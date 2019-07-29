每日星座運勢／雙魚給他愛你的機會 得財自然順利
2019-07-29
牡羊座
行動時顯得有些吃力。
整體運：★★☆☆☆
徘徊在愛情與友情之間的人，在難以抉擇時幸得貴人提點，從而得到較圓滿的解決。財運欠佳，你曾熱心幫助過的對象，在你需要財力援助時顯得較冷淡。因欠缺學習方法，學習積極性很高但收效甚微。
愛情運：★★★☆☆
單身者希望在事業上能有收穫，心思沒放在愛情上；戀愛中的人忙於工作，無暇顧及感情。
事業運：★★☆☆☆
易惹是非，有人打你小報告，周圍的壓力會使你無心工作。應學會用平常心對待，並且多反省跟同事的相處方式。
財運：★★☆☆☆
財運較弱，創業者面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越複雜。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：06:00-07:00嫩芽綠
開運方位：正西方向
金牛座
易遇到心思細膩的對象。
整體運：★★★☆☆
單身者對自己有些沒信心，但沉默與內斂反而能為你贏得異性好感。做投資分析，會獲得意想不到信息。工作上容易曲解合作夥伴的用意，使得工作進展較慢，甚至有受阻的危險。
愛情運：★★★☆☆
有伴侶的人感情進展平順，適時製造些驚喜，感情升溫迅速。
事業運：★★☆☆☆
事業運不穩定，脾氣上顯得急躁不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。
財運：★★★★☆
心情愉悅，投資者因獲利而內心暢快。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：08:00-10:00嫩芽綠
開運方位：西南方向
雙子座
人際關係和諧，愛情明朗。
整體運：★★★★☆
人多的地方是你今天的幸運場所，單身者會有奇緣，可望進一步發展感情；戀愛中的人在打情罵俏中感情倍增。工作上因好奇心強烈而有新的發現，對企劃、廣告工作者特別有利。錢財不宜露白，小心被人算計。
愛情運：★★★★★
今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！
事業運：★★★★☆
事業運還不錯，動動你的腦筋，或許會有出乎意料的創意出現。
財運：★★★☆☆
動腦生財的一天，有利於在今日思考該如何開發財源，或許會有不錯的點子浮現。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：13:00-14:00瑪瑙黑
開運方位：西北方向
巨蟹座
積極調整心態，才能遠離煩躁。
整體運：★★☆☆☆
情緒有些煩悶的樣子，把這種心境帶到工作中的話，只會讓工作停滯不前；KTV會是此日你的最佳去處，發洩一下，心情會好很多哦；人際溝通上，做一個好的傾聽者遠比誇誇其談的人顯得更有修養。
愛情運：★★★☆☆
已婚者無心經營感情，渴望外出尋找新鮮與刺激，請多為對方著想，另一半需要你的關心。
事業運：★☆☆☆☆
事業運很背，腦袋空空的，要注意輕重緩急拿捏不清而誤了大事。
財運：★★★☆☆
財運普通，有合夥生財的機會，宜出力不出資。
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：17:00-18:00瑪瑙黑
開運方位：正東方向
獅子座
心動不如行動。
整體運：★★★☆☆
今天向心儀對像表白的成功機率很高，需好好把握。過去那套理財方法用在今天會顯得老套，不如嘗試新的方法，效果會更佳。工作熱情高漲，說到做到，辦事效率頗高。
愛情運：★★★★☆
戀人之間約會增多，感情進展快速；單身者與溫柔體貼型的異性特別有緣！
事業運：★★★★☆
在工作中有時會變得異常忙碌，但只要你鼓足幹勁，就能夠頂過去，隨之換來的將是成就感。
財運：★★☆☆☆
金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶下不宜處理財務問題。
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：17:00-18:00石榴紅
開運方位：正北方向
處女座
給需要的人一些關懷。
整體運：★★☆☆☆
今天小小貼心的舉動會提升自己的財運，記得幫助你身邊的人，他們會給你理財上的提示哦；工作上有些開小差，若不及早打起精神，有被上司訓話的可能；愛情際遇不高，不宜在今天表白。
愛情運：★★☆☆☆
與異性接觸的機會多，但僅止於工作關係，想戀愛還得耐心等待一段時間。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，心理有點委屈，覺得被同事或長官壓搾。負面情緒太多時會讓你的工作績效大大打折扣喔！
財運：★★★☆☆
適當克制自己的購物慾望。
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-12:00鈦晶金
開運方位：正北方向
天秤座
