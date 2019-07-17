每日星座運勢／處女付出回收成正比 總體運勢旺盛
2019-07-17
牡羊座
真實的你更可愛。
整體運：★☆☆☆☆
在異性面前大肆吹牛，會有被對方揭底的危險哦，還是實事求是的好；對信息資料的分析，今天充分派上用場，在投資上將有小小的收穫；今天切忌在工作時間研究理財產品，會有小人告密而受到批評的危險哦。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運很背，預計中的事項恐被人改變，整天忙碌卻沒有實質成效，腦袋瓜稍微閃神就出狀況囉！
財運：★★★☆☆
處理小財手法穩健，然而有過度保守的傾向喔！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：08:00-09:00琥珀橙
開運方位：西北方向
金牛座
幫助他人的同時，也會增加自己的能量。
整體運：★★★☆☆
異性向你傾訴煩惱，你的安慰與支持，會給予對方很大的力量。財運很旺，對他人的幫助，易得到豐厚的回報。工作中，你對同事充滿熱情，也易得到他們的認可，即使是幫人倒杯熱茶，也會讓人感動。
愛情運：★★☆☆☆
別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則對方生氣就不好了。
事業運：★★★☆☆
工作進展平順，先前的計劃可落實執行，同時也是對你實力的考驗，需要好好掌握。
財運：★★★★☆
小有偏財運，可買彩票試試手氣。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：22:00-23:00羽絨白
開運方位：正東方向
雙子座
好運氣與你相隨。
整體運：★★★★☆
今天的桃花運很旺哦，趕緊到人多的場所露露面吧，遇到意中人的機率很大；不要局限與眼前的利益，其實更大的財富還在遠方等著你；與同事能融洽相處，讓你工作倍感輕鬆。
愛情運：★★★★☆
桃花運旺盛，女生有機會收到匿名禮物；男生有機會邀約心儀的對象共進晚餐。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易有力不從心的徵兆，那就把腳步放緩，不要把自己逼太緊了。
財運：★★★★☆
有不錯進帳，但切勿得意忘形，應多行善事。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：12:00-13:00水晶紫
開運方位：正西方向
巨蟹座
投資缺乏激情。
整體運：★★★☆☆
與戀人間相處得很和諧，相互的依靠，會有種溫暖的感覺；工作量有所減少，讓你工作起來倍感輕鬆；但今天你投資的想法不夠強烈，缺乏積極性，不如乾脆按兵不動、養精蓄銳，為往後的投資做好準備。
愛情運：★★★☆☆
單身者對待感情順其自然，從朋友開始交往，感情進展順利；已婚者因溝通良好而關係和諧。
事業運：★★★☆☆
機會從朋友或客戶口中獲得商機，這是機會也會是冒險，應審慎評估後再決定是否進行挑戰。
財運：★★★☆☆
容易感受到來自金錢方面的壓力，有點入不敷出。
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：18:00-20:00芥末黃
開運方位：正西方向
獅子座
事業愛情雙豐收。
整體運：★★★★☆
有月老相助，主動向對方示意，就大有希望從朋友變為戀人；財運上升，有機會享受到一頓免費的午餐；工作運極佳，過去所學的知識，派上用武之地，讓你大顯身手。
愛情運：★★★★☆
已婚者因讚美另一半而獲得更多的關愛；單身者會有一段美麗的邂逅。
事業運：★★★★★
事業運旺旺，有付出必有收穫，特別有利於業務工作者、藝術創作者。
財運：★★★☆☆
多瞭解新資訊，才能帶來財運。
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：21:00-23:00辣椒紅
開運方位：東北方向
處女座
總體運勢旺盛，各方面的運勢都很好。
整體運：★★★★★
浪漫的咖啡館是今天約會的幸運地，能夠相互產生情愫，瞬間來電，愛戀立刻升溫。財運不錯，對時機的把握相當敏銳，賺取錢財較順利。工作上適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。
愛情運：★★★★☆
感情纖細的一天，容易體貼關懷對方，很適合約會喔！
事業運：★★★★★
今日事業運旺旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財物、業務工作者，付出與回收會成正比喔！
財運：★★★★☆
財運不錯的一天，只要積極的運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者影響較大。
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：20:00-22:00夕陽橙
開運方位：東北方向
天秤座
情緒較低，容易被小事觸動。
