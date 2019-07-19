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小孟塔羅：談戀愛不容易阿～測你的感情出了什麼問題？

2019-07-19 13:07聯合新聞網 小孟

圖／Unsplash
圖／Unsplash
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談戀愛從來不是一件容易的事，因此巿面上有著許多，跟愛情有關的書籍、文章，有的人透過心理學研究人性，有的人則是久病成良醫，更有人直接教你攻略。其實，能從他人身上學到是一種幸運，因為更多時候我們是在，一把鼻涕一把眼淚中成長的。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，你的感情出什麼問題？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。
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塔羅牌圖作者：Renata Lechner(Arcanum Tarot)




A：有壓抑的問題(聖杯四正位)

牌面上有一個女子，左手扶著臉的坐在草地上。

A：有壓抑的問題(聖杯四正位)
A：有壓抑的問題(聖杯四正位)
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這張牌表示你容易把話或情緒隱藏在心裡。因此當你遇到不順心的事物，便需要騰出時間，讓自己靜一靜想一想，試圖找到解決的方案。這行為本身沒有問題，但若對方不清楚你的狀況，反倒產生隔閡就不好了。小孟老師在此建議你，表達內心真實的想法，對方才知道該如何協助你。

B：有不滿足的問題(聖杯七正位)

牌面上有七個杯子，分別裝著不同的東西。

A：有壓抑的問題(聖杯四正位)
A：有壓抑的問題(聖杯四正位)
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這張牌表示有時你會忽略對方的用心。請問你是否還記得，對方曾經對你的好呢？也許是生日準備的驚喜，或是每次約會的等待，甚至是生病時細心的照料等等。小孟老師在此建議你，每人都有被愛的渴望，請好好珍惜這份愛，適時的表達感謝，微笑也是很棒的禮物唷！

C：有尚未釋懷的問題(聖杯五正位)

牌面上有一個男孩與女孩，開心的微笑玩耍著。

C：有尚未釋懷的問題(聖杯五正位)
C：有尚未釋懷的問題(聖杯五正位)
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這張牌表示你需要原諒或放下心中的陰影。也許過往感情所造成的傷害，仍像夢魘般揮之不去，或是現任有過某些行為，至今想起仍餘悸猶存。倘若你不斷盯著傷痕，又怎會看見美好事物呢？小孟老師在此提醒你，每一次的挫折都會有收穫，你學到了什麼就會變成什麼。

D：有說話傷人的問題(聖杯九)

牌面上有一個女子，將一些鮮花放在上半身。

D：有說話傷人的問題(聖杯九)
D：有說話傷人的問題(聖杯九)
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這張牌表示你的直接可能會傷到彼此。也許你只是單純表達真實想法，你認為情侶間無需假裝，希望二人間沒有隔閡。小孟老師在此提醒你，也許你能接受他用同樣的方式對待你，但卻忽略了彼此個性的差異，沒考慮到對方聽完以後的感受，試著練習站在對方的角度想事情吧！

E：懂得尊重彼此(聖杯二正位)

牌面上有一男一女，面對面看著彼此的眼睛。

E：懂得尊重彼此(聖杯二正位)
E：懂得尊重彼此(聖杯二正位)
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這張牌表示你會用適合彼此的方式相處。當對方為了某個事情忙碌，可能會因而忽略到你，此時你會安排自己的時間，等對方有空的時候再好好聚聚。當對方比較需要你的陪伴，你會調整自己的事情，騰出多一點時間給對方。小孟老師在此提醒你，可別忘了疼愛辛勞的自己唷！

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

塔羅牌愛情

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