每日星座運勢／天秤愛要大聲說出來 戀愛機緣很多

2019-07-25 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-07-25

牡羊座

今天情緒較低落，容易被一些小事刺激。

整體運：★★☆☆☆

今天你的事務繁忙，與戀人沒有什麼時間聚在一起。工作上今天相當的被動，繁重的壓力感，讓你有種力不從心的感覺。今天易與家人溝通，買份禮物送給自己的親人，讓他們感受到親情的溫暖。

愛情運：★★★☆☆

心思全在工作上，容易忽略了另一半，別忘了回到家給對方一個擁抱哦！

事業運：★★★☆☆

工作進展平順，會因為不經意地為同事分憂，而獲得一份珍貴的友誼。

財運：★★☆☆☆

過度計較、愛佔他人便宜、得失心重反而會因小失大，被財神拋棄唷！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00深海藍

開運方位：正東方向

金牛座

切忌濫交朋友。

整體運：★★☆☆☆

朋友並不是越多越好，對行為不端的人還是要有所辨別，受騙上當的機會就能大幅減少。投資策略也應講究時效性，生搬硬套的做法，將造成直接經濟損失。出戶外走走，能夠讓頭腦更清晰，才能靈活運用智慧。

愛情運：★★★☆☆

在感情生活中，你願意滿足對方的要求，這讓對方大為感動，也把愛更多的回饋給你。

事業運：★★☆☆☆

工作稍顯繁重，加上你容易給自身心理施加較大的壓力，原本簡單的任務，讓你做起來感覺特別的疲憊。

財運：★★★☆☆

喜歡高風險高獲利的人，謹防栽個大觔斗。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：17:00-18:00白鋼銀

開運方位：西南方向

雙子座

所得結果比預期的要好。

整體運：★★★★★

與配偶的感情相當和諧，懂得尋找節目以增進雙方的感情；投資運優，只要稍微投入心思，就能在投資市場上大獲豐收；工作上處理事情會很利索，尤其在客戶投訴這塊能做到讓客戶和公司均比較滿意。

愛情運：★★★☆☆

腦袋瓜有胡思亂想、觸景傷情的傾向，多想點開心的事情吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，心容易打開，遇到小瓶頸時最能發揮足智多謀的特性。

財運：★★★★★

辛苦耕耘日，先付出才能創造賺錢的機會。投資者可以採取多元化投資來降低風險，可以勇敢的小賭一場！

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-10:00秋葵綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

特別需要冷靜的一天。

整體運：★☆☆☆☆

感情的事情急不得，莽撞行事只會嚇到對方；今天的你切記莫衝動，理性的投資，對你才有利；工作上不是很順利，與同事之間產生的摩擦，千萬不要影響到老闆的情緒，那樣只會讓你陷於更糟的處境。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人對感情易產生不安全感，胡亂猜疑另一半，則會激怒對方，對感情不利。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很背，其實這與你的面情緒有很大的關係，特別要注意不要鑽牛角尖，這會讓你忙碌異常卻勞而無功喔！

財運：★★☆☆☆

擅用分析力來理財固然好，然而考慮太多恐錯失良機。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00葡萄紫

開運方位：正東方向

獅子座

在工作上不可放入私情。

整體運：★★★★☆

若公私混淆的話，不夠客觀的心態容易引起他人反感。不要輕易處理超越能力範圍的事務，以免頻繁出錯。看看證券方面的報紙，搜集一些投資方面的有用信息，日後能夠派上用場。單身者有邂逅夢中情人的好運氣。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，多花點心思、時間在情人身上，別太硬梆梆喔，否則會使愛情運降溫。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，顯得忙碌，事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

財運：★★★☆☆

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00水晶紫

開運方位：東北方向

處女座

與人交流注意方式方法。

整體運：★★★☆☆

對另一半提出合理化的建議，卻得不到對方的認同，注意方法才會有效。經濟上易中他人圈套，得不償失，因此看似美好的東西還需深入分析再做投資。工作內容一如既往，讓你覺得枯燥乏味，需從工作中找樂趣。

愛情運：★★★☆☆

保持心情開朗，自然大方地與異性相處，可提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

用樂觀的心態面對壓力，並將之轉化為動力，你會發現事情並沒有認為的那麼沉重複雜。

財運：★★☆☆☆

今日開銷大，趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上面囉！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00朝霞紅

