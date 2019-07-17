選擇本身就是一種困難 主星同位素 - 天機

2019-07-17 15:31 聯合新聞網 普羅米修士



圖／Stocksnap 分享 facebook 在「主星同位素」的基本介紹中，我們提到了某些人「命宮有相同主星，卻有不同的個性與特質」的問題，其原因也在於「雖然主星相同，但是命宮三方四正的星曜組合不同」。

我們可以想像: 命宮主星是一個很厲害的樂團主唱，當他加入了搖滾樂團(搖滾樂的三方四正)之後，所唱出的曲風就是搖滾樂；而加入了爵士樂團(爵士樂的三方四正)之後，雖然主唱的外在形貌沒什麼改變，但是唱出來的曲風卻是爵士樂。而人們卻可以清楚地辨識搖滾樂與爵士樂的不同。

由命盤的結構來看，我們可以更進一步地歸結: 對宮(遷移宮)主星的不同，命宮三方四正的組合就會不同。同時，遷移宮的主星也會間接或是以一種不外顯的方式，影響坐命當事者的心態與思考邏輯。因此，我們就可以用「相同的命宮主星加上不同的對宮主星」的方式，來檢視每一種組合的差異。

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天機星的必然

由於紫微十四主星的排列，就像是兩列火車對開: 紫微列車即是有六顆主星的位置是與紫微星產生連動關係，天府列車即是其餘八顆主星的位置與天府星產生連動關係。

而在這種列車中的連動關係，便會形成: 天機星的XX宮一定有OO星的現象，說穿了其實就是星座排列的必然性。

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夫妻宮必有太陽: 太陽所代表的熱情，既會帶給人們溫暖，也會帶來傷害(灼傷)，就看分寸如何拿捏。太陽所代表的澤披大地，可以只愛一個人，也可以愛很多人。對於心性較浮動的天機來說，「選擇」就成了常面臨的難題。

財帛宮必有天同: 反映出天機並不喜歡賺取辛苦的勞力財，而是以專業技術或動腦、投機的輕鬆之財作為目標。

子女宮必有武曲: 反映出天機與子女之間的相處並不融洽或熱絡，久而久之親子之間就成了以金錢為連結的相處關係，或是用金錢來處理親子間的問題。

僕役宮必有廉貞: 較重視朋友之間的相處與關係的經營。交際手腕高明的廉貞，自然也不會辜負了"異性緣佳"的特質。通常異性的朋友較多，對自己的幫助也較大。

父母宮必有紫微: 通常父母會以較嚴格、高標準要求的方式來管教，但是生性機靈的天機，不免就會以「上有政策，下有對策」的方式來因應。

三種不同的天機

對宮是巨門的天機

受到對宮巨門的影響，天機星的聰明特質依然外顯，但是浮動、話多的特性卻被抑制；畢竟這道門(巨門)的封閉性還是相當強的。沉默、悶不吭聲，個性深沉，展現和其他天機大異其趣的風格。

在與他人的交往過程中，仍是屬於慢熟型；因為巨門還是要執行掃描、審核的步驟，確認過關了才可放行。

畢竟巨門是隱藏於內的個性，外表上看似好說話，但事實上對於周遭的人、事、物早已有定見，對於自己所認定"真理"與"事實"會非常地堅持。但矛盾的是: 在天機不斷地運作與計算之下，自己的想法又會常常改變。但是千萬不要去挑戰他(她)的善變，別人的善變是意志不堅，他(她)的善變可是深謀遠慮、防範於未然；就像軟體一樣，隨時要更新或升級。

在巨門的作用下，坐命者自我保護的意識很強；敏銳的觀察力及敏感的個性，讓自己常處在比較、懷疑、求證的循環下。表面上看起來八風不動、處之泰然，但是內心的躁動與不安定，常讓自己飽受煎熬。

個性上的近親:天機巨門

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對宮是天梁的天機

受到對宮天梁的影響，天機雖然還是靈動，但轉為脾氣硬、頸子硬(不肯低頭)、腰桿硬(不肯彎腰)。但是身為「善星」的天機，還是以"與人為善"作為待人處世的原則，自然不會動輒以張牙舞爪、怒目相視的形象示人；因此，坐命者轉換成一種固執、好抬槓、喜歡爭辯的特質。

這種嘴硬、喜歡鬥嘴的特質並不帶著濃濃的火藥味，而是以一種暗中較勁的方式進行。一方面要找機會凸顯天機加上天梁助攻之後的聰明特質，另一方面心中那個「不喜歡和笨的人在一起」的優越感作祟: 只看得起能夠鬥得贏自己的人；認為能夠勝過自己的人，腦袋裡才有真材實料!

天機與天梁內外加乘的結果，兩顆主星中的孤僻特質也會加重；但是程度加重之後，往往就可能成了孤芳自賞，因為凡夫俗子很難理解他(她)的思考邏輯，有宗教信仰的傾向也會隨之提高。

由於天機與天梁對於挫折與失敗的應對策略是「透過精密的計算來閃避」，而不是「強化自己的內外來承擔」，個性中的聰明自信會讓自己賭性堅強、躍躍欲試，但是缺乏承擔的勇氣，卻也常陷入進退失據、見異思遷的泥淖。

個性上的近親:天機天梁

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對宮是太陰的天機

受到對宮太陰的影響，除了有天機精靈的特質外，太陰的溫和、重感情讓天機的外在呈現有了柔化的效果。態度誠懇、和善、注重團體的和諧，都讓天機的人緣大幅地加分。

太陰的心思細膩、多愁善感、追求完美，也讓天機多了一些浪漫的氣質與神經質。因此，不僅人緣加分，異性緣也加分。注重外表形象，表達與溝通方式也轉為圓滑。

但是畢竟太陰生性較情緒化，缺乏理智，行事也較容易受到環境的影響而缺乏決斷力。天機的穩定性受到影響而弱化，行事也更加地躁動而很難安定下來。連帶著個性中的猶豫不決、拿不定主意、三分鐘熱度的情況也更加地明顯。

太陰顧家的特質並未產生實質的影響力，天機喜歡到處走動的特質，再加上內心的躁動，以四海為家的飄泊靈魂，反而是較貼切的形容。

個性上的近親: 天機太陰

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不同天機的指數分析

人緣(不得罪人)指數

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異性緣指數

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賭性強度

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過動(趴趴走)指數

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聊天持續力指數

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