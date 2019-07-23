8月生命靈數運勢分析：未知的一切總囊括最多 包括視線所及與空無的所有

2019-07-23 10:15 聯合新聞網 文／巧巧提供



圖／Stocksnap 分享 facebook 引用八數的指引做為八月的開端：）

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未知的一切總囊括了最多，包括你視線所及的一切，與空無的所有；

所有的已知與已有，都生於其中，若你願意睜開眼，祝福盡在其中。

★生命靈數1

整體運勢：整個八月，說來實益不多，溝通也算不上順暢，在財務上更有機會蒙受一些損失，但從這些看似損失的事件中，卻能替你一直懸而未解的疑問，帶來一些答案；

譬如在是非八卦當中，終於看清了某些人是不可往來的，從小額的財務損失，知道了該設下停損、避免掉更大的財務破口，面對這些雖然不幸卻阻止了更大損失的事件，就看你能把焦點放在哪兒，來決定心境的陰晴了。

如果我們能專注在事件的積極面，看看自己為何會需要付出這些代價，那麼這些所繳的學費，仍不算貴，並且將在日後讓你能驅吉避凶，永久受益。

工作／學習狀況：在專業上，八月正好進入一段刪減期，把舊的、多餘、再也用不到的枝節項目篩掉，是這段時間的重點工作，當然這過程中也免不了認清一些人、一些事、跟一些沒必要繼續存在你生命中的人際關係道別，在身處的環境人事中，也有一波小小的汰舊在同步進行著；

對一號人來說，整理手邊現有的資源，還有放棄掉一些已經延宕過久的計畫，將其畫上句點，會佔去多數的時間，因為這個月的工作瑣碎雜亂，多數是整理與收尾，若你想在這段期間看見一些突破性的發展，是不太容易的，也建議你調整好心情，讓期待跟手邊需要專注的焦點一致，就能安住在當下的工作排程中，即便是整理，也是工作中不可或缺的一環，請多點耐性在其中。

愛情：單身者在這個氣氛稍嫌混亂的月份中，新戀情難有進展，如果你的眼光一直以來也都不太好，那麼更需要在這段時間避免下重大決定，比起從許多不確定的選項中，勉強挑一個急就章，不如把空間留給自己、以及尚未能被你看見的正確對象，一動不如一靜，多觀察、不妄動，是本月最佳方針。

有伴侶者在關係中易被挑剔，呃，一個挑完還有一個、看起來永無止盡的那種，所以如果你就傻傻的只針對對方的問題解決，似乎是難以見效，你得繞過去，站在對方那邊，看看對方為何如此找麻煩，背後的原因是什麼呢？

當你開始往這個方向練習，找到根源，而不是手忙腳亂的只解決眼前對方的指責挑剔與情緒，才可能真的跨過這一關，當你專注、並且找出對方真正的需求，並且修正自己，才能填平雙方在感情中的不確定感，重新讓感情回到平衡安定中。

訊息指引：Healer

安放那些空白、中性與無味的，在生活的擁擠過頭之中，

它們此刻更適合在此，更甚於那些多彩斑斕的。

★生命靈數2

整體運勢：困難跟麻煩仍多的月份，不過二號人擁有相對晴朗的心情，別小看這樣的「心情」因為光是這份晴朗，就足以幫你解決掉多數的麻煩了，你將看見，平常自己有多困於心情的陰沉中，事情本身不難，如果你覺得人生老是窒礙難行，通常是困於自己的耽溺；

這段時間雖然看起來麻煩很多，不過上述的「晴朗心情」是來自於發現「原來我有辦法解決問題」，所以即便挑戰看似仍橫在眼前，在這段時間，也建議二號人能多試著去闖關解題、承擔責任、為自己衝一下，都可以讓你認識不一樣的自己。

這可是潛能開發的一個月，如果想為自己多開一點技能，那麼就是這個月沒錯了。

工作／學習狀況：在專業上也是，這不會是太好過的一個月，考題接踵而至，大家的聲音囉唆又多，不耐吵鬧與情緒勒索的你，肯定經常想拍桌大吼，那麼，誰說你不能拍桌？如果你一直都是隱忍的那個人的話，那麼拍桌恐怕就是你唯一的選擇；

