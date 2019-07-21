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殺破狼周運勢／巨蟹適合和老闆斡旋加薪 水瓶工作銜接新職務

2019-07-21 00:00聯合新聞網 殺破狼

殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock
殺破狼星座運勢。 圖／Shutterstock
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殺破狼2019年7月22日~7月28日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢：

感情運方面，太陽與金星進入戀愛宮位，會是桃花盛開的時期，有許多人對你表示好感。有些白羊座會被天菜煞到，陷入瘋狂追求。此時容易砸很多錢討好喜歡的人，但要當心把對方嚇到。

遠行運方面，在遠行宮位的木星與玩樂宮位的火星有良好連結，會是非常適合到海外旅遊的時期，食宿與行程十分有趣，還可能會巧遇名人，旅程充滿驚喜。

本週須注意的部分：

工作運方面，在志業宮位的土星、冥王星呈現合相，受到逆行的水星影響，回到家並不能獲得良好的休息，常常會接到職場主管與同事的訊息，不斷修正一些問題，對工作感到厭煩。

家宅運方面，水星持續在家宅宮位退行，有些老舊家電與傢俱面臨汰換，同時居住環境有些老舊問題需要整修，此時也要注意家中爐火與電器的使用，會是家宅狀況較多的時期。與家人溝通不良，或是家中某些成員的狀況令你擔憂。

金牛座：

整體運勢：

金錢運方面，在金錢宮位的木星與家宅宮位的火星有良好連結，會把家中多餘的空間、房產出租，使得每個月有額外的收益進帳。此時家人對你特別大方，在經濟上很願意給予你支援。

工作運方面，本週金星停留在面試宮位，同時水星在面試宮位退行，會回鍋到過去服務的單位洽談，有機會回到過去的工作領域。某些金牛座需要在此時出差，因為一些因素滯留在外，但你反而因此可以好好遊覽當地。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的木星與海王星呈現4分相，對某個朋友產生曖昧的情愫，不惜用肉體關係確認自己的感覺。此時愛情與友情會難以區別，甚至因此失去很重要的朋友。

交通運方面，水星持續在交通宮位退行，交通工具不斷需要進廠維修，有許多零件需要換新，某些金牛座出遠門容易因為一些事件，會滯留在某個區域，無法順利回家。出門要特別注意交通安全。

雙子座：

整體運勢：

旅遊運佳，太陽與金星本週進入旅遊宮位，某個旅行計畫即將啟航，此時需反覆確認交通票券與預定的住宿。某些雙子座會遇到合得來的旅伴，甚至發展出特殊的情愫。

戀愛運方面，在戀愛宮位的木星與旅行、溝通、交通宮位的火星有良好連結，會因著旅行、或是搭乘同一班交通工具，結識有好感的對象，發展出新戀情。

本週須注意的部分：

金錢運方面，水星逆行在金錢宮位，受到冥王星影響，某些該入帳的資金似乎延遲入帳，或是卡在某個環節無法匯入戶頭，連帶影響你的一些帳單必須遲繳，甚至得跟人借錢調頭寸。

工作運方面，在志業宮位的海王星受到木星影響，受到豬隊友的拖累，使得你成為職場的黑名單。某些雙子座與合作夥伴理念不合，工作進度停滯不前，事業整體表現越來越不理想。

巨蟹座：

整體運勢：

金錢運方面，太陽與金星本週進入金錢宮位，適合與老闆斡旋加薪相關事宜，收入有增加的趨勢，手頭較為寬裕，會想把金錢用在較為奢侈的事物上。或是吃些好料犒賞自己。

遠行運方面，在遠行宮位的海王星與感情宮位的土星、冥王星有良好連結，遠行會遇到合拍的旅伴，雙方在旅途中相互照顧，產生特別的情誼。某些巨蟹座會邂逅怦然心動的異國戀情。

工作運方面，在工作宮位的木星與金錢宮位的火星有良好連結，工作單位會發給你額外的獎金或加給，甚至被加薪。某些巨蟹座會需要到外地出差，甚至需要被外派，卻對於離開舒適的生活圈有些猶豫。

