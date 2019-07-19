親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
輕颱丹娜絲遠離
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

每日星座運勢／摩羯愛情運魅力四射 事業明顯突破

2019-07-19 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

圖／ingimage
圖／ingimage
分享

2019-07-19

牡羊座

計較太多只會讓自己活得很累。

整體運：★★☆☆☆

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天好心情很不值哦；戀愛中的人今天會收到對方寄給你的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方；今天財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

愛情運：★☆☆☆☆

火藥味重了點，很容易衝動動怒的一天，可別輕易把分手掛在嘴上咧！

事業運：★★☆☆☆

在處理事務上不夠果決，易失去一些商機；下午有機會遇到貴人，注意把握！

財運：★★★★☆

有正財、偏財兩得意的好運。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00桐花白

開運方位：正南方向

金牛座

感情低潮日，多聽聽別人的意見有望好轉。

整體運：★☆☆☆☆

夫妻感情易出現裂痕，少與另一半爭辯，讓父母長輩出面可扭轉局面；單身者戀愛運不佳，多把微笑掛在臉上可有所改善。財運較弱，在與他人有金錢往來時，需留意票據是否齊全，以免引起錢財糾紛。

愛情運：★★☆☆☆

感情問題慢慢浮上檯面，若能擺正心態，積極處理，自可安然度過難關。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤外還有破壞職場上的和諧度。

財運：★☆☆☆☆

宜將心力放在正財，免得投機不成又賠了心情。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00深海藍

開運方位：正北方向

雙子座

專心工作是你快樂的源泉。

整體運：★★☆☆☆

感情有些撲朔迷離，很難把握感情的方向，不宜談情說愛。工作機會多，面臨兩難選擇，一定要認真思索才行。身居要職者沉重的工作壓力讓你覺得有些疲倦，晚上不妨去跳舞、聽歌劇，會獲得好心情。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者發生婚外情的機率高，應注意克制自己的內心慾望；單身者別輕易表白，易遭受拒絕。

事業運：★★☆☆☆

領導慾望強烈，喜歡對屬下發號施令，導致屬下陽奉陰違，讓你的工作處於停滯狀態。

財運：★★★☆☆

投資理財上應採取保守策略。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：23:00-24:00琉璃銀

開運方位：正東方向

巨蟹座

比較平和的一天，沒有什麼事情發生。

整體運：★★★☆☆

愛情上過於平淡，會讓人產生疲倦的想法，要加入一點新鮮的氣息。財運上一般，正財收入穩定，需要注意做好支出預算。工作上你的努力獲得肯定，讓你感到欣慰。

愛情運：★★☆☆☆

有點憂鬱擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。

事業運：★★★☆☆

過於敏感，很多簡單的問題被你複雜化，困在自己設下的陷阱裡不能自拔。

財運：★★★☆☆

在投資上不宜太過冒險。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00香檳金

開運方位：正東方向

獅子座

情緒有些不穩定

整體運：★★★☆☆

情緒低沉，會產生一種厭世的感覺，要隨時調整好自己的心態，以樂觀積極的態度面對人生；正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度有些洩氣，為自己加把勁，別輕易放棄；從事IT職業的人要注意適當的放鬆，不然很容易頭昏腦脹。

愛情運：★★☆☆☆

有點憂鬱擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。

事業運：★★★☆☆

難以集中精力到工作上，有應付交差的傾向，工作效率低。

財運：★★★★☆

別死抓著錢不放，適當花錢享受一下會很開心。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00珠貝白

開運方位：正西方向

處女座

對於把握不了的事物，隱憂感強烈。

整體運：★★★☆☆

猜不透戀人心裡的真實想法，對於把握不了的部分易產生恐慌，患得患失感較強烈；在各種應酬中表現如魚得水，給人的影響深刻；做門面生意的會有點破財的危險，客人多時一定要當心物品被別人順手牽羊。

