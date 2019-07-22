每日星座運勢／獅子預定事順利推動 想到就能做到

2019-07-22 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-07-22

牡羊座

偶爾的改變也是一種情調。

整體運：★★★★☆

平時大大咧咧的你突然對他表現出來的溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此而窩火；有條件的朋友可以去戶外騎騎馬，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。

愛情運：★★★★☆

恭喜你，你的表白正是他的期待，加油啊！

事業運：★★★☆☆

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意的就神遊！被上司逮到不免是一番責備喔！

財運：★★★☆☆

物質慾望旺盛的一天，容易花錢在吃喝玩樂享受上。把該繳的帳單繳一繳吧！

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00玳瑁棕

開運方位：西南方向

金牛座

今天運氣不錯，做什麼事都會輕鬆愉快。

整體運：★★★☆☆

感情豐富的一天，戀愛中的情侶非常想黏在一起，忙裡偷閒的約會能讓感情急劇升溫，一份對方喜歡的禮物能讓感情蜜裡調油；單身者則沉湎於與親友互動的溫情喜悅中。工作方面需要處理的事不多，留給你充足的時間把事情做的更好。

愛情運：★★★★☆

心情愉快，把伴侶的心情也調動起來了，時常手牽手散散步，聊聊心事，可增進感情！

事業運：★★★☆☆

人際關係易出現小風波，與人交往時多留意自己的言行舉止。

財運：★★☆☆☆

財務上容易出現小狀況，可是只要用保守理智的態度來處理，就能降低風險與損失。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00水鑽藍

開運方位：西北方向

雙子座

過於強勢會讓人對你失去好感。

整體運：★★★☆☆

你對另一半表現得太過強勢、壓迫，容易導致與他難以相互調適而使感情出現問題；你的自負任性會讓上司、同事覺得你對他們不尊重，對你的好感急劇下降；投資上在得到專業人事的幫助下做出全面、周全的理財方案能得到很好效果

愛情運：★★☆☆☆

想表白？我看還是改天吧，勝算太低了。

事業運：★★☆☆☆

與上司或同事意見不統一時，言語會比較強硬，惹來誤會。

財運：★★★★☆

有機會收到禮物，感覺溫馨愜意。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00咖啡棕

開運方位：西北方向

巨蟹座

會收到愛的神秘禮物哦！

整體運：★★☆☆☆

喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，眼淚不只是鹹也會有甜哦！支出趨於平緩，因而並不會嘗到銀根緊縮的苦澀；今天的工作情緒不太高漲，斬獲相對減少，但也得到了輕閒。

愛情運：★★★☆☆

適合溝通、討論共識，夫妻雙方都能理性思考兩人的未來該如何前進。

事業運：★★☆☆☆

別太固執，多反省，其實，他人的意見也有許多可取之處唷！

財運：★★★☆☆

財運上略有波蕩，但遇到經濟困難時多有金援者出現。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00桐花白

開運方位：正南方向

獅子座

想到就能做到。

整體運：★★★★☆

太遠的幸福觸碰不到，還是眼前的快樂最為真實，身邊有異性正在默默為你付出哦！賺錢雖然較為辛苦，但並不影響獲得勞動成果時的喜悅。工作實力得到較大程度的彰顯，且得到上司、同事的認同。

愛情運：★★★☆☆

收起說教的功夫，來點甜言蜜語雙方會更和諧。

事業運：★★★★★

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利的推動完成。

財運：★★★☆☆

適合靈活運用財務的一天，例如：投資採取多元化進行的策略，一部份拿去儲蓄，一部份拿去繳帳單，一部份當零用錢！

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00艷棗紅

開運方位：西北方向

處女座

埋怨他人前先正視自己。

整體運：★★★☆☆

婚姻生活不如預期所想，有種難解的失落感。偏財運頗好，商舖經營者在下午二點至六點可望迎來財運高峰期，進財頗多。工作積極性高，理性對待朋友們所提出的建議，助自己的事業蒸蒸日上。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎，不過就是小事！想點彼此開心甜蜜的事情吧！

事業運：★★★☆☆

需積極尋求發展機會，機會蘊藏在瑣事中，不怕麻煩者可得幸福女神眷顧。

財運：★★★☆☆

有額外的進財機會，別顧慮太多，以免錯過機會。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00芒果黃

開運方位：正南方向

天秤座

今天不但自己的創意多，獲得他人提供的資訊也不少。

整體運：★★★★☆

靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友會給你帶來證券市場的新信息，很有價值。約會前去理髮店做一個新髮型，給對方不同的新感覺，效果會很好。

