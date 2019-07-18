每日星座運勢／射手愉悅心態看事物 一切顯得美好

2019-07-18 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



2019-07-18

牡羊座

別把健康不當回事，注意安排合理的作息時間。

整體運：★★★☆☆

一門心思扎到工作或學習中，投入的越多便越渴望得到回報，功利心較重，雖然成績突出，但健康卻會亮起紅燈哦！與另一半的感情甜蜜，越細微的事情越能體現彼此的感情，小小的問候都能讓雙方感動！

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半在一起別太嚴肅，多與對方談些開心的事，彼此都會很愉快喔！

事業運：★★★☆☆

較為忙碌，也有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定的一天，對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00羽絨白

開運方位：西北方向

金牛座

充滿活力與生機的一天。

整體運：★★★★☆

單身者有機會參加聚會，自信的微笑容易得到異性青睞，幽默的語句是接近對方的好方法。理財觀念增強，太過昂貴又不切實際的物品，難以讓你掏腰包，頗能守財。工作上有機會成為核心人物，集肯定與崇拜於一身。

愛情運：★★★☆☆

動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他會很感動喔！

事業運：★★★☆☆

今日事業運普通，沒有特殊的進展，較適合動腦型的事務，特別適合幫同事解決解決疑難雜症。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極的工作，也能得到應得的報酬。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00玉髓紅

開運方位：正南方向

雙子座

多關心你身邊的人。

整體運：★★☆☆☆

戀人會因為你的不體貼，對他的疏忽而缺乏安全感，心中的不滿情緒暴漲；在投資理財上有些猶豫不決、思前顧後，會容易因此而錯失良機；抽些時間與父母相處，他們的包容讓你覺得輕鬆。

愛情運：★☆☆☆☆

感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來軟化紛爭吧！

事業運：★★★☆☆

太制式化的工作內容或做事得不到讚賞時，會讓你變得忿忿不平，從而影響上司對你評價。

財運：★★☆☆☆

易發生如汽機車壞掉、家電壞掉啦等等破財之事。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00深海藍

開運方位：西南方向

巨蟹座

運勢平淡而蘊含轉機。

整體運：★★★☆☆

有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛學分的好時機。得道者多助，失道者寡助，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進程緩慢只是表象，中午過後，洽談會朝有利自己的方向發展。

愛情運：★★★★☆

浪漫多情的一面突顯，戀愛多能出奇制勝，很適合主動創造機會！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，持續性不好，要注意不要草率行事，經手的事情要檢查一番。

財運：★★★☆☆

因恐有付出與收穫不成正比現象。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00象牙白

開運方位：西北方向

獅子座

順其自然反而能強化運勢。

整體運：★★☆☆☆

感情的事順其自然便好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由且還能增強桃花哦；注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人；出去踏青吧，換個環境，呼吸新鮮氧氣，這是淨化心靈的最好方法。

愛情運：★★☆☆☆

另一半忙裡忙外，很少關心到你，讓你有些生氣。多理解對方吧，用心感受TA對你的愛。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，如果想拓展業務，可借助外力放手一博，易成功。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00象牙白

開運方位：東南方向

處女座

從不同角度思考，你會有更多新發現。

整體運：★★★★☆

有機會遇到默契的異性，他不是你的理想對象，卻是能讓你快樂的人。人群越多的地方反而越不利於你的投資運，避開股市人流高峰，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏取支持率的好時機。

愛情運：★★★★☆

感情豐富很豐富呢，很喜歡粘著對方，跟對方撒嬌，是個戀愛順利的一天。

事業運：★★★★☆

事業運小佳，忙碌了點，收穫上偏向名聲方面的問題，例如：工作績效受到肯定。

財運：★★★☆☆

滿腦子都想著錢錢錢！財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00硃砂紅

開運方位：正東方向

天秤座

不要老把壞的一面擺在眼前。

整體運：★★★☆☆

今天喜歡拿另一半跟別人做比較，傷到對方自尊的機率高，應多留意自己的態度與行為表現。財運欠佳，不宜擅自主張進行投資。求職者易從網上和報紙上獲得很好的工作機會。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚，保持距離以策安全，今日還是別黏太緊比較妥當！

事業運：★★★★☆

運勢上升，自信心也會增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！

財運：★★☆☆☆

外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向，放輕鬆點，急不得喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00辣椒紅

開運方位：正西方向

天蠍座

有機會大顯身手。

整體運：★★☆☆☆

在地鐵或公交車上，會遇到面相俊俏的異性，不過並不會與對方有何發展，只當賞心悅目好了；下午時，有機會接觸到自己喜歡的任務，好好發揮自身的專長；財運不佳，注意保管好自身的財物，避免不必要的損失。

愛情運：★★☆☆☆

有以貌取人的傾向，特別喜歡親近長相俊秀的異性，但真想談感情卻不易。

事業運：★★★★☆

事業運旺盛，上班族在工作上易得貴人相助，有機會聽到峰迴路轉的好消息，讓你輕鬆渡過事業上的難關。

財運：★☆☆☆☆

財運不順暢，不適合買賣，買東西容易買到不滿意的東西。適合把錢拿去繳貸款或信用卡！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00芥末黃

開運方位：正北方向

射手座

用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。

整體運：★★★★★

與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，馬上就能征服對方的心。會有新的任務讓你去完成，你對此很感興趣，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，就算玩點小牌，都能讓你獲得不少的收入呢。

愛情運：★★★★☆

多用智慧來博取對方歡心，即便很多話說不出口，唱首情歌也能達成功效喔！

事業運：★★★★☆

今日事業還不錯啦！可是必須努力的付出，辛苦的耕耘，很容易得到長官的賞識！

財運：★★★★☆

有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下可以有實質收穫。正財面則需要積極開發，對於商務、業務工作者影響較大。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00蘭花紫

開運方位：正北方向

摩羯座

退一步海闊天空。

整體運：★☆☆☆☆

和戀人間各執己見，雙方都不願意謙讓，極易進入戰爭之中；學生族積極參加校園裡的活動，你能從中獲得不少收穫；購物運不佳，關注商場發派的傳單，才不會錯過最佳的購買時機。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執不合頻頻的一天，盡可能保持距離以策安全。

事業運：★★☆☆☆

今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入坐，也不會有什麼問題的咧！

財運：★☆☆☆☆

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶下不宜處理財務問題。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00深海藍

開運方位：西南方向

水瓶座

被溫暖的感覺所包圍。

整體運：★★★★☆

相親者與相親對像很是投緣，小公園或休閒廣場都是增進瞭解的有利場所；今天正財運良好，但不宜參與金錢遊戲，有損兵折將的危險；工作量大對你而言都不是問題，今天可是乾的勁十足呢！

愛情運：★★★★☆

適合表白的日子，只要結果令人興奮，過程曲折一點也沒什麼大不了。

事業運：★★★★★

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！可是辛苦中能得到快樂的成就感。

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色；財務評估特別精準。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00香檳金

開運方位：西南方向

雙魚座

情緒溫和，待人謙虛有禮。

整體運：★★★☆☆

今天特別喜歡與異性接觸，單身者顯得主動，新意十足的表白能很快打動對方的心。偏財運佳，有機會獲得貴人的資助，資金周轉順暢。工作能保證進度，若想更上一層樓還需積極拓展。

愛情運：★★★★☆

你很想得到對方的關心，但難以把要求說出口，會在背後默默為對方付出。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，要收斂自己懶散的工作態度，否則會被上司盯得滿頭包！

財運：★★★☆☆

要務實點的過日子，進行知識投資。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00蘭花紫

開運方位：東南方向

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