每日星座運勢／天秤萬事俱備待行動 財神爺送錢來

2019-08-02 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



圖／ingimage 分享 facebook

2019-08-2

牡羊座

困難較多，應用平和的心態看待。

整體運：★☆☆☆☆

感情易起風波，已婚者對另一半不聞不問的態度會讓對方很惱火，抽時間陪伴對方可化解衝突。面對工作中遇到的疑難問題，別著急，多向有經驗的人士請教，若悶悶不樂、借酒澆愁，不但於事無補還會損失不少錢財哦！

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半易產生審美疲勞，常因不滿而爭吵，需及時調整好心態唷！

事業運：★★☆☆☆

思想有些雜亂，工作時很容易想一些與工作無關的事情，既影響了工作思路，也會降低你的工作情緒。

財運：★☆☆☆☆

腦袋瓜有打結的傾向，打理財務恐多感情用事、缺乏冷靜、優柔寡斷。不宜接觸財務的一天。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00玉米黃

開運方位：西北方向

金牛座

為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。

整體運：★★★☆☆

別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。

愛情運：★★★★☆

容易與舊情人重逢，單身者容易墜入愛河；鬧分手的情侶晚上有機會復合。

事業運：★★★☆☆

工作忙碌但依然能忙裡偷閒，可以多把心思放在家庭生活上，關心家人，多與家人互動會讓你心情開朗。

財運：★★☆☆☆

財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00櫻桃紅

開運方位：正東方向

雙子座

敏感、多愁，容易受到驚嚇的一天。

整體運：★★☆☆☆

想法頗多，會有不安全感，對身邊的人、事、物感覺敏銳，稍有風吹草動你都會有所察覺，工作也易受到影響。做好自己的事情就好，別想得太複雜。有什麼心事、壓力可以與父母長輩或另一半交流，會讓你很快釋然。

愛情運：★★★☆☆

單身者戀愛機會不多，可多參加朋友聚會；戀愛中人有機會拜訪戀人的父母，內心緊張。

事業運：★★☆☆☆

口才略顯遜色，容易因表達過於囉嗦或不妥當而引起同事的誤會，讓你陷入困境。

財運：★★★☆☆

經商者財務上有頻頻周轉的跡象。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-10:00艷棗紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

做什麼事都保持一個度。

整體運：★★★★☆

單身者面對自己心儀的對象可以用積極的手段及態度來表達自己的情感，這樣能更快的讓對方接受你；理財上會出現點問題，要及時去跟進與糾正錯誤，避免遭受財產損失；工作上你強勢的作風，讓你合作夥伴更能積極的配合工作，但要注意不要太過了，不然會致使他產生逆反心理。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，戀愛中人可以互相包容、和睦相處；單身者專心工作吧！

事業運：★★★★☆

策劃、組織能力突顯，將這方面的優勢運用到工作中，容易有實質性的收穫。

財運：★★★☆☆

財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機算算近日的收支狀況吧！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00臘梅白

開運方位：東南方向

獅子座

危機感增加，感到有點不安。

整體運：★★★☆☆

今天愛情上的表現一般，與對方會發生小摩擦，不過處理得當的話問題不大。工作方面表現比較平常，注意與同事多互動，調節自己的人際關係。財運方面較差，投資上的波動讓你有些頭疼。

愛情運：★★★☆☆

愛情運還不錯，與另一半相處宜輕聲細語相待，會獲得對方熱情的回應，感情升溫。

事業運：★★★☆☆

自我表現時要特別注意選擇適當時機，以免表現得不合時宜，反而降低你在上司、同事心目中得印象分。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在其他的事情上面吧！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00琉璃銀

開運方位：正北方向

處女座

思緒比較混亂，應做好情緒管理。

整體運：★★☆☆☆

情緒不太穩定，工作上很容易出錯，特別是技術工作者，小心因細節上的問題而影響全局。單身者愛情運較平淡，需主動與異性互動才能提高機會。投資上應謹慎為妙，不過，有閒錢的話可以投資較穩妥的基金。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者有機會在職場中結識有緣人，感情進展平順。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不理想，負面思考太別嚴重，面對壓力會產生委屈心態或強烈的情緒反應，唯有控制自己的ＥＱ才能稿定今日的工作喔！

