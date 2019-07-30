每日星座運勢／雙子個人魅力難招架 愛情浪漫甜蜜

2019-07-30 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-07-30

牡羊座

說出去的話很難收回。

整體運：★★★☆☆

和戀人在一起喜歡反覆，說好的事又會不算數，小心你們之間的感情會產生裂痕；空有一系列投資想法，但仔細想想都難以付諸行動；工作上，有機會接觸自己熟悉的領域，可以盡情施展自己的能力。

愛情運：★★☆☆☆

今天表白要小心喔，雖然我知道你很心急，但太過隨意會被誤認為輕浮。

事業運：★★★★☆

好運連連，有不少意外驚喜，例如：收到禮物、獲得不錯的工作機會等。

財運：★★☆☆☆

賺錢慾望強烈，但運勢較弱，不宜進行新項目投資，特別是與人合作的項目。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00祖母綠

開運方位：正西方向

金牛座

將感情轉移到工作上。

整體運：★★☆☆☆

易受情緒影響而造成身體不適，閒暇時間多做運動；事業運勢平穩，只需耐心等待，有晉陞的機會哦；此日感情頗為不順，過於感情用事或是用情過深，而導致自己受困於感情無法脫身。

愛情運：★☆☆☆☆

聰明反被聰明誤，不要自以為是對的，真愛是沒有邏輯也沒有道理的唷！

事業運：★★★☆☆

很會運用智慧去做事情，讓你減輕了體力負擔，加快了工作效率。

財運：★★☆☆☆

金錢流動性轉強，有頻頻周轉的跡象，務必量入為出。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00朝霞紅

開運方位：正南方向

雙子座

今天狀態良好，個人魅力讓對方難以招架。

整體運：★★★★★

愛情上浪漫而甜蜜，你的一舉一動，都會魅力無限，讓對方和你熱情相擁。好財運源於好的情報，各種場合都記得要豎起耳朵，將有用的財經消息一網打盡，以期投資獲利最大化。今日宜求職，能力的凸顯加上勇於表現是今日求職成功的關鍵，切不可縮手縮腳。

愛情運：★★★★★

一起去吃喝玩樂吧！雖然他的意見特別多，可是挺有創意的不是嗎？想談戀愛的人，趁今日快約心上人去玩樂，會有不錯的進展呢！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，積極點，冷靜點，你會有很大的斬獲喔！

財運：★★★★☆

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財惹人眼紅。商務競爭者，後遺症較少。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-08:00萊姆黃

開運方位：正北方向

巨蟹座

注意矛盾的一體兩面性。

整體運：★☆☆☆☆

不要把對方想得過於完美，如果發現他並不如想像的那樣，會產生深深的失落感。工作太多便會有打退堂鼓的想法，缺乏恆心讓你難有突破。最好不要輕易與人承諾，會有無法兌現的情況出現，以免客戶對你失去信心。

愛情運：★☆☆☆☆

消極、負面、被動的態度會讓感情蒙上一層陰影。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙發生，容易受到外力的干擾而改變已經規劃好的進度。

財運：★★☆☆☆

易買到價超所值、重看不重用的廢物。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-08:00水晶紫

開運方位：正東方向

獅子座

把握眼前最重要。

整體運：★★★★☆

可不要因為對方的幾個意外驚喜和幾句甜言蜜語就把自己拱手送上哦！還是先觀察看看的好；財運日漸明朗，會有不錯的商機送上門；工作難度加大，同事叫苦連天，唯獨你能冷靜應對，得益於身邊的良師益友，令你發揮更出色。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人與另一半能站在同一戰線，非常齊心，相互支持，抵抗外來壓力。

事業運：★★★★☆

學習動力強，心態平和，有利學習，可多閱讀專業技術方面的書籍，能很快領悟，對目前的工作也有促進作用。

財運：★★★☆☆

財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機算算近日的收支狀況吧！

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00雪花銀

開運方位：正北方向

處女座

寬恕曾經傷害自己的人。

整體運：★★★☆☆

今天意外開支大大超過平時，不注意控制會出現勒緊褲腰帶過日子的危險。戀愛中的人會時常想起以前的情人，情緒大受影響，有些悶悶不樂。找個寧靜的書店，挑本自己最喜歡的書閱讀，會有很好的靜心作用。

