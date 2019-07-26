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忘東忘西、感情隨遇而安 天生水逆人「7大特徵」你中了嗎？

2019-07-26 09:54聯合新聞網 文／小孟

圖／Stocksnap
圖／Stocksnap
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火熱話題「水逆到底是什麼？」又來了！水逆是史上人見人怕、鬼見鬼愁的行星現象，但它不過是行星運轉時的視差而導致的錯覺而稱逆行！每次水逆週期約3個禮拜，而一年就大約會有4次水逆期間，話說水星逆行人們特別倒霉，那如果在水逆期間出生的水逆人，會不會遇上水逆期間就運勢大開呢？聽說，並不會哦！

各位該如何擺脫水逆命運及知道自己是不是水逆人，只要去網路查詢星盤，輸入個人的出生年月日及時間，就可知道囉！接著找找你星盤裡的水星旁是否有出現R/，那就代表你是水逆人哦！

水星主掌管就是資料、通訊、交通，所以大家多數很擔心水逆造成資料檔案遺失，電子產品失靈，更可怕是溝通誤會、腦袋打結做事莽撞！水逆期間人人自危，但水逆人也不是一生一直在水逆，一直走霉運，反而水逆人有些有趣特徵，讓人覺得出奇反而非常不錯哦！

特質一:

分析細膩，善於推敲驗證，具研究精神！水逆人永遠認為案情並不單純，所以他們基本上都會蠻中立地看待事件，抽絲剝繭去模擬事情來龍去脈，他們需要先自己瞭解後，才能進入狀況，應該就是適合當名偵探柯南！此外你也是一位喜歡隱藏自己內心世界的人。

在生活中，你不想理別人或者情緒不佳的同時，你不想被別人打擾。

特質二:

在工作中，你是一個好還要更好的人，對於工作環境沒有達到你想要的時候，你容易覺得懷才不遇。對於事情的要求，有時你比較屬於完美主義者，比較有自己的原則。

只要是你認為可行的目標，為到達目的只要不傷害別人，你會不擇手段，只因你想要把事情做的更好、更有效率。有時水逆人會覺得自己表達不流利，感到失禮，水逆人蠻喜歡跟自己過不去的，總認為自己的用字遣詞可以不斷修改，其實改到最後又回到原點。

特質三:

忘東忘西，鬼打牆。

水逆就是一個容易跑錯地方或走路忘記路的人，明明商店街在這層他就會跑到別層樓。所以水逆人真的容易分不出路線與方向來回兜圈，就算你給他地圖與導航他還是容易開錯地方跑錯位置，其實多繞幾圈也會是水逆人生的樂趣哦！有些水逆小孩讀書常常也會念錯行讀錯頁反覆犯下一樣的錯。

特質四:

面對主管時你常常說話謹慎，水逆人面對主管上司說話會在內心打草稿很久，深怕說錯或不適合，他們內心會有很多個場景編排，邊說邊排演，所以偶爾跟他們說話會在想他們是想表達什麼，所以跟他們溝通時可以多多引導或給予支持，讓他們說得更清楚完整哦！

特質五:

在購物時，看見喜歡的東西，就算預算不足，回家後仍然會不斷想念該物品，會盡可能省吃減用的在日後購得。

特質六

:在感情上，你是一位隨遇而安的人。你不強求出現的一定要是正緣，但是一定是要對你是好的人。你討厭另一半對你忽冷忽熱，情緒化。

在感情上，會很想馴服別人，同時你喜歡溫柔有愛心的人。當你在感情被傷害過時，你會一直保有被傷害的回憶與記憶。

特質七:

在人際上，你有時會表現出輕浮幽默，不過其實你是在掩飾內心的聰明。水逆人在人際上如果朋友出事了，你表現上會虧朋友或對朋友批評處理的方式，但其實你對朋友的思念是比誰都還要強烈。

以上水逆人格特質，就算你有水逆人生也沒有什麼不好的，其實也是相當不錯，就像是努力完成任務的螞蟻，有著不一樣的水星力量與魅力，不是像大家想像中的那麼誇張可怕哦！我們應該將對水逆期間發生的事，不用過度放大焦慮，多多仔細檢查每個細節，不要在水逆時做重大決定，就像水逆人慢工出細活一樣地看待事情，反而能成就一番不錯的表現。

水星逆行運勢

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  • 生辰時間
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