事實上這些專業上會找上的麻煩，都來自於你平日的隱忍與放任，到了八月總算一次大爆發，全部一起煩你了，如果很煩，你知道的，也可以講清楚，把那些煩人的事，都還給它們的主人，你就能回到自己的清閒生活。

勇敢一點，這樣的風暴也不會持續太久，但是一陣清掃與發洩、畫出界線之後，一定能還你更好的工作與學習品質，讓你可以專注回自己本業該專心的事，也別擔心這些風暴後續帶來的負面影響，它遠比你想像出來嚇唬自己的，低得太多太多。

愛情：單身者有許多新的邀約，不過這對於總是以和為貴，會覺得露面才是有禮貌的表現的二號人來說，是種考驗，因為如果都去，那麼就會造成後續許多麻煩的產生，所以你得在這些機會中，練習拒絕， 第一關的邀約篩選、第二關實際出席聚會的設下安全距離、表達喜好，透過這樣的過程，如果都考過，那麼，這段時間，你將習得如何找到伴侶的做法。

雖不見得在這次練習就能成功，但能有機會先學到適當的社交技能，是更珍貴的經驗。

有伴侶者在關係中，也會遇到對方不斷的踩你地雷，如果你早已忍無可忍，那麼，誰說你要忍呢？如果那個人就是你自己，那你知道該怎麼做的；雖然關係肯定會因為你的突然爆發，看起來一度有些堪憂，但這也是讓這段關係，後面能繼續留存下來的重大改變，畫出界線，不滿的講清楚、表達明確，不再隱忍，因為你希望能跟對方繼續有未來。

說出來絕對是唯一解，無論你想繼續待在關係中，或是停止對方不斷的對你踩雷，風雨過後，天空海闊才得見。

訊息指引：Anger

不去掩藏那些關於負面與憤怒的印記，

若動力遺失已久，它就住在那些混濁之中；

混濁中那雜而純粹的營養，足以滋養所有。

★生命靈數3

整體運勢：抓住主要的重點，將那些多餘的思考擺到一旁。

對三號人來說，這段時間會面臨許多選擇，是非題、二擇一的那種，說來好似簡單，非A即B，但事實上，對於總想著兼得的你來說，這才是真正的困難，這段時間考驗的是取捨的智慧，請三號人務必找回初心，問問自己什麼才是你真正想要的，在這段期間的考題中，你也會看見自己已經偏離軌道太遠的問題，看見自己已經迷失在太多的選項、或困於想兼得的心境中，所帶來的停滯不前；

所以不只是做出決定那麼簡單，而是修正軌道、排除掉那些多餘的聲音，收拾好那種想一把抓的心情，你會發現，真正想要的沒有那麼複雜，你的始終抓不住它，是因為你早已不知道在何時，選擇遺忘了它。

工作／學習狀況：在專業上也面臨多項邀約，當然你有明確該選的那個、你擅長的那個，不過被放在同一段時間一起對你招手的，是「看起來可以讓你有更多收益、更風光、更熱門、正在浪頭話題上的那個」

上述的取捨，放到實際的專業上一做對比，你就更能知道那種想兼得的心情是什麼，不過實際上那些看起來是一時之選的東西，真的接下來之後，你才會發現它有許多的不可為，最終失敗或不了了之的可能性居高；

建議三號人在這樣的局勢當中，更要把持好自己的初心，能夠讓你發光的，始終是那個你最有把握、最擅長、偶爾你會將其視為廉價，卻最珍貴的天賦。

善用它，選擇它，忠於它，你就能看到它為你帶來最好的發展。

愛情：單身者選擇也不少，同於本月基調，有看似夢幻的對象出現，也實在不意外，不過你得清楚的分辨，那種大家都說好的，是不是你真的要的、能處得來的？

其實答案通常是否定的，那麼你又能為自己的選擇堅持多少呢？

即便是把眾人看好、但你覺得還好的熱門選項，跟單身放在一起比，對三號人來說，比起試試看，都遠不如忠於內在真實的感受。

留白與硬是填空，你又會選擇什麼？

有伴侶者則是可能面臨外來的對象，對你招手，不過無論如何，你也明白這是不太可能的發展，就請還是把目光放回原本該放的地方，會好得多。

對於感情原本穩定發展的三號人們，這樣的際遇只是小小插曲，甚至可以拿來跟另一半說嘴；

不過對於感情基本盤本來就不太穩的三號人，就要多小心了，因為你很可能因為一時想解個壓，就這樣回不了頭，所以務必把持好，即便這段時間可能有架要吵，可能得面對無理取鬧，可能讓你想逃，但是你得問問自己，是否真能承受失去的風險，保持理性，實際面對與解決感情中的困擾，才是最該做到的。