愛情運：★★☆☆☆

今日有暗中作祟的嫌疑，可別說謊喔，說謊容易被識破的。

事業運：★★★☆☆

無論如何都要克制住蠢蠢慾望，保持清醒頭腦，要知道自己在做什麼。

財運：★★★☆☆

今天要小心，交際愈頻繁，破財就愈凶喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00竹葉青

開運方位：正北方向

天秤座

事情都有美好的開端。

整體運：★★★★☆

愛情機遇頗好，極易在街頭偶遇昔日心儀的對象，單身者若能大膽與其攀談，你們有所發展的機率很高哦；今天能嘗到勤儉節約帶來的甜頭；前段時間在工作上的辛苦耕耘，今天總算看到了些希望。

愛情運：★★★★★

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，向外活動找機會吧！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，要注意不要為了感情問題而分心，凡事宜親力親為。

財運：★★★☆☆

今日與錢特別有緣，滿腦子想著錢錢錢，有機會接觸有錢有社會地位的人，不妨與他們談談理財投資之道。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00湖水綠

開運方位：正北方向

天蠍座

凡事不可操之過急。

整體運：★★☆☆☆

對方的約束力越強，讓你越是想逃避，有種話不投機半句多的厭煩感覺；不把別人的建議當回事，而自己卻也找不到更好的投資方向；幹勁十足，沒有別人的幫助，反而讓你發揮得更加出色。

愛情運：★★☆☆☆

注意自己的態度，別拒人於千里之外，身邊的人都很關心你唷！

事業運：★★★☆☆

事業上易有變動，應勇於嘗試，能讓你在這些嘗試當中學到新知識，體會到不一樣的驚喜。

財運：★★☆☆☆

財神過門不入，保守者破小財。

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00玉髓紅

開運方位：正東方向

射手座

易沉浸在回憶中。

整體運：★★★☆☆

感情豐富的一天，易回憶起過去的點滴生活，有許多想法。單身者在沉思時最迷人，易獲得異性青睞。會有小小的破財，不過敏銳的你又能很快尋找到不錯的商機。工作雖然辛苦，卻很能激發你工作的潛能。

愛情運：★★★★☆

有許多機會與異性朋友談天說地，單身朋友有機會戀愛；有伴侶的人小心另一半吃醋唷！

事業運：★★★☆☆

工作過程易遇到突如其來的困難，但你的人際關係和諧，有機會得到同事的援助，能夠化險為夷。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定的一天，時好時壞，進進出出明顯，不適合投機取巧喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00深茄紫

開運方位：東南方向

摩羯座

感情甜蜜溫馨的一天。

整體運：★★★★★

體貼關心的言語用在另一半身上，對方回報你的是柔情蜜意。辦事細心嚴謹，務實的工作態度，受到領導的肯定。多與客戶進行溝通，瞭解對方的真實想法，才能為對方提供更滿意的服務。出色的表現引來伯樂的橄欖枝，新的機會向你招手。

愛情運：★★★★★

愛情運很棒，是魅力四射的一天，有機會遇到追求者耶！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯呢，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。

財運：★★★★☆

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主，有利於在外洽商，關在家裡、作風保守的人就感受不到今日的好運。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00寶石藍

開運方位：西南方向

水瓶座

快樂伴你左右。

整體運：★★★★☆

今天感覺很甜蜜，他顯得非常牽就你，還會處處替你著想，不過持續這種甜蜜的最佳方法還是要給對方同樣的禮遇哦！不是十拿九穩的投資不可輕易嘗試，以免造成一著不慎而滿盤皆輸的結果。心情舒暢，連人也精神了許多。

愛情運：★★★★☆

愛情運挺不錯的，有許多喜悅的事情發生。如果沒有特殊狀況，就自個兒主動創造吧！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，在職場上能夠開心的工作外，還有機會吃喝一頓呢！

財運：★★★☆☆

散財日，有財來財去的跡象，趁今日去買點喜歡的東西或是出門旅遊一下，反正都要花錢麻，花在自己身上不是更好！

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-14:00琥珀橙

開運方位：正北方向

雙魚座

好運旺旺來，連走路都來風。

整體運：★★★★☆

有機會接手重要任務，且你能手到擒來，令上司對你刮目相看。與心儀的對象在一起，不妨再勇敢些，向對方表白，成功的機率高。遇到好事要與人一起分享，邀上朋友在家開個Party會很開心。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，很想粘著對方，可以耍點野野的小脾氣來助興喔！

