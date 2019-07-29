每日星座運勢／雙魚給他愛你的機會 得財自然順利

2019-07-29 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-07-29

牡羊座

行動時顯得有些吃力。

整體運：★★☆☆☆

徘徊在愛情與友情之間的人，在難以抉擇時幸得貴人提點，從而得到較圓滿的解決。財運欠佳，你曾熱心幫助過的對象，在你需要財力援助時顯得較冷淡。因欠缺學習方法，學習積極性很高但收效甚微。

愛情運：★★★☆☆

單身者希望在事業上能有收穫，心思沒放在愛情上；戀愛中的人忙於工作，無暇顧及感情。

事業運：★★☆☆☆

易惹是非，有人打你小報告，周圍的壓力會使你無心工作。應學會用平常心對待，並且多反省跟同事的相處方式。

財運：★★☆☆☆

財運較弱，創業者面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越複雜。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00嫩芽綠

開運方位：正西方向

金牛座

易遇到心思細膩的對象。

整體運：★★★☆☆

單身者對自己有些沒信心，但沉默與內斂反而能為你贏得異性好感。做投資分析，會獲得意想不到信息。工作上容易曲解合作夥伴的用意，使得工作進展較慢，甚至有受阻的危險。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人感情進展平順，適時製造些驚喜，感情升溫迅速。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，脾氣上顯得急躁不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。

財運：★★★★☆

心情愉悅，投資者因獲利而內心暢快。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00嫩芽綠

開運方位：西南方向

雙子座

人際關係和諧，愛情明朗。

整體運：★★★★☆

人多的地方是你今天的幸運場所，單身者會有奇緣，可望進一步發展感情；戀愛中的人在打情罵俏中感情倍增。工作上因好奇心強烈而有新的發現，對企劃、廣告工作者特別有利。錢財不宜露白，小心被人算計。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，動動你的腦筋，或許會有出乎意料的創意出現。

財運：★★★☆☆

動腦生財的一天，有利於在今日思考該如何開發財源，或許會有不錯的點子浮現。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00瑪瑙黑

開運方位：西北方向

巨蟹座

積極調整心態，才能遠離煩躁。

整體運：★★☆☆☆

情緒有些煩悶的樣子，把這種心境帶到工作中的話，只會讓工作停滯不前；KTV會是此日你的最佳去處，發洩一下，心情會好很多哦；人際溝通上，做一個好的傾聽者遠比誇誇其談的人顯得更有修養。

愛情運：★★★☆☆

已婚者無心經營感情，渴望外出尋找新鮮與刺激，請多為對方著想，另一半需要你的關心。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很背，腦袋空空的，要注意輕重緩急拿捏不清而誤了大事。

財運：★★★☆☆

財運普通，有合夥生財的機會，宜出力不出資。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00瑪瑙黑

開運方位：正東方向

獅子座

心動不如行動。

整體運：★★★☆☆

今天向心儀對像表白的成功機率很高，需好好把握。過去那套理財方法用在今天會顯得老套，不如嘗試新的方法，效果會更佳。工作熱情高漲，說到做到，辦事效率頗高。

愛情運：★★★★☆

戀人之間約會增多，感情進展快速；單身者與溫柔體貼型的異性特別有緣！

事業運：★★★★☆

在工作中有時會變得異常忙碌，但只要你鼓足幹勁，就能夠頂過去，隨之換來的將是成就感。

財運：★★☆☆☆

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶下不宜處理財務問題。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-18:00石榴紅

開運方位：正北方向

處女座

給需要的人一些關懷。

整體運：★★☆☆☆

今天小小貼心的舉動會提升自己的財運，記得幫助你身邊的人，他們會給你理財上的提示哦；工作上有些開小差，若不及早打起精神，有被上司訓話的可能；愛情際遇不高，不宜在今天表白。

愛情運：★★☆☆☆

與異性接觸的機會多，但僅止於工作關係，想戀愛還得耐心等待一段時間。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，心理有點委屈，覺得被同事或長官壓搾。負面情緒太多時會讓你的工作績效大大打折扣喔！

