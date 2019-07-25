8月星座塔羅運勢：雙魚易受桃花誘惑 天秤被上司表揚

2019-07-25 09:33 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

又到了每月塔羅運勢的時間。時值8月，在這個暑氣滿滿的月份裡，有刺眼的艷陽，也有潛伏的暴雨，這段期間你的運勢會有怎樣的起伏？就讓科技紫微網來為你指引！

圖／Stocksnap 分享 facebook

牡羊座

塔羅牌：力量

抽到此張牌所預示的是，無形的壓力肯定是有的，但「力量」所展示出來的無限勇氣，也會讓你有魄力去對抗一切可能的困難，而且期待的轉機就近在眼前。加油吧！千萬別放棄！

8月事件預測：

1、夫妻間的氛圍有回到戀愛時候的美好狀態；

2、有異性主動問你要電話或LINE等聯繫方式；

3、胸悶氣短，情緒低落的狀況會出現好幾次；

4、學生族得花費更多的時間，才能消化老師所傳授的新知識；

5、花錢方面會顯得超級大方。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

金牛座

塔羅牌：高塔

這張牌代表著破壞與變化的到來，它預示的是，此月有計劃趕不上變化的混亂發生，你會因為瑣碎情況太多，找不到重點。

8月事件預測：

1、友情會讓你感動，朋友將陪你走過低谷；

2、與親密的人的關係遇上他人挑撥離間，出現危機；

3、容易弄錯老闆要你轉達的訊息；

4、沉迷於追劇，無心學業；

5、本月人情紅包的開銷次數明顯增加。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

雙子座

塔羅牌：太陽

太陽承載著所有積極正面的力量，溫暖而光明。太陽的出現代表著事情不但順利進行，而且會收穫成功。

8月事件預測：

1、聚會上大方發言，會吸引單身異性的靠近；

2、可能因為工作調動，出現兩地相思；

3、老闆會找你談話，不過不是壞事；

4、學生族的懶散情況比較明顯，課業難按時完成，或會敷衍了事；

5、能找到相對來說輕鬆進財的理財產品。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

巨蟹座

塔羅牌：女皇

這是一張充滿精力與熱情的牌，預示著此月所有的努力都將朝著積極的方向發展，即使不拿手的項目也能為你所攻克。愛情、友情都將有圓滿結果。

8月事件預測：

1、與異性朋友分享心情故事，有機會邂逅知心之戀；

2、易遭遇戀人的小脾氣、小抱怨；

3、與上司發生爭執；

4、有同學主動幫你補習，提升成績；

5、會有不錯的合作夥伴主動找上你。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

獅子座

塔羅牌：世界逆位

世界逆位代表的是準備不足、失敗、與一時的不順，這張牌會帶來不小的障礙，讓你精神不振，喪失挑戰的動力。此時的你絕不能盲目下決定。

8月事件預測：

1、會遇見令你臉紅心跳的異性；

2、被長輩催生孩子，造成壓力；

3、睡眠不足，影響工作效率；

4、受到曖昧情愫影響，無心工作或唸書；

5、外出多能獲取賺錢機會。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★★

處女座

塔羅牌：教皇

教皇的義務就是為愚昧的眾人提供心靈上的方向和引導。這也意味著，你的心靈層面成長需要別人來負擔，暗示著你將會對某人或某個團體屈服。

8月事件預測：

1、有機會在朋友的生日聚會上覓得新緣分；

2、總是追問對方愛不愛自己，會令對方反感；

3、上司交代的任務沒聽清，行動受阻礙；

4、與朋友、同學的相處出現問題；

5、在交談中有機會收聽到偏財運的有利訊息。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

天秤座

塔羅牌：愚人

愚人牌預示的是，你將會有一段時間可以跳脫出某種狀態，或者獲得一段享受的時光，可盡情放鬆享樂。這張牌同時也表示你將有冒險的機會，此時你必須拿出積極的態度。但這張牌在財運方面則需警惕，隨性輕忽會造成決策錯誤。

8月事件預測：

1、有人毛遂自薦要當你的紅娘；

2、走親會友增多，能融入朋友圈子，受到接納；

3、會被上司表揚；

4、有機會進入學校社團或課後活動進修班；

5、容易被他人捷足先登。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天蠍座

塔羅牌：惡魔

這張牌代表你在此月很容易因為無知與無助而看不到事情的真相，因此做出不恰當的盲目行為，讓事態惡化得更為嚴重。

8月事件預測：

1、會被家中長輩催婚而焦慮；

2、情人間不信任感上升；

3、上司會有意無意給你出難題；

4、找不到合適的讀書模式而焦頭爛額；

5、很有口福，不過錢包也會消瘦不少。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

射手座

塔羅牌：皇帝逆位

被強者支配的恐懼時不時攪動你穩定的心緒。逃跑不是辦法，正面迎敵或許可以幫你化解這種不安寧的氛圍。朋友家人的依靠也是你強有力的後援，記得找他們幫忙哦！

8月事件預測：

1、與朋友聚會上認識的異性有一見鍾情的機會；

2、已婚者會在一些小事上領悟婚姻的真諦；

3、各種迷糊輪番上演，工作效率極低；

4、貪玩心重，經不起打game的誘惑；

5、在百貨公司購物時會遇到跳樓式打折。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

摩羯座

塔羅牌：審判

這張牌提醒你的是，腳踏實地的努力會有好結果。此牌主職位高昇與名譽挽回，本月就是證明自己的最佳時機。愛情上，應重新調整相處模式與心態，才有復活的機會。

8月事件預測：

1、會出現自戀甚至自負的情緒；

2、情侶間有利精神交流，默契度很棒；

3、點子被採用的機會極高，能力會獲得肯定；

4、考運大好；

5、當心會在朋友的鼓吹下做出錯誤決策。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

水瓶座

塔羅牌：女祭司

潛力開始顯現，掌握新知識、新技能的能力漸漸突顯。雖然會有小麻煩不期而至，但這只限於使你的情緒受擾亂，並不會真正影響到事物原本的順利進程。

8月事件預測：

1、會因加班造成約會時間衝突；

2、伴侶身邊會出現愛慕者；

3、意氣相投的同事會成為你工作上的得力助手；

4、先前的投入與努力，可望獲得實質性回報；

5、逢上生意談判、購置不動產的最佳時機。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

雙魚座

塔羅牌：戀人

人際關係輕鬆愉快，會接收到他人的微笑和善意，人氣大漲。需要自己做選擇的事件增多，尤其是愛情上的選擇將會造成你些微的苦惱。

8月事件預測：

1、藉助著父母或朋友的關係，出入一些高級場所；

2、容易成為心靈脆弱者的傾訴對象；

3、出遠門或長時間出差期間，易受桃花誘惑；

4、工作或學業會在一定程度上受到家事影響；

5、身體抱恙，很多錢將流向醫院。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

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