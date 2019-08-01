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每日星座運勢／金牛熱情高漲樂工作 在外易遇金主

2019-08-01 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
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2019-08-1

牡羊座

有疲憊感，對很多事情都提不起興趣。

整體運：★★☆☆☆

今天對你而言像是黑色星期五，顯得無精打采，難以靜心工作，身在曹營心在漢，沉浸在自己的思緒裡難以自拔，需及時調整心態，以免要加班會讓你更有壓力。感情上，與另一半互動較少，會出現一頭熱的狀況。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人約會減少，戀人容易不高興；單身者常有異性主動示意，但你無心戀愛。

事業運：★☆☆☆☆

今日工作上小狀況頻頻，雖然大原則不至於發生問題，可是瑣碎的小事也夠讓你頭痛的咧！

財運：★★★☆☆

省小錢花大錢，消費上出現脫軌行為。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00鉑金灰

開運方位：東北方向

金牛座

工作熱情高漲，樂在其中。

整體運：★★★★★

不是因為工作不累，而是因為工作充實了生活，更因為做出的成績讓你有成就感。對金錢的嗅覺靈敏，看看最新的報紙，有機會發現經商的好渠道。機遇可遇不可求，發現它就不要放過它，只有窮追猛打才能得償所願。

愛情運：★★★★★

今日是女性的大吉戀愛日，容易遇到滿意的情人。戀愛中人可以受人呵護的滋味。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，是個挑戰自己膽識的日子，該爭則爭，該接受則接受，要建立自己的原則。

財運：★★★★☆

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主與賺錢機會，有利於在外洽商，關在家裡、作風保守的人就感受不到今日的好運。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00金桔綠

開運方位：正南方向

雙子座

頭腦較清醒，容易出成績。

整體運：★★★★☆

頭腦轉動靈活、迅速，尤其是資訊的信息更為敏感。隨身攜帶收音機，利用上班途中聽聽早間新聞，能啟發你的靈感。看好的投資項目，趁今天把計劃整理周全吧。給戀人送上一份別緻的小禮物，適時表達你的真情實意。

愛情運：★★★☆☆

有心事會向另一半傾訴，但對方也需要被關心，今日就是你表現的時候，做個傾聽者吧。

事業運：★★★☆☆

事業運勢很不明朗，看待事物過於主觀，難以正視背後潛藏的危機，但毅力可嘉，能否創出好成績就看你是否能把握住身邊的貴人。

財運：★★★★☆

財運旺盛，借出的款項可望收回。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00橄欖綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

運勢普通，注意自己的言行。

整體運：★★★☆☆

今天有點衝動，很容易與對方發生爭執，如果沒有特別的事情不妨單獨行動，保持距離會更好。工作上宜交友，出門在外可遇到不錯的客戶。生活方面，請客吃飯反而有助於增運！

愛情運：★★☆☆☆

情緒也變化太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖中，與其突然的生悶氣不如說清楚！

事業運：★★★☆☆

承受壓力的能力不充足，大量繁雜的事務會讓你耗去過多心力，感到浮躁不安。

財運：★★★☆☆

花錢隨性，四處散財。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00玉髓紅

開運方位：西北方向

獅子座

運勢低潮期。

整體運：★★☆☆☆

今天單身者有難得的表白機會，但要留意小人從中破壞，在戀情未確定前不可四處散播。理財的熱情被激發，但因欠缺審時度勢的觀念而導致斬獲甚微。學生族的學習能動性強，若能虛心請教，突破會更加明顯。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間容易發生冷戰，壓抑的氣氛讓愛情減分；戀愛中的人溝通時間增多，但各持己見。

事業運：★★★☆☆

對很多事物都抱持著隨緣的態度，良好的心態也讓你收穫到意外的驚喜。

財運：★★☆☆☆

對於投資獲利莫抱持過高期望。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00翡翠綠

開運方位：西北方向

處女座

身體欠佳，心情比較沉悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天沒有什麼心情理財，身體不舒適，做什麼都提不起勁來。工作中比較鬱悶，繁雜的任務無法按時完成，自己倍感沮喪。還好，戀人的細心照料讓你疲憊的心又得到不少安慰。

愛情運：★★★☆☆

心情不好時，千萬別把壞脾氣發洩在情人身上，小心對方受不了你而躲著你唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，問題特別多，是個壓力重重的一天，尤其是對上溝通時要謹言慎行，不要一意孤行，聽話點問題就少一點。