開運方位：正南方向

天秤座

「愛」要大聲說出來。

整體運：★★★★☆

自己被困在沒有結果的單相思中，很想有一場轟轟烈烈的愛情，苦於沒有表白的勇氣，今天將愛大聲說出來會收到意想不到的效果。工作中礙於情面而不能把事情做得完美。在家中可感受到溫暖，讓內心平靜。

愛情運：★★★★★

戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平的，雖然有點提不起勁，可是不難得到同事的援助；自己也要積極點，收起拖泥帶水的工作態度。

財運：★★★★☆

競爭計較中得財，如果沒有積極的計算，就無法發現財神爺的蹤跡。額外呢，錢特別容易花在交際應酬上。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：16:00-18:00瑪瑙黑

開運方位：東南方向

天蠍座

自信一面突顯，魅力十足。

整體運：★★★☆☆

充滿自信的一天，單身女孩化個淡妝出席朋友間的派對會有意想不到的收穫。工作辛苦也覺得值得，喜歡這種充實的感覺，讓你有種十足的成就感。不過，意外之財切忌不可貪得，小心偷雞不成蝕把米。

愛情運：★★★★☆

有機會與異性玩樂、互動，單身者可望進行一場轟轟烈烈的戀愛。

事業運：★★★☆☆

不宜作出重大決策，凡事多斟酌，以免因疏忽而出錯。不妨在人際關係上多花些心思。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00石榴紅

開運方位：正西方向

射手座

運勢漸趨好轉。

整體運：★★★★☆

從事外貿商洽工作的人愛情際遇十分明朗，遇異國情緣的機會頗大；財運收效頗為顯著，得到他人的幫助後，讓你的財運更是水漲船高；獲得外國出差機會的人欣喜之情不宜表現得太過明顯，小心因此而遭人嫉妒哦！

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人感情升溫，感覺又回到熱戀之時，心靈層面也產生很多共鳴。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，今日適合運作研究、分析、推理的相關工作，適合靜靜的一個人思考。

財運：★★★★☆

有吃小虧佔大便宜的機運。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00蜜瓜黃

開運方位：西南方向

摩羯座

切忌失去理智。

整體運：★★☆☆☆

愛恨本只有一線之差，不可因一時的衝動而做出傷害對方的事情。財運較差，來路不明的財物只會帶來麻煩，別存在僥倖心理。學生族可以適當地做做家務活，不但可以保持家居環境衛生，還能鍛煉你的自理能力。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中人多約會，創造浪漫氣氛，讓感情快速升溫；單身者別悶在家裡，出門就有機會！

事業運：★★★☆☆

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，但應謙虛一些，別太過自信。

財運：★★☆☆☆

財運弱，想存錢可能會困難重重。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00象牙白

開運方位：正南方向

水瓶座

微笑著面對生活。

整體運：★★★☆☆

對著鏡子說「茄子」，然後用這張臉去面對每一個人，自然氣氛就親和融洽了；戀愛上也不妨積極一點，即使對方一時沒什麼回應，但是保守卻只會讓幸福溜走；新目標的訂立，將會讓你在公司過得更充實。

愛情運：★★★☆☆

已婚者多與另一半交流溝通，偶爾還可以互相抬摃一下，活躍氣氛，對增進感情很有效喔！

事業運：★★★☆☆

把一些權限交給他人，你會更輕鬆，適當的給別人機會，也是給自己機會喔！

財運：★★★★☆

有機會從老朋友口中獲得不錯的商機，適合投資，容易獲利。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00遠洋藍

開運方位：正南方向

雙魚座

不小心說錯話，易惹來糾紛。

整體運：★★★☆☆

公眾場所不要胡亂發言，本來是無心之說，但尖刻的言詞會引起當事人的不滿，吵得面紅耳赤不但影響自身的形象，更會讓人當笑柄。投資方面要謹慎行事，對涉入不深的行業更要多考量。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運呈現冷冰冰的狀態，少了點甜蜜的感覺。

事業運：★★★★☆

思維活躍，策劃能力強，利用現有資源進行整合，會有不錯的發揮。

財運：★★☆☆☆

不適合投資理財的一天，因為容易收到錯誤的訊息外，倘若操作錯誤也容易心生懊悔。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00睡蓮紫

開運方位：西北方向

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