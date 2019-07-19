每日星座運勢／摩羯愛情運魅力四射 事業明顯突破
2019-07-19
牡羊座
計較太多只會讓自己活得很累。
整體運：★★☆☆☆
今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天好心情很不值哦；戀愛中的人今天會收到對方寄給你的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方；今天財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。
愛情運：★☆☆☆☆
火藥味重了點，很容易衝動動怒的一天，可別輕易把分手掛在嘴上咧！
事業運：★★☆☆☆
在處理事務上不夠果決，易失去一些商機；下午有機會遇到貴人，注意把握！
財運：★★★★☆
有正財、偏財兩得意的好運。
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：22:00-24:00桐花白
開運方位：正南方向
金牛座
感情低潮日，多聽聽別人的意見有望好轉。
整體運：★☆☆☆☆
夫妻感情易出現裂痕，少與另一半爭辯，讓父母長輩出面可扭轉局面；單身者戀愛運不佳，多把微笑掛在臉上可有所改善。財運較弱，在與他人有金錢往來時，需留意票據是否齊全，以免引起錢財糾紛。
愛情運：★★☆☆☆
感情問題慢慢浮上檯面，若能擺正心態，積極處理，自可安然度過難關。
事業運：★☆☆☆☆
事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤外還有破壞職場上的和諧度。
財運：★☆☆☆☆
宜將心力放在正財，免得投機不成又賠了心情。
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：23:00-24:00深海藍
開運方位：正北方向
雙子座
專心工作是你快樂的源泉。
整體運：★★☆☆☆
感情有些撲朔迷離，很難把握感情的方向，不宜談情說愛。工作機會多，面臨兩難選擇，一定要認真思索才行。身居要職者沉重的工作壓力讓你覺得有些疲倦，晚上不妨去跳舞、聽歌劇，會獲得好心情。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者發生婚外情的機率高，應注意克制自己的內心慾望；單身者別輕易表白，易遭受拒絕。
事業運：★★☆☆☆
領導慾望強烈，喜歡對屬下發號施令，導致屬下陽奉陰違，讓你的工作處於停滯狀態。
財運：★★★☆☆
投資理財上應採取保守策略。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：23:00-24:00琉璃銀
開運方位：正東方向
巨蟹座
比較平和的一天，沒有什麼事情發生。
整體運：★★★☆☆
愛情上過於平淡，會讓人產生疲倦的想法，要加入一點新鮮的氣息。財運上一般，正財收入穩定，需要注意做好支出預算。工作上你的努力獲得肯定，讓你感到欣慰。
愛情運：★★☆☆☆
有點憂鬱擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。
事業運：★★★☆☆
過於敏感，很多簡單的問題被你複雜化，困在自己設下的陷阱裡不能自拔。
財運：★★★☆☆
在投資上不宜太過冒險。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：23:00-24:00香檳金
開運方位：正東方向
獅子座
情緒有些不穩定
整體運：★★★☆☆
情緒低沉，會產生一種厭世的感覺，要隨時調整好自己的心態，以樂觀積極的態度面對人生；正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度有些洩氣，為自己加把勁，別輕易放棄；從事IT職業的人要注意適當的放鬆，不然很容易頭昏腦脹。
愛情運：★★☆☆☆
有點憂鬱擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。
事業運：★★★☆☆
難以集中精力到工作上，有應付交差的傾向，工作效率低。
財運：★★★★☆
別死抓著錢不放，適當花錢享受一下會很開心。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：22:00-24:00珠貝白
開運方位：正西方向
處女座
對於把握不了的事物，隱憂感強烈。
整體運：★★★☆☆
猜不透戀人心裡的真實想法，對於把握不了的部分易產生恐慌，患得患失感較強烈；在各種應酬中表現如魚得水，給人的影響深刻；做門面生意的會有點破財的危險，客人多時一定要當心物品被別人順手牽羊。
愛情運：★★☆☆☆
今日有暗中作祟的嫌疑，可別說謊喔，說謊容易被識破的。
事業運：★★★☆☆
無論如何都要克制住蠢蠢慾望，保持清醒頭腦，要知道自己在做什麼。
財運：★★★☆☆
今天要小心，交際愈頻繁，破財就愈凶喔！