思緒較混亂，易引起脾氣暴躁。
整體運：★☆☆☆☆
情緒不穩定，工作上很容易出錯，受到上司的責問，適合聽聽輕音樂，放鬆心情。單身的你認真思索下感情，其實愛情離你並不遠，也許是你忽視了而已。投資上應謹慎為妙，今天只適宜觀望，或做點比較穩妥的基金類投資。
愛情運：★★☆☆☆
職場的不如意，壓力可從另一半那獲得舒解，對方的理解與體貼能讓你覺得舒暢許多。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，面臨抉擇時特別容易彰顯優柔寡斷的一面，而且很怕壓力加上太敏感，心情上恐有忐忑不安的感覺。
財運：★☆☆☆☆
財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意莽撞之下做出衝動的決定。！
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：19:00-20:00湖水綠
開運方位：東北方向
天蠍座
精神恍惚，無法集中精力工作的一天。
整體運：★★★☆☆
出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。
愛情運：★★★☆☆
單身者有機會與心靈相通的異性交往，多製造神秘感和意外驚喜，很容易吸引對方喔！
事業運：★★☆☆☆
工作中夾雜著錯愕、機會與煩惱，對事情的把握度不強，事故重複出現的指數較高，常在同一地方摔倒兩次或兩次以上。
財運：★★★☆☆
有時間不妨多充電，閱讀一些理財方面的書籍。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：08:00-10:00青金石藍
開運方位：正南方向
射手座
愛情運突顯，工作積極的一天。
整體運：★★★★☆
已婚者易感受到伴侶的溫柔體貼，讓你從內心感到欣喜。單身者桃花運強烈，對你愛慕已久的人會向你表白的機率高。甜蜜溫馨的感情成為你向上的動力，工作會特別賣力，從而得到眾人的認同。
愛情運：★★★★★
談情說愛順利的一天，說點甜死人不償命的軟言細語吧！單身者容易遇到談得來的異性朋友。
事業運：★★★★☆
頭腦更加清醒起來，說話、做事都能摒除自己的偏見和執拗，有助於團隊和諧，合作關係更融洽，工作起來也更加得心應手。
財運：★★★☆☆
愛錢的一天，對於金錢問題出現謹慎計較的態度，適合在今日做財務規劃！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：18:00-20:00鉑金灰
開運方位：正東方向
摩羯座
健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。
整體運：★★★☆☆
除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者會讓你更受寵。
愛情運：★★☆☆☆
今日有暗中作祟的嫌疑，可別說謊喔，說謊容易被識破的。
事業運：★★☆☆☆
今日事業運不太順，有點力不從心，找不到施力點，依照平日的進度規則運作就行了。
財運：★★★☆☆
眼光很不錯，可買到物美價廉的東西。
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：08:00-09:00萊姆黃
開運方位：正東方向
水瓶座
平靜安穩的一天。
整體運：★★★★☆
工作能按部就班地進行，即使是瑣碎的雜事也能定下心來處理，心平氣和的態度讓你在工作中享受到更多的快樂。下午有機會與另一半約會，有許多談不完的話題；單身者可望相親成功。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會與心儀的對象約會，別只顧著自個滔滔不絕地說話，做個傾聽者更受歡迎。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，適合把主力放在研究、分析、自我反省上面喔！
財運：★★★★☆
業務工作者有出門洽商的機會，有機會結識重量級人物，為你帶來不錯的財運。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：17:00-19:00乳酪白
開運方位：西南方向
雙魚座
愛一個人，就要給他愛你的機會。
整體運：★★★★★
在為伴侶付出同時，還要讓他感覺他是被你需要的，給他愛你的機會；對於投資要不斷學習、整理和歸納，讓自己能得到不斷提升；新員工進去公司時一定要瞭解公司企業文化，不留意這些做事習慣，會讓你與其他人格格不入。
愛情運：★★★★★
今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，情緒上會有些波動，態度上顯得被動，運作上想要快也快不起來。
財運：★★★★☆
得財自然而且順利，遇到金錢面的疑難雜症也能因為貴人的相助而逢凶化吉。
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：13:00-14:00朝霞紅
開運方位：正西方向
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