每日星座運勢／獅子三思後行有收獲 單身者桃花飛

2019-08-03 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-08-3

牡羊座

善於營造氣氛，能帶動大家的情緒。

整體運：★★★☆☆

今天參加聚會，你幽默風趣的話語吸引著眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。財運一般，應給大腦充充電，補充一下知識營養，而不是急於投資。有閒錢的話不妨做些公益，會有好運降臨。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會邂逅心儀的對象。別緊張，只要真心真意，對方自然會感受到你的誠意！

事業運：★★★★☆

成功帶來的成就感，讓你心情飛揚，一旦閒下來反而讓你覺得有些無所適從！

財運：★★★☆☆

進財與事業有關，勇於開拓是關鍵。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00墨玉綠

開運方位：正北方向

金牛座

愛情甜美的日子，心情舒暢。

整體運：★★★★★

單身女性外出閒逛之時，一個不經意的回眸就容易被電倒，邂逅心目中的白馬王子！財運不錯，若想管好家庭經濟，不妨上網搜索一番，能找到不少好的理財小竅門，靈活地用到你的生活中來，是積累財富的好幫手哦！

愛情運：★★★★★

熱情感性的一天，你的主動熱情可以換來甜蜜的戰果。

事業運：★★★☆☆

與長輩交談的機會多，但彼此不同的理念會產生一些分歧，你得多忍讓才行。

財運：★★★★☆

今日的財運雖然還不錯，可是偏向短期性的獲利，例如：股票買賣要見好就收，不要貪心。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00夕陽橙

開運方位：西南方向

雙子座

參與團體娛樂活動有幸運暗示的一天。

整體運：★★★☆☆

參加團體活動玩樂盡興，自身的魅力還能吸引有好感的異性。裝扮特別引人注目，適當地配搭小飾品，會給你帶來幸運。另外，與人見面前喝上一杯飲料，可以增強自信。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在娛樂場所結識到相互欣賞的異性朋友；已婚者應多抽些時間陪伴另一半。

事業運：★★☆☆☆

對未來有些徬徨，不妨和長你幾歲的親人或前輩談一談，他們可以指點你一條路。

財運：★★★☆☆

靠智慧生財，須依賴洞察入微的大智慧。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00薰衣草紫

開運方位：西南方向

巨蟹座

有意想不到的事情發生。

整體運：★★★★☆

在旅途中的你艷遇指數較高，異鄉的邂逅或是「一夜情」均有可能發生，已有愛人的朋友可要把持住哦！適當的休息放鬆，對卡在瓶頸的事情會有意想不到的解決方案；買隻招財貓擺放在客廳或辦公室有助運的功效。

愛情運：★★★★☆

單身者有許多戀愛的機會，內心火熱的情懷不斷向外擴散，正是談情說愛的好時機！

事業運：★★★★☆

良好的人際關係是你今天的優勢，在發揮能力的同時，再運用人際關係可創造驚人的成績。

財運：★★★★☆

保守心細，有不錯的財運，進財可觀。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00檸檬綠

開運方位：正東方向

獅子座

三思而後行讓你大有收獲。

整體運：★★★★★

投資時在獲取專業知識和相關信息後，進行科學的分析與正確的決策，能獲取不少的利益；單身者桃花紛紛飛，有機會接觸到有社會地位的成功異性；增加體能上的活動，對於消除疲勞和身心健康都很有益處。

愛情運：★★★★★

詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

事業運：★★★★☆

休閒娛樂時間增多，易在與朋友互動中忘記時間，需注意勿因玩樂而耽誤正事。

財運：★★★★☆

有不勞而獲的機會，例如：中獎、得禮金、分紅。而且今日容易知足，得了小財也能開心。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00翡翠綠

開運方位：東南方向

處女座

想要什麼就主動表達。

整體運：★★★★☆

穩固深切的愛情需以沒有障礙的溝通作為基礎，想要什麼就直接向伴侶說出來為好；今天宜進行積極性投資，可以「可承擔風險比重＝100－目前年齡」比重作為資金分配參照；精力旺盛，不妨與朋友進行刺激性娛樂活動。

愛情運：★★★★★

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會呢。戀愛中人也能開開心心的玩一天。

事業運：★★★☆☆

似乎只顧自己，有忽略他人感受的傾向，別忘了自己的允諾，再忙碌也要信守承諾唷！

財運：★★★★☆

有充裕的存款想放手一搏。若條件許可，可放寬投資步伐，大碼投資。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00夕陽橙

