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每日星座運勢／天蠍稍改變不同效果 做運動助健康

2019-07-23 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
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2019-07-23

牡羊座

感情出現微妙變化，應加強溝通。

整體運：★★☆☆☆

有伴侶的人與異性朋友交往應分清界線，伴侶易打翻醋罈子，被對方誤會你也別大動肝火，等對方氣消了再好好解釋。工作上會有個別同事老挑你毛病，但也有很多支持、幫助你的人存在，多留意身邊的貴人。

愛情運：★★☆☆☆

糾纏不清的感情，給你增添了不少煩惱。有些感情該斷則斷，以免造成彼此傷害！

事業運：★★★☆☆

有點犯迷糊，容易曲解上司的話，犯錯的機率增高，得趕緊清醒才行唷！

財運：★★☆☆☆

開銷多，金錢流動性強。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00祖母綠

開運方位：正西方向

金牛座

很有想法、收穫頗多的一天。

整體運：★★★★☆

愛情比較平穩，兩人感情在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法很多，運勢走高，付諸行動會有高回報，若能咨詢專業人士，會更有勝算。晚上有機會與親友歡聚一堂，在歡聲笑語中感情不斷增進。

愛情運：★★★☆☆

遇到討厭的人，趁今天快點拒絕他。

事業運：★★★★★

事業運頗佳，適合去挑戰變化多端的工作範疇，也適合用小技巧來提升工作效率。

財運：★★★★☆

花點錢在交際應酬上可以改善人際關係以外，對於未來的財運也會有正面幫助。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00瑪瑙黑

開運方位：西南方向

雙子座

處事應多一點耐心。

整體運：★★☆☆☆

遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，小心因此而破壞在異性心目中的好形象。不適合外出拜訪客戶或商談，易吃到閉門羹。購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。

愛情運：★★★☆☆

已婚者多為另一半付出，才會獲得更多愛的回饋；單身者易有新奇的愛情體驗。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手金錢相關的事務。

財運：★★★☆☆

財運不太妙，若不加以計劃，會有一大筆錢莫名其妙就不知花到哪去了喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：16:00-18:00橄欖綠

開運方位：正北方向

巨蟹座

比起新買的物品，舊東西反而更好用。

整體運：★★★☆☆

今天有些頭腦發熱，無論另一半作出什麼樣的要求，你都是有求必應，縱容不見得是好事哦！財運欠佳，看見家裡的舊東西便有扔掉的衝動，引起的損失不小。工作中肯吃苦，收穫不錯。

愛情運：★★★★☆

愛情方面會有所發展，已婚者願意遷就另一半，兩人的感情很甜蜜。

事業運：★★★☆☆

勇於表現者可獲得讚賞與認同；多與長輩互動，可得到照顧。

財運：★★☆☆☆

不適合投資理財的一天，因為容易收到錯誤的訊息外，倘若操作錯誤也容易心生懊悔。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00蘋果綠

開運方位：正北方向

獅子座

人氣上升帶來旺盛的財運。

整體運：★★★★★

社交運順利，身處活躍的人群中多留意眾人的談話內容，能收集到你想要的投資信息，若能靈活運用到實際中，還能為你帶來不少的財富。工作上只要完成任務就不會有什麼令人不安的事件發生。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，適合扮演主動者的角色，想要告白就的把握今日的良機；戀愛中人不妨主動的安排該去哪兒約會。

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時最終必能解決，貴人多來自長官上司，有難題時找上司就對囉！

財運：★★★★★

今日的財運雖然還不錯，可是偏向短期性的獲利，例如：股票買賣要見好就收，不要貪心。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00薰衣草紫

開運方位：西北方向

處女座

今天不宜行動，以靜制動為上策。

整體運：★☆☆☆☆

今天愛情運弱，感覺沒什麼激情，不宜表白。財運方面，今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上有不錯的表現機會，但在表現上欠缺方法，想法、意見要獲得上司認同頗為費勁。

