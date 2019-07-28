殺破狼周運勢／巨蟹可爭取加薪 天秤職場十分混亂

2019-07-28 00:00 聯合新聞網 殺破狼



殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock 分享 facebook

殺破狼2019年7月29日~8月4日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，與某個有好感的對象進展迅速，可望更進一步。新月期間可許下與戀愛有關的願望，會獲得新月的祝福。有伴侶的白羊座，此時懷孕機率較高，新月期間也可許下與孩子有關的願望。

家宅運方面，水星在家宅宮位結束逆行，家宅需要修繕的問題會開始有進展，與家人溝通不良的問題可獲得改善。需要搬家的白羊座，近期會尋求到理想的物件，此時會很有效率地搬到新的住所。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到玩樂宮位的太陽、金星影響，會因為某個玩樂的計畫，把所有的積蓄投入，存款歸零也在所不惜。某些白羊座會把錢花在小孩與寵物身上，但其實有些花費是不必要的。

工作運方面，在志業宮位的土星與冥王星呈現合相，受到水星的影響，尋求新的工作會到處碰壁，目前正處於職業與專業青黃不接的撞牆期，需要花一些時間轉型。

金牛座：

整體運勢：

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，有搬家需求的金牛座會在此時尋求到理想的物件，或是藉由出租、買賣手上的房地產獲利，新月期間可許下與家宅、家庭相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在面試宮位的水星結束退行，與海王星有良好連結，面試新工作會巧遇同校的學長學姊，在貴人的幫助之下，可望進入理想的單位，或是順利簽約。

本週須注意的部分：

感情運方面，在慾望宮位的木星持續受到海王星影響，一直耽溺在不明不白的關係中，以朋友的身份存在，在身體的界線上逾越了友情的本份，對於妾身不明的狀態感到茫然。

交通運方面，在交通宮位的水星持續受到冥王星影響，這段時間仍要注意交通安全，遠行出門須將路線慎密地考察清楚，此時容易迷路，受困在某個區域中。駕駛車輛當心行車糾紛，接到罰單的機率也比較高。

雙子座：

整體運勢：

學習運方面，新月發生在學習宮位，參加各類考試、認證的雙子座，此時考試運非常好，可通過門檻，進入自己理想的領域。新月期間，可許下與考試、學業相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，新月發生在旅遊宮位，某些雙子座會在此時換新車，此時會想駕車到各地遊覽。新月期間，可許下旅行相關的願望，會獲得新月的庇佑，旅途平安順利。

本週須注意的部分：

金錢運方面，在金錢宮位的水星受到冥王星影響，許多財務漏洞，靠著挖東牆補西牆在硬撐，表面看似應付得很好，債務問題卻越來越嚴重，必須要再增加多一些收益才能平衡經濟狀況。

感情運方面，在感情宮位的木星受到志業宮位的海王星影響，用工作逃避該負的責任，遲早有一天還是必須要面對，有時不得不選擇傷害性的言語，才能讓彼此之間不再糾纏不清。

工作運方面，在志業宮位的海王星受到夥伴宮位的木星影響，當你準備好所有的資源要迎接挑戰時，卻發現，原來自己是整個組織的代罪羔羊，責任都是你要扛，許多前人留下的爛攤子難以收拾。

巨蟹座：

整體運勢：

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，會有新的理財計劃，除了把部分的金錢存起來之外，也可跟老闆爭取加薪。新月期間，許下與金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

遠行運方面，在遠行宮位的海王星與水星有良好連結，會因為工作的緣故需要出差，可趁著空檔遊覽一下當地風光。某些巨蟹座在外地會遇到合拍的旅伴，甚至因此發展出特殊的情誼。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的冥王星持續受到水星影響，不論怎麼想與對方溝通，對於你發出的訊息，對方都已讀不回。越是想解釋，對方的反應會越讓你感到生氣與沮喪。