事業運：★★★★☆

面對工作中的狀況不再那麼思前顧後、猶豫不決，能積極主動的尋求解決途徑。

財運：★★★★☆

有不錯的偏財運，有好機會就試試手氣吧！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00墨玉綠

開運方位：正南方向

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

相由心生，身上5處看出你有福相？

2019-07-18 10:54

活得小心翼翼？透視12生肖最需要的安全感

2019-07-18 09:54

選擇本身就是一種困難 主星同位素 - 天機

2019-07-17 15:31

寡婦年不能結婚？盤點2019下半年結婚吉日

2019-07-17 08:57

氣氣氣氣氣！開車容易暴怒的5個星座

2019-07-16 10:11

唐綺陽星座運勢週報：魔羯改性格桃花出現 射手金錢卡關

2019-07-15 07:33

殺破狼周運勢／白羊旅行邂逅天菜 雙子收入有增加現象

2019-07-14 00:00

小孟塔羅：人際、健康？測你下半年會有怎麼樣的煩惱

2019-07-12 17:00

簡單好上手！12生肖下半年的開運秘訣

2019-07-11 14:25

回不去了！解讀12生肖的分手信號

2019-07-11 14:17

2019下半年首場「水逆」來了！4星座受重傷，射手破財、巨蟹有第三者

2019-07-10 22:25

摩羯切勿反骨、天蠍嚴防小人 12星座下半年要「注意這些事」

2019-07-10 13:16

驕傲孔雀？自由飛鳥？生命靈數看你像哪種動物

2019-07-10 09:50

對感情沒信心？這4個星座容易有「前女友恐慌症」

2019-07-09 11:39

大樂透今晚頭獎上看3.7億元 哪種生肖、星座最會中獎？

2019-07-09 05:59

影／【唐綺陽】2019下半年12星座運勢出爐！感情、工作、健康運一次看

2019-07-08 21:28

天生就是「棋子」？這5星座老是被朋友利用！

2019-07-08 12:00

2019年第二波水逆來了請注意！重災星座排行&解法一次看

2019-07-08 08:40

小孟塔羅：沒生活品質、付出沒回報？測你會為了什麼事而罷工

2019-07-05 12:56

每次投資都賠錢？快記下12生肖的投資盲點

2019-07-04 11:42

先別管閃婚或分手 7月這些生肖桃花運逆勢看漲！

2019-07-04 10:24

【圖片心測】比無限手套更威？開發你內建的霸氣人格

2019-07-03 09:06

效率高？肯衝？這血型是老闆心中的愛將！

2019-07-03 07:00

【最多人問的關鍵字】哪一顆主星和我最速配？

2019-07-02 16:44

玩起「感情曖昧」必死的5大星座 處女整天糾結、獅子曖昧期很火大

2019-06-30 21:59

【圖片心測】追求幸福必看！最適合你的愛情類型是？

2019-06-30 09:36

快看！你的生日蘊藏哪種人格秘密？

2019-06-29 12:33

7月星座塔羅運勢：牡羊得到加薪暗示 獅子迎高水準桃花

2019-06-28 16:10

7月生命靈數運勢分析：所有的可能 都在未知間

2019-06-28 14:13

小孟塔羅：想翻轉靠他們！測下半年誰是我的貴人？

2019-06-28 13:23

魔羯工作沒完成會焦慮、雙魚會偷偷記住小細節！最有企圖心的5大星座

2019-06-27 16:49

有看有保庇！下半年你要小心什麼陷阱？

2019-06-27 12:54

談戀愛像在演戲？這5星座總愛隱藏真面目

2019-06-27 09:21

2019下半年哪個生肖的人能賺大錢？專家告訴你

2019-06-25 12:29

絕地反攻！下半年你能扭轉什麼運勢？

2019-06-23 07:00

小孟塔羅：2019夏天我哪方面運勢熱到發燙？

2019-06-20 17:00

最容易「禍從口出」的4大星座 摩羯講話就白目、處女愛挑惕

2019-06-19 22:24

獅子萬眾矚目、射手人見人愛 下半年最能遇見好桃花的5大星座　

