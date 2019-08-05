親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
秋冬旅遊推補助
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

每日星座運勢／天蠍自己動手豐衣食 擅用智慧得財

2019-08-05 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-08-5

牡羊座

運勢平順，態度將決定今天的收穫。

整體運：★★★☆☆

今天在工作中會遇到一些故意搗亂的人，喜歡挑你的毛病，控制好情緒，無需與對方辯解，採取冷處理可以避開對方的糾纏。愛情方面，需要你主動表達愛意才能贏得對方的熱情，感受到甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者與異性玩得不亦樂乎，但多為露水情緣，別太快投入真情。

事業運：★★★☆☆

會遇到一些較棘手的事情，但你能很好地利用人際關係來解決，多能平順過關。

財運：★★☆☆☆

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不怎樣！心情不佳時不妨花錢享受買快樂。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00琥珀橙

開運方位：東北方向

金牛座

得失心很重。

整體運：★☆☆☆☆

戀愛中的人會有被疏離的感覺，不安全感越來越重，不如攤開告訴他你的想法；工作中同事的一個不明眼神、上司的一句稍重點的話都讓你想得較嚴重，神情沮喪；注意多活動肩關節，以免肩和脖子發生酸痛。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運真是亂七八糟的一天，少惹桃花為妙，穿著打扮、行為舉止正經點，省得惹到不必要的麻煩。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，不適合在今日做出任何重大的決策，尤其偏向金錢方面的決定。

財運：★★☆☆☆

不要走進賭場，因為你的心思大多，情緒太雜。當然，如果你捨得花費金錢來發洩一頓，那就另當別論囉！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00咖啡棕

開運方位：正東方向

雙子座

心思敏銳，觀察力強。

整體運：★★☆☆☆

今天很懂得察言觀色，容易看穿別人的心思，有利業務洽商、與上司溝通協調等工作。別輕易答應伴侶的要求，很難兌現自己的諾言。在與朋友交往時，大方慷慨的表現能有效促進彼此的關係。

愛情運：★★★☆☆

很久沒與另一半看電影、散步了吧？今日就是與另一半浪漫的好時機，讓激情燃燒起來吧！

事業運：★★★☆☆

如果有新的工作機會，應有自己的選擇，別害怕改變，有時候冒冒險才不會受局限。

財運：★★☆☆☆

財務波動中潛伏著危機，所以務必謹慎處理。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00桐花白

開運方位：正南方向

巨蟹座

對待愛情還需主動些。

整體運：★★★☆☆

與其等待愛情的到來，不如自己主動發起進攻，獲得回應的機率較大。財運較差，購買物品時要有所甄別，不然高價買回劣質品，可就不划算了。閒暇之時可以看看，如何增強兩性互動關係之類的書籍，借鑒別人的經驗。

愛情運：★★★☆☆

桃花太多令你不知所措。不妨讓自己多獨處，重新審視情感，冷靜做出選擇。

事業運：★★★★☆

若能在在人際關係上更為圓融，博采眾議，成功的格局會更大。

財運：★★☆☆☆

金錢上容易遇到小麻煩，不利於投機或賭博，省得惹來一身腥。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00薔薇粉

開運方位：正北方向

獅子座

遇事別太快下論斷，易出錯。

整體運：★★☆☆☆

今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主張；單身者別太相信異性的甜言蜜語，小心愛情來得快，去得也快。

愛情運：★★☆☆☆

情侶間的溝通出現小裂痕，不過，只要保持理性的態度溝通，就不會有太大問題。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，小孩子脾氣特別多咧，成熟點，別意氣用事！

財運：★★☆☆☆

注意莫過度擴張信用，使用信用卡或貸款時要謹慎小心。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00脆梅青

開運方位：正西方向

處女座

相信自己，勇往直前。

整體運：★★★★☆

各樣桃花會不期而遇，沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇哦；財運良好，但猶猶豫豫會妨礙你的判斷力，必要時還應做出果斷的決定，財富才不會離你遠去；工作中你會遇上一些困難，相信自己，今天是個彰顯才能的好時機。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會因幫助異性共事而有戀愛的機緣；有伴侶的人關係和諧，讓人羨慕。

