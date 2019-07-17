每日星座運勢／處女付出回收成正比 總體運勢旺盛

2019-07-17 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-07-17

牡羊座

真實的你更可愛。

整體運：★☆☆☆☆

在異性面前大肆吹牛，會有被對方揭底的危險哦，還是實事求是的好；對信息資料的分析，今天充分派上用場，在投資上將有小小的收穫；今天切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險哦。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很背，預計中的事項恐被人改變，整天忙碌卻沒有實質成效，腦袋瓜稍微閃神就出狀況囉！

財運：★★★☆☆

處理小財手法穩健，然而有過度保守的傾向喔！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00琥珀橙

開運方位：西北方向

金牛座

幫助他人的同時，也會增加自己的能量。

整體運：★★★☆☆

異性向你傾訴煩惱，你的安慰與支持，會給予對方很大的力量。財運很旺，對他人的幫助，易得到豐厚的回報。工作中，你對同事充滿熱情，也易得到他們的認可，即使是幫人倒杯熱茶，也會讓人感動。

愛情運：★★☆☆☆

別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則對方生氣就不好了。

事業運：★★★☆☆

工作進展平順，先前的計劃可落實執行，同時也是對你實力的考驗，需要好好掌握。

財運：★★★★☆

小有偏財運，可買彩票試試手氣。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00羽絨白

開運方位：正東方向

雙子座

好運氣與你相隨。

整體運：★★★★☆

今天的桃花運很旺哦，趕緊到人多的場所露露面吧，遇到意中人的機率很大；不要局限與眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你；與同事能融洽相處，讓你工作倍感輕鬆。

愛情運：★★★★☆

桃花運旺盛，女生有機會收到匿名禮物；男生有機會邀約心儀的對象共進晚餐。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易有力不從心的徵兆，那就把腳步放緩，不要把自己逼太緊了。

財運：★★★★☆

有不錯進帳，但切勿得意忘形，應多行善事。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00水晶紫

開運方位：正西方向

巨蟹座

投資缺乏激情。

整體運：★★★☆☆

與戀人間相處得很和諧，相互的依靠，會有種溫暖的感覺；工作量有所減少，讓你工作起來倍感輕鬆；但今天你投資的想法不夠強烈，缺乏積極性，不如乾脆按兵不動、養精蓄銳，為往後的投資做好準備。

愛情運：★★★☆☆

單身者對待感情順其自然，從朋友開始交往，感情進展順利；已婚者因溝通良好而關係和諧。

事業運：★★★☆☆

機會從朋友或客戶口中獲得商機，這是機會也會是冒險，應審慎評估後再決定是否進行挑戰。

財運：★★★☆☆

容易感受到來自金錢方面的壓力，有點入不敷出。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：18:00-20:00芥末黃

開運方位：正西方向

獅子座

事業愛情雙豐收。

整體運：★★★★☆

有月老相助，主動向對方示意，就大有希望從朋友變為戀人；財運上升，有機會享受到一頓免費的午餐；工作運極佳，過去所學的知識，派上用武之地，讓你大顯身手。

愛情運：★★★★☆

已婚者因讚美另一半而獲得更多的關愛；單身者會有一段美麗的邂逅。

事業運：★★★★★

事業運旺旺，有付出必有收穫，特別有利於業務工作者、藝術創作者。

財運：★★★☆☆

多瞭解新資訊，才能帶來財運。

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-23:00辣椒紅

開運方位：東北方向

處女座

總體運勢旺盛，各方面的運勢都很好。

整體運：★★★★★

浪漫的咖啡館是今天約會的幸運地，能夠相互產生情愫，瞬間來電，愛戀立刻升溫。財運不錯，對時機的把握相當敏銳，賺取錢財較順利。工作上適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

愛情運：★★★★☆

感情纖細的一天，容易體貼關懷對方，很適合約會喔！

事業運：★★★★★

今日事業運旺旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財物、業務工作者，付出與回收會成正比喔！

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，只要積極的運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00夕陽橙