財運：★☆☆☆☆

金錢上狀況多，恐發生有口難言的困境，破財倒楣事情多多，金錢上保守為宜，破財時宜想想破財消災，不要太在意。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00水鑽藍

開運方位：東北方向

天秤座

在與人交往時，要多留意對方的表現。

整體運：★★★☆☆

今天有遭小人暗算的危險，處處留心為妙，必要的解釋會讓小人詭計落空，切忌故作清高。有機會和同事一起互動娛樂，不要太拘束，表現出活力，有助於改變你在同事心中的印象。財運平平，不賺不虧倒也過得舒心。

愛情運：★★★★☆

單身者有不錯的桃花運，不要浪費這個好機會，多去人多的場所會有收穫喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺，經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

財運：★★★☆☆

小心因擴張信用而導致財物危機。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00寶石藍

開運方位：正東方向

天蠍座

幸運的一天，擁有明確的目標。

整體運：★★★★☆

今天多花點心思打扮，女生平時買來的化妝品和漂亮衣服不要老放在家裡供奉著，改變形象會為你帶來旺盛的桃花運！投資風險較小，不妨去股市轉轉。工作上知道自己想要什麼，勤快而努力，收穫頗多。

愛情運：★★★★★

今日你能全盤把握兩人關係的微妙變化，你和對方有時雖然若即若離，卻從不會跑調，更不會脫離主題曲。牢牢鎖定目標，終會如願以償。

事業運：★★★★☆

會有出色表現，可以清楚地透過長期觀察的心得，找到自己的工作方向，或能通過不同社交團體的運作，參與不同領域的工作。

財運：★★★★☆

機會與挑戰同在，有賺錢的機運，

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00淺海藍

開運方位：西北方向

射手座

態度決定一切。

整體運：★★★☆☆

與戀人間平淡的感覺，難以滿足你對浪漫愛情的無限渴望，主動一點能夠獲得回應；經營店舖者，注意服務態度，將能迎來不錯的生意；工作中能夠虛心聽取他人的教導，為你博得好的人氣。

愛情運：★★☆☆☆

啊，情緒也變化太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖中，與其突然的生悶氣不如說清楚！

事業運：★★★☆☆

思維活躍，注意把握瞬間的靈感。在工作上若能運用一些小技巧，會有不錯的進展。

財運：★★★★☆

暗財運還算不錯，易有外人不知的暗中收入。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00鉑金灰

開運方位：東南方向

摩羯座

味覺靈敏且很有口福的一天。

整體運：★★★★☆

今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚會，品嚐到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者注意把握。

愛情運：★★★★☆

表現幽默，體貼，細心的一面，可以讓你整天倍受疼愛。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，頗有機會表現出臨事果斷的一面。遇到問題時多能找出克服解決的方法。

財運：★★★☆☆

今天有喜歡花錢的傾向，容易把錢花在吃吃喝喝上面。股票族宜在今日做短線運作，見好就收。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00玉米黃

開運方位：西北方向

水瓶座

忙碌的一天。

整體運：★★★☆☆

許多的案子都堆積到今天來處理，讓你變得異常忙碌；受工作的影響會和戀人約會的時間發生衝突，做出解釋能得到對方的諒解；能從他人那裡獲取理財的資料，你卻可能無時間整理，投資需延期。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎？感覺本來就是無形的東西，別鑽牛角尖囉，愈是亂想會愈孤單的咧！

事業運：★★☆☆☆

待人處世欠缺圓滑，易與人發生爭執，導致人際關係緊張。相處時應注意尊重他人。

財運：★★★☆☆

金錢耗損的機率不高，容易損財大多是消耗在親人身上。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00蘋果綠

開運方位：正東方向

雙魚座

無生活負擔的單身族容易盲目消費。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天要慎用信用卡，刷卡往往掩蓋了過度消費，會很容易讓你消費時沒有節制觀念；今天在工作中特喜歡發號施令，眼高手低，讓下屬或同事心裡極為不爽，你們之間的關係出現僵持；心情不順時找朋友出去喝幾杯會舒暢不少，但可不能貪杯。

愛情運：★★★☆☆

單身者渴望戀愛，容易有較衝動的行為，與異性交往應從朋友開始，別太心急。

事業運：★★☆☆☆

很多事情需要親力親為，讓你備感壓力，與其硬撐，不如紓解壓力，放鬆心情。

財運：★★☆☆☆

錢財的處理較不能順心，有散財傾向。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00象牙白

開運方位：東南方向

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