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：15:00-16:00竹葉青
開運方位：正北方向
天秤座
事情都有美好的開端。
整體運：★★★★☆
愛情機遇頗好，極易在街頭偶遇昔日心儀的對象，單身者若能大膽與其攀談，你們有所發展的機率很高哦；今天能嘗到勤儉節約帶來的甜頭；前段時間在工作上的辛苦耕耘，今天總算看到了些希望。
愛情運：★★★★★
這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，向外活動找機會吧！
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，要注意不要為了感情問題而分心，凡事宜親力親為。
財運：★★★☆☆
今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：13:00-15:00湖水綠
開運方位：正北方向
天蠍座
凡事不可操之過急。
整體運：★★☆☆☆
對方的約束力越強，讓你越是想逃避，有種話不投機半句多的厭煩感覺；不把別人的建議當回事，而自己卻也找不到更好的投資方向；幹勁十足，沒有別人的幫助，反而讓你發揮得更加出色。
愛情運：★★☆☆☆
注意自己的態度，別拒人於千里之外，身邊的人都很關心你唷！
事業運：★★★☆☆
事業上易有變動，應勇於嘗試，能讓你在這些嘗試當中學到新知識，體會到不一樣的驚喜。
財運：★★☆☆☆
財神過門不入，保守者破小財。
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：23:00-24:00玉髓紅
開運方位：正東方向
射手座
易沉浸在回憶中。
整體運：★★★☆☆
感情豐富的一天，易回憶起過去的點滴生活，有許多想法。單身者在沉思時最迷人，易獲得異性青睞。會有小小的破財，不過敏銳的你又能很快尋找到不錯的商機。工作雖然辛苦，卻很能激發你工作的潛能。
愛情運：★★★★☆
有許多機會與異性朋友談天說地，單身朋友有機會戀愛；有伴侶的人小心另一半吃醋唷！
事業運：★★★☆☆
工作過程易遇到突如其來的困難，但你的人際關係和諧，有機會得到同事的援助，能夠化險為夷。
財運：★★☆☆☆
財運不穩定的一天，時好時壞，進進出出明顯，不適合投機取巧喔！
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：12:00-13:00深茄紫
開運方位：東南方向
摩羯座
感情甜蜜溫馨的一天。
整體運：★★★★★
體貼關心的言語用在另一半身上，對方回報你的是柔情蜜意。辦事細心嚴謹，務實的工作態度，受到領導的肯定。多與客戶進行溝通，瞭解對方的真實想法，才能為對方提供更滿意的服務。出色的表現引來伯樂的橄欖枝，新的機會向你招手。
愛情運：★★★★★
愛情運很棒，是魅力四射的一天，有機會遇到追求者耶！
事業運：★★★★☆
今日事業運還不錯呢，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。
財運：★★★★☆
充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主，有利於在外洽商，關在家裡、作風保守的人就感受不到今日的好運。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：07:00-09:00寶石藍
開運方位：西南方向
水瓶座
快樂伴你左右。
整體運：★★★★☆
今天感覺很甜蜜，他顯得非常牽就你，還會處處替你著想，不過持續這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成一著不慎而滿盤皆輸的結果。心情舒暢，連人也精神了許多。
愛情運：★★★★☆
愛情運挺不錯的，有許多喜悅的事情發生。如果沒有特殊狀況，就自個兒主動創造吧！
事業運：★★★★☆
事業運小佳，在職場上能夠開心的工作外，還有機會吃喝一頓呢！
財運：★★★☆☆
散財日，有財來財去的跡象，趁今日去買點喜歡的東西或是出門旅遊一下，反正都要花錢麻，花在自己身上不是更好！
貴人星座：雙子座
幸運數字：1
吉時吉色：13:00-14:00琥珀橙
開運方位：正北方向
雙魚座
好運旺旺來，連走路都來風。
整體運：★★★★☆
有機會接手重要任務，且你能手到擒來，令上司對你刮目相看。與心儀的對象在一起，不妨再勇敢些，向對方表白，成功的機率高。遇到好事要與人一起分享，邀上朋友在家開個Party會很開心。
愛情運：★★★☆☆
感情豐富的一天，很想粘著對方，可以耍點野野的小脾氣來助興喔！
事業運：★★★★☆
面對工作中的狀況不再那麼思前顧後、猶豫不決，能積極主動的尋求解決途徑。
財運：★★★★☆
有不錯的偏財運，有好機會就試試手氣吧！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：21:00-22:00墨玉綠
開運方位：正南方向
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