2019-06-19 15:58

哪種血型表裡不一？B型阿翔+O型謝忻有準！

2019-06-19 13:37
看更多

熱門文章

台灣民族性殺了日本名店？網：工讀生薪資別求職人水準

2019-07-18 10:43

慢性發炎嚴重恐變致命疾病！專家推薦這八種食物對抗

2019-07-18 07:11

陸警解除…輕颱丹娜絲快閃 雨襲中南部

2019-07-18 00:44

颱風丹娜絲眼淚流成河 蘭嶼民眾問：能停班嗎？

2019-07-18 13:06

豪雨特報！吳德榮：今明西南部防雨

2019-07-18 07:22

輸人不輸陣！一個輕度颱風 激起公部門小編超狂想像力

2019-07-18 11:47

家庭醫師到宅照護啟動 衛福部：長照新服務不收費

2019-07-18 18:40

出國就靠它！Google即時鏡頭翻譯4大更新 翻得更快更準

2019-07-17 21:58

影／丹娜絲在蘭嶼降豪雨 小溪暴漲環道公路多處淹水

2019-07-18 11:33

威力彩再摃！創40連摃紀錄下期頭獎上看12億元

2019-07-18 22:04

氣象局：颱風丹娜絲最快18日深夜解除海警

2019-07-18 12:27

他嗆「工地很好怎不做」？ 過來人心酸揭：不做才是對的

2019-07-18 15:29

輕颱丹娜絲飛奔離去 氣象局傍晚5點30分解除海警

2019-07-18 16:46

颱風攪局打亂旅遊行程 逾千澎湖旅客搭客輪回台布袋港

2019-07-18 11:23

蘿西杭亭頓全身都BV 讓CELINE粉鬧叛變

2019-07-18 14:40

香草航空倒數回饋祭 單程機票688元起

2019-07-18 15:55

高雄陸軍官校爆流感群聚疫情 恐上百人遭感染

2019-07-18 13:14

埔里天空乍現「禪定坐佛」、火燒雲 原來跟颱風有關

2019-07-18 14:13

他未婚無後…一張狗狗為主人穿喪服照 感動上萬人

2019-07-18 15:59

洗臉越洗越爛？ 小心含這3種成分的洗面乳

2019-07-18 16:37

颱風天的珍珠泡麵引發眾怒 營養師：不健康食物集大成

2019-07-18 13:15

日本黑熊母帶子覓食跌進牧場飼料桶 糗變玉米吃到飽

2019-07-18 17:01

預計今晚解除丹娜絲海上颱風警報 中南部留意豪雨

2019-07-18 09:13

彭啟明：丹娜絲東部外海北上 今明仍有明顯雨勢

2019-07-18 07:50

要寄快捷到美國變好難 民眾花1小時放棄改寄包裹

2019-07-18 13:24

相由心生，身上5處看出你有福相？

2019-07-18 10:54

【親子之間】兔妹／早餐大作戰

2019-07-18 06:00

有你嗎？台彩公布這四種面相 最易中高額獎項

2019-07-18 11:12

丹娜絲遠離 台南、高雄、屏東明防大雨

2019-07-18 16:58

幼童反覆嘔吐出現血便 醫：可能是梅克爾憩室作怪

2019-07-18 12:26

台南開山里再添本土登革熱病例 七股、西港也要注意

2019-07-18 10:23

【為父心情】高偉峯／明日的大師

2019-07-18 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／超強修復術

2019-07-18 06:00

上半年12人中彩券億元頭獎 2名7、8年級生抱走逾6億

2019-07-18 12:01

紅棗抗疲勞、抗憂鬱 紅棗水黃金比例這樣喝

2019-07-18 14:56

今年上半年彩券億元中獎人 面相大公開！

2019-07-18 14:26

秋行軍蟲疫情擴大 台南首度在草皮發現幼蟲

2019-07-18 19:20

台灣第一支啤酒長這樣！這兩天不只能看 還可以試喝

2019-07-18 10:42

肯德基再出奇招開賣中秋月餅 網笑：非常不務正業

2019-07-18 16:16

珍珠哭哭！台灣最愛吃冰配料 芋圓奪冠

2019-07-18 12:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top