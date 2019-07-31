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黃捷遭劈腿！同性伴侶當街摟抱小三 兩人懇談後分手

聽見這4大生肖說愛你 就不必再懷疑他的心！

2019-07-31 10:45聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

有句話說：「說愛你很容易，但是一輩子只愛一個人卻很難。」在這個快節奏的時代，專一似乎已經是愛情中的奢侈品。即便如此，還是有許許多多相信愛情的靈魂在尋覓一生唯一的緣。接下來科技紫微網提到的這幾個生肖，就是值得好好珍惜的深情之人！

圖片來源／Shutterstock
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生肖牛：最忠貞的愛

生肖牛在十二生肖之中是典型的專情代表，他們不會說太多的甜言蜜語，而是在默默不語中表達滿滿的愛。

牛兒們不會輕易說出「我愛你」三個字，一旦說出口，便是一生的承諾。和生肖牛談戀愛，只要你給對方信任與依賴，最後你們就會有最完美的感情生活。

　

生肖蛇：最動人的愛

生肖蛇的性格是慢熱型，然而一旦你走進他們心中，他們就會全心全意的付出，絕對不會輕易放開你的手。

「一生一世一雙人」就是生肖蛇最動人的愛情宣言，當他們說愛你時，不要懷疑，他們是真的想好好的和你攜手走完一生。

　

生肖雞：最堅定的愛

屬雞的人向來都是非常專情的，他們認為愛情就是要一心一意。生肖雞愛上一個人之後就不會再後悔，而且是一輩子都會對他們好。

「情不知所起，一往而深」，在生肖雞的「我愛你」中，往往飽含深情。他們就像是一個為愛而作戰的勇士一般，骨子裡寫滿了專情。

　

生肖狗：最赤誠的愛

生肖狗對人一向赤誠。在愛情上，他們不會輕易把真心交付給人，然而一旦選定了對方，他們就會變得很專情，而且用情越深，就越是懂得包容和忍讓。

屬狗的人的內心其實是非常傳統的，在感情中也不擅長表達自己。從這一點就足以證明，他們口中的那句「我愛你」的份量，遠遠超過了這三個字的意義。

　

【延伸閱讀】

盧恩符文，窺探他最真的心意

用手掌靈視？解析雙人戀愛結局

　



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