事業運：★★★★☆

應好好運用超強的行動力，只要是可行的方案都可以試著嘗試，會有意想不到的效果。

財運：★★★☆☆

適合規劃記帳的一天，仔細觀察帳本，檢討調整花錢的習慣。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00玳瑁棕

開運方位：正南方向

天秤座

惰性橫行期間讓學習者有些苦悶。

整體運：★★★☆☆

學習上有些懶惰，缺少動力的你，要及時調整心態以提高學習效率；單人愛情運勢低，適宜把心思放在工作或學習上；生意人卻能抓住商業契機，萌生新創意，使得事業更上台階。

愛情運：★☆☆☆☆

容易吃醋，容易生氣的一天，對待情人別太嚴厲了，否則會引起他的憤怒喔！

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，正是發揮才能的時期，若有新挑戰、新機會，一定要力爭奪取，千萬別認為自己不行哦！

財運：★★★★☆

生意人不妨多向外活動，提升財運。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00青金石藍

開運方位：正北方向

天蠍座

自己動手豐衣足食。

整體運：★★★★★

自己的客戶就應該自己去拜訪，親自出馬的成績會比派其他人更值得期待；精神與體能狀態極佳，把目光聚集在有挑戰性的投資項目上，獲利會更大；在他回家的路上等著，給他驚喜吧。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人可以請朋友居中撮合。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，特別有利於動口的行業，例如：講師、業務等領域的人，多運用合理的懷疑、推理、假設能使工作效率提升。

財運：★★★★☆

擅用智慧得財的一天，有點賭運，可是適合賭經過分析計算的領域，例如：股票、賭馬等等。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00竹葉青

開運方位：東北方向

射手座

雖不能做到十全十美，那麼也盡量做到最好。

整體運：★★★☆☆

對於感情上出現的小問題能及時修復，別在心裡留下疙瘩；外出工作者要注意交通安全，以免發生意外；父母對於你的戀人有些不滿意，如有誤會應盡快調和好，以免以後家人給你們的結合造成壓力。

愛情運：★★★★☆

和喜歡的對象接觸機會增多，要把握時機多多表現自己，讓對方注意到你喔！

事業運：★★★☆☆

多留意人與人之間的關係，注意相互溝通與良好禮儀，說話不能太直唷！

財運：★★★☆☆

投機財賺得這麼辛苦，不如不要。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00橄欖綠

開運方位：正南方向

摩羯座

今天運勢不錯，適宜在變動中求發展。

整體運：★★★★☆

靈感不斷，對於創意設計方面的工作者來說特別有利。財運方面，會有意外的花費讓你損失一筆錢財。愛情上，今天是表白的好日子，單身者可以看準機會行動了，成功的機率頗高。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子，有心上人嗎？趁今日勇敢示愛吧！

事業運：★★★★☆

制勝關鍵在細節。公關、談判獲得意外援助，若能更注重諸如衣著、言談等細節方面的考量，用人格魅力去吸引對方，運勢會更好。

財運：★★★☆☆

正財運，想要得財就得積極的工作，偷懶懶惰則與財無緣。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00薰衣草紫

開運方位：正南方向

水瓶座

處理問題還需再果斷些。

整體運：★★☆☆☆

關係張合不斷，注意控制自己的情緒，多照顧一下對方的感受，這樣的感情才能更堅固；朋友間的小聚會是你獲得商機的好機會，可別因驚喜過度而失態哦！工作中狀況頻出，雖然有些手忙腳亂卻也讓你進步不少。

愛情運：★★☆☆☆

單身者容易日久生情，對身邊的異性朋友產生別樣情愫；戀愛中人想結婚，但時機不成熟。

事業運：★★★☆☆

想法多變、創意十足，工作上適合盡量提新構想，悶在心裡會讓你錯過表現機會喔！

財運：★★★☆☆

莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00金桔綠

開運方位：西南方向

雙魚座

情緒穩定，以樂觀的心態面對生活。

整體運：★★★★☆

單身者桃花旺盛，出門易邂逅美滿愛情，彼此欣賞，情愫漸生。財運上，穩紮穩打的投資作風，讓你的計劃進行得順順利利，波瀾不驚。工作上衝勁十足，突出的表現會讓老闆讚賞不已，但也會遭到同事的嫉妒。

