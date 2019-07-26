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下半年桃花攻略登場！助你擺脫單身、有好人緣

2019-07-26 14:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

轉眼2019年已過半，你的桃花運如何？是否已脫單成功？桃花也代表人緣，人脈廣自然有機會促成新戀情。接下來科技紫微網要與大家分享下半年的桃花攻略，12生肖的你請記得要照做喔！預祝你桃花朵朵開，到處都有好人脈。

圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock
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生肖鼠：注意儀容

下半年桃花方位：正北方、西北方

愛情吉運時日：大暑前後

魅力值以三級跳的方式往上漲，有機會在異性面前施展自己的才華，而且只要稍加打扮便能輕易吸引異性目光哦！因此不妨在平日裡多注意一下自己的儀容，藉此催旺你的桃花運。

　

生肖牛：多點瞭解

下半年桃花方位：正西方、西北方

愛情吉運時日：寒露前後

下半年想要脫單的話，需要有一雙善於發現的眼睛。只要進一步瞭解對方，便會發現對方身上有不少亮點。所以應多創造一些機會，來增加彼此的瞭解，脫單成功的機率才會增大。

　

生肖虎：多花心思

下半年桃花方位：正南方、西南方

愛情吉運時日：立冬前後

下半年你需要在感情上多花心思。遇到心儀的對象時，記得用真誠融化對方的心，讓對方感受到你最大的誠意，這樣便會讓你有機會獲得一份不錯的感情。

　

生肖兔：一心一意

下半年桃花方位：正東方、東南方

愛情吉運時日：寒露前後

進入下半年後，感情生活將充滿驚喜，身邊也易出現不錯的桃花。興趣相投的異性會讓你產生怦然心動的感覺，想要感情有結果，就一心一意的對待對方吧！

　

生肖龍：調整自己

下半年桃花方位：正西方、西南方

愛情吉運時日：小雪前後

脫單的想法與日俱增，但即使頻繁相親，卻總遇不到合適的對象。此時不妨試著調整一下自己的心態，想清楚自己要什麼，太過心急反而會給你帶來爛桃花。

　

生肖蛇：出去走走

下半年桃花方位：正東方、東北方

愛情吉運時日：小暑前後

身邊的異性不少，無奈都不是自己的意中人，那就趁著閒暇之日多出去走走吧！多參加戶外活動，或者給自己安排一個短期旅程，遇到心靈契合對象的機率便會大大增加哦！

　

生肖馬：珍惜眼前

下半年桃花方位：正東方、東南方

愛情吉運時日：霜降前後

想要戀愛的慾望強烈，也易遇到心動對象，但較容易陷入苦戀。與其在人海中尋尋覓覓，不如珍惜眼前人，或許那個一直默默守護在你身邊的人才是最適合你的。

　

生肖羊：主動出擊

下半年桃花方位：正西方、西南方

愛情吉運時日：白露前後

下半年的你，有機會遇到性情相投、三觀合拍的異性，若有心動來電的感覺，務必主動出擊，大膽示愛，用勇敢與真誠打動對方，定能達到不錯的效果。

　

生肖猴：充實自己

下半年桃花方位：正西方、正北方

愛情吉運時日：大暑前後

雖有機會結識新的異性朋友，但離心動還有一段距離。若想使未來的感情發展甜蜜，千萬不能為了戀愛而將就，而是要充實自己，讓自己變得更優秀，這樣會為你招來正桃花。

　

生肖雞：逐步深入

下半年桃花方位：正北方、西北方

愛情吉運時日：夏至前後

想要收穫一份滿意的戀情，在結交新的異性前，務必先瞭解清楚對方的狀況。遇到心儀對象，想要突破時，可以考慮先從朋友做起，然後逐步建立感情。

　

生肖狗：善於發現

下半年桃花方位：正南方、東南方

愛情吉運時日：小暑前後

戀愛的慾望越強烈，越覺得難以遇到對的人。進入下半年後，其實你並不是桃花全無，而是這朵桃花就隱藏在你的好友之中，注意身邊對你關愛有加的那個人吧！

　

生肖豬：遵從內心

下半年桃花方位：正西方、西北方

愛情吉運時日：處暑／小寒前後

本命年裡多有不順，感情容易受負面情緒影響而失去信心。此時，自暴自棄只會讓自己陷入困局，迷茫之際，應多遵從自己的內心，在異性面前展示真實的一面，愛情才易來敲門。

　

【延伸閱讀】

不只算感情，下半年總運全解析

巫女靈視，你另一半的十大特徵

　



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