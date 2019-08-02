人生好難心好累！獻給12星座的心靈藥方 恢復元氣再出發

2019-08-02 08:36 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

人生在世確實生活不容易，有時候還得要靠演技，只是面具戴久了內心真的很累，如果一直得不到回應，那更是累，所以才會有那樣多煩悶。科技紫微網知道再強大的內心，也有禁不起的考驗，再樂觀的人也會有煩惱。心若累了那該怎麼辦？那就要找個地方休息，找對方法才能恢復元氣。

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牡羊座

一直以來牡羊可說是心動就行動，全力以赴，希望透過努力來證明自己的決定是對的，卻也會在反覆的失敗中替自己感到不值，懷疑自己。如果感覺累了就停下來吧，原地思考一下未來的方向，什麼都不做，真正放鬆體內每一個細胞，等到元氣恢復時再重新出發，效果一定會好很多。

金牛座

金牛的努力從來就不是很高調，所以累了也不會表現得很明顯。一個人默默嘆氣，只有最親密的人才能發現。生活壓力太多，金牛如果感覺累了，記得去吃你最愛的那道美食，享受一場奢侈的味覺盛宴，對自己的胃好一點，體力恢復了，心力也會跟著恢復的。

雙子座

很多人都以為雙子們思緒跳躍，對甚麼事情都顯得很有興趣，日子過得多采多姿，但其實他們也會因為一件小事就讓情緒跌到谷底。雙子如果感覺累了會不想說話，宅在自己的小天地，甚至還會想乾脆隱居起來。這時候最好誰也不要來打擾，心累了的雙子最需要的是時間和空間來好好靜一靜。所以雙子也不用勉強自己去做自己不想做的事，暫時任性一下，拋開所有煩惱吧！

巨蟹座

生活比想像中還要複雜很多，巨蟹常常覺得力不從心。為愛會等待，會欣喜，會心痛，會流淚，會心力憔悴。如果一直停留在這個疲憊地帶，所有美好的期望只會變成失落的心碎。感覺累了的巨蟹不需要安靜的思考，那只會越想越亂。去唱歌，去大聲發洩，眼淚會帶走內心深處的疲憊。

獅子座

如果你沒有看到過受傷的獅子，那是因為一旦他們受傷了，內心感覺累了，都是躲起來獨自一人偷偷療傷止痛。平常時候他們的生活已經夠高調了，獅子累了那一定是因為期望太美，現實太殘酷，打擊來的太大，一時之間無力反擊。高傲的獅子也是需要休息的，累了就睡覺，睡飽自然就會微笑。

處女座

一直都對自己的要求太嚴苛，處女希望自己能成為別人眼中最優秀的那一個。所以生活中都是緊繃著神經，不允許自己有絲毫的懈怠。會感覺累，是緊繃的神經終於承受不住自己給自己的那些壓力，壓抑得要窒息了。這時候的處女就應該放空自己，不去在意別人怎樣說，給自己放個假去沉澱心情吧！

天秤座

天秤是一個很善良的星座，生活中、工作中、愛情裡，他們總是習慣過度考慮對方的感受，而忽略自己心裡真正想要的，所以在付出了真心還不被理解時會傷心，會難過，會感覺心累。找好朋友聚一聚，聊一聊彼此的近況，重溫過往的快樂，相信就能很快抹去天秤內心的疲憊感。

天蠍座

天蠍善於隱忍，但不表示他們能夠一忍再忍，有時候表面越平靜，內心越是波濤洶湧，只等一個爆發時機。感覺累了的天蠍就是這樣，處於一種隱忍邊緣的狀態，需 要一個心理上的安慰，而這個安慰不是來自親朋好友，而是來自文字，夜深人靜的時候讀一讀名人自傳，將會有一些體悟和收穫。

射手座

樂觀開朗一直是射手的代名詞，但是樂觀的射手也同樣會有心煩的時候，生活不如意一旦累積爆發，原本開朗的射手也會皺眉，也會無力招架，也會感覺到累。累了的射手需要的是一份溫暖的關心，在外打拼太辛苦，找個時間回家，和家人聊一聊自己的心事，充分感受家人對自己的溫暖，如此就能驅趕射手心中的疲勞了。

摩羯座

生活中的摩羯，常常都表現的很冷靜，其實有時候冷靜是他們不知所措的表現。努力了很久，結果精心做出來的方案根本就沒被採納，努力真心表達自己的愛，可是對方卻說一點感覺都沒有，這些都讓摩羯的內心倍感疲憊。感覺累了的摩羯，太需要來個說走就走的旅行，就讓自己任性的出走，等到元氣恢復時再回來。

水瓶座

情緒令人難以捉摸，水瓶也許不那樣衝動，但他們通常我行我素。就算所有人都不認同，只要他們自己喜歡，就願意堅持到底。會感覺累，是因為堅持到最後才發現，一開始就被誤導，而很多事情已成定局也只好勉強配合走下去。這時候的水瓶就應該去運動，去揮灑汗水，累到跑不動，那些揪心的煩惱也就差不多清空了。

雙魚座

心思越單純，在遇到複雜事情就越會不知所措，雙魚就是這樣一個星座，感覺累了的他們，最需要的不是勇敢面對現實，而是再重新美美的做一做夢，那件令自己感到鬱悶的事，那個傷到自己的人，通通都閃到一邊去，雙魚應該再編織一個新的夢境，用夢帶給自己新的希望，新的出發點。

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