整體運：★★☆☆☆
今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，容易被別人狙擊，如果沒什麼事今天呆在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。
愛情運：★★☆☆☆
另一半很關心你，也希望能得到你的關愛，好好珍惜，增進互動，可感受到甜蜜與溫暖。
事業運：★★☆☆☆
同情心氾濫，操心操勞，難免會讓你的身心感到疲憊，身體狀況欠佳，應該注意休息。
財運：★☆☆☆☆
財運不穩定的一天，不是容易散財就是容易為財煩惱，還是安分點，把重心放在別的事情上面吧！
貴人星座：雙子座
幸運數字：5
吉時吉色：13:00-15:00竹葉青
開運方位：東南方向
天蠍座
總體運勢平順，能保持一個愉快的狀態。
整體運：★★★☆☆
抽時間攜同另一半去電影院看場愛情電影，能從中體會到彼此的愛戀之情。單身者穿著打扮可以新潮前衛一點，能提升桃花運。投資前景明朗，若能找到得力的投資夥伴，是個不錯的時機，能將風險減到最低。
愛情運：★★★★☆
在你忙著大大小小的聚會時，可別冷落戀人，試著讓他加入你的社交圈吧！
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，容易感受到口舌糾紛，試著充耳不聞，才不會惹得一身腥。
財運：★★★☆☆
金錢的損失大多來自於誤判，通常腦筋打結時，別做金錢投資。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：12:00-13:00深茄紫
開運方位：正西方向
射手座
行動之日，抓住機會。
整體運：★★★★☆
今天桃花正紅，有中意的對象可果斷出擊，成就一段大好良緣的機率高。財運良好，會有大賺一筆的機會，易獲得合作夥伴的提點。求職運佳，想轉換跑道者可尋求出路。
愛情運：★★★★★
豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會呢。戀愛中人也能開開心心的玩一天。
事業運：★★★★☆
事業運佳，適合在今日做點文書、計算型的工作；有機會呢可以翻翻書來增加靈感。
財運：★★★★☆
財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口多能心想事成！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：4
吉時吉色：18:00-20:00薰衣草紫
開運方位：正南方向
摩羯座
對戀人的過去不宜刨根問底，以免傷人傷己。
整體運：★★☆☆☆
今天工作上的新突破讓你信心倍增，頗有成就感，但不能因此停止前進的步伐。易因戀人的某句話而有刨根問底的想法，小心因此讓你的魅力大打折扣。財運不錯，在投資上頗能果斷作出決策。
愛情運：★☆☆☆☆
感情態度特別敏感且急躁，容易動怒或不耐煩，遇到爭執可能會出現不理智的態度喔！
事業運：★★★☆☆
對自己的能力不夠自信，他人的一點想法就能很的改變你的初衷。凡事還是多思考為宜。
財運：★★★☆☆
賺錢意識強烈，四處奔忙也樂意，但要注意把握好方向，才能更好的進財哦！
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：12:00-13:00芙蓉晶粉
開運方位：西北方向
水瓶座
不要輕易接受他人的好意。
整體運：★★★☆☆
今天可要警惕衝動，小心因自己頭腦發熱而過早做出決定，反而錯過良緣。切忌一頭扎進炒得火熱的行業，反而能從那些被你忽視的行業中覓得投資的潛力。有機會得到上司的嘉獎，但令同事頗為眼紅。
愛情運：★★☆☆☆
戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題！
事業運：★★★★☆
若有升職機會，除工作表現外，身體語言所表現出來的精神狀態會成為重要參考標準。一定要注意儀態。
財運：★★★☆☆
今天感覺沒錢花，為沒錢煩惱，不快樂。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：14:00-16:00薔薇粉
開運方位：正南方向
雙魚座
有明確的守壘方案才能可望扭轉財運。
整體運：★★☆☆☆
運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機為妙。財運對你的桃花並無影響，有聚會就不要悶在家裡，出去走走，別讓好運溜走了。
愛情運：★★★☆☆
想要浪漫甜蜜的感覺嗎？那就帶上另一半多到幽靜的地方散散步、交交心吧。
事業運：★★★☆☆
受高傲心理的影響，很容易讓你說話做事變得比較的尖銳，在工作中難得助力。
財運：★☆☆☆☆
金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶下不宜處理財務問題。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-12:00蘑菇灰
開運方位：正北方向
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