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唐綺陽星座運勢週報：金牛把握升官運 巨蟹有陰錯陽差的桃花

2019-07-29 07:30聯合新聞網 唐綺陽

星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供
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唐綺陽星座運勢週報7/29-8/04

重要星象：日、金、火皆在獅子座，水星將順行，五星逆行尾聲

本周日金火皆在獅子座，關注兒童及年輕人，有戀愛的氛圍或驚爆戀情的發生。演藝圈動態受到矚目，集體的大型活動或聚會，帶來熱鬧、高昂的能量。水星將順行，對故鄉與家的議題，做出行動與抉擇的時刻。五星逆行尾聲，享受懷舊時光，萬事別太勉強，對於網路不順、溝通有誤等問題，凡事要多忍耐。

工作影響：金牛、雙子、獅子、天蠍

金牛：因人紅而忙碌，把握升官運

雙子：小心遇到豬隊友，要盯緊一點

獅子：新計畫、新形象帶來好成效，能更躍進

天蠍：沉穩路線帶來機會，有長輩貴人扶持

桃花注意：白羊、巨蟹、處女、魔羯

白羊：表現得平常心，更容易成功

巨蟹：陰錯陽差的桃花，當心避免惹麻煩

處女：有職場戀情的機會，小心別亂放電

魔羯：避免糾結，冷熱分寸要調節好

財運注意：水瓶、雙魚

水瓶：多做多得、有正財運，不能僥倖或指望外援

雙魚：大膽冒險才有機會多賺一點

健康注意：天秤、射手

天秤：勿酒駕，注意酒類的影響

射手：避免憂心操勞影響健康

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢財運唐綺陽

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