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每日星座運勢／雙子固執難取得進步 事業運很不錯

2019-07-26 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

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2019-07-26

牡羊座

幫助別人也是強大自己。

整體運：★★★★☆

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳又讓你難以體會到工作中的快樂。大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花眼哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，但得把握好時機。

愛情運：★★★☆☆

一人獨處時不妨幻想一下甜蜜浪漫的場景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點文書、計算型的工作；有機會呢可以翻翻書來增加靈感。

財運：★★★★☆

擅用快速果斷的智慧靈感得財，有點賭運，適合短期、經過分析的賭博型態，例如：短線股票、賭馬等等。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00薰衣草紫

開運方位：正西方向

金牛座

異性緣佳，吃喝玩樂的機會多。

整體運：★★★☆☆

有許多異性朋友主動邀約，特別是晚上，在閒聊中與異性朋友產生情愫。工作沒有太大的壓力，出現失誤也易得到上司的諒解，若能積極一些會有更大的收穫。今天不宜急於投資，適合觀望。

愛情運：★★★★☆

會有異性主動靠近，讓你有些受寵若驚。單身者想戀愛，但仍停留在觀望階段。

事業運：★★★☆☆

只要用心的對待工作，注意和拍檔之間的交流與合作，手頭的任務會很順利的進行。

財運：★★☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00古銅青

開運方位：東南方向

雙子座

固執的人很難取得進步。

整體運：★★★★☆

今天易和家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣哦，以免造成僵硬的局面；今天在工作上容易暴露你固執的一面，聽聽上司和同事的意見吧，固執會讓你很難取得進步；單身者今天很難有愛情際遇，耐心等待緣分吧！

愛情運：★★★☆☆

一個人靜靜的獨處比較好，不要讓外力來干擾你的思緒。

事業運：★★★★★

事業運很不錯，企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

財運：★★★☆☆

今日快點把手頭的錢處理掉，例如：拿去儲蓄、繳貸款，不要帶信用卡上身上，否則容易把身邊的錢花光光！

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00燻鮭紅

開運方位：正北方向

巨蟹座

遇到小阻力，需理性處理。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到一些麻煩，不過，只要調整好心態，找出問題的癥結，就不難擺脫困境。單身者面對心儀的對象缺乏自信，要想俘獲對方的心，還需積極表現，用行動來征服對方，才能美夢成真。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻關係較緊張，小心戰爭一觸即發。兩人在一起容易爭吵，雙方都應少說兩句才好！

事業運：★★☆☆☆

很多事情會需要獨自處理，使得壓力增加。雖不能得到實質幫助，但請教有經驗者的意見會少走彎路。

財運：★★★☆☆

小賭怡情，開心就好，不宜太投入！

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00睡蓮紫

開運方位：西南方向

獅子座

身體欠佳，心情比較沉悶。

整體運：★☆☆☆☆

今天沒有什麼心情理財，身體不太舒適讓自己做什麼都提不起勁來。工作方面比較鬱悶，繁重的任務無法按時完成，讓自己倍感沮喪。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多注意腳下才好。

愛情運：★☆☆☆☆

感情態度特別敏感且急躁，容易動怒或不耐煩，遇到爭執可能會出現不理智的態度喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點力不從心，偏偏壓力重重，自己得想辦法克服喔！

財運：★★☆☆☆

還是安心的去求正財吧！偏財今日很不適合你，涉及到的情況太複雜了。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：18:00-20:00秋葵綠

開運方位：東北方向

處女座

今天比較激動，容易有暴躁情緒。

整體運：★★☆☆☆

感情上今天情緒激動，聽不進對方的意見，容易與對方出現意見不和的情況。工作上有些感情用事，處理事情顯得不太理性，輕易放棄只能讓事情越變越糟。今天適宜到圖書館看書，寧靜的氛圍很適合你。

愛情運：★☆☆☆☆

少開尊口為妙，免得言者無心聽者有意，酸溜溜的氣話就別說！

事業運：★★☆☆☆

自尊心強的一面突顯，他人伸出援手也不願接受，不僅自己勞累，還容易傷友情。

財運：★★☆☆☆

非常惜財日，精於計算的態度易留給人一毛不拔的小氣印象。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00金桔綠