愛情運：★★★★☆

找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，易獲得一些新的啟示。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，能夠積極主動的去執行預定之事，在穩定中緩緩發展。

財運：★★★☆☆

與人合夥投資應慎重，小心受騙上當！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00咖啡棕

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

殺破狼周運勢／牡羊桃花旺盛有豔遇 天蠍薪資待遇水漲船高

2019-08-04 00:00

2019上半年好苦！來看今夏苦盡甘來的生肖 越過越順利

2019-08-02 14:27

小孟塔羅：測你的心智年齡程度？

2019-08-02 09:01

人生好難心好累！獻給12星座的心靈藥方 恢復元氣再出發

2019-08-02 08:36

聽見這4大生肖說愛你 就不必再懷疑他的心！

2019-07-31 10:45

水瓶對家高標準、天秤用心經營！來看最顧家星座TOP5

2019-07-31 09:17

【測字】財星閃爍偏財多？速測近期財運起伏

2019-07-30 10:03

小孟塔羅：我的盲點是什麼？如何突破

2019-07-29 08:58

下半年桃花攻略登場！助你擺脫單身、有好人緣

2019-07-26 14:00

忘東忘西、感情隨遇而安 天生水逆人「7大特徵」你中了嗎？

2019-07-26 09:54

梧桐塔羅占卜：你能容忍另一半偷吃嗎？

2019-07-26 08:51

8月星座塔羅運勢：雙魚易受桃花誘惑 天秤被上司表揚

2019-07-25 09:33

別走冤枉路！從血型看你適合什麼工作？

2019-07-24 10:27

總笑著說看好你 升官的卻是別人！最有老闆緣5星座到底是誰

2019-07-23 14:03

發財時機曝光！盤點下半年財神眷顧的生肖

2019-07-23 10:24

8月生命靈數運勢分析：未知的一切總囊括最多 包括視線所及與空無的所有

2019-07-23 10:15

命中注定累垮自己？這7大原因不可不知

2019-07-23 08:00

小孟塔羅：談戀愛不容易阿～測你的感情出了什麼問題？

2019-07-19 13:07

天秤公認好好先生、巨蟹保有自我空間 交往最穩定的星座TOP 5！

2019-07-19 08:56

相由心生，身上5處看出你有福相？

2019-07-18 10:54

活得小心翼翼？透視12生肖最需要的安全感

2019-07-18 09:54

選擇本身就是一種困難 主星同位素 - 天機

2019-07-17 15:31

寡婦年不能結婚？盤點2019下半年結婚吉日

2019-07-17 08:57

氣氣氣氣氣！開車容易暴怒的5個星座

2019-07-16 10:11

小孟塔羅：人際、健康？測你下半年會有怎麼樣的煩惱

2019-07-12 17:00

簡單好上手！12生肖下半年的開運秘訣

2019-07-11 14:25

回不去了！解讀12生肖的分手信號

2019-07-11 14:17

2019下半年首場「水逆」來了！4星座受重傷，射手破財、巨蟹有第三者

2019-07-10 22:25

摩羯切勿反骨、天蠍嚴防小人 12星座下半年要「注意這些事」

2019-07-10 13:16

驕傲孔雀？自由飛鳥？生命靈數看你像哪種動物

2019-07-10 09:50

對感情沒信心？這4個星座容易有「前女友恐慌症」

2019-07-09 11:39

大樂透今晚頭獎上看3.7億元 哪種生肖、星座最會中獎？

2019-07-09 05:59

影／【唐綺陽】2019下半年12星座運勢出爐！感情、工作、健康運一次看

2019-07-08 21:28

天生就是「棋子」？這5星座老是被朋友利用！

2019-07-08 12:00

小孟塔羅：沒生活品質、付出沒回報？測你會為了什麼事而罷工

2019-07-05 12:56

每次投資都賠錢？快記下12生肖的投資盲點

2019-07-04 11:42

先別管閃婚或分手 7月這些生肖桃花運逆勢看漲！

