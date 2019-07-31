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每日星座運勢／巨蟹溝通是心靈鑰匙 有機會解紛爭

2019-07-31 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-07-31

牡羊座

鄰里關係也挺重要，別太冷漠。

整體運：★★★★☆

成功博得心儀對像好感的機率高，今天不妨約對方出去走走，進一步增進彼此的感情。財運狀況不太好，頻繁出入商業場合，容易有散財的危險。事業中機遇頗多，切忌眼高手低，放長線方可釣到大魚。

愛情運：★★★★☆

異性緣不錯咧，多與人接觸你會感受到自己是很有魅力的喔！

事業運：★★★★☆

情緒很高，能夠很好完成交付給你的重任。但研究心過重，常常去探究對方心裡的想法，容易讓他人生厭。

財運：★★☆☆☆

今日投機念頭比較重，小賭怡情莫沉迷。貪念物慾也比較重，要稍微節制喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00玉米黃

開運方位：東南方向

金牛座

戀情會起小風波。

整體運：★★☆☆☆

一丁點大小的事情不必放在心上，與戀人相處要懂得調和，才能讓感情進展得更為順利。女生有衝動購物的傾向，對財運也會產生不小的影響，適當地控制慾望對留住錢財有所幫助。多看看理財之類的文章，會有不少心得體會。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運很背，彼此的爭執多，對方的態度可能激烈了點，你只能多包容囉！

事業運：★★★☆☆

同情心氾濫，出門在外易上當受騙；工作上易遇到挫折，別被困難擊倒。

財運：★★☆☆☆

散財童子附身，守財不易。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00嫩芽綠

開運方位：西北方向

雙子座

試著改變自己。

整體運：★★★☆☆

多留意穿著打扮，嘗試新的造型，不僅給人新的感覺，還能換來好心情。有事早準備，以免誤時誤事。感性的消費，導致在商場買下許多無用的東西，經濟易陷入危機。

愛情運：★★★☆☆

通過朋友介紹可認識許多異性朋友，不必太在意自己是否受到大家的喜歡，自然一點就好！

事業運：★★★☆☆

運勢普通，行動力不足，適合動腦性質的工作，管理者可進行整體營運上的規劃。

財運：★★☆☆☆

財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00檸檬綠

開運方位：西南方向

巨蟹座

溝通是打開心靈之門的鑰匙。

整體運：★★★★★

今天是難得的談心機會，對於感情和生活中出現的問題進行檢討、分析，並不斷提醒改善，心中的不快才會得以抒發；工作中與其他部們良好的溝通，事情辦得很順利；財運一般，很難發現有值得投資的項目，進行儲蓄比較好。

愛情運：★★★★☆

想緊緊黏在心上人身邊，放下自我設限的原則，感情上會急速加溫。

事業運：★★★★★

今天事業上有機會幫同事調解紛爭，也因此能獲得同事的信賴呢！

財運：★★★☆☆

工作上有經手錢財的機會，然而居多是過路財神，不是自己的錢啦！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00秋葵綠

開運方位：正東方向

獅子座

精神振奮，有喜事降臨。

整體運：★★★★☆

心情舒暢的一天，工作順心如意，特別是管理者，工作易獲得下屬的支持、配合。生意人因朋友介紹而獲得大筆訂單的機率高。愛情平順，單身者在工作中易與合作夥伴擦出愛情火花。

愛情運：★★★☆☆

降低閒聊的時間，給對方一點清閒的空間，不要過度干預對方，省得讓對方深感不耐煩！

事業運：★★★★☆

廣交朋友，是今天職場運勢提升的最大來源。

財運：★★★★☆

財運不錯，可小額投資。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00白鋼銀

開運方位：正西方向

處女座

睡覺也能成為掘金石。

整體運：★★★★☆

今天的精神不太好，與其往超市買回大堆營養品，不如美美地睡上一覺，這樣更益於健康；財政狀況不如預期，易有不必要的支出，逛街的時候可不要太血拼哦！工作熱情高漲，想將自己與他人的差距拉得更小。

愛情運：★★★☆☆

隨和順從的態度，天真無邪的笑容能提升戀愛運唷！

事業運：★★★★☆

工作穩定，有不錯的進財機會，生意人不妨多向外活動，提升財運。

財運：★★★☆☆

今天在金錢運作上顯得特別大膽有魄力，雖然有遠大的眼光，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00蘑菇灰

