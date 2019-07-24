每日星座運勢／巨蟹花錢三思而後行 化解誤會之日

2019-07-24 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-07-24

牡羊座

思念猶如煎熬。

整體運：★★★☆☆

見不到戀人感覺特別思念，不妨打通電話給對方，把你的思念告訴他，你們的心將拉得更近；由於思念之情的環繞，讓你無心工作，需要調節一下心情；財運不錯，對他人施予幫助，獲得物質回報的機率很高。

愛情運：★★★☆☆

能看到對方身上的優點，並投以欣賞的目光，令對方很高興，你也會很有滿足感。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，工作進度恐有停頓停擺的跡象，居多是個人不滿的情緒所造成的刻意罷工！

財運：★★★★☆

財運不錯，投資上有小筆進帳。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00珊瑚橙

開運方位：西北方向

金牛座

撥開烏雲見天日，活力四射，運氣佳。

整體運：★★★★★

工作進展順利，雖奔波忙碌，但易獲得正面肯定，有機會接手你夢寐以求的任務，旁人羨慕，你的積極性也會隨之提升。單身者因工作魅力吸引不少異性的目光，與異性同事產生微妙情愫的機率高。

愛情運：★★★★☆

戀愛運小佳，不妨去熱鬧的地方約會，例如：逛街看電影。

事業運：★★★★☆

談判時應找個不被打擾的地方，無關人員的闖入可會讓成功率降低。

財運：★★★★☆

得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日構思賺錢計劃表！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00鉑金灰

開運方位：正西方向

雙子座

知性儒雅特別適合今天的你。

整體運：★★★☆☆

此日是愛情幸運日，在書吧、展覽館有機會邂逅與你興趣相同的異性，可望展開全新戀情；上班族則要謹慎做事，提防他人在背後中傷；盡量遠離貴重物品，以免因毛躁打破物品而讓錢包縮水。

愛情運：★★★★☆

單身者只要在異性面前表現得大方一些，就不難獲得愛情；戀愛中的人適合向戀人求婚。

事業運：★★☆☆☆

情緒波動起伏，管理者易為工作分配、具體執行等事務而犯愁。焦慮與不安會讓你難以正確做出決斷，不妨相信部屬，放手讓他們做會更有成效。

財運：★★★☆☆

財務狀況穩定，借出錢財的機率高。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00苔蘚綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

心境明朗，化解誤會之日。

整體運：★★★★☆

工作的事情可以先放一邊，會休息才能更好地工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明態度，打開心結會讓你有豁然開朗之感。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半的溝通順暢，願意與對方分享心情，關係和諧，彼此都能感受到溫存。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合一個人獨處，冷靜的做分析推理的工作。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向，提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：16:00-18:00乳酪白

開運方位：西北方向

獅子座

保持積極進取的心態。

整體運：★★☆☆☆

單身者有機會在酒吧邂逅一段戀情，但新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花。財運欠佳，對股票感興趣者可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現。工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

愛情運：★★☆☆☆

因感情問題而感到鬱悶，對伴侶吞吞吐吐的表現很懷疑，有被欺騙的感覺。

事業運：★★★☆☆

感覺腦子裡空空的，不太容易專心於某一件事，有時會因為開小差而導致工作上出紕漏。

財運：★★☆☆☆

容易散財，看到喜歡的東西就想買，容易在不知不覺中超支。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00可可棕

開運方位：正北方向

處女座

幸運降臨，順風又順水。

整體運：★★★★☆

已婚者的感情生活多姿多彩，與伴侶的激情不斷，感覺又回到了熱戀時期。投資運上升，早期的投資計劃有望實施，天時地利人和，自然能水到渠成。工作中有不少的良機出現，是英雄就會有用武之地，卯足勁向前衝哦！

