每日星座運勢／摩羯愛情運魅力四射 事業明顯突破

2019-07-19 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-07-19

牡羊座

計較太多只會讓自己活得很累。

整體運：★★☆☆☆

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天好心情很不值哦；戀愛中的人今天會收到對方寄給你的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方；今天財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

愛情運：★☆☆☆☆

火藥味重了點，很容易衝動動怒的一天，可別輕易把分手掛在嘴上咧！

事業運：★★☆☆☆

在處理事務上不夠果決，易失去一些商機；下午有機會遇到貴人，注意把握！

財運：★★★★☆

有正財、偏財兩得意的好運。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00桐花白

開運方位：正南方向

金牛座

感情低潮日，多聽聽別人的意見有望好轉。

整體運：★☆☆☆☆

夫妻感情易出現裂痕，少與另一半爭辯，讓父母長輩出面可扭轉局面；單身者戀愛運不佳，多把微笑掛在臉上可有所改善。財運較弱，在與他人有金錢往來時，需留意票據是否齊全，以免引起錢財糾紛。

愛情運：★★☆☆☆

感情問題慢慢浮上檯面，若能擺正心態，積極處理，自可安然度過難關。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤外還有破壞職場上的和諧度。

財運：★☆☆☆☆

宜將心力放在正財，免得投機不成又賠了心情。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00深海藍

開運方位：正北方向

雙子座

專心工作是你快樂的源泉。

整體運：★★☆☆☆

感情有些撲朔迷離，很難把握感情的方向，不宜談情說愛。工作機會多，面臨兩難選擇，一定要認真思索才行。身居要職者沉重的工作壓力讓你覺得有些疲倦，晚上不妨去跳舞、聽歌劇，會獲得好心情。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者發生婚外情的機率高，應注意克制自己的內心慾望；單身者別輕易表白，易遭受拒絕。

事業運：★★☆☆☆

領導慾望強烈，喜歡對屬下發號施令，導致屬下陽奉陰違，讓你的工作處於停滯狀態。

財運：★★★☆☆

投資理財上應採取保守策略。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00琉璃銀

開運方位：正東方向

巨蟹座

比較平和的一天，沒有什麼事情發生。

整體運：★★★☆☆

愛情上過於平淡，會讓人產生疲倦的想法，要加入一點新鮮的氣息。財運上一般，正財收入穩定，需要注意做好支出預算。工作上你的努力獲得肯定，讓你感到欣慰。

愛情運：★★☆☆☆

有點憂鬱擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。

事業運：★★★☆☆

過於敏感，很多簡單的問題被你複雜化，困在自己設下的陷阱裡不能自拔。

財運：★★★☆☆

在投資上不宜太過冒險。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00香檳金

開運方位：正東方向

獅子座

情緒有些不穩定

整體運：★★★☆☆

情緒低沉，會產生一種厭世的感覺，要隨時調整好自己的心態，以樂觀積極的態度面對人生；正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度有些洩氣，為自己加把勁，別輕易放棄；從事IT職業的人要注意適當的放鬆，不然很容易頭昏腦脹。

愛情運：★★☆☆☆

有點憂鬱擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。

事業運：★★★☆☆

難以集中精力到工作上，有應付交差的傾向，工作效率低。

財運：★★★★☆

別死抓著錢不放，適當花錢享受一下會很開心。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00珠貝白

開運方位：正西方向

處女座

對於把握不了的事物，隱憂感強烈。

整體運：★★★☆☆

猜不透戀人心裡的真實想法，對於把握不了的部分易產生恐慌，患得患失感較強烈；在各種應酬中表現如魚得水，給人的影響深刻；做門面生意的會有點破財的危險，客人多時一定要當心物品被別人順手牽羊。

