親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
輕颱丹娜絲來襲
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

每日星座運勢／射手愉悅心態看事物 一切顯得美好

2019-07-18 00:00聯合新聞網 文／科技紫微網

2019-07-18

牡羊座

別把健康不當回事，注意安排合理的作息時間。

整體運：★★★☆☆

一門心思扎到工作或學習中，投入的越多便越渴望得到回報，功利心較重，雖然成績突出，但健康卻會亮起紅燈哦！與另一半的感情甜蜜，越細微的事情越能體現彼此的感情，小小的問候都能讓雙方感動！

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半在一起別太嚴肅，多與對方談些開心的事，彼此都會很愉快喔！

事業運：★★★☆☆

較為忙碌，也有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定的一天，對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-16:00羽絨白

開運方位：西北方向

金牛座

充滿活力與生機的一天。

整體運：★★★★☆

單身者有機會參加聚會，自信的微笑容易得到異性青睞，幽默的語句是接近對方的好方法。理財觀念增強，太過昂貴又不切實際的物品，難以讓你掏腰包，頗能守財。工作上有機會成為核心人物，集肯定與崇拜於一身。

愛情運：★★★☆☆

動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他會很感動喔！

事業運：★★★☆☆

今日事業運普通，沒有特殊的進展，較適合動腦型的事務，特別適合幫同事解決解決疑難雜症。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極的工作，也能得到應得的報酬。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00玉髓紅

開運方位：正南方向

雙子座

多關心你身邊的人。

整體運：★★☆☆☆

戀人會因為你的不體貼，對他的疏忽而缺乏安全感，心中的不滿情緒暴漲；在投資理財上有些猶豫不決、思前顧後，會容易因此而錯失良機；抽些時間與父母相處，他們的包容讓你覺得輕鬆。

愛情運：★☆☆☆☆

感情出現瓶頸，問題棘手難以處理，多用柔軟的態度來軟化紛爭吧！

事業運：★★★☆☆

太制式化的工作內容或做事得不到讚賞時，會讓你變得忿忿不平，從而影響上司對你評價。

財運：★★☆☆☆

易發生如汽機車壞掉、家電壞掉啦等等破財之事。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00深海藍

開運方位：西南方向

巨蟹座

運勢平淡而蘊含轉機。

整體運：★★★☆☆

有伴侶者不妨與伴侶出去走動走動，今天是個提升戀愛學分的好時機。得道者多助，失道者寡助，貴人幫了你的大忙。參加工作研討的人員略顯浮躁，進程緩慢只是表象，中午過後，洽談會朝有利自己的方向發展。

愛情運：★★★★☆

浪漫多情的一面突顯，戀愛多能出奇制勝，很適合主動創造機會！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，持續性不好，要注意不要草率行事，經手的事情要檢查一番。

財運：★★★☆☆

因恐有付出與收穫不成正比現象。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00象牙白

開運方位：西北方向

獅子座

順其自然反而能強化運勢。

整體運：★★☆☆☆

感情的事順其自然便好，該放手時便放手，這樣不僅使你重獲自由且還能增強桃花哦；注意保管好自己的錢包和貴重物品，小心身邊的陌生人；出去踏青吧，換個環境，呼吸新鮮氧氣，這是淨化心靈的最好方法。

愛情運：★★☆☆☆

另一半忙裡忙外，很少關心到你，讓你有些生氣。多理解對方吧，用心感受TA對你的愛。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，如果想拓展業務，可借助外力放手一博，易成功。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00象牙白

開運方位：東南方向

處女座

從不同角度思考，你會有更多新發現。

整體運：★★★★☆

有機會遇到默契的異性，他不是你的理想對象，卻是能讓你快樂的人。人群越多的地方反而越不利於你的投資運，避開股市人流高峰，才會有預期的收穫。工作中有不錯的表現機會，是個贏取支持率的好時機。

愛情運：★★★★☆

感情豐富很豐富呢，很喜歡粘著對方，跟對方撒嬌，是個戀愛順利的一天。

事業運：★★★★☆

事業運小佳，忙碌了點，收穫上偏向名聲方面的問題，例如：工作績效受到肯定。

財運：★★★☆☆

滿腦子都想著錢錢錢！財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-15:00硃砂紅

開運方位：正東方向

天秤座

不要老把壞的一面擺在眼前。

整體運：★★★☆☆

今天喜歡拿另一半跟別人做比較，傷到對方自尊的機率高，應多留意自己的態度與行為表現。財運欠佳，不宜擅自主張進行投資。求職者易從網上和報紙上獲得很好的工作機會。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚，保持距離以策安全，今日還是別黏太緊比較妥當！

事業運：★★★★☆

運勢上升，自信心也會增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！

財運：★★☆☆☆

外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向，放輕鬆點，急不得喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00辣椒紅

開運方位：正西方向

天蠍座

有機會大顯身手。

整體運：★★☆☆☆

在地鐵或公交車上，會遇到面相俊俏的異性，不過並不會與對方有何發展，只當賞心悅目好了；下午時，有機會接觸到自己喜歡的任務，好好發揮自身的專長；財運不佳，注意保管好自身的財物，避免不必要的損失。

