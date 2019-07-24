每日星座運勢／巨蟹花錢三思而後行 化解誤會之日
2019-07-24
牡羊座
思念猶如煎熬。
整體運：★★★☆☆
見不到戀人感覺特別思念，不妨打通電話給對方，把你的思念告訴他，你們的心將拉得更近；由於思念之情的環繞，讓你無心工作，需要調節一下心情；財運不錯，對他人施予幫助，獲得物質回報的機率很高。
愛情運：★★★☆☆
能看到對方身上的優點，並投以欣賞的目光，令對方很高興，你也會很有滿足感。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，工作進度恐有停頓停擺的跡象，居多是個人不滿的情緒所造成的刻意罷工！
財運：★★★★☆
財運不錯，投資上有小筆進帳。
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：05:00-07:00珊瑚橙
開運方位：西北方向
金牛座
撥開烏雲見天日，活力四射，運氣佳。
整體運：★★★★★
工作進展順利，雖奔波忙碌，但易獲得正面肯定，有機會接手你夢寐以求的任務，旁人羨慕，你的積極性也會隨之提升。單身者因工作魅力吸引不少異性的目光，與異性同事產生微妙情愫的機率高。
愛情運：★★★★☆
戀愛運小佳，不妨去熱鬧的地方約會，例如：逛街看電影。
事業運：★★★★☆
談判時應找個不被打擾的地方，無關人員的闖入可會讓成功率降低。
財運：★★★★☆
得財不費力，很適合動腦想想哪裡可以賺錢，趁今日構思賺錢計劃表！
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：15:00-17:00鉑金灰
開運方位：正西方向
雙子座
知性儒雅特別適合今天的你。
整體運：★★★☆☆
此日是愛情幸運日，在書吧、展覽館有機會邂逅與你興趣相同的異性，可望展開全新戀情；上班族則要謹慎做事，提防他人在背後中傷；盡量遠離貴重物品，以免因毛躁打破物品而讓錢包縮水。
愛情運：★★★★☆
單身者只要在異性面前表現得大方一些，就不難獲得愛情；戀愛中的人適合向戀人求婚。
事業運：★★☆☆☆
情緒波動起伏，管理者易為工作分配、具體執行等事務而犯愁。焦慮與不安會讓你難以正確做出決斷，不妨相信部屬，放手讓他們做會更有成效。
財運：★★★☆☆
財務狀況穩定，借出錢財的機率高。
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：09:00-10:00苔蘚綠
開運方位：正南方向
巨蟹座
心境明朗，化解誤會之日。
整體運：★★★★☆
工作的事情可以先放一邊，會休息才能更好地工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明態度，打開心結會讓你有豁然開朗之感。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。
愛情運：★★★★☆
已婚者與另一半的溝通順暢，願意與對方分享心情，關係和諧，彼此都能感受到溫存。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，適合一個人獨處，冷靜的做分析推理的工作。
財運：★★☆☆☆
財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向，提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：16:00-18:00乳酪白
開運方位：西北方向
獅子座
保持積極進取的心態。
整體運：★★☆☆☆
單身者有機會在酒吧邂逅一段戀情，但新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花。財運欠佳，對股票感興趣者可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現。工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。
愛情運：★★☆☆☆
因感情問題而感到鬱悶，對伴侶吞吞吐吐的表現很懷疑，有被欺騙的感覺。
事業運：★★★☆☆
感覺腦子裡空空的，不太容易專心於某一件事，有時會因為開小差而導致工作上出紕漏。
財運：★★☆☆☆
容易散財，看到喜歡的東西就想買，容易在不知不覺中超支。
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：09:00-10:00可可棕
開運方位：正北方向
處女座
幸運降臨，順風又順水。
整體運：★★★★☆
已婚者的感情生活多姿多彩，與伴侶的激情不斷，感覺又回到了熱戀時期。投資運上升，早期的投資計劃有望實施，天時地利人和，自然能水到渠成。工作中有不少的良機出現，是英雄就會有用武之地，卯足勁向前衝哦！
愛情運：★★★★☆
多安排與情人約會的時間，晚上到充滿浪漫情調的餐廳約會效果更佳。
事業運：★★★★☆
工作上圓融待人可獲得良好的發展，在溝通時若言語太過尖銳則易影響人際關係。
財運：★★★★☆
