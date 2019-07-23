發財時機曝光！盤點下半年財神眷顧的生肖

2019-07-23 10:24 聯合新聞網 科技紫微網



【文‧科技紫微網】

誰不想發財呢？如果能掌握發財時機，有誰會不要呢？可是，時機在哪？就由科技紫微網為你帶來下半年的發財時機。提醒一下，可不是每個生肖都會上榜喔！所以，有上榜的你，一定要把握。

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財運好到擋不住

生肖馬

吉運財神爺會在寒露前後（陽曆2019/10/08前後）和小雪前後（陽曆2019/11/22前後）來到。

財源大開，運動彩券、福利彩券統統都買起來，股票、外匯等投資該出手時就出手，就連玩個遊戲，也能幸運刷出高級裝備，賣個好價錢喔。

生肖兔

吉運財神爺會在大雪前後（陽曆2019/12/07前後）和大寒前後（陽曆2020/01/20前後）來到。

開支減少，手頭明顯寬裕起來。工作成績出色，將領取到意外的獎金，而一直想買的東西也開始大力打折促銷，會有一種撿到大便宜的幸運。

生肖猴

吉運財神爺會在立秋前後（陽曆2019/08/08前後）和冬至前後（陽曆2019/12/22前後）來到。

有意外錢財入帳，例如親友贈予、過去債務得到償還等，可以買你心儀已久的東西了。網路抽獎命中率也提升了，所以看到機會就不要放過。

財運順遂前段班

生肖牛

吉運財神爺會在霜降前後（陽曆2019/10/24前後）來到。

財源滾滾，各種偏財、正財都來光顧，橫財也表現出可愛的一面，連玩個遊戲也能幸運的刷出高級裝備。

生肖雞

吉運財神爺會在秋分前後（陽曆2019/09/23前後）來到。

此時出手成功率比其他時候至少高出三成，回報也將最大化。好好抓住靈光一現的想法，下半年如果會賺得盆滿缽滿，說不定就是靠它呢！

生肖龍

吉運財神爺會在立秋前後（陽曆2019/08/08前後）來到。

智穴大開，財機湧現，將會因為懂得分析研究與市場規律，而找到發財機會，對於股票、外匯等投資，該出手時就出手。

財運小福中段班

生肖鼠

吉運財神爺會在小寒前後（陽曆2020/01/06前後）來到。

有意外錢財入帳，如親友的贈予、過去的債務得到償還等，可以買你心儀已久的東西了。網路抽獎命中率也提升不少，所以看到機會就不要放過。

生肖蛇

吉運財神爺會在冬至前後（陽曆2019/12/22前後）來到。

手頭寬裕不少，可以添購先前想買的一些東西，而且遇到瘋狂打折促銷的機率很大。工作成績出色，將有意外的獎金發放。

生肖狗

吉運財神爺會在大雪前後（陽曆2019/12/07前後）來到。

扭虧為盈的關鍵時刻，你需要賣力行動了。提前做好準備，會為你提升成功率，增加財務進帳，若是臨時抱佛腳則只能小有收穫。

不在榜上的生肖，也別灰心喪氣，行運總是有高有低，財運低迷時就以守財為主。只要避開破財陷阱，你也能賺得滿載而歸！

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