愛情運：★★★★★

詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

事業運：★★★★☆

工作不易受外界干擾，行事按部就班，追求的目標和方向明確，事業策略趨於穩健紮實，實行照表操作。

財運：★★★★☆

今天你能抱著平和的心態投賭，甚至敢捨得先輸以便讓賭友無心設防。但一旦機會來了，你卻能力挽狂瀾，讓賭友們吃驚不小呢！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00鉑金灰

開運方位：正東方向

天蠍座

決定權在自己，不要輕易被他人的言語所左右。

整體運：★★☆☆☆

如果輕信別人不負責任的言語，造成的後果會很嚴重，考察求證後再做出你的判斷吧。別把神經繃得太緊，工作一段時間後到窗口吹吹風，伸展筋骨，有助舒緩精神壓力。戀愛中的人遇事找戀人傾訴一下，就能找到避風的港灣。

愛情運：★★★☆☆

單身者戀愛機會不少，別做被動者，敢於表白才能把握機會；已婚者小心被捲入三角戀。

事業運：★★☆☆☆

狀態欠佳，積極性明顯不高，慵懶的態度很容易使你在一些細節上掉以輕心。

財運：★★☆☆☆

別貪圖小便宜，小心上當受騙。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-19:00燻鮭紅

開運方位：西北方向

射手座

好心有時也不是件好事。

整體運：★☆☆☆☆

你的同情心有遭人利用的可能，有破財危機，一定要睜大雙眼謹防受騙；感情上面對競爭對手顯得不夠勇敢，畏首畏尾，小心讓你的情敵捷足先登；心裡苦悶的話就找個朋友來傾訴，可別借酒消愁，不然愁更愁。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不太好，莫名其妙就想動怒，看對方不順眼，保持距離以策安全！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，尤其在與同事上司客戶溝通時，宜修正自己的態度，謙虛婉轉是你今日的必修課題。

財運：★★☆☆☆

今天財運不佳，如果你的賭資非常豐厚而按捺不住，最好還是請一個槍手！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00墨玉綠

開運方位：東北方向

摩羯座

心靈需要靜化。

整體運：★★☆☆☆

情緒較差，容易為點小事就生氣，戀人漏接了你的電話，你也會要埋怨對方；工作中，周圍同事的走動，都會讓你分心，空閒之時，不妨聽首節奏舒緩的音樂，讓你的心平靜下來；財運一般，資金並無大的進出。

愛情運：★★☆☆☆

美滿婚姻需要兩個人共同經營，應努力創造生活情趣，別讓感情生活死氣沉沉！

事業運：★★☆☆☆

獨自處理事務的能力其實很強，只是你責任心不夠，又有些喜歡偷懶，於是在工作時很容易依賴他人。

財運：★★★☆☆

工作上是非紛擾多，想安逸的賺錢恐難如意。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-14:00寶石藍

開運方位：正北方向

水瓶座

心情舒暢，笑起來也就特別甜，與人接觸能拉近不少距離哦。

整體運：★★★★★

陪心愛的人去吃頓燭光晚餐吧，濃情蜜意的場面，任誰見了都羨慕哦。貴人運較強，出門辦事易得到他人幫助，順利完成，可別忘記了謝恩。買本時尚雜誌看看，能夠多瞭解一些外部資訊。

愛情運：★★★★★

變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝玩樂一番。

事業運：★★★★☆

今日在事業上必須積極的應對，愈是閃避與會感受到壓力，勇敢的面臨突發狀況，你將會有意外的收穫。

財運：★★★★☆

為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢可能需要頻繁的與人社交周旋。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00硃砂紅

開運方位：正西方向

雙魚座

時間觀念有待提高。

整體運：★★★☆☆

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活，為他創造點溫馨浪漫的氣氛不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動，易造成錢財失誤。財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績。

愛情運：★★★☆☆

渴望被關心，戀愛中的人不妨動手做做對方一直在做的事情，這樣更能體會對方的心情。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷誤的機會高。

財運：★★★★☆

有機會進財，不過天上不會掉金幣，想賺錢的話就應主動開發財源，多向外發展。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-09:00芒果黃

開運方位：正東方向

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