開運方位：東北方向

天秤座

頭腦清醒，分析事情相當理性。

整體運：★★★★★

今天愛情平淡而和睦，雙方都保持著一種平和的心境相處。工作上與前輩深入溝通，發現不錯的商機，抓住機會就能一崛而起。在投資方面，風險與機會共存，理性思考多能發現更多商機，讓風險減到最低，獲得更豐厚的回報。

愛情運：★★★★☆

嗯！很不錯的一天，保持天真無邪的笑容會讓戀愛更順利。

事業運：★★★★★

今日的事業運棒呆了，有領導帶頭的機會。可是呢，今天八成會忙翻天，許多事情會同時進行，可要耐著性子來處理喔！

財運：★★★★☆

財運還不錯，股票族的朋友適合經過分析後再買賣，有機會小賺一筆。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00琉璃銀

開運方位：東南方向

天蠍座

時機不錯，抓住機會。

整體運：★★★★☆

今天愛情運勢強盛，單身者遇到心儀的對象機率高，且快速投入感情，戀情火速燃起。財運良好，有好的投資計劃可以付諸實行。同樣也是開張的好日子，如果有創業的朋友選擇今天開張，生意紅火。

愛情運：★★★★★

這麼棒的愛情運，最適合去約會囉！主動邀請心上人去喝杯咖啡吧，藉此良機談情說愛一番。單身者也要去外面晃晃，製造點機會！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，沒什麼大變化，步調略為緩慢，適合動腦不動力的工作範疇。

財運：★★★★☆

有意外的驚喜，例如：中獎、收紅包、拿禮物等等！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00蘋果綠

開運方位：正東方向

射手座

愛拼才會贏。

整體運：★★★☆☆

苦心經營的感情有破裂的危險，還好最終理智戰勝衝動，矛盾也有機會得以化解。財運佳，爭取經費、申請貸款等會很順利。學習熱忱高漲，幹勁十足，再加上不錯的貴人緣，學習效率頗高。

愛情運：★★☆☆☆

情緒有點不穩定咧，不要碎碎念不停，否則情人會發飆的。

事業運：★★★★☆

在實施計劃的途中，看似困難重重，實則充滿契機，不放棄，堅持下去就會看到希望。

財運：★★★☆☆

暗財運弱，正大光明的賺錢實際些！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00鈦晶金

開運方位：正東方向

摩羯座

理財切忌墨守成規。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人今天的心事很容易被對方看穿，不如開誠佈公地告訴對方，反而還會有圓滿的解決。你會對工作環境有點厭倦，喜新厭舊的情緒摒棄才好。理財也不能墨守成規，與時俱進會讓你財越理越多。

愛情運：★★★★☆

有機會在聚會中遇到與你心靈相通的對象，談話投機，容易陷入一段浪漫的愛戀。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤外還有破壞職場上的和諧度。

財運：★★★★☆

賺錢企圖心很強，腦中會冒出許多賺錢的方式，但計劃過多遲遲不能決定，做實際的考慮為佳。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00湖水綠

開運方位：正北方向

水瓶座

有意見的話與別人當面談清楚。

整體運：★★★☆☆

單身女性今天容易惹不良緋聞，如不想是非上身盡量注意自己的言行舉止；千萬不要在背後談論同事的是非，話一旦出口就很容易傳進對方的耳中，影響同事關係；今天財運比較不錯，會有人找上門來洽談生意。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人在親友的催促下，想結婚的念頭愈加強烈，但苦於找不到合適的伴侶！

事業運：★★★☆☆

情緒平穩，內心易有滿足感，平淡祥和的感覺能降低你工作的壓抑感。

財運：★★★★☆

多與朋友聯繫，有機會賺取外快。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：23:00-24:00夕陽橙

開運方位：東北方向

雙魚座

出門機會多，注意安全。

整體運：★★☆☆☆

今天在外活動要多留意財產、人身安全，開車、遊玩時小心一些，以免發生意外。在與異性交往時，別被對方的外表所迷惑，小心真心付出得不到回報。對於工作者而言，雖然會有人故意搗亂，但你多能一一應付。

愛情運：★★★☆☆

感情運好壞參半，戀愛中的人小心有情敵出現，抽時間多陪陪戀人才好！

事業運：★★☆☆☆

工作不太順利，讓你很難提起勁頭。遇事時應冷靜分析才能更好地找出解決之道。

財運：★★☆☆☆

貪心的一天，要小心受騙機率飆高。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00鉑金灰

開運方位：西南方向

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