2019-07-04 10:24

【圖片心測】比無限手套更威？開發你內建的霸氣人格

2019-07-03 09:06

效率高？肯衝？這血型是老闆心中的愛將！

2019-07-03 07:00
看更多

熱門文章

七夕閃婚就拜這月老 50歲小姑獨處 一拜遇到老情人

2019-08-04 09:00

利奇馬颱風生成！北部東半部 周四、周五慎防大雨

2019-08-04 15:47

單邊鼻孔鼻塞流鼻血拖2月未就醫 男子竟癌末不自知

2019-08-04 16:15

利奇馬颱風最快今生成！ 恐影響台灣天氣 周四最關鍵

2019-08-04 14:31

50樓Cafe推最殺Buffet 巨無霸戰斧澳洲牛排、黃鰭鮪魚整尾隨你吃到飽

2019-08-04 11:52

季風低壓環流 吳德榮：近期多颱共舞

2019-08-04 07:12

利奇馬颱風最快今生成 氣象局：南海還有熱帶擾動

2019-08-04 08:51

又有無人機！松山機場今晚緊急關閉半小時

2019-08-04 20:49

影／颱風利奇馬下午生成 氣象局：還有熱帶擾動恐成颱

2019-08-04 16:14

哪一種交通方式PM2.5濃度暴露最高？ 答案竟是捷運

2019-08-04 22:17

A5飛驒牛＋澳洲M9和牛無限吃！釧井限定吃到飽方案　還有天使紅蝦、葡萄蝦

2019-08-03 20:31

他睡覺打呼治不好 睡眠內視鏡幫他找到病灶

2019-08-04 12:11

罕見！花蓮加塱溪 發現藍色「兔頭瓢鰭鰕虎」

2019-08-04 17:07

華航飛美國洛杉磯、安大略2萬有找 網友直呼太划算

2019-08-04 18:47

Hebe田馥甄的「藍朋友」終現身 網：姐！老公你超级棒

2019-08-04 16:44

全台九縣市高溫亮黃燈 大台北破36度

2019-08-04 12:21

赴日注意！ 鄭明典：輕颱范斯高有增強趨勢 往九州方向

2019-08-04 11:16

台中廚師愛台灣 炒飯炒出一座座台灣島

2019-08-04 09:38

【生活見聞】巧爾／菜市場尋寶趣

2019-08-04 06:00

不只經濟影響少子化 研究發現家庭觀也是關鍵

2019-08-04 13:19

【生活的風景】洪金鳳／曬小管

2019-08-04 06:00

好好吃早餐！神旺伯品廊西餐廳推2人同行1人免費

2019-08-04 17:05

辣穿Gucci泳裝搭牛仔短褲 郭書瑤有型又性感

2019-08-04 13:32

油價明不漲 95無鉛汽油每公升28.7元

2019-08-04 12:15

3招教妳放下愛情、生活中負面情緒 原諒仇人的錯，才能讓自己更好！

2019-08-04 22:28

AirAsia「高雄-宿霧/克拉克」開航 單程未稅價888元起

2019-08-04 11:03

桃園蘆竹38.4度！ 北北桃高溫亮橘燈

2019-08-04 14:25

影／炒熱燈塔懸日、波浪街 文藝獎章大師拍照有溫度

2019-08-04 09:05

長期暴露PM2.5高濃度環境 小心這四個疾病的風險

2019-08-04 22:17

松機北側出現無人機 台北國際航空站啟動干擾槍搜查

2019-08-04 23:10

藝術銀行五折收藝術品？ 藝術界批壓迫生存

2019-08-04 14:28

中南部6縣市大雷雨訊息 嚴防積淹水坍方落石

2019-08-04 16:26

CP值爆表、夏日必用「蘆薈膠」正確用法公開！9成人都用錯，難怪長痘又爛臉

2019-08-04 14:42

升小四成績才直直落 就診竟是過動惹禍

2019-08-04 07:06

泳壇鮮肉寧澤濤蓋穿西裝帥翻 行動荷爾蒙讓網友暴動了！

2019-08-04 18:44

如何選擇防霾口罩 研究認證這種最好

2019-08-04 22:17

每日星座運勢／天蠍自己動手豐衣食 擅用智慧得財

2019-08-05 00:00

父親節起六天！ 台北賞懸日時間出爐 打卡有機會拿五千

2019-08-04 09:10

逾9成偏鄉無眼科 「如落後國」

2019-08-04 01:21

乳癌愈年輕篩檢愈好？ 國健署：無須過度極端

2019-08-04 07:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top