工作運方面，在工作宮位的木星持續受到海王星影響，雖然在職場上的薪資有一些調整，然而目前處在一個沒有成就感的狀態，缺乏挑戰與刺激，對於工作的意義產生懷疑。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到太陽影響，原以為受到某個團體的接納，卻因一些理念的落差，發現自己受到排擠，此時也暴露出在人際關係上的沒自信。

獅子座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在命宮，會決定自己需要的情感關係，選擇過什麼樣的生活，新月期間，可許下與情感、生活、工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位的海王星與秘密宮位的水星有良好連結，投資運佳，逢低買進的標的，會找到適當的時機獲利了結。沒有投資習慣的獅子座，會因為發展副業獲得一些外快收益進帳。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的天王星受到命宮的太陽影響，太愛面子會把重要的事情搞砸，此時沒必要與別人硬碰硬，不需要硬撐在尷尬的場面中，適時地找個台階下，許多事情會感覺雲淡風輕。

健康運方面，太陽、金星、火星齊聚命宮，注意血光之災，容易發生意外傷害，感冒機率增加，喉嚨有發炎的現象，此時注意心血管方面的問題，腸胃狀況不佳，當心吃壞肚子。

處女座：

整體運勢：

家宅運方面，在家宅宮位的木星與秘密宮位的火星有良好連結，同時，新月發生在秘密宮位，有購屋、賣屋、搬家需求的處女座，會尋求到理想物件，新月期間，不妨去常參拜的廟宇許下願望，會有良好的能量幫助，讓你搬家順利。

人際關係方面，水星在人際關係宮位的水星與海王星有良好連結，當你離開了一個不太舒適的朋友圈之後，會發現週遭有些交情不深的朋友其實很關心你，在人情冷暖的洗禮下，會交到值得交心的新朋友。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的土星、冥王星呈現合相，受到水星影響，依然要注意情緒管理，此時會是情感關係較為脆弱的時期。某些處女座有懷孕的跡象，需特別注意胎兒的健康狀況。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到太陽影響，原本有個旅行計畫，會因為突發狀況被迫取消。某些處女座在外地會遺失貴重的物品。短期間內盡量避免遠行，若是此時需要外出，請看注意財物與人身安全。

天秤座：

整體運勢：

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會加入一個新團體，或是在此時認識新的朋友。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助，獲得好人緣。

旅遊運方面，在旅行宮位的木星與人際關係宮位的火星有良好連結，會有親朋好友揪團一起出去玩，或是在旅行途中交到熱情的好朋友，某些天秤座會因為工作需求出差，在外地遇到困難會有貴人伸出援手幫助你。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的水星受到冥王星影響，目前職場仍處於十分混亂的狀態，週遭人事波動劇烈，甚至影響到你的職務，工作領域充斥著各種流言蜚語讓你感到不安，有許多事務必須修正回正軌，心情會感到浮躁。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到人際關係宮位的太陽影響，會在此時收到朋友的紅色炸彈，荷包要大失血了。交際應酬的邀約較多，會花費較多的金錢打點人際關係。

感情運方面，在慾望宮位的天王星受到太陽影響，容易受到誘惑，逾越友情的界線，使得雙方的關係變得尷尬，無法給予彼此重要的位置，卻在肉體關係上需要對方的慰藉。

天蠍座：

整體運勢：

工作運方面，新月發生在志業宮位，會在此時開始一個新的任務或職務，工作前景光明。新月期間，可許下與工作、事業、成就等有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的木星與志業宮位的火星有良好連結，因為職務的調整，薪資會獲得調整，收入有增加的趨勢。手上會有餘裕的金錢花在吃喝玩樂、奢侈的事務上。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的天王星受到志業宮位的太陽影響，會因為臨時需要加班，取消非常重要的約會。某些天蠍座會忙碌到忘記另一半重要的日子，使得對方感到不悅。

遠行運方面，在遠行宮位的水星受到冥王星影響，遠行在外會遇到讓你感到恐懼的事件，此時需特別注意交通問題與人身安全。同時當心遺失貴重物品，甚至因此滯留在外地，無法回家。

