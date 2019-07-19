天秤公認好好先生、巨蟹保有自我空間 交往最穩定的星座TOP 5！

2019-07-19 08:56 聯合新聞網 安妞‧星座



圖／Unsplash 分享 facebook 感情中最重要的就是能否在關係裡面，看見並且接納對方的獨特，讓這種獨特能夠互相磨合與包容，戀人便能建立在世界上非你不可的感受，讓人感覺是命運安排的靈魂伴侶。而每段關係都值得經營，兩個人在自己的世界裡會一直成長，回過頭也需要不斷調整方法經營感情，就讓我們來看看跟哪個星座交往最穩定吧？

第五名：天秤座

天秤座的人是公認的好好先生、好好小姐，在交友圈上面是非常受歡迎的朋友，講義氣、總是體貼朋友或當和事佬看起來都沒脾氣。但在感情生活上，其實真的非常親近天秤座的戀人才會知道原來他們有這麼多的眉眉角角，總是用自己體貼的方式去呵護愛人，而天秤座是非常懶惰的，如果能遇到一個可以個性相合，包容他們內心的小邪惡，或是他們內在的臭脾氣的伴侶，他們會非常感恩上天，讓感情走向穩定，像家人一般的相處，非常穩定而且不會想要變心。當天秤座內心的秤子達到平衡的時候，他們會非常有安全感，也不願意接受改變，希望就這樣幸福到老，可以說是很堅定的浪漫呢。

第四名：獅子座

心思敏捷的獅子座，雖然他們深知這世間的現實與險惡，但在愛情上他們依然嚮往童話故事般的劇情，如果能遇到他們心中的王子或公主，並且對方也能陪自己演出這場愛情大戲，他們願意將單場舞台劇演成六百集的長壽連戲劇，當然故事中不可少的就是獅子的重要性！如果能遇到一個在外面支持欣賞他的風光，還能向家人朋友公開並炫耀自己的伴侶是獅子座，他們會感到非常有面子，而在家裡能夠溫柔體貼包容獅子的幼稚，這樣的愛情伴侶，如果本身再帶點戲劇張力，能夠陪獅子們經歷各種

第三名：天蠍座

在情場上聽到天蠍座總會想到敢愛敢恨，他們的確能愛的快狠準，但也非常矛盾，總是希望自己在對方心裡是最特別的存在，但又無法接受另一伴太過黏人。他們喜歡當奉獻跟犧牲的那一個，藉由付出來掌控對方，去主導這場史詩般的愛情歌劇。當他們遇上一個很有自己原則，總能用言語魅惑他們，但實際上又不會太過控制天蠍，反而要讓天蠍追著跑的對象，或是太有魅力總能勾起他們佔有慾的人，他們會熱愛這場遊戲，深怕自己一不小心就會失去魅力，這種時候他們會渾身解數，想盡辦法讓關係達到一種互相無法失去彼此的狀態來維持穩定，並且樂在其中，覺得痛快又甘心。

第二名：巨蟹座

熱戀時無時無刻都想黏在一起的巨蟹座，熱戀期過後會趨於穩定，雖然會讓戀人感覺似乎開始變冷淡了，但其實很重自己個人空間與隱私的巨蟹座，會將步調調整回穩定的狀態，而因為他們相戀就容易嚮往一生一世，所以更重視兩人在生活價值觀上能不能真正契合。對巨蟹座來說能夠有戀愛的感覺，又能夠好好一起生活真的非常重要，如果能夠找到一個這樣的伴侶，其實他們就很能很放心的享受在愛情裡面，渾身都是戀愛泡泡包圍。體貼的巨蟹其實會盡量做好自己應盡的部分，但同時內心也會期望伴侶有個人獨自發展空間，因為他們深知，必須兩個人的各自的生活都是完整豐盛的，回到家看到另一伴才能保持心平氣和，才能有辦法好好相處相愛。

第一名：金牛座

金牛座的朋友堪稱穩定界的第一把交椅，這種穩定是由內而生，打穩根基的穩定。其實金牛朋友算是各方面都很穩定的人，包括朋友、工作跟愛情。特別在愛情上，他們確定關係之後會開始慢慢地拿出自己的小缺點與對方去磨合，告訴對方自己的地雷在何處，遊戲規則定得清清楚楚，這種狀態下其實另一伴會感到輕鬆，照著規則走就不容易有差錯，而且金牛對親密愛人可以說是倍加呵護，愛力爆表，如果想要選擇穩定的情人非金牛不可。但對於喜歡千變萬化，毫無邏輯的情感發展的戀人，金牛又顯得太過穩定，甚至會有點無聊，而跟抓不住的情人在一起金牛也會感覺到非常痛苦，勞心費神。所以通常感情進入磨合期時，才是金牛座的戀情大考驗，如果能夠契合基本上都能走非常長久喔！