唐綺陽星座運勢週報：魔羯改性格桃花出現 射手金錢卡關

2019-07-15 07:33 聯合新聞網 唐綺陽



星座專家唐綺陽。 大慕影藝提供 分享 facebook

重要星象：五星逆行，月魔羯與土冥，水星逆行

正式進入五星逆行，會有懷舊的氣氛，見到故友、整理舊物的情形，讓我們勾起往日美好回憶與榮光，逆行也會使得守護的星座，如：射手、魔羯、雙魚、天蠍，有狀況需要自我整理。月魔羯與土冥，巨蟹星群要堅定意志，來表達自己的訴求。水星逆行在獅子，注意親子溝通的問題，或關懷青少年的問題。水逆退回巨蟹，關注家庭、母親、土地等議題，家中產生對立的情況，也有機會因此達成共識。

工作注意：白羊、雙子、獅子、天秤

白羊：遇到性格古怪又專業的人士

雙子：開張大吉，適合開啟新計畫

獅子：接觸海外、新奇的合作案，會帶來好運

天秤：有機會遇到女強人或自以為是的人

桃花注意：巨蟹、天蠍、魔羯、雙魚

巨蟹：提出訴求、表達不滿，對方會願意為你改進

天蠍：遇到舌燦蓮花的對象，要有判斷能力

魔羯：試著改變ㄧ下性格，桃花才會出現

雙魚：感情容易被人挑剔，有點不太順利

財運注意：射手、水瓶

射手：金錢各種卡關，要加班來彌補

水瓶：有偏財運，可嘗試小投資

健康注意：金牛、處女

金牛：過勞產生肩頸痠痛，應按摩、好好放鬆

處女：當心消化系統的老毛病

周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道