愛情運：★★☆☆☆

今日有暗中作祟的嫌疑，可別說謊喔，說謊容易被識破的。

事業運：★★★☆☆

無論如何都要克制住蠢蠢慾望，保持清醒頭腦，要知道自己在做什麼。

財運：★★★☆☆

今天要小心，交際愈頻繁，破財就愈凶喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00竹葉青

開運方位：正北方向

天秤座

事情都有美好的開端。

整體運：★★★★☆

愛情機遇頗好，極易在街頭偶遇昔日心儀的對象，單身者若能大膽與其攀談，你們有所發展的機率很高哦；今天能嘗到勤儉節約帶來的甜頭；前段時間在工作上的辛苦耕耘，今天總算看到了些希望。

愛情運：★★★★★

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，向外活動找機會吧！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，要注意不要為了感情問題而分心，凡事宜親力親為。

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00湖水綠

開運方位：正北方向

天蠍座

凡事不可操之過急。

整體運：★★☆☆☆

對方的約束力越強，讓你越是想逃避，有種話不投機半句多的厭煩感覺；不把別人的建議當回事，而自己卻也找不到更好的投資方向；幹勁十足，沒有別人的幫助，反而讓你發揮得更加出色。

愛情運：★★☆☆☆

注意自己的態度，別拒人於千里之外，身邊的人都很關心你唷！

事業運：★★★☆☆

事業上易有變動，應勇於嘗試，能讓你在這些嘗試當中學到新知識，體會到不一樣的驚喜。

財運：★★☆☆☆

財神過門不入，保守者破小財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00玉髓紅

開運方位：正東方向

射手座

易沉浸在回憶中。

整體運：★★★☆☆

感情豐富的一天，易回憶起過去的點滴生活，有許多想法。單身者在沉思時最迷人，易獲得異性青睞。會有小小的破財，不過敏銳的你又能很快尋找到不錯的商機。工作雖然辛苦，卻很能激發你工作的潛能。

愛情運：★★★★☆

有許多機會與異性朋友談天說地，單身朋友有機會戀愛；有伴侶的人小心另一半吃醋唷！

事業運：★★★☆☆

工作過程易遇到突如其來的困難，但你的人際關係和諧，有機會得到同事的援助，能夠化險為夷。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定的一天，時好時壞，進進出出明顯，不適合投機取巧喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00深茄紫

開運方位：東南方向

摩羯座

感情甜蜜溫馨的一天。

整體運：★★★★★

體貼關心的言語用在另一半身上，對方回報你的是柔情蜜意。辦事細心嚴謹，務實的工作態度，受到領導的肯定。多與客戶進行溝通，瞭解對方的真實想法，才能為對方提供更滿意的服務。出色的表現引來伯樂的橄欖枝，新的機會向你招手。

愛情運：★★★★★

愛情運很棒，是魅力四射的一天，有機會遇到追求者耶！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯呢，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。

財運：★★★★☆

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主，有利於在外洽商，關在家裡、作風保守的人就感受不到今日的好運。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00寶石藍

開運方位：西南方向

水瓶座

快樂伴你左右。

整體運：★★★★☆

今天感覺很甜蜜，他顯得非常牽就你，還會處處替你著想，不過持續這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成一著不慎而滿盤皆輸的結果。心情舒暢，連人也精神了許多。

愛情運：★★★★☆

愛情運挺不錯的，有許多喜悅的事情發生。如果沒有特殊狀況，就自個兒主動創造吧！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，在職場上能夠開心的工作外，還有機會吃喝一頓呢！

財運：★★★☆☆

散財日，有財來財去的跡象，趁今日去買點喜歡的東西或是出門旅遊一下，反正都要花錢麻，花在自己身上不是更好！

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00琥珀橙

開運方位：正北方向

雙魚座

好運旺旺來，連走路都來風。

整體運：★★★★☆

有機會接手重要任務，且你能手到擒來，令上司對你刮目相看。與心儀的對象在一起，不妨再勇敢些，向對方表白，成功的機率高。遇到好事要與人一起分享，邀上朋友在家開個Party會很開心。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，很想粘著對方，可以耍點野野的小脾氣來助興喔！

事業運：★★★★☆

面對工作中的狀況不再那麼思前顧後、猶豫不決，能積極主動的尋求解決途徑。

財運：★★★★☆

有不錯的偏財運，有好機會就試試手氣吧！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00墨玉綠

開運方位：正南方向

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