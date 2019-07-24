別走冤枉路！從血型看你適合什麼工作？

2019-07-24 10:27 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

選擇比努力更重要，想知道你的血型最適合什麼樣的工作嗎？科技紫微網這就為你圈出你的職業範疇。

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A型：財務、技術開發

A型的人性格細膩、處事小心、責任感極強、容易在專業技能方面有卓越表現。但是A型不擅長與人打交道，較適合嚴肅、專業性高的工作崗位。A型的人道德觀念強，又能精打細算，還會反覆檢查的個性則適合財務方面；不愛說話又愛專心致志研究事物的你們，也適合技術開發方面的工作。

B型：創意部門以及藝術方面

B型的人不適合朝九晚五的工作節奏和沉悶的工作環境，他們天生愛打破常規，追求自我，具有藝術天賦和創造力的他們，最適合創意方面和藝術方面的崗位。否則會限制B型的卓越發展。

O型：市場營銷、銷售

O型的人有衝勁，有很強的交際能力，待人處事大方熱情，容易感染別人。同時也極具競爭力，不怕挑戰與壓力。投入銷售方面，能充分利用自己的性格優勢，靠銷售業績取得高薪不是夢。

AB型：人事部、創業

AB型相對最聰明，具有複雜性格的他們，善於聽取和採納不同的想法和建議。抗壓能力強，有能力做好一個公司的終極抉擇者，所以很適合創意或自己當老闆。另一方面善於冷靜分析，又能做到八面玲瓏，也非常適合從事與人事或公關相關的工作。

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