愛情運：★★☆☆☆

有以貌取人的傾向，特別喜歡親近長相俊秀的異性，但真想談感情卻不易。

事業運：★★★★☆

事業運旺盛，上班族在工作上易得貴人相助，有機會聽到峰迴路轉的好消息，讓你輕鬆渡過事業上的難關。

財運：★☆☆☆☆

財運不順暢，不適合買賣，買東西容易買到不滿意的東西。適合把錢拿去繳貸款或信用卡！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00芥末黃

開運方位：正北方向

射手座

用輕鬆愉悅的心態看待事物，一切都顯得十分美好。

整體運：★★★★★

與心儀的對象相處，展現你的樂觀天性與熱情活力，馬上就能征服對方的心。會有新的任務讓你去完成，你對此很感興趣，滿心歡喜地迎接挑戰。偏財運不錯，就算玩點小牌，都能讓你獲得不少的收入呢。

愛情運：★★★★☆

多用智慧來博取對方歡心，即便很多話說不出口，唱首情歌也能達成功效喔！

事業運：★★★★☆

今日事業還不錯啦！可是必須努力的付出，辛苦的耕耘，很容易得到長官的賞識！

財運：★★★★☆

有偏財運，但必須見好就收，不貪心的狀況下可以有實質收穫。正財面則需要積極開發，對於商務、業務工作者影響較大。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00蘭花紫

開運方位：正北方向

摩羯座

退一步海闊天空。

整體運：★☆☆☆☆

和戀人間各執己見，雙方都不願意謙讓，極易進入戰爭之中；學生族積極參加校園裡的活動，你能從中獲得不少收穫；購物運不佳，關注商場發派的傳單，才不會錯過最佳的購買時機。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執不合頻頻的一天，盡可能保持距離以策安全。

事業運：★★☆☆☆

今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入坐，也不會有什麼問題的咧！

財運：★☆☆☆☆

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶下不宜處理財務問題。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00深海藍

開運方位：西南方向

水瓶座

被溫暖的感覺所包圍。

整體運：★★★★☆

相親者與相親對像很是投緣，小公園或休閒廣場都是增進瞭解的有利場所；今天正財運良好，但不宜參與金錢遊戲，有損兵折將的危險；工作量大對你而言都不是問題，今天可是乾的勁十足呢！

愛情運：★★★★☆

適合表白的日子，只要結果令人興奮，過程曲折一點也沒什麼大不了。

事業運：★★★★★

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！可是辛苦中能得到快樂的成就感。

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色；財務評估特別精準。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00香檳金

開運方位：西南方向

雙魚座

情緒溫和，待人謙虛有禮。

整體運：★★★☆☆

今天特別喜歡與異性接觸，單身者顯得主動，新意十足的表白能很快打動對方的心。偏財運佳，有機會獲得貴人的資助，資金周轉順暢。工作能保證進度，若想更上一層樓還需積極拓展。

愛情運：★★★★☆

你很想得到對方的關心，但難以把要求說出口，會在背後默默為對方付出。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，要收斂自己懶散的工作態度，否則會被上司盯得滿頭包！

財運：★★★☆☆

要務實點的過日子，進行知識投資。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00蘭花紫

開運方位：東南方向

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

星座運勢

  • 姓名 :
  • 性別 :
  • 國曆生日
  • 生辰時間
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