射手座：

整體運勢：

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，一個遠行的計畫逐漸成形，此時會把機票與住宿都安排好，即將啟程去旅行。新月期間，可許下與旅行相關的願望，會獲得良好的能量庇佑，旅途順利愉快。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星與財務宮位的水星有良好連結，家人此時對你非常大方，會默默幫你繳掉帳單，或是在經濟上給予你許多援助。某些射手座會出租家中多餘的空間或房地產，增加一些收入，解決經濟困難。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的天王星受到太陽影響，某些射手座臨時需要到外地出差，執行一個棘手的任務，收拾爛攤子，或是與非常難纏的客戶談判，只許成功，不許失敗。

金錢運方面，在財務宮位的水星持續受到冥王星影響，每個月賺到的薪資，為了應付大筆的負債，繳掉帳單後已所剩無幾，會需要靠家人接濟。某些射手座資金週轉不靈，容易再度陷入另一個債務黑洞。

感情運方面，水星在慾望宮位結束退行，受到冥王星的影響，和前情人藕斷絲連的肉體關係，會因為一些事件，必須結束了。雖然早知道回頭草不會長久，可是對於對方身體的眷戀依然難以釋懷。

摩羯座：

整體運勢：

金錢運方面，新月發生在財務宮位，會在此時整頓財務狀況，可能開始理財，或是有計畫地把債務清償。新月期間，可許下與金錢、投資、理財相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星與水星有良好的連結，會有合拍的旅伴相約，一起到想朝聖的景點打卡，或是在外地巧遇很久不見的老朋友，甚至會在旅途中有怦然心動的邂逅。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到慾望宮位的太陽影響，禁不起誘惑，與某個非正式的情感對象發生關係，但事後會發現自己根本玩不起愛情遊戲。某些摩羯座有懷孕的跡象，或是會撿到毛孩，但這個孩子不是你所預期到來的小生命。此時也會花較多金錢在寵物與小孩身上。

健康運方面，火星、太陽、金星齊聚疾厄宮位，注意血光之災，容易發生意外傷害，此時是罹患感冒的高峰期，喉嚨有發炎、失聲的狀況。心血管方面的問題要留意，新月前後，當心吃壞肚子，感染腸胃疾病。

水瓶座：

整體運勢：

感情運方面，新月發生在感情宮位，會與某個對象互訴衷曲，兩人關係明朗化，新月期間，可許下與情感關係、婚姻、戀愛有關的願望，會獲得新月的祝福，戀情順利。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與工作宮位的水星有良好連結，這個月會領到很多加班費，或是額外的加給與獎金。然而交際應酬的邀約也很多，會花很多錢在打點人際關係上面。

本週須注意的部分：

工作運方面，在工作宮位的水星持續受到冥王星影響，即使在職場上的風波已經安然度過，整個工作領域卻顯得風聲鶴唳，氣氛不是很愉快，開始對於公司的前景有些疑慮。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到太陽影響，家人對你的情感關係有很多意見，使你夾在家人與戀愛對象之間兩面難為。單身的水瓶座會被家人介紹相親的對象，你對這樣的安排十分抗拒。

雙魚座：

整體運勢：

工作運方面，新月發生在工作宮位，會開始準備新的工作計畫，或是投入新的任務與職務中，此時也可能突然跳槽到新的領域工作。新月期間可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在戀愛宮位的水星結束逆行狀態，會是與前任情人能否復合的關鍵，即便兩人確定不能再續前緣，彼此之間的不愉快也會獲得和解，不再留有遺憾。

本週須注意的部分：

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與冥王星合相，受到水星影響，會在這段時間獲得某些朋友遲來的道歉，但傷害已經造成，你再也無法繼續與對方保持友好。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星受到工作宮位的太陽影響，原本要出門遊玩的計畫，會因為工作或身體的突發狀況而取消。某些雙魚座在旅行時，不斷接到上司或同事的訊息，必須在旅途中處理工作的雜事，十分掃興。

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