財運不錯，易有驚喜！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：15:00-16:00水鑽藍
開運方位：正南方向
天秤座
與「難過」絕緣！
整體運：★★★☆☆
今天發生的小碰撞反而會令戀愛中的人感情增進不少，對方挑釁的話也別太當真！好財運難得顯露，但多多與人交流會是提升財運的好途徑；課業太繁重也不可馬虎了事，慢工出細活唷！
愛情運：★★★★☆
魅力四射，異性緣很好，有許多機會與異性朋友談天喝茶，單身者要把握住戀愛機會。
事業運：★★★☆☆
人際關係上有易合易離的現象，只要感覺對馬上一拍即合，但也會因為一句話不中聽而撕破臉。
財運：★★☆☆☆
吃得飽飽睡得飽飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧！不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：21:00-23:00深海藍
開運方位：正東方向
天蠍座
脾氣比較暴躁的一天。
整體運：★☆☆☆☆
今天要注意與同事友好相處，工作上的分歧不要把帶到私人交往上，應分清公與私，以免損傷彼此的和氣。愛情上適合帶另一半出去散散步，買個小禮物，可以適當增進彼此感情。財運較弱，別玩金錢遊戲。
愛情運：★★☆☆☆
單身者有機會遇到個性開朗的異性朋友，彼此有說有笑，雖情愫暗生，但欲戀愛還需努力。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運很背，有氣無力，無精打采的態度可能會使得工作上失誤頻繁。此時也不適合與人計較、爭執，否則會惹來一身腥。
財運：★☆☆☆☆
散財的一天，花錢上特別的衝動，趕快趁著今日把該解決的帳單解決了吧！
貴人星座：射手座
幸運數字：7
吉時吉色：23:00-24:00瑪瑙黑
開運方位：正南方向
射手座
今天財運較低，入市須謹慎。
整體運：★★☆☆☆
今天愛情較平順，雖然會有些小的爭執，但這種小打小鬧很正常，不需在意。財運方面稍微低迷，手頭有投資計劃者今天不宜開展。工作上進展順利，不過要注意與同事的相處，不要因為一時的失誤造成別人的誤會。
愛情運：★★☆☆☆
顯得比較黏人，希望伴侶時常陪伴自己，若不能如願會有失落感。
事業運：★★☆☆☆
要多關注人際關係，處理不好容易影響你的工作和生活，帶來許多煩惱。
財運：★★★☆☆
得財後宜「見好就收」，莫讓貪念引發財務危機。
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：15:00-16:00翡翠綠
開運方位：正西方向
摩羯座
口舌紛爭多，少加入說是道非的漩渦。
整體運：★★★☆☆
人際運較差，與左鄰右舍的交往還是保持距離好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，多留意物品的保質期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛運不佳，戀愛中人特別容易動怒生氣；單身朋友就專心工作吧！
事業運：★★★★☆
喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，新領域或新任務的挑戰能讓你精神亢奮。
財運：★★★☆☆
購物慾望強烈，應注意控制。
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：06:00-08:00羽絨白
開運方位：西南方向
水瓶座
緊張忙碌的一天。
整體運：★★☆☆☆
與另一半有約會應按時赴約，沒時間就別隨便答應對方的要求，以免發生不愉快的爭吵。有許多繁瑣的工作需要盡快處理，應沉靜下來認真對待，心情浮躁會讓你頻頻出錯。購物時多留意商標和生產日期，小心買到過期商品。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛中的人要特別注意自己的言行，易被戀人誤解；單身者小心情色誘惑。
事業運：★★★☆☆
若是能積極主動一點，全心全意，全力以赴，工作上將會更有收穫。
財運：★★☆☆☆
不太適合跟會或替人做保，否則恐有無妄之災。
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：04:00-06:00硃砂紅
開運方位：正北方向
雙魚座
決斷需要理性。
整體運：★★★★☆
果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝動的懲罰。別人的學習方法在你身上不太適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。
愛情運：★★★★☆
愛情運旺旺，適合告白的好日子！戀愛中人好好珍惜疼愛眼前人；單身者有思念舊情人的傾向。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題點時，只要虛心請教都能找到方向。
財運：★★☆☆☆
財運不太穩定，金錢入帳順利時要特別小心麻煩尾隨在後。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：08:00-10:00玉米黃
開運方位：東北方向
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