開運方位：正東方向

天秤座

適合約會，愛情進展不錯。

整體運：★★★☆☆

單身者多與老朋友聯繫，有機會因朋友介紹而結識性情相合的異性朋友；有伴侶的人抽時間安排約會，精心打扮一番，會讓對方有賞心悅目之感，感情升溫。今天支出較多，但都是生活所需，不必太計較。

愛情運：★★★★☆

愛情和工作是不太一樣的，對愛人太強勢會讓對方感到吃不消唷。多說一些甜言蜜語吧。

事業運：★★☆☆☆

常會出於好意去幫助別人，卻會被認為是自作主張，多管閒事。

財運：★★★☆☆

財神似乎愛跟你開玩笑，如風一般，來得快卻也走得急。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00雪花銀

開運方位：西北方向

天蠍座

異性助力強，處處受到照顧。

整體運：★★★☆☆

今天與異性相處愉快，特別容易受到異性長輩的照顧，多表現順從，會更受寵愛。單身者有機會與興趣愛好奇特的異性結緣，談話投機，話題不斷。應酬頻繁，錢財難留守，不過，花些錢能交到好朋友很值得。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情進展順利；單身者不妨打電話陪喜歡的人聊天，會讓你感到輕鬆愉快。

事業運：★★★☆☆

有機會接觸新事物，偶爾會讓你迸發出奇異的靈感，別讓好的創意溜走，好好把握才行。

財運：★★☆☆☆

變化快速的金錢遊戲不太適合，所以選擇股票時宜遠離投機色彩明顯的類股。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00白鋼銀

開運方位：正東方向

射手座

驚喜連連。

整體運：★★★☆☆

意外收到異性發來的信息，不妨回覆對方，可增進你的異性緣；外界的誘惑太多，讓學生族無法專心學習，作業的完成程度比較低；朋友帶著禮物來你家拜訪的機率高。

愛情運：★★☆☆☆

桃花不少，但大多都是爛桃花，單身者別輕易付出真情；戀愛中的人應避免招惹桃花。

事業運：★★☆☆☆

今天會面臨不少困難，千萬別退縮，宜利用人際關係處理。

財運：★★★★☆

在消費上多能將錢花在刀口上，該花則花。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00珊瑚橙

開運方位：正西方向

摩羯座

易感情用事，要多留意與他人的金錢往來。

整體運：★★★☆☆

單身者渴望愛情，多到熱鬧的地方走動，有機會遇到令你心動的對象；已婚者表現出強烈的家庭責任感，主動為對方付出會獲得雙倍的回饋。不夠理性，不宜處理金錢問題，與人交易應有值得信任的人陪同。

愛情運：★★★★☆

應處理好與異性間的關係，少去拈花惹草，小心惹上爛桃花。戀愛成熟的人可籌劃結婚事宜。

事業運：★★★☆☆

忙著自己的大小事，雖然感覺好像沒有充分休息，但是至少心情是愉快的。

財運：★★☆☆☆

本末倒置，若能控制物慾、降低貪念，方能有節餘。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：15:00-16:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

水瓶座

充滿創意的空間。

整體運：★★★★☆

戀人之間感情濃得蜜裡調油，為對方的家居添置一些新奇的工藝品，能給雙方營造一個溫馨的環境。花點心思在穿著打扮上，會讓你更受歡迎，參加聚會能成為聚焦點，還能得到不少有利的投資信息哦！

愛情運：★★★★☆

多參加一些集體活動，比如聯誼活動、舞會、朋友聚會等等，戀愛的機會就更大哦。

事業運：★★★☆☆

容易受到他人的影響，應有主見才好，過度配合會讓你失去自我唷！

財運：★★★★☆

懂得開源節流者，進財豐厚。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00青金石藍

開運方位：東北方向

雙魚座

心情好，運勢佳。

整體運：★★★★☆

感情上有機會得到戀人主動的付出，及時給予回應可讓感情立即得到升溫；今天在網路上能買到稱心如意的東西；閒暇之時多看專業書籍，對你今日的工作會很有幫助。

愛情運：★★★★★

異性緣超級好的，有機會認識與背景性格差異很大的人！

事業運：★★★★☆

越挫越勇的一天，面對困難你顯得樂觀、勇敢，再加上運勢強盛，問題很快就能解決。

財運：★★★☆☆

謹慎利用你的業餘愛好來求財，以免徒勞無功或者造成損失，還有可能給人留下話柄。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00乳酪白

開運方位：正北方向

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