選擇本身就是一種困難 主星同位素 - 天機

2019-07-17 15:31

寡婦年不能結婚？盤點2019下半年結婚吉日

2019-07-17 08:57

氣氣氣氣氣！開車容易暴怒的5個星座

2019-07-16 10:11

唐綺陽星座運勢週報：魔羯改性格桃花出現 射手金錢卡關

2019-07-15 07:33

殺破狼周運勢／白羊旅行邂逅天菜 雙子收入有增加現象

2019-07-14 00:00

小孟塔羅：人際、健康？測你下半年會有怎麼樣的煩惱

2019-07-12 17:00

簡單好上手！12生肖下半年的開運秘訣

2019-07-11 14:25

回不去了！解讀12生肖的分手信號

2019-07-11 14:17

2019下半年首場「水逆」來了！4星座受重傷，射手破財、巨蟹有第三者

2019-07-10 22:25

摩羯切勿反骨、天蠍嚴防小人 12星座下半年要「注意這些事」

2019-07-10 13:16

驕傲孔雀？自由飛鳥？生命靈數看你像哪種動物

2019-07-10 09:50

對感情沒信心？這4個星座容易有「前女友恐慌症」

2019-07-09 11:39

大樂透今晚頭獎上看3.7億元 哪種生肖、星座最會中獎？

2019-07-09 05:59

影／【唐綺陽】2019下半年12星座運勢出爐！感情、工作、健康運一次看

2019-07-08 21:28

天生就是「棋子」？這5星座老是被朋友利用！

2019-07-08 12:00

2019年第二波水逆來了請注意！重災星座排行&解法一次看

2019-07-08 08:40

小孟塔羅：沒生活品質、付出沒回報？測你會為了什麼事而罷工

2019-07-05 12:56

每次投資都賠錢？快記下12生肖的投資盲點

2019-07-04 11:42

先別管閃婚或分手 7月這些生肖桃花運逆勢看漲！

2019-07-04 10:24

【圖片心測】比無限手套更威？開發你內建的霸氣人格

2019-07-03 09:06

效率高？肯衝？這血型是老闆心中的愛將！

2019-07-03 07:00

【最多人問的關鍵字】哪一顆主星和我最速配？

2019-07-02 16:44

玩起「感情曖昧」必死的5大星座 處女整天糾結、獅子曖昧期很火大

2019-06-30 21:59

【圖片心測】追求幸福必看！最適合你的愛情類型是？

2019-06-30 09:36

快看！你的生日蘊藏哪種人格秘密？

2019-06-29 12:33

7月星座塔羅運勢：牡羊得到加薪暗示 獅子迎高水準桃花

2019-06-28 16:10

7月生命靈數運勢分析：所有的可能 都在未知間

2019-06-28 14:13

小孟塔羅：想翻轉靠他們！測下半年誰是我的貴人？

2019-06-28 13:23

魔羯工作沒完成會焦慮、雙魚會偷偷記住小細節！最有企圖心的5大星座

2019-06-27 16:49

有看有保庇！下半年你要小心什麼陷阱？

2019-06-27 12:54

談戀愛像在演戲？這5星座總愛隱藏真面目

2019-06-27 09:21

2019下半年哪個生肖的人能賺大錢？專家告訴你

2019-06-25 12:29

絕地反攻！下半年你能扭轉什麼運勢？

2019-06-23 07:00

小孟塔羅：2019夏天我哪方面運勢熱到發燙？

2019-06-20 17:00

最容易「禍從口出」的4大星座 摩羯講話就白目、處女愛挑惕

2019-06-19 22:24

獅子萬眾矚目、射手人見人愛 下半年最能遇見好桃花的5大星座　

2019-06-19 15:58

哪種血型表裡不一？B型阿翔+O型謝忻有準！

2019-06-19 13:37

又愛又珍惜！哪些星座女是男人眼中的極品？

2019-06-19 10:06

無心插柳反而成功？這三種人常有意外好運！

2019-06-19 10:03
看更多

熱門文章

丹娜絲颱風已發布陸警 明晨暴風圈觸陸

2019-07-17 11:43

丹娜絲雲系分離 第六號颱風百合恐生成

2019-07-17 09:28

丹娜絲颱風恐直撲台灣 今天愈晚雨愈大

2019-07-17 07:54

是否放颱風假？ 丹娜絲風雨預測出爐 花蓮進入陸警範圍

2019-07-17 14:38

丹娜絲颱風有機會放假嗎？豪雨假門檻一次看

2019-07-17 16:25

公務員領4、5萬薪人人羨？ 她坦言：只會寫冊蓋章 愈來愈笨

2019-07-17 10:38

輕颱丹娜絲進逼 上午11時30分發布陸警

2019-07-17 09:21

「請自備塔位，簽好與妻訣別書」 海委會颱風示警文挨轟

2019-07-17 09:28

糖尿病患者芭樂吃過量血糖飆 納悶「芭樂不甜阿」

2019-07-17 12:57

身分證字尾有這幾個數字 飯店自助餐可免錢狂吃

2019-07-17 16:45

不斷更新╱不受輕颱「丹娜絲」擾局 北北基明正常上班上課

2019-07-17 20:02

「丹娜絲」直撲？擦邊？ 最快今午發布陸警 全台備戰

2019-07-17 00:41

內政部防颱PO文毀「國寶」 讓這些政壇大老都怒了

2019-07-17 21:32

丹娜絲解除陸上警報！「分身」低壓雨勢仍威脅中南部

2019-07-17 20:35

輕颱丹娜絲再東修 最快八點半解除陸上警報

2019-07-17 19:09

輕颱丹娜絲往東偏！恆春半島、屏東解除陸警

2019-07-17 17:47

丹娜絲颱風恐登陸 吳德榮：明起防致災性降雨

2019-07-17 07:17

7米飄浮地球「蓋亞」首度現身台北信義區 絕美閃耀地球拍照點在這裡！

2019-07-17 13:04

IKEA「絕版品出清」又來了！ 千項商品5折起　推車、衣櫥、寵物用品全都有

2019-07-17 13:10

北北基明天是否停班停課 今晚8點共同決定宣布

2019-07-17 19:24

雲林縣未在颱風警戒範圍 晚上10時宣布是否停班課

2019-07-17 17:47

交通部推Uber計程車化 計程車Uber化

2019-07-17 11:47

輕颱丹娜絲來襲 影響最劇時間預估為本周四至周五

2019-07-17 16:33

世界上超稀有「藍色蟒蛇」 價格堪比一輛法拉利！

2019-07-17 21:27

網質疑颱風備三天糧？ 釣出消防署臉書回應

2019-07-17 15:53

樂桃今開賣冬季機票 航班航線一次看

2019-07-17 11:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top