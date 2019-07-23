每日星座運勢／天蠍稍改變不同效果 做運動助健康
2019-07-23
牡羊座
感情出現微妙變化，應加強溝通。
整體運：★★☆☆☆
有伴侶的人與異性朋友交往應分清界線，伴侶易打翻醋罈子，被對方誤會你也別大動肝火，等對方氣消了再好好解釋。工作上會有個別同事老挑你毛病，但也有很多支持、幫助你的人存在，多留意身邊的貴人。
愛情運：★★☆☆☆
糾纏不清的感情，給你增添了不少煩惱。有些感情該斷則斷，以免造成彼此傷害！
事業運：★★★☆☆
有點犯迷糊，容易曲解上司的話，犯錯的機率增高，得趕緊清醒才行唷！
財運：★★☆☆☆
開銷多，金錢流動性強。
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：05:00-07:00祖母綠
開運方位：正西方向
金牛座
很有想法、收穫頗多的一天。
整體運：★★★★☆
愛情比較平穩，兩人感情在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法很多，運勢走高，付諸行動會有高回報，若能咨詢專業人士，會更有勝算。晚上有機會與親友歡聚一堂，在歡聲笑語中感情不斷增進。
愛情運：★★★☆☆
遇到討厭的人，趁今天快點拒絕他。
事業運：★★★★★
事業運頗佳，適合去挑戰變化多端的工作範疇，也適合用小技巧來提升工作效率。
財運：★★★★☆
花點錢在交際應酬上可以改善人際關係以外，對於未來的財運也會有正面幫助。
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：17:00-19:00瑪瑙黑
開運方位：西南方向
雙子座
處事應多一點耐心。
整體運：★★☆☆☆
遇到不順會很不耐煩，你會無意間蹦出幾句粗話，小心因此而破壞在異性心目中的好形象。不適合外出拜訪客戶或商談，易吃到閉門羹。購物的時候，參加抽獎，獲得意外驚喜的機率很高。
愛情運：★★★☆☆
已婚者多為另一半付出，才會獲得更多愛的回饋；單身者易有新奇的愛情體驗。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手金錢相關的事務。
財運：★★★☆☆
財運不太妙，若不加以計劃，會有一大筆錢莫名其妙就不知花到哪去了喔！
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：16:00-18:00橄欖綠
開運方位：正北方向
巨蟹座
比起新買的物品，舊東西反而更好用。
整體運：★★★☆☆
今天有些頭腦發熱，無論另一半作出什麼樣的要求，你都是有求必應，縱容不見得是好事哦！財運欠佳，看見家裡的舊東西便有扔掉的衝動，引起的損失不小。工作中肯吃苦，收穫不錯。
愛情運：★★★★☆
愛情方面會有所發展，已婚者願意遷就另一半，兩人的感情很甜蜜。
事業運：★★★☆☆
勇於表現者可獲得讚賞與認同；多與長輩互動，可得到照顧。
財運：★★☆☆☆
不適合投資理財的一天，因為容易收到錯誤的訊息外，倘若操作錯誤也容易心生懊悔。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：05:00-07:00蘋果綠
開運方位：正北方向
獅子座
人氣上升帶來旺盛的財運。
整體運：★★★★★
社交運順利，身處活躍的人群中多留意眾人的談話內容，能收集到你想要的投資信息，若能靈活運用到實際中，還能為你帶來不少的財富。工作上只要完成任務就不會有什麼令人不安的事件發生。
愛情運：★★★★☆
愛情運旺旺，適合扮演主動者的角色，想要告白就的把握今日的良機；戀愛中人不妨主動的安排該去哪兒約會。
事業運：★★★★☆
今日事業運還不錯，遇到疑難雜症時最終必能解決，貴人多來自長官上司，有難題時找上司就對囉！
財運：★★★★★
今日的財運雖然還不錯，可是偏向短期性的獲利，例如：股票買賣要見好就收，不要貪心。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：05:00-06:00薰衣草紫
開運方位：西北方向
處女座
今天不宜行動，以靜制動為上策。
整體運：★☆☆☆☆
今天愛情運弱，感覺沒什麼激情，不宜表白。財運方面，今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上有不錯的表現機會，但在表現上欠缺方法，想法、意見要獲得上司認同頗為費勁。
愛情運：★☆☆☆☆
今日的你處理疑難雜症的能力比較差，遇到爭執時不要急著解釋，先認錯息事比較要緊。
事業運：★★★☆☆
工作方面運勢平穩，也有晉陞的機會，不過，也容易招人眼紅，要注意處理好人際關係。
財運：★☆☆☆☆
金錢上不太如意，得失心也會重一點，所以不要輕易嘗試高風險的金錢遊戲。破財時看開一點。
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：16:00-18:00翡翠綠
開運方位：正東方向