本週須注意的部分：

感情運方面，水星在命宮退行，受到冥王星的影響，和分手的戀人會不斷翻舊帳爭執，不堪的往事在此時被迫回溯。某些巨蟹座的前任情人突然在此時回頭聯繫，但你有些情緒過不去，一直猶豫要不要給對方回應。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星受到在金錢宮位的太陽影響，會有一些人以情緒勒索的方式，佔你便宜。與人交易與買賣時，容易受騙上當，或是發生糾紛。當心有些人帶你加入直銷與宗教團體，強迫你買些沒用的東西。

獅子座：

整體運勢：

感情運方面，太陽與金星本週進入命宮，會是桃花旺盛的時期，有許多人對你表示好感，有些獅子座會對某個人怦然心動，會非常積極主動追求這個對象，陷入有些瘋狂的愛戀狀態中。

金錢運方面，在財務宮位的海王星與土星、冥王星有良好相位，會領到一筆補償性的金錢。此時花錢較為奢侈，想好好犒賞自己。某些獅子座會為寵物、小孩、戀愛對象浪費不少金錢。或是把錢花在追星、看演唱會這些事物上。

本週須注意的部分：

工作運方面，土星冥王星合相在工作宮位，受到日月蝕能量影響，職場有些人事異動，可能也會因此影響到你，職務有異動的狀況。某些獅子座會嚴重倦勤，此時會想休長假或離職。

健康運方面，太陽與金星本週進入命宮，當心突然被傳染感冒，喉嚨發炎，同時要注意心血管方面的疾病。健康宮位受到月蝕能量影響，容易吃壞肚子，感染急性腸胃炎，女性則要注意婦科方面的問題。

處女座：

整體運勢：

人際關係方面，水星逆行在人際關係宮位，和某些很久不見的朋友們重聚，此時會有許多回憶湧上心頭。某些處女座可能會與初戀情人重逢，過去有些遺憾獲得和解。

家宅運方面，在家宅宮位的木星與火星有良好連結，家中會有喜事發生，會有新成員加入，或是重要的親人即將要結婚、生小孩。某些處女座會把家中多的空間或房產出租，貼補一些家用。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的土星、冥王星呈現合相，受到日月蝕能量的影響，目前還是無法接受戀情的驟變，殘留著為對方著想的習慣，卻發現這些體貼似乎很廉價。

工作運方面，在專業領域宮位的天王星受到秘密宮位的太陽影響，在專業領域努力精進，比不上利用裙帶關係所獲得的成就，會開始對努力這件事感到懷疑，同時會有些憤世嫉俗。

天秤座：

整體運勢：

人際關係方面，太陽與金星進入人際關係宮位，此時交際應酬邀約較多，與很多新朋友、老朋友相聚，交際應酬的開銷增加，還會收到紅色炸彈，不過能與好友聊聊，金錢就不太計較了。

旅遊運方面，在旅行宮位的木星與人際關係宮位的火星有良好連結，與一群朋友揪團到某個想去的熱門景點打卡，會是十分難得的回憶。某些天秤座會因為學習、旅行結識合得來的好朋友，人際關係感覺愉悅。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星在志業宮位退行，許多雜務不斷需要來回修正，重要的工作工具故障，某些事情卡關無法進行，當心不小心誤刪重要的文件資料，使得先前辛苦工作的成果功虧一簣，工作完成請記得備份。

感情運方面，在慾望宮位的天王星受到太陽影響，容易以肉體關係確認雙方的感覺，覺得雙方在性關係上很契合，會很想與對方穩定下來，卻發現兩人有一些現實層面的問題無法長久。

天蠍座：

整體運勢：

工作運方面，太陽與金星進入志業宮位，默默吃苦耐勞的結果，會獲得肯定，成績有目共睹，在業界備受推崇。然而太陽受到夥伴宮位的天王星影響，此時也容易被週遭的同事或上司嫉妒。

金錢運方面，在金錢宮位的木星與志業宮位的火星有良好連結，業績亮眼，收益也因此增加許多，會獲得額外的獎金鼓勵，或是有加薪的跡象，甚至因為職務的調整，獲得的待遇會比先前好很多。

本週須注意的部分：

感情運方面，在感情宮位的天王星受到志業宮位的太陽影響，工作過於忙碌，可能因此忘掉重要的約會，或是必須取消兩人重要的計畫，這會使對方極為不滿。

學業運方面，水星在遠行宮位逆行，重要的論文與學術資料需多備份幾個地方，此時很容易因為一些意外，導致先前的心血毀於一旦。某些天蠍座則是因為學分一直無法修足，暑假必須補修，放假還是十分辛苦。