訊息指引：Goddess

謹遵直覺，永遠大於所有看似理智與合理的所有。

★生命靈數4

整體運勢：幾經人生震盪的大考驗期之後，多數的四號人，都從其中得到一些提升，離開舊的舒適圈，你將發現生活中存在很多以前從沒想像過的舒適與靈活。

視野提升，能夠看到可為之處也越多的八月份，能夠顧好原本的基本盤，無論是在財務、或是原有的人際關係經營上，都沒有因為生命目標做出調整，而有所損傷，同時，你看到了更多的可能性，所以在金錢收益上，會有明顯增加的空間之外，這段時間也利於洽談新的機會，拓展新業務、宣揚理念，公開的發表想法，能為你帶來更佳的人生發展，提高能見度。

工作／學習狀況：在專業上有重大突破，開啟大的合作項目，有較以往更多的實質收入，是可以預期的發展，不過這樣的正向，也得是你已經做足之前跨出舒適圈的功課，才能看得見的，若之前的練習仍不到位，那麼你很可能就只能停留在「看見，卻不覺得自己能夠拿到這個機會」中；

無論如何，機會都會很公平、無意外的流經四號人的生命中，至於能否具體抓住，恐怕就不是該被放在此刻討論的，而是長期都做了些什麼選擇的問題，剛好也提供四號人們檢視自己的機會，當你看到如此好的契機，卻還不能抓住，那麼這正是你再度修改、擺脫過去舊有做法的好時機。

對於已有足夠改變的你，不用說，就是鼓足勇氣，去追就對了。

愛情：單身者也同樣的，若你已經跨過過去的陰影、自溺、無聊的自我檢討與無謂、無功的折返跑，那麼八月份將是擺脫單身的絕佳時間點，對於展開追求、邀約喜歡的對象，都是相當有利的，唯一不行的大概就是被動，只要主動，都能獲得一些想要的進展，無論是找到新對象，或是把想像中的對象變為真實生活中陪伴的人，都只差你付諸行動。

有伴侶者，在關係上也是往上升級的發展，確認關係，可以說是這段時間的基本步調，在任何已經穩定發展的關係中，都會往更深化一步的方向進行，若已在婚姻關係中，那麼所謂的「更深化」則很可能是買房、共同持有資產這樣的方向。

在這個「定下來」氛圍濃厚的月份裡，其實該做的，七月下旬都已經大致決定跟安排好了，八月份只差執行，請安心的享受，並盡情瀏覽另一頁故事的美好。

訊息指引：Growth

跟上步伐，讓內與外同時吟唱，關於那早被寫好的故事初衷。

看似單調卻雋永。

★生命靈數5

整體運勢：需把焦點放在自我內在調整的八月份，正巧跟外界的溝通，也被 是半被迫式的停了下來。原本預計開展的計畫，日期可能往後延，或是細節被修改、需要反覆、重新的被討論，無法一次就到位，在這些往返溝通的過程間，時間就被用完了，讓五號人們短期內會有種「好像很忙，卻沒成果的」失落感；

不過這些看似很耽誤行程、破壞計畫的被修正、被延宕、一再溝通卻是件好事，因為把時間拉遠來看，你就會明白當下這個時間點，若是這些「原訂計畫」順利的被開展，那它很可能帶來後續的麻煩，而這些延遲，剛好也把這些可能導致後續不順的麻煩因素一一排除掉了。

宇宙的安排，無論快慢都有其秩序與深意，比起追進度，若你看的是這個，那感受到的祝福，就會多於失控感。

工作／學習狀況：在專業上也是如此的，但被檢討專業，對五號人心中鐵定是非常崩潰、不是滋味。

不過這段時間的檢討與指教，多數沒有你當下感受到的那麼懷有敵意，這部份也是上面講到，溝通不順的一部份，你很可能在當下放任了情緒凌駕理智，讀到了他人過多的敵意，而錯失當下可以修正的最佳時機；

