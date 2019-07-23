總笑著說看好你 升官的卻是別人！最有老闆緣5星座到底是誰

2019-07-23 14:03 聯合新聞網 安妞星座



圖／Stocksnap 分享 facebook 職場人生最悲催的莫過於辛苦工作勞碌得要死，卻得不到老闆賞識。明明熬夜加班好幾天，卻因為老闆不喜歡你，隨意幾句話就把你淚水汗水交織的戰績直接打到底，看不見痕跡。老闆總是笑著對你說看好你，卻讓旁邊那位同事一路向上直飛。人家說三分天注定，七分看緣分，究竟哪些星座的人有什麼特質，容易得到老闆的青睞？

第五名：金牛座

每天準時上班，勤奮工作，真的就有一股牛勁的金牛座朋友，在職場上可以說是任勞任怨，無怨無悔，老闆交辦的事項總是不疑有他的去盡力執行，當旁邊的同事關心是否需要把自己逼得這麼緊？金牛座朋友還會跟你說我不這麼拼命，無法安心。因為對於他們來說，在工作上一步一腳印的往前是一種安全感，一旦遇到不錯的公司環境與老闆，不喜歡變化的他們，就會像雕像一樣把自己雕刻進公司裡面，期望能在這邊歷久彌堅，常常一份工作一做就十年。可以說是奴性超高，配合度很強，不會去找老闆吵架或鬧情緒，這麼好使用的員工，怎麼會有老闆不喜歡呢？

第四名：雙魚座

雙魚座的朋友做人處事圓滑有禮貌，能夠與同事關係處得很好，也喜愛照顧大家，更願意對長官跟老闆說些甜言蜜語，雖然不至於用盡心機，但光是嘴巴甜就能獲得好人緣，他們也很願意在沒人想做事時，跳出來替大家把麻煩給解決，可以說是好相處又好差遣。此外雖然在愛情上總是昏頭轉向的雙魚，在工作上倒是可以冷靜精明，各種條例都能理得清楚算得仔細，總體來說分數非常高。而且他們的聰明絕技是會記得老闆的小習慣，在一些不著痕跡的地方表現，譬如老闆很喜歡榛果拿鐵三分糖去冰，偏偏老闆又很容易打翻咖啡，一般的咖啡又不喝，雙魚座這時候會買兩杯，一杯給老闆一杯自己拿著，老闆要是打翻了，就立刻奉上手裡這杯一模一樣的，可說是進可攻退可守的聰明啊！

第三名：天蠍座

天蠍座的朋友們其實一直揹負著好像很陰沉啊、心機很重啊、很壞很可怕的形象標籤。但其實他們做人處事挺直接的，當然他們擁有水象星座的細膩度，做事講求情面也顧得仔細，但蠍子不同於其他水象星座的地方在於他們是很敢在「處事方式上突破」的人。一個願意突破盲點追求進步的員工，是會影響周圍的同事帶動起良性競爭的好風氣，每每其他人看到天蠍朋友再度創下新業績或是做事風格更上一層樓時，大家都會想急起直追，自然而然公司在前進速度上會有明顯效果。這就是老闆想要看到的企圖心與幹勁，一個願意追求卓越的員工，會讓老闆感恩並且產生信任跟依賴，讓人覺得事情交給他們處理一定妥當，真是太好了呢！

第二名：射手座

射手座的朋友平常在交友圈裡感覺玩性很重，但在工作上，一旦他們確立了這是他想擁有的目標跟方向，他們就會展開驚人的毅力跟衝力，讓人看得目瞪口呆！像是自願天天加班完全不需要休息，或者瘋狂出差飛天遁地都可以。完全是拼命一族，而且非常樂意跟著老闆學習，自告奮勇只為了掌握各種良機。而且他們是很忠誠的，知道人之間要有道德重誠信，就算有一天他們成了老闆最得力的左右手，也不會隨意盜賣公司資訊，或是與他人結盟去幹違法勾當，可以說是老闆信賴的勇將。體力好的他們不輕易喊累，個性樂觀開朗又幽默風趣，除了耐操好用之外，還能兼任開心果或是中央空調，讓大家在歡樂的氣氛裡上班，還能隨時逗老闆開心呢！

第一名：處女座

處女座的人做事情精準、負責，邏輯性又強，在職場上能夠掌握整個團隊的節奏，用最適切的方式來做一個配合，平常只追求做好份內工作，但在必要時刻就是打火英雄的存在，因為平常都有留意各種細節，所以遇到突發狀況他們就能發揮所長，讓老闆眼睛一亮，發現是大好人才。因為平常不好強出頭，所以在跟同事相處中也算是非常和諧，不會莽撞添亂。在職場上能靜如處子又能動如脫兔的他們，其實深闇人性，非常願意見人說人話，見鬼說鬼話，這樣的他們除了很有業務能力外，也能內勤一把罩，而且他們不會追求要成為王者，而是會讓自己成為軍師，能打天下又不追求得天下的人，對老闆來說可是如獲至寶阿！