愛情運：★★★★☆

多安排與情人約會的時間，晚上到充滿浪漫情調的餐廳約會效果更佳。

事業運：★★★★☆

工作上圓融待人可獲得良好的發展，在溝通時若言語太過尖銳則易影響人際關係。

財運：★★★★☆

財運不錯，易有驚喜！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00水鑽藍

開運方位：正南方向

天秤座

與「難過」絕緣！

整體運：★★★☆☆

今天發生的小碰撞反而會令戀愛中的人感情增進不少，對方挑釁的話也別太當真！好財運難得顯露，但多多與人交流會是提升財運的好途徑；課業太繁重也不可馬虎了事，慢工出細活唷！

愛情運：★★★★☆

魅力四射，異性緣很好，有許多機會與異性朋友談天喝茶，單身者要把握住戀愛機會。

事業運：★★★☆☆

人際關係上有易合易離的現象，只要感覺對馬上一拍即合，但也會因為一句話不中聽而撕破臉。

財運：★★☆☆☆

吃得飽飽睡得飽飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧！不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00深海藍

開運方位：正東方向

天蠍座

脾氣比較暴躁的一天。

整體運：★☆☆☆☆

今天要注意與同事友好相處，工作上的分歧不要把帶到私人交往上，應分清公與私，以免損傷彼此的和氣。愛情上適合帶另一半出去散散步，買個小禮物，可以適當增進彼此感情。財運較弱，別玩金錢遊戲。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會遇到個性開朗的異性朋友，彼此有說有笑，雖情愫暗生，但欲戀愛還需努力。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很背，有氣無力，無精打采的態度可能會使得工作上失誤頻繁。此時也不適合與人計較、爭執，否則會惹來一身腥。

財運：★☆☆☆☆

散財的一天，花錢上特別的衝動，趕快趁著今日把該解決的帳單解決了吧！

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00瑪瑙黑

開運方位：正南方向

射手座

今天財運較低，入市須謹慎。

整體運：★★☆☆☆

今天愛情較平順，雖然會有些小的爭執，但這種小打小鬧很正常，不需在意。財運方面稍微低迷，手頭有投資計劃者今天不宜開展。工作上進展順利，不過要注意與同事的相處，不要因為一時的失誤造成別人的誤會。

愛情運：★★☆☆☆

顯得比較黏人，希望伴侶時常陪伴自己，若不能如願會有失落感。

事業運：★★☆☆☆

要多關注人際關係，處理不好容易影響你的工作和生活，帶來許多煩惱。

財運：★★★☆☆

得財後宜「見好就收」，莫讓貪念引發財務危機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-16:00翡翠綠

開運方位：正西方向

摩羯座

口舌紛爭多，少加入說是道非的漩渦。

整體運：★★★☆☆

人際運較差，與左鄰右舍的交往還是保持距離好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，多留意物品的保質期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，戀愛中人特別容易動怒生氣；單身朋友就專心工作吧！

事業運：★★★★☆

喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，新領域或新任務的挑戰能讓你精神亢奮。

財運：★★★☆☆

購物慾望強烈，應注意控制。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00羽絨白

開運方位：西南方向

水瓶座

緊張忙碌的一天。

整體運：★★☆☆☆

與另一半有約會應按時赴約，沒時間就別隨便答應對方的要求，以免發生不愉快的爭吵。有許多繁瑣的工作需要盡快處理，應沉靜下來認真對待，心情浮躁會讓你頻頻出錯。購物時多留意商標和生產日期，小心買到過期商品。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人要特別注意自己的言行，易被戀人誤解；單身者小心情色誘惑。

事業運：★★★☆☆

若是能積極主動一點，全心全意，全力以赴，工作上將會更有收穫。

財運：★★☆☆☆

不太適合跟會或替人做保，否則恐有無妄之災。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00硃砂紅

開運方位：正北方向

雙魚座

決斷需要理性。

整體運：★★★★☆

果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝動的懲罰。別人的學習方法在你身上不太適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，適合告白的好日子！戀愛中人好好珍惜疼愛眼前人；單身者有思念舊情人的傾向。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題點時，只要虛心請教都能找到方向。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，金錢入帳順利時要特別小心麻煩尾隨在後。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00玉米黃

開運方位：東北方向

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