若你能更有心理準備，不要有這些泛濫的自我保護，那麼方能為你帶來比眼前更好的解決方案，那就是另一番光景，因為你會覺得收獲很多、學到很多、甚至覺得：「還好有人告訴我這個，不然我從未這樣想過」。

整個八月，在讓情緒擴大之前，讓我們就事論事、平心靜氣的先聽對方講完，再放入思考多品味一點點吧！

你會得到比預想的更多：）

愛情：單身者在新對象的開展上，有許多機會。

不過你得多點耐心，先聽對方說完，甚至是多保留一點空白，讓對方有開口的時間，因為聰明的五號人們，習慣主導或引導話題，但這段時間出現的對象，卻在表達上面有些緩慢，如果你總急著說、怕冷場，那麼就很快會覺得對方索然無味，很快的翻過就丟到回收區。

但這些被你快篩丟回收的，卻很可能就是你從未想過，但跟你莫名合得來的類型。

五號人們經常有誤會，比起跟你一樣腦子動得快的，你或許更適合跟溫溫、但能包容你的人在一起呢～

有伴侶者，在關係中也會因為自己情緒高漲、操之過急的態度，而跟對方有些口角、不滿、心生怨懟；請一樣多留點耐性給你的另一半，聽聽他想對你說什麼吧！別在對方說完之前就先大翻白眼，做出你那一知半解的結論。

意見在這段時間的分歧是難免，但是如果你能聽完對方說，便能將怒氣降到最低，甚至有機會轉成深深的感謝，因為這些不同的聲音，出發點總是對你最大的善意，若想避免火爆的情節上演，那麼，偶爾靜音，把發言權先給對方，絕對會是你能做的最大努力。

訊息指引：Innocence

將不白費，都有所償，那看似浪費的所有，都有其存在的意義，

真知與智慧，和平與秩序，全都被安放在那不可見的空白之中。

★生命靈數6

整體運勢：撥雲見霧，在不斷的挑戰與自我要求間，整個八月都有往上略升一級的感覺，無論在實質的收獲或是心態的成長，都會有所得的一段期間。

人際上與他人的氣氛稱不上愉快，甚至會讓六號人覺得對方是來找麻煩的，不過正是因為這樣的找碴、被挑剔、不愉快，讓你們思考自己要變得更強、精益求精，期待不要再有同樣事情發生的動力滿滿，所以算是半被迫的成長，只要六號人可以把焦點放在「如何做會更好」而不是耽溺在「我怎麼那麼爛」，則多數的六號子民們，都會在一番情緒波折之後，感到這些波折之後的深深祝福。

在過程中，丟掉多餘的尊嚴是必須的裝備，備好上路就能順暢過關。

工作／學習狀況：在專業上被長官、業主、政府機關指教的機率很高，如果你有犯法（到底誰會承認XD）逃漏稅之類的，那就得更加小心再小心，這類比較大的問題，可能就在八月之前就得弄好備查文件，或是想辦法先將事件補辦到合法範圍，來避免掉出亂子影響到營運本身，只要在這方面是有所隱瞞的，有違法事實或走在法律邊緣的，失風被抓的機率相當高；一般狀況就會是上面被挑剔、被修正的問題，但無論是否涉及法律或罰則，基本上你都已經對此不安很久了，所以這種逼迫也算好，就硬要你去看著那些平常明知是問題卻懶得去處理的雜事，一一的做到位，雖然過程免不了很煩，不過完成後也會無比輕鬆。

早點面對比拖延好，長久避而不看的、沒學到位的、矇混過關的，付諸行動一次鏟除它們吧！

愛情：單身者遇到的對象，開頭的劇情大概不會讓你覺得是愛情，但那就是愛情XD

因為遇見的是不擅表達情感的對象，可能性格僵硬、可能年紀較長、可能偶像包袱比較大包，也可能單純嘴巴很壞，以一種挑戰者、質問者的姿態出現在你面前，那便是這個月的桃花，聽起來雖然讓人大皺眉頭，不過如果你願意接下戰帖，那麼故事應該也不會無聊，你可以從中觀察那些起伏不定的情緒，除了厭惡，說不定裡面包的是你不想承認的喜歡。