天秤座
今天易犯小人，出門需多留意。
整體運：★★☆☆☆
今天與戀人說話注意措辭，不然容易被別有用心者加以利用，中傷你們之間的感情，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。工作上任務加重，但也不要把計劃排得太滿，這樣反而容易讓自己忙中出錯。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛運真是亂七八糟的一天，少惹桃花為妙，穿著打扮、行為舉止正經點，省得惹到不必要的麻煩。
事業運：★★★☆☆
工作中突發事件較多，應保持清醒的頭腦，隨時做好應戰準備，別被困難嚇倒。
財運：★★☆☆☆
破耗之運，易有財務危機。
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-12:00翡翠綠
開運方位：東南方向
天蠍座
稍做改變會讓你收到不同的效果。
整體運：★★★★☆
今天對愛情的熱情高漲，對戀人很主動，讓彼此更有默契，感情能在瞬間昇華。財運一般，沒什麼大的投資機會，適合靜觀。去健身房多做做運動，有利身體健康。
愛情運：★★★★☆
今日是搞花樣的好日子，說點笑話、耍個寶，都能吸引異性或情人的注意喔！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，心思沒有在工作上，可是最後關頭依然可以做完手邊的工作。
財運：★★★☆☆
今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意受到外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的損財。
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：14:00-15:00珊瑚橙
開運方位：正東方向
射手座
情緒較穩定的一天，宜把心力放在理財上。
整體運：★★★☆☆
今天沒有什麼很好的桃花運，單身者可把生活重心放到更重要的事情上。財運欠佳，花錢慾望強烈，財務計劃容易被打亂，需要重新進行一番規劃。多吃水蜜桃、李子、楊梅等水果，有助開運。
愛情運：★★★☆☆
有時間不妨到娛樂場所放鬆身心，有機會遇到令你心動的異性喔！
事業運：★★★★☆
在減少衝動，三思而行方面再加把勁，更能贏得大家青睞，得到助力。
財運：★★☆☆☆
財氣不穩定的一天，容易產生投機的念頭，想想就好，不要有大的動作。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：14:00-15:00芥末黃
開運方位：正北方向
摩羯座
運勢起伏，心態要擺穩。
整體運：★★★☆☆
與異性約會讓你興奮異常，但對方卻姍姍來遲，讓你的好心情破壞不少。工作上需打起精神來，把百分百的熱情都投入到工作中，因為上司正在悄悄留意著你的一舉一動，對日後的工作發展有很大的影響。
愛情運：★★☆☆☆
遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧。
事業運：★★★☆☆
顯得懶散，有放縱自我的傾向，多提醒自己，不積極的態度會讓你失去不少商機。
財運：★★★★☆
對金錢的敏銳度較高，偏財運不錯，可以玩玩樂透或是購買短線股。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：08:00-09:00淺海藍
開運方位：西南方向
水瓶座
生活中做個有心人。
整體運：★★★★☆
今天你對工作容易產生怨恨的情緒，想推諉責任，缺乏責任心將使你難得同事的信任；戀愛中的人今天有約會遲到的情況出現，還是拿個小本子記上約會時間吧，以免發生不愉快哦。
愛情運：★★★☆☆
戀愛上出現倦怠症，想要來點新鮮不一樣的滋味！想想就好，不要太衝動唷！
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，情緒上會有些波動，態度上顯得被動，運作上想要快也快不起來。
財運：★★★★☆
財運佳，缺錢時可向熟識的好友調度。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：14:00-16:00嫩芽綠
開運方位：西南方向
雙魚座
平淡的日子，過得悠閒自在。
整體運：★★★☆☆
工作中沒有什麼突發事件，能輕鬆完成任務。另一半的溫柔體貼，讓你的感情生活如沐春風，有每天愛對方多一些的想法。買點古色古香的裝飾品，給家居環境擺上新的點綴，有助提升好運氣。
愛情運：★★★☆☆
有異性向你大獻慇勤，讓你很有滿足感，若還是單身，別錯過機會。
事業運：★★★☆☆
要端正工作態度，雖然運勢平順，但只要趁熱打鐵，付出了就會獲得實質性的回報！
財運：★★★☆☆
易為財所苦，財運呈現劇烈波動的現象。
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：13:00-15:00薰衣草紫
開運方位：西北方向
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