開運方位：東北方向

天秤座

情緒較低，容易被小事觸動。

整體運：★★☆☆☆

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，容易被別人狙擊，如果沒什麼事今天呆在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

愛情運：★★☆☆☆

另一半很關心你，也希望能得到你的關愛，好好珍惜，增進互動，可感受到甜蜜與溫暖。

事業運：★★☆☆☆

同情心氾濫，操心操勞，難免會讓你的身心感到疲憊，身體狀況欠佳，應該注意休息。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定的一天，不是容易散財就是容易為財煩惱，還是安分點，把重心放在別的事情上面吧！

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00竹葉青

開運方位：東南方向

天蠍座

總體運勢平順，能保持一個愉快的狀態。

整體運：★★★☆☆

抽時間攜同另一半去電影院看場愛情電影，能從中體會到彼此的愛戀之情。單身者穿著打扮可以新潮前衛一點，能提升桃花運。投資前景明朗，若能找到得力的投資夥伴，是個不錯的時機，能將風險減到最低。

愛情運：★★★★☆

在你忙著大大小小的聚會時，可別冷落戀人，試著讓他加入你的社交圈吧！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感受到口舌糾紛，試著充耳不聞，才不會惹得一身腥。

財運：★★★☆☆

金錢的損失大多來自於誤判，通常腦筋打結時，別做金錢投資。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00深茄紫

開運方位：正西方向

射手座

行動之日，抓住機會。

整體運：★★★★☆

今天桃花正紅，有中意的對象可果斷出擊，成就一段大好良緣的機率高。財運良好，會有大賺一筆的機會，易獲得合作夥伴的提點。求職運佳，想轉換跑道者可尋求出路。

愛情運：★★★★★

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會呢。戀愛中人也能開開心心的玩一天。

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點文書、計算型的工作；有機會呢可以翻翻書來增加靈感。

財運：★★★★☆

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口多能心想事成！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00薰衣草紫

開運方位：正南方向

摩羯座

對戀人的過去不宜刨根問底，以免傷人傷己。

整體運：★★☆☆☆

今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐。易因戀人的某句話而有刨根問底的想法，小心因此讓你的魅力大打折扣。財運不錯，在投資上頗能果斷作出決策。

愛情運：★☆☆☆☆

感情態度特別敏感且急躁，容易動怒或不耐煩，遇到爭執可能會出現不理智的態度喔！

事業運：★★★☆☆

對自己的能力不夠自信，他人的一點想法就能很的改變你的初衷。凡事還是多思考為宜。

財運：★★★☆☆

賺錢意識強烈，四處奔忙也樂意，但要注意把握好方向，才能更好的進財哦！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

水瓶座

不要輕易接受他人的好意。

整體運：★★★☆☆

今天可要警惕衝動，小心因自己頭腦發熱而過早做出決定，反而錯過良緣。切忌一頭扎進炒得火熱的行業，反而能從那些被你忽視的行業中覓得投資的潛力。有機會得到上司的嘉獎，但令同事頗為眼紅。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題！

事業運：★★★★☆

若有升職機會，除工作表現外，身體語言所表現出來的精神狀態會成為重要參考標準。一定要注意儀態。

財運：★★★☆☆

今天感覺沒錢花，為沒錢煩惱，不快樂。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00薔薇粉

開運方位：正南方向

雙魚座

有明確的守壘方案才能可望扭轉財運。

整體運：★★☆☆☆

運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機為妙。財運對你的桃花並無影響，有聚會就不要悶在家裡，出去走走，別讓好運溜走了。

愛情運：★★★☆☆

想要浪漫甜蜜的感覺嗎？那就帶上另一半多到幽靜的地方散散步、交交心吧。

事業運：★★★☆☆

受高傲心理的影響，很容易讓你說話做事變得比較的尖銳，在工作中難得助力。

財運：★☆☆☆☆

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶下不宜處理財務問題。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-12:00蘑菇灰

開運方位：正北方向

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