有伴侶者別急著被另一半嘴裡的挑剔傷了心，另一半會用挑剔跟嚴厲的標準要求你，是因為他還想跟你一起走下去，如果你只耽溺在這個「被挑剔好受傷」的心情，那就會錯失對方背後對你的期許，如果真的很受傷，那麼說出來，明確的跟對方再次確認，是只想罵你，或是其實希望你做更多什麼？這些挑剔有什麼意思？會是更積極有用的方式，也能幫你擺脫壞心情，把力氣放在該做好的事情上，取代不需存在的傷心。

訊息指引：Magic

祝福偶爾被塵埃包裹，別吝於等待，別忘了對它揮手，它總向著你走。

★生命靈數7

整體運勢：可能將多數的力氣誤用在排除障礙的八月，七號人得認清的是「其實沒有那麼多障礙好排除的」，當你能夠先將焦點拉回這裡，就會看見生活中有許多實際能使力、該去做的事情，你認為的那些「需要先解決才能做某事」的想法，多數都是你習慣用來延遲事情進度的推託之詞；

你經常對自己這麼做、並且等著某事終了，再去做另一件事的壞習慣，在這段時間又會更清楚的被你自己看見，那些明知是多餘考慮的，就丟掉吧！

別繼續用它們欺騙自己，也搪塞別人，人生或你希望變得更好的地方，就會有所進展，不會總停在原地。

工作／學習狀況：將計畫表做好，並且如實執行，不給自己找任何藉口，在這段期間無論是專業的進度、除錯或是突破某個學習瓶頸，都將有突破性的發展，至少可以將之前落後的某些進度快速補完，落後的可以跟上，原本沒有落後太多的，可以有超前的機會，這些超前也會帶來一些快錢，實質上的收入、肯定，都不會少；

但前提是你得有計畫，並且努力督促自己去一一做到，選單式、條列的方式，會是最有效率的，為自己訂出具體的目標、明確達標的準則，都會是協助你在專業上有成效的最好辦法。

八月份，就用這些看似無聊、條列式的選單，去取代你腦中過亢的思考與混亂的排序吧！

愛情：單身者易在職場或學習環境中，出現新的對象，若你期待擺脫單身，那麼得先把自己從過多的任務中解放出來，如上所述，先把那些浪費時間、做起來又成效不彰的事情一一丟開，排出多點空檔，多跟別人有交談的機會，又或者在必要執行的那些工作中，你可以選擇不要孤軍奮戰，適度的跟別人求援，這也會幫你從忙亂的工作中找到新的開口，進而有新的桃花或戀情。

但你得先有空，別一陣風般的來去匆匆才行。

有伴侶者的關係，因為工作跟其它雜務滿檔而遇到瓶頸，實在沒太多時間能留給另一半的你，可得多利用任何工具，好好的關心那個你在意的人，對方雖不會直接對你表達不滿或抱怨，也都還在願意體諒的範圍內，但預防勝於治療，別忙到忘了對方還在會更好一點；

這段時間就算沒有時間分配的問題，在關係相對穩定的八月裡，也相當適合多嘗試、轉換交談的工具，多用幾種不同的方式對對方傳達你的在意跟愛意，都是讓關係更穩定的好方法。

訊息指引：Adventure

不再恐懼看見那些未曾見的，之後，你方見著最寬廣的，名為自由。

★生命靈數8

整體運勢：身體健康注意，對自己長期的放任與挑剔，過勞的身體將在八月跟你追討舊債，如果你長期有過勞的傾向，最好在身體具體產生症狀之前，就好好的先安排好休息的行程；八月適合休養生息，若能有長假，那就好好的放個長假，即便沒有，可能也得往這個方向多努力點，莫等宇宙幫你安（生）排（病）才肯停下腳步；

這段時間的病症快速且兇猛，或許你在看的當下，仍覺得身體很好、還能再來一點超時工作，但一切不會突然發生的，請誠實面對自己的身體狀況。

另外炎症、發炎、因為精神不集中的刀火燙傷、交通意外也都得慎防，萬事小心為要，以緩代急一定更好。

工作／學習狀況：在專業上也是需要救火的狀態，可能有許多急件，或是突發的狀況發生，看來雖然需要「救急」，但因為那些事件都是長期以來累積問題、不處置所導致的，當下即便想快速去弭平，能做的都有限了，所以面對這樣的「需要救急」，八號人該做的或許不是救急、挽救眼前得現況，而是看清整體局勢，做該做的取捨；