射手座：

整體運勢：

遠行運方面，太陽與金星進入遠行宮位，臨時需要到外地出差，食宿待遇十分高規格，除了工作之外，還有餘裕的時間可以遊覽外地，此時出行會非常愉快。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星與金錢宮位的土星、冥王星有良好連結，家人對你特別大方，會請你吃飯，或在經濟上給予你一些支援。某些射手座會將家中多餘的房間或房產出租，增加一些被動性收益可讓你過得比較寬裕。

本週須注意的部分：

感情運方面，水星在慾望宮位退行，前任情人在此時聯絡你，只是想跟你打回頭炮，似乎被當成洩慾的對象。某些射手座的前情人想跟你討回一些高價值的東西，讓你感覺很不爽。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到太陽影響，此時會有重大的任務需要出差，突顯你在工作領域的重要性，不過在外地的任務比較艱鉅，可能無功而返。

摩羯座：

整體運勢：

金錢運方面，太陽與金星進入財務宮位，投資理財方面會有餘裕的收益進帳，短線請見好就收。沒有投資習慣的摩羯座，會花許多錢在玩樂、看演唱會、參加活動上，感覺很敗家。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星與土星、冥王星有良好連結，藉由短期的旅行釋放內心的壓力，很快就能走出情緒的關卡。某些摩羯座旅行時會遇到十分合得來的旅伴，能一起克服旅行的壓力，讓你對他產生莫名的好感。

本週須注意的部分：

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到太陽影響，會花很多錢討好喜歡的對象，然而對方似乎覺得理所當然。某些摩羯座在這段時間會在小孩或寵物身上花很多錢，此時家中的毛孩或小孩容易發生令你擔心的事情。

健康運方面，太陽與金星進入疾厄宮位，同時火星仍停留在疾厄宮位，當心著涼感冒，喉嚨容易受感染而發炎。心血管方面的疾病要留意，有頭暈、目眩、心悸的症狀不要輕忽，此時會是意外傷害發生率較高的時期，注意血光之災。

工作運方面，在命宮的冥王星受到逆行的水星影響，因為豬隊友扯後腿造成很多事情進行不順利。合作夥伴的出包，使得整個團隊的工作進度嚴重落後。

水瓶座

整體運勢：

感情運方面，太陽與金星進入感情宮位，與喜歡的對象會彼此表明心意，戀愛關係更進一步。已經有伴侶的水瓶座，容易夾在喜歡的人與家人之間兩面難為，雙方容易因為身份確認的問題而爭執。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星與土星、冥王星有良好連結，會有正職工作以外的收益進帳，為你攢下不少私房錢。此時花錢出手較為大方，在交際應酬上的花費較高。

本週須注意的部分：

工作運方面，水星持續在工作宮位退行，許多事務會不斷需要來回修正，此時可能正開始銜接一項新的職務，許多事情不太上手，出錯的機率較多，需要一些時間適應。

健康運方面，水星在健康宮位退行，容易不斷重複感染感冒，無法痊癒，呼吸系統一直呈現不順暢的問題。此時受到日月蝕能量影響，精神壓力較大，睡眠狀況不良，感覺有些憂鬱。

雙魚座

整體運勢：

工作運方面，太陽、金星、進入工作宮位，同時在工作宮位的火星與木星有良好連結，終於走出陰霾，表現受人矚目。不過由於太陽受到溝通宮位的天王星影響，職場上閒言閒語也會比較多，容易因為某些批評而生氣。

本週須注意的部分：

感情運方面，水星持續在感情宮位逆行，過去喜歡過的人在此時聯絡你，雖然對於過往，你還會有些眷戀，然而彼此都已經有穩定的關係，雙方都確定無法再續前緣。

健康運方面，太陽與金星進入健康宮位，同時火星仍停留在健康宮位，當心著涼感冒，喉嚨發炎、失聲。注意血光之災，此時會是意外傷害發生率較高的時期。同時要留意心血管方面的疾病。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星、冥王星呈現合相，受到逆行的水星影響，過去有過一些恩怨的人，此時會尋求你的幫忙，雖然你並不想記仇，卻也不想與對方有什麼往來。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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