愛情運：★★★☆☆

是不是很久沒有對另一半說甜言蜜語了？今天多表達愛意，可增進彼此的情感。

事業運：★★★☆☆

與人交流的機會增多，可結識不少上層人士，在工作上獲得有力支援。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，適合進不適合出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00珍珠白

開運方位：西北方向

天秤座

己所不欲，勿施於人。

整體運：★★★☆☆

送給戀人一個小禮品，方能帶給對方很大的驚喜，對方開心你也會很滿足。自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易遭同事反感。在購物時沒有貨比三家，便很快進行交易，付錢之後又會覺得吃虧。

愛情運：★★★★☆

單身者有傳達情感的機會，遇到心儀的對象時不妨大膽表白，容易獲得對方的正面回應。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感覺疲倦，因而做事情出現三分鐘熱度的情況。

財運：★★☆☆☆

耗損之日，你經手的東西特別容易損壞喔，所以呢今日不適合穿著、配戴、使用價格貴重的物品！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00萊姆黃

開運方位：東南方向

天蠍座

把別人的誤會當成生活的小插曲，你會過得更快樂。

整體運：★★★★☆

會有人打小報告，讓你有些想不通，別太在意他人的看法，做好自己的事就能問心無愧。把錢財看得過重反而難有收穫，膽大心細才是生財之道。工作雖然感覺很辛苦，但衝勁很強，因而易得到上司的嘉獎。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平的一天，雖然有許多接觸異性的機會，可是把工作做好比較重要喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯咧！雖然腦袋瓜有點空，可是藉由外力的刺激就能找到靈感囉！

財運：★★★☆☆

財務上有喜訊，要大膽直接的談判金錢問題，只要敢開口多能有正面的答案。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-19:00羽絨白

開運方位：正南方向

射手座

比較沉悶的一天。

整體運：★★☆☆☆

呆在房間裡總感到沉悶，去寬廣的地方走走能釋放一些壓抑感；財運較差，投資上易因局勢的變化而有血本無歸的危險，今天不要輕易進行投資交易；工作上遇到一些問題，也有同事幫忙解決。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人特別能感受到戀人的關愛，你也要多為對方付出才好喔！

事業運：★★★☆☆

機會潛伏在身邊，克你沒突破求新的慾望是很難發現它存在。一旦突破了固有格局，便會獲得新發展。

財運：★★☆☆☆

金錢問題多多，容易發生財務危機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00墨玉綠

開運方位：正北方向

摩羯座

運勢波動比較劇烈，好壞參半。

整體運：★★★☆☆

與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費該付的賬應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。

愛情運：★★★★☆

單身者有約會的機會，別太在意自己的穿著打扮，主動為對方服務更能打動TA的心。

事業運：★★★☆☆

生活態度較積極，學習、工作平順，宜趁熱打鐵，只要付出就容易獲得實質性的回報！

財運：★★☆☆☆

財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00夕陽橙

開運方位：西北方向

水瓶座

運勢較低，給自己信心，不要垂頭喪氣。

整體運：★★☆☆☆

今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想再理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，一些過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間容易有些小摩擦，需要多多磨合，更多的包容和耐心是不二法門。

事業運：★★☆☆☆

挫折感較大，內心渴望有收穫卻事與願違，產生負面思考的機率很高！

財運：★☆☆☆☆

財運欠佳，凡事謹慎為宜，股票族的朋友莫聽信小道消息，也不宜有任何的舉動。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00臘梅白

開運方位：東南方向

雙魚座

有苦有樂的一天。

整體運：★★★★☆

今天有外地出差的機會，不僅可以學習先進的管理知識，而且可以享受異地美食和觀賞沿途美景，但旅途中得注意安全；愛情運不佳，本來有點苗頭的戀情可能會發生夭折；今天有破財的風險，不宜投資。

愛情運：★★☆☆☆

別太憂鬱，事情沒你想得嚴重，發生爭執時，趕快道歉就沒事囉！

事業運：★★★★★

事業運頗優，工作上會有很好的進展，尤其在部門間的協調上。今日容易感受到人緣好的優勢喔！

財運：★★★☆☆

想死守著錢會很痛苦喔！不如開開心心的去玩一頓，買點喜歡的小東西。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00琉璃銀

開運方位：正南方向

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