正在漫延、出狀況的，很難被救回來，就算救回也殘破不全，所以該丟的就丟吧！

先把時間空出來，想清後續的安排，跟如何收拾處置殘局，會是本月的重點工作，別跟著慌亂，有清楚的腦袋、足夠的睡眠與休息，準備迎戰這個在專業與學習上看似很急，卻沒什麼可急的月份。

愛情：單身者在新戀情的拓展上難有新機，如果你有喜歡的對象，也得多小心突然發現對方有其他對象，就算沒有，也不宜告白、做出決定性的動作、做出決斷等等，無論要或不要，都不適合這個月份決定，此時的單身者或許是需要慶幸的，因為比起卡在中間的掙扎，無事或無對象，都能為生活少添一筆壓力，回到第一段所述，把時間多留給自己，待在家裡，都是一種幸福。

有伴侶者在關係中也難有平靜的日子，即便外在狀況「看起來」一切都好，都不能假裝看不到感情中的隱憂，事實上八號人在關係中，可能已經維持了好一段時間的表面和平，若真有待解但一直被擱置的問題，在這段時間將很有機會浮出檯面，再也壓不回去；

除了來自對方的，也可能是八號人本身就有很多隱忍的情緒，正待爆發，所以正視問題，變成這段時間最需要做的事，無論在感情或生活的各層面，都是清淤的時間點，務必正視問題，才有機會解決問題。

訊息指引：Trust

未知的一切總囊括了最多，包括你視線所及的一切，與空無的所有；

所有的已知與已有，都生於其中，若你願意睜開眼，祝福盡在其中。

★生命靈數9

整體運勢：會吵、有反應的孩子有糖吃，請不要忽視你真正的需求，多表達吧！

對九號人來說，大環境友善的八月，適合的是趁勝追擊，在家人支持、朋友寵愛、溝通也順暢的這段期間，小小的任性是被允許、包容的，所以即便你覺得「這樣是不是有點過份？」

只要不是太多次，通常那些小心願、小任性，也都能得到滿足；

跟家人關係看好，可以享受氣氛良好的家庭生活，在財務上也會較七月來得更寬鬆一些，算是順風順水的一段期間，請好好享受。

工作／學習狀況：專業上跟人的溝通良好，將成為工作上隱形但有利的助力，對業務性質的工作者而言，有許多轉介紹的案源；

對於藝術創作者來說，靈感也是充沛的，不過感受上卻是好壞並列，因為這樣的靈感充沛，來自於感受力被打開，而感受不見得都是正面的，更多時候，對於他人的負面、悲傷或憤怒，可能會更有感，進而刺激了創作，所以若要這份力量被運用得宜，那麼就得分清楚人我之間的情感界線，多提醒自己，便能做到最多的正面發揮，但不讓自己的情緒受到干擾；對於一般事務工作者來說，團隊合作、意見傳達也都很順利，利於談判、談到好價錢、拿到好價格，進帳頗豐的月份，別忘了好好犒賞自己一番。

愛情：單身者的能見度變高，欣賞你的人、想幫你介紹對象的人，突然變得積極起來，所以如果你不選擇宅在家，通常至少都能認識一點新對象，創造一點新的可能性，即便沒有當下就成，在後續也都很有繼續經營或觀察下去的價值，若你期待生活來點不同的，面對邀約可得更積極一點才好，這些勤勞，不會讓你失望的。

有伴侶者，在關係中備受寵愛，任性這時候就可以盡情拿出來，只要不是每天都這樣，通常所求也都能被好好滿足，是幸福充滿的一段時期，若要說需要注意的地方，可能就是要九號人任性，這件事對自律向來很嚴的你們來說，會有點障礙，可能還會有人問我：

「該怎樣算是任性？」「這樣夠了吧？我覺得這樣會不會太過份了？」

比起煩惱這些「該如何做」跟「如何算是」，

我想該解決的，應該是你得先想起「我最想要什麼」吧！別以為任性簡單，還有一群人不懂任性，而那很可能就是你，用實際行動嘗試取代發問，讓自己活得更輕鬆點吧！

訊息指引：Rebirth

是重新再來的時刻，別害怕棄舊，新生正在不遠的前頭。

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