愛情運：★☆☆☆☆

今日的你處理疑難雜症的能力比較差，遇到爭執時不要急著解釋，先認錯息事比較要緊。

事業運：★★★☆☆

工作方面運勢平穩，也有晉陞的機會，不過，也容易招人眼紅，要注意處理好人際關係。

財運：★☆☆☆☆

金錢上不太如意，得失心也會重一點，所以不要輕易嘗試高風險的金錢遊戲。破財時看開一點。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：16:00-18:00翡翠綠

開運方位：正東方向

天秤座

今天易犯小人，出門需多留意。

整體運：★★☆☆☆

今天與戀人說話注意措辭，不然容易被別有用心者加以利用，中傷你們之間的感情，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。工作上任務加重，但也不要把計劃排得太滿，這樣反而容易讓自己忙中出錯。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運真是亂七八糟的一天，少惹桃花為妙，穿著打扮、行為舉止正經點，省得惹到不必要的麻煩。

事業運：★★★☆☆

工作中突發事件較多，應保持清醒的頭腦，隨時做好應戰準備，別被困難嚇倒。

財運：★★☆☆☆

破耗之運，易有財務危機。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00翡翠綠

開運方位：東南方向

天蠍座

稍做改變會讓你收到不同的效果。

整體運：★★★★☆

今天對愛情的熱情高漲，對戀人很主動，讓彼此更有默契，感情能在瞬間昇華。財運一般，沒什麼大的投資機會，適合靜觀。去健身房多做做運動，有利身體健康。

愛情運：★★★★☆

今日是搞花樣的好日子，說點笑話、耍個寶，都能吸引異性或情人的注意喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心思沒有在工作上，可是最後關頭依然可以做完手邊的工作。

財運：★★★☆☆

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意受到外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的損財。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00珊瑚橙

開運方位：正東方向

射手座

情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。

整體運：★★★☆☆

今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計劃容易被打亂，需要重新進行一番規劃。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助開運。

愛情運：★★★☆☆

有時間不妨到娛樂場所放鬆身心，有機會遇到令你心動的異性喔！

事業運：★★★★☆

在減少衝動，三思而行方面再加把勁，更能贏得大家青睞，得到助力。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定的一天，容易產生投機的念頭，想想就好，不要有大的動作。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00芥末黃

開運方位：正北方向

摩羯座

運勢起伏，心態要擺穩。

整體運：★★★☆☆

與異性約會讓你興奮異常，但對方卻姍姍來遲，讓你的好心情破壞不少。工作上需打起精神來，把百分百的熱情都投入到工作中，因為上司正在悄悄留意著你的一舉一動，對日後的工作發展有很大的影響。

愛情運：★★☆☆☆

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧。

事業運：★★★☆☆

顯得懶散，有放縱自我的傾向，多提醒自己，不積極的態度會讓你失去不少商機。

財運：★★★★☆

對金錢的敏銳度較高，偏財運不錯，可以玩玩樂透或是購買短線股。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00淺海藍

開運方位：西南方向

水瓶座

生活中做個有心人。

整體運：★★★★☆

今天你對工作容易產生怨恨的情緒，想推諉責任，缺乏責任心將使你難得同事的信任；戀愛中的人今天有約會遲到的情況出現，還是拿個小本子記上約會時間吧，以免發生不愉快哦。

愛情運：★★★☆☆

戀愛上出現倦怠症，想要來點新鮮不一樣的滋味！想想就好，不要太衝動唷！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，情緒上會有些波動，態度上顯得被動，運作上想要快也快不起來。

財運：★★★★☆

財運佳，缺錢時可向熟識的好友調度。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00嫩芽綠

開運方位：西南方向

雙魚座

平淡的日子，過得悠閒自在。

整體運：★★★☆☆

工作中沒有什麼突發事件，能輕鬆完成任務。另一半的溫柔體貼，讓你的感情生活如沐春風，有每天愛對方多一些的想法。買點古色古香的裝飾品，給家居環境擺上新的點綴，有助提升好運氣。

愛情運：★★★☆☆

有異性向你大獻慇勤，讓你很有滿足感，若還是單身，別錯過機會。

事業運：★★★☆☆

要端正工作態度，雖然運勢平順，但只要趁熱打鐵，付出了就會獲得實質性的回報！

財運：★★★☆☆

易為財所苦，財運呈現劇烈波動的現象。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00薰衣草紫

開運方位：西北方向

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