財運：★★★☆☆

適當克制自己的購物慾望。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00鈦晶金

開運方位：正北方向

天秤座

思緒較混亂，易引起脾氣暴躁。

整體運：★☆☆☆☆

情緒不穩定，工作上很容易出錯，受到上司的責問，適合聽聽輕音樂，放鬆心情。單身的你認真思索下感情，其實愛情離你並不遠，也許是你忽視了而已。投資上應謹慎為妙，今天只適宜觀望，或做點比較穩妥的基金類投資。

愛情運：★★☆☆☆

職場的不如意，壓力可從另一半那獲得舒解，對方的理解與體貼能讓你覺得舒暢許多。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，面臨抉擇時特別容易彰顯優柔寡斷的一面，而且很怕壓力加上太敏感，心情上恐有忐忑不安的感覺。

財運：★☆☆☆☆

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意莽撞之下做出衝動的決定。！

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00湖水綠

開運方位：東北方向

天蠍座

精神恍惚，無法集中精力工作的一天。

整體運：★★★☆☆

出現小錯誤在所難免，因此要時刻提醒自己不能疏忽大意。在辦公桌上放一盆植物，多看看它會有安神醒腦的作用。空閒時間可以與同事去戶外打打球，有助恢復精力。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與心靈相通的異性交往，多製造神秘感和意外驚喜，很容易吸引對方喔！

事業運：★★☆☆☆

工作中夾雜著錯愕、機會與煩惱，對事情的把握度不強，事故重複出現的指數較高，常在同一地方摔倒兩次或兩次以上。

財運：★★★☆☆

有時間不妨多充電，閱讀一些理財方面的書籍。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-10:00青金石藍

開運方位：正南方向

射手座

愛情運突顯，工作積極的一天。

整體運：★★★★☆

已婚者易感受到伴侶的溫柔體貼，讓你從內心感到欣喜。單身者桃花運強烈，對你愛慕已久的人會向你表白的機率高。甜蜜溫馨的感情成為你向上的動力，工作會特別賣力，從而得到眾人的認同。

愛情運：★★★★★

談情說愛順利的一天，說點甜死人不償命的軟言細語吧！單身者容易遇到談得來的異性朋友。

事業運：★★★★☆

頭腦更加清醒起來，說話、做事都能摒除自己的偏見和執拗，有助於團隊和諧，合作關係更融洽，工作起來也更加得心應手。

財運：★★★☆☆

愛錢的一天，對於金錢問題出現謹慎計較的態度，適合在今日做財務規劃！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：18:00-20:00鉑金灰

開運方位：正東方向

摩羯座

健康運有波動，女性更應關注身體健康狀況。

整體運：★★★☆☆

除了飲食方面要注意外，路邊的東西少去碰觸，容易引起皮膚過敏。財運一般，與其讓錢財不知不覺的流失，不如添置一些生活必需品。工作上扮演低調謹慎的幕後者會讓你更受寵。

愛情運：★★☆☆☆

今日有暗中作祟的嫌疑，可別說謊喔，說謊容易被識破的。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太順，有點力不從心，找不到施力點，依照平日的進度規則運作就行了。

財運：★★★☆☆

眼光很不錯，可買到物美價廉的東西。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-09:00萊姆黃

開運方位：正東方向

水瓶座

平靜安穩的一天。

整體運：★★★★☆

工作能按部就班地進行，即使是瑣碎的雜事也能定下心來處理，心平氣和的態度讓你在工作中享受到更多的快樂。下午有機會與另一半約會，有許多談不完的話題；單身者可望相親成功。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與心儀的對象約會，別只顧著自個滔滔不絕地說話，做個傾聽者更受歡迎。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合把主力放在研究、分析、自我反省上面喔！

財運：★★★★☆

業務工作者有出門洽商的機會，有機會結識重量級人物，為你帶來不錯的財運。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00乳酪白

開運方位：西南方向

雙魚座

愛一個人，就要給他愛你的機會。

整體運：★★★★★

在為伴侶付出同時，還要讓他感覺他是被你需要的，給他愛你的機會；對於投資要不斷學習、整理和歸納，讓自己能得到不斷提升；新員工進去公司時一定要瞭解公司企業文化，不留意這些做事習慣，會讓你與其他人格格不入。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，情緒上會有些波動，態度上顯得被動，運作上想要快也快不起來。

財運：★★★★☆

得財自然而且順利，遇到金錢面的疑難雜症也能因為貴人的相助而逢凶化吉。

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-14:00朝霞紅

開運方位：正西方向

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