財運：★★★☆☆

想留住錢財的話，就少到購物中心閒逛。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00臘梅白

開運方位：西北方向

天秤座

萬事俱備只待行動。

整體運：★★★★★

和情人一起放風箏是件很浪漫的事，但也要注意選擇一個好的環境；上班的途中看看報紙，有助於你與客戶間有更多的話題可談；收集好的項目資料，趁今天做個整理，以便隨時都能入場。

愛情運：★★★★☆

異性緣很棒喔，容易遇到追求者或是得到異性的幫助。

事業運：★★★★☆

事業運佳，多能用樂觀正面的態度面對今日的工作，只要能保持快樂的心情，今天真是美好的一天喔！

財運：★★★★★

財神爺送錢來囉！有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。輕輕鬆鬆就有鈔票進入口袋囉！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00玉髓紅

開運方位：正北方向

天蠍座

遇到問題，多尋求長輩的幫助。

整體運：★★★☆☆

今天容易遭遇對手的阻撓，不過最好不要找同齡人商量，相同的閱歷讓他們無法給你更多的幫助，向年長者求助，才能讓你的損失減少到最少。感情運平順，單身者有相親機會。

愛情運：★★★☆☆

另一半顯得較強勢，掌權慾望強烈，你不妨採取以柔制剛的態度，滿足對方的慾望。

事業運：★★★☆☆

顯得較嚴肅，而且有點固執，不易讓人親近，因此而錯失表現機會的機率高！

財運：★★☆☆☆

不宜想金錢的問題，一想到錢會破壞今日的心情！

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00辣椒紅

開運方位：東南方向

射手座

保持空氣暢通有利於減少流感的發生。

整體運：★★★★☆

伴侶體貼入微的關懷成為今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀；工作中急於求成反而會影響工作質量，增加返工的機率；健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通很重要。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，戀愛中的人可望與戀人談論未來生活，是結婚的好時機。

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的溝通問題，以免因為溝通不良而引發後遺症。

財運：★★★☆☆

進財狀況不穩定卻有散財的跡象，趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-19:00葡萄紫

開運方位：正北方向

摩羯座

大膽地嘗試會得到可喜的回報。

整體運：★★☆☆☆

新婚的朋友可要留意另一半的眼神，對你那過於平靜的行事風格，容易讓對方感覺不被重視！財運平順，膽大心細會讓你的財運好上加好。工作中光是負責還不夠，還得加把勁用心做。

愛情運：★★☆☆☆

戀情難以明朗化，面對不喜歡的人要明確表明態度，曖昧不明對雙方都不是一件好事唷！

事業運：★★☆☆☆

容易為了小事動氣，情緒波動大，易在不知不覺中得罪人；能及時調整情緒者麻煩指數降低。

財運：★★★☆☆

想要省錢則要少出門、少玩樂，洩財點在於出門旅遊、吃喝玩樂間。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00硃砂紅

開運方位：西北方向

水瓶座

賺錢同時要懂得如何合理地降低稅費。

整體運：★★★☆☆

今天財運比較不錯，進行投資時別忘了算算稅收帳，盡量爭取取得收益最大化；工作中你的身體力行、求新求變很讓上司或部屬欣賞，但不易合作的個性會在執行力這塊大打折扣；商業應酬中不要顯得太過拘謹，輕鬆的氣氛會更有益於商業洽談。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間少談金錢問題，一談錢易產生不愉快；單身者有機會與樂觀的異性結緣。

事業運：★★★☆☆

對客戶的草率要求，也應盡力予以答覆，以免給雙方未來的關係造成隔膜。

財運：★★★★☆

多與親友互動，有機會獲得不錯的商機。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00硃砂紅

開運方位：東北方向

雙魚座

三人行必有我師。

整體運：★★★★☆

因缺乏信心而誠惶誠恐，這種情緒表現得越強烈就越使你有失去的危險喔！失之東隅，收之桑榆，其實得到的比失去的還更有價值；虛心向他人請教，將有助於你突破目前的被動局面。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯的一天，但是不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，粘花惹草可就不好！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可是今日可不輕鬆呢，少有機會可以閒下來。

財運：★★★★☆

財運佳，有中獎、得禮金、收紅包的機會。當有意外收穫時不妨拿點出來行善喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00遠洋藍

開運方位：東南方向

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？