開運方位：東北方向

天秤座

記得與朋友保持聯繫。

整體運：★★☆☆☆

單身者有種逃避現實的想法，害怕內心的情感被人察覺，敢想卻不敢愛；找個格調明亮的咖啡廳，那裡對你而言是個洽談生意的好地方；好機會不會站在原地等你，此時身邊的朋友會助你把握住機遇。

愛情運：★★☆☆☆

是不是特別渴望清閒獨立而不被干擾的空間呢？郊外和湖邊小徑就是你的最佳選擇。

事業運：★★★☆☆

時常感覺腦子裡空空的，不太容易專心，會不經意的神遊，小心因此無法保證工作進度喔！

財運：★★★☆☆

有強烈的投機慾念，稍有外界的引誘就可能一觸即發。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00墨玉綠

開運方位：東北方向

天蠍座

低落的情緒是壞運氣來襲的主因。

整體運：★☆☆☆☆

情緒不好，愛情進展亦會因此不太順利，與戀人相處時只顧想心思而冷落了對方，易引起對方的不滿找你理論而引發戰火哦！工作拖拉的狀況不改變的話，易受領導的責備。在空曠的場所找個有利的方向，深呼吸幾次，能使心情變好，有趨吉避凶的作用呢！

愛情運：★★☆☆☆

在愛情的世界裡少鑽牛角尖，芝麻綠豆的小事就讓它隨風飄逝吧，讓自己輕鬆愉快。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不穩定，小麻煩，小狀況頻繁，會有瑣碎的事情從天而降，打亂了你原本的行程或計劃。

財運：★★☆☆☆

浮動不穩定型的財運，馬馬虎虎的態度與強烈的得失心易使貧神有機可乘。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

射手座

今天比較繁忙。

整體運：★★☆☆☆

工作中讓你頭疼的事很多，顧得了這件顧不了那件，弄得自己很狂燥；忙碌的工作使你無暇顧及伴侶，對於他的理解和體貼深感窩心；投資上進展不大，可保持原來的狀況。

愛情運：★★★☆☆

已婚者應給感情生活注入新的活力，太過平淡會讓兩人的感情疏遠喔！

事業運：★★☆☆☆

情緒起伏很大，喜歡意氣用事。如不能嚴格控制情緒，最好不要參與有利益之爭的交易和談判。

財運：★★☆☆☆

經商者有頻頻周轉的跡象，在周轉的過程中務必謹慎，謹防財務破洞加大。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00寶石藍

開運方位：西北方向

摩羯座

用心瞭解他人的想法。

整體運：★★★☆☆

在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄托在風險大的投資上；愉悅的心情讓你在公司人員關係的處理上游刃有餘，易在工作中得到助力。

愛情運：★★★☆☆

單身者渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展；戀愛中的人多安排約會。

事業運：★★★★☆

即使周圍的環境變化快速，但你能鎮定自若，抓住別人忽略掉的機會。

財運：★★★☆☆

今天投機取財不適合，因為你顯得多思多慮，把錢財看得很重。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00咖啡棕

開運方位：東北方向

水瓶座

送人玫瑰手有餘香。

整體運：★★★☆☆

多去讚美你的伴侶，這樣即使為你做再多的事他也心甘情願；工作中與同事配合默契，事情完成的很好，心裡有強烈的成就感；買東西討價還價時看到賣主不好的神色或是聽到對方譏諷的言辭，心中憤憤不平，易與人發生口角。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情進展平穩，兩人多在一起做家務、聊心事，可增進彼此的感情。

事業運：★★★★☆

親和力和幽默感增強，與同事相處時多找一些有趣的話題可拉近大家的距離，為你攢集超強的人氣。

財運：★★★☆☆

切忌投機取巧，理財適合穩當操作！

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00桐花白

開運方位：正東方向

雙魚座

提防身邊的陌生人。

整體運：★★★☆☆

切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。

愛情運：★★☆☆☆

談錢傷感情，雙方間容易為金錢而起紛爭喔！

事業運：★★★★☆

職場中有人暗中關注你，因此要特別注意自身的形象，無聊的話盡量少說，好好表現，積極工作，有機會受到領導的重視。

財運：★★★☆☆

不宜做出重大投資決策，容易判斷錯誤。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00辣椒紅

開運方位：東南方向

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