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【測字】財星閃爍偏財多？速測近期財運起伏

2019-07-30 10:03聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

財運永遠是大家都關心的事情。財運好，收入高，生活品質也就能大大提高。2019年已經過半，現在你需要做的是好好把握住下半年的機會。那麼，你近期的財運走勢如何呢？會天降洪福嗎？科技紫微網就以測字來為大家預測。

　

請先從以下6個漢字中，憑直覺選出一個，然後再看答案。

圖片來源／科技紫微網
圖片來源／科技紫微網
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結果分析：

　

選第1字：鳥

鳥字上半結構為翅，下半結構為足。翅膀有多用力飛，就能把身體和腳帶得多高。

從財運上來看，選中這個字意味著你近期的投入與回收基本成正比，一分耕耘一分收穫，付出終得回報。但不可坐享其成，否則將一無所獲。

　

選第2字：凸

選中這個字，預示著你近期的財運將有突破性的進展，若好好把握，還有意外之財降臨的機會。

不過，近期的財運狀況頗有點動盪不安。但整體來說會有極大的上升可能，尤其在投資方面能獲得不錯的收益。

　

選第3字：走

「走」字透露出的訊息是流失、徒勞，你近期的財運很有可能出現「竹籃打水一場空」的局面。

你將面對財運狀況不穩定的時期，甚至有破財的可能。因此有大額收支情況時，必須謹慎對待。

　

選第4字：同

選中這個字，預示著一段美好生活的開始。從財運角度來看，你將能在與人合作之中獲得不錯的收益。

只要保持樂觀的心態，把握好這一類有效的合作機會，近期的財運走勢將對你十分有利。

　

選第5字：直

「直」字意味著近期財運狀況表現平平，雖然會有小額資金進帳，但是與你的預期值還有一段差距。

想要獲得財富，必須有長期而固定的累積。這個字也提醒著你，不要想著一夜暴富，腳踏實地才會得到回報。

　

選第6字：常

「常」字上方的三點，預示著你近期在財運上將有機會大放異彩。口字和巾字的配合，則說明你將憑藉智慧和才能，獲得不錯的收益。

運勢的舞台已為你搭建好，財運也向你生出了橄欖枝，請開始盡情展現你的才華吧！

　

【延伸閱讀】

想發財？紫微鑒定你的命中財庫

靈視你的財星，50歲後才出現？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

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