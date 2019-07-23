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命中注定累垮自己？這7大原因不可不知

2019-07-23 08:00聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網】

　

勤能補拙，很多人認為成功一定離不開勤奮，可是光勤奮而沒有效率，反而會拖住邁向成功的腳步。科技紫微網覺得有時候少做一些，效果反倒會更好。停止做以下幾件事吧，不在這上面勤奮，你的工作效率就會提升不少！

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，請參考兩顆星主星。

圖片來源／Shutterstock
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七殺星、破軍星：別凡事親力親為

是的，你很有行動力，也很有能力，但如果你什麼事都抓到自己手上，單打獨鬥，那麼你會發現很多時候你都會力不從心，而你同事、下屬也難免會因為你的勤奮而庸庸碌碌，誰叫你把什麼事都幹了呢？親愛的，即便你再能幹，也不能獨自將所有的事情都做完做好。物盡其用，人盡其才，將一些任務分攤給那些更能勝任它們的人吧，同事、下屬、專家、朋友……他們的加入會讓將事情推動得更快。

　

廉貞星、貪狼星：別對一件事情太過較真

本就是固執的個性，若對於某事過於專注、較真，那就是將自己禁錮了，工作還如何順利地開展得下去？所以，偶爾也給自己一些獨處的時間吧，停止你的工作，抽出時間自我反省一下，也放空一下。當我們抽身於某件事時，有時反而會比沉浸在其中更容易找到解決問題的靈感與方法，因為這時你的頭腦會更清醒。

　

紫微星、天府星：別總要求完美無缺

對人對己有著高要求、高標準，確實能保證工作的質量，但力求完美過度，效率也就越低。完美就等於要花更多時間來完成任務，就等於無數次的細節修改與思考。總覺得自己是在等待最佳時機，可最完美的時機就是現在，等來等去、要求來要求去只會延誤時間與機會。

　

武曲星、天相星：別加班了

很多武曲和天相都覺得加班加點就是對工作兢兢業業的表現，事實上工作時間愈長，工作效率降低得也越快。不說容易讓人產生拖延症，就是每時每刻都在認真工作，過度疲勞也會導致人的情緒消極，以及思考力與行動力的降低。反而是把工作時間縮短，10小時變8小時，6天變5天，反而會因為得到充分休息和時間縮短的急促感，讓生產效率大大提升。

　

太陽星、巨門星：別總是反覆做一件事

你是努力去做一件事，充滿了熱情，可如果這件事在往後的工作中經常需要重複，那你最好考慮將這件事做成程序、寫成文檔。若是你無法自己寫程序、無法自己解決，花錢請專家幫忙也未嘗不可。雖然剛開始是要花費你不少的心力，但往後做起來可就節約了不少時間，正所謂「磨刀不誤砍柴工」！

　

天機星、太陰星：停止你的瞎猜

帶著頭腦工作固然重要，但思考並不等於瞎猜。若單憑自己的想像去推斷一件事情，即便你的計劃做得再詳細，那也是白搭，浪費精力，也浪費大家討論的時間。做一個決策前，還是多用數據來說話吧，有了數據作為支撐與分析的依據，才能更加優化你的決策，實行起來更加有條理，也更直觀。

　

天梁星、天同星：不要什麼任務都接受

80/20原則，我們絕大部分的成果其實只來自於少部分的付出，而更多付出得到的成果也許就只有20%。與其花更多時間朝那20%努力，不如直接放棄這20%，將更多精力給到那產生80%成果的事情上。所以，天梁與天同的人一定要懂得劃分事情的輕重，不要為了給上司留下勤奮的印象或是不忍心拒絕同事的要求，而將注意力花在沒有啥成效的任務上。

　

【延伸閱讀】

個性決定命運！命盤12宮全解讀

做什麼都不順？近期轉捩點占卜

　



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