★★☆☆
對於感情上出現的小問題能及時修復，別在心裡留下疙瘩；外出工作者要注意交通安全，以免發生意外；父母對於你的戀人有些不滿意，如有誤會應盡快調和好，以免以後家人給你們的結合造成壓力。
愛情運：★★★★☆
和喜歡的對象接觸機會增多，要把握時機多多表現自己，讓對方注意到你喔！
事業運：★★★☆☆
多留意人與人之間的關係，注意相互溝通與良好禮儀，說話不能太直唷！
財運：★★★☆☆
投機財賺得這麼辛苦，不如不要。
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：04:00-06:00橄欖綠
開運方位：正南方向
摩羯座
今天運勢不錯，適宜在變動中求發展。
整體運：★★★★☆
靈感不斷，對於創意設計方面的工作者來說特別有利。財運方面，會有意外的花費讓你損失一筆錢財。愛情上，今天是表白的好日子，單身者可以看準機會行動了，成功的機率頗高。
愛情運：★★★★☆
談情說愛的好日子，有心上人嗎？趁今日勇敢示愛吧！
事業運：★★★★☆
制勝關鍵在細節。公關、談判獲得意外援助，若能更注重諸如衣著、言談等細節方面的考量，用人格魅力去吸引對方，運勢會更好。
財運：★★★☆☆
正財運，想要得財就得積極的工作，偷懶懶惰則與財無緣。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：16:00-18:00薰衣草紫
開運方位：正南方向
水瓶座
處理問題還需再果斷些。
整體運：★★☆☆☆
關係張合不斷，注意控制自己的情緒，多照顧一下對方的感受，這樣的感情才能更堅固；朋友間的小聚會是你獲得商機的好機會，可別因驚喜過度而失態哦！工作中狀況頻出，雖然有些手忙腳亂卻也讓你進步不少。
愛情運：★★☆☆☆
單身者容易日久生情，對身邊的異性朋友產生別樣情愫；戀愛中人想結婚，但時機不成熟。
事業運：★★★☆☆
想法多變、創意十足，工作上適合盡量提新構想，悶在心裡會讓你錯過表現機會喔！
財運：★★★☆☆
莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：23:00-24:00金桔綠
開運方位：西南方向
雙魚座
情緒穩定，以樂觀的心態面對生活。
整體運：★★★★☆
單身者桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。財運上，穩紮穩打的投資作風，讓你的計劃進行得順順利利，波瀾不驚。工作上衝勁十足，突出的表現會讓老闆讚賞不已，但也會遭到同事的嫉妒。
愛情運：★★★★☆
找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，易獲得一些新的啟示。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，能夠積極主動的去執行預定之事，在穩定中緩緩發展。
財運：★★★☆☆
與人合夥投資應慎重，小心受騙上當！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：17:00-19:00咖啡棕
開運方位：正西方向
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