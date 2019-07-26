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梧桐塔羅占卜：你能容忍另一半偷吃嗎？

2019-07-26 08:51聯合新聞網 文／梧桐塔羅授權提供

圖／ingimage
圖／ingimage
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會偷吃的人多半都是一些很瞎的理由

什麼酒後亂性、下半身思考、對方引誘你的

這些很瞎的理由說到底都是自己把持不住誘惑缺乏新鮮感罷了

偏偏還是很多人會選擇原諒對方

只因為你還愛他而已

今天梧桐準備這道題目

來了解淺意識的你會包容另一半偷吃嗎？

※首先讓先自己心靈平靜下來

※心中默念3遍「我能容忍心愛的另一半偷吃嗎？」

※從下列四張牌中挑選一張，以讓你最有感覺得牌為主。

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※來看解析吧！！！！！！！！！！





NO.1

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選到這張牌的讀者們，你是可以容忍另一半偷吃的，你會選擇原諒他，原諒他的動力來自於你們之間的連結，你會為了給孩子們一個健全的家庭而選擇忍受他偷吃，或是為了符合大眾的眼光，你不想讓朋友、家人們失望而選擇繼續與他扮演模範情侶，好來符合他人的期待，而你內心總認為野花不比家花香，在外玩完了還是會回來到你身邊的，你終就是他的歸屬，漁童還是要勸你，會偷吃的男人真得不值得過多的留戀阿！

NO.2

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選到這張牌的讀者，遇上另一半偷吃你絕對會一無反顧的結束這段感情，頭也不回就離開，絕不寬恕他，對方都敢偷吃就代表你在他心中已經不是最重要的NO.1了，何必作賤自己，委曲求全這段感情又還有什麼意義，有一就有二，會偷吃就是會偷吃，狗改不了吃屎，與其原諒他讓自己再傷心一次，不如一次斷乾淨來得痛快！梧桐也認同長痛不如短痛，縱使你還愛他，也要放下他，才不會讓你再次受到傷害！

NO.3

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選到這張牌的讀者們，當你第一時間得知對方偷吃的消息時你絕對會無比錯愕，覺得天崩地裂，人生沒有希望，對方這麼愛我應該不會偷吃才對，可是事實擺在眼前，他就是背著你偷吃了，縱使不能接受這個線時還是得接受，因此你會開始思考未來自己該怎麼辦，要馬上放下這段感情也不可能，因此你也開始走馬看花，對方都能偷吃了為什麼我不行偷吃，因此免強來說你也是能包容對方偷吃的啦！反正找到更好的對象就馬上甩掉現在這個，投入新的懷抱。梧桐小提醒，還是要結束一段感情再找下一段才是最好的選擇，免得讓人誤會你也再偷吃、劈腿可就不好了！

NO.4

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選到這張牌的讀者們，要你包容另一半偷吃根本就是不可能的事情阿！感情就是要專一，怎麼還能有第三著出現呢？你還沒這麼慷慨能夠與他人共享的地步！因此當你發現另一半偷吃時絕對會馬上甩掉對方，垃圾中就不值得你多花心思憤慨與傷心，甚至你還會感謝他偷吃被你發現，這樣你就會醒過來，知道他根本就不愛你，別浪費時間在他身上，趕快找尋下一段對的感情，才是上上策，沒必要把把心思放在不值得的人身上！

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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