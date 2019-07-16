每日星座運勢／雙魚擱淺計劃可提出 好建議得認同

2019-07-16 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-07-16

牡羊座

思維活躍，工作效率高。

整體運：★★★★☆

今天能很快進入工作狀態，周圍的吵鬧也很難讓你分心，工作效果頗優，易獲得上司肯定。需抽些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，在陪另一半用餐時，多表示關心，只顧自己會讓對方生氣喔！

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，有機會替同事排解紛爭而獲得美名。今日除了處理份內是外，不妨幫幫同事，順便建立同事之情。

財運：★★★☆☆

花錢的企圖心有點強，有閒錢時就讓自己享受一下吧，但可別寅吃卯糧咧！

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00蕃茄紅

開運方位：正西方向

金牛座

心情有點鬱悶，做事缺少耐性。

整體運：★★☆☆☆

做事較粗心，錯誤會連續發生，之前所做的努力化為泡影，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處之時，說錯話不要緊但不可滿不在乎，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻雙方適合獨處，給彼此一些思考的空間，長時間黏在一起容易鬥嘴。

事業運：★★☆☆☆

注意調整好心態，千萬別讓壞情緒影響工作。

財運：★★★☆☆

慾念多多，物質需求強烈。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：17:00-19:00玳瑁棕

開運方位：西南方向

雙子座

不與人計較會讓你過得很快樂。

整體運：★★★☆☆

感情較弱，但能很好地處理與另一半的紛爭，雖有爭吵卻能快速和好。財運欠佳，放點零錢在身上，會有免除破財危險的效用。工作順利，有機會得到貴人賞識，給你提出許多好的建議，讓你受益匪淺。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

事業運：★★★★☆

情緒高昂，讓你看起來活力四射，在工作中會有出人意料的出色表現。可以考慮挑戰高難度的工作。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳下特別容易弄壞東西！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-21:00寶石藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

心情不錯，頭腦較清晰。

整體運：★★★★☆

今天可與另一半進行互動，生活再忙碌也不能放棄與對方的交流，小心感情會逐漸生疏。財運平順，你穩健的表現讓投資計劃進行得順順利利。靈感欠缺的時候可聽聽輕音樂，轉換一下思維，效果不錯。

愛情運：★★★☆☆

隨和順從的態度，天真無邪的笑容能提升戀愛運唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表循序的處理。

財運：★★★★☆

穩定得財日，上班族沒有明顯的變化。對於業務洽商工作者好運的力量較強，只要積極的奔波，多與人接觸，不難創造好績效。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00嫩芽綠

開運方位：正南方向

獅子座

放下心中的包袱。

整體運：★★☆☆☆

同家人或伴侶相處的機會不少，感情有所升溫，幸福感也油然而生；與長輩多些溝通，易有所收穫；想到枯燥的工作會讓你感到苦惱，不妨想些開心的事，拋開所有的煩惱。

愛情運：★★★☆☆

已婚者、戀愛中的人在發生爭執時，請就事論事，翻舊帳會很傷感情。

事業運：★★☆☆☆

對自我要求甚高，小心因架設過高的目標而讓你有挫敗感。

財運：★★★☆☆

有小額中獎、賭博小贏、收到禮物的機會。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00琥珀橙

開運方位：正北方向

處女座

貴人運很強。

整體運：★★★☆☆

特別害怕孤獨，失戀者的傷痛感今天越發強烈，和朋友聚聚讓友情來撫平你愛情的傷。經濟上遇到危機，易得到親人的援助。工作上遇見從未碰到過的問題，幸好緊要關頭有貴人相助。

愛情運：★★☆☆☆

今日有暗中作祟的嫌疑，可別說謊喔，說謊容易被識破的。

事業運：★★★★☆

運勢不錯，對行政工作者特別有利，表現容易獲得肯定。

財運：★★★☆☆

宜保持心態平衡，正常看待金錢，得失心不要太重哦。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00大理石灰

開運方位：正北方向

天秤座

謹防樂極生悲。

整體運：★★★☆☆

今天有伴侶的人顯得格外興奮和神秘，一門心思想著該為對方準備怎樣的約會和禮物，忙得不亦樂乎；工作上顯得心不在焉，容易導致失誤，更要提防有人利用這些失誤在你背後放冷箭；在投資理財上很容易受他人的影響，導致決策上出現錯誤。

愛情運：★★★★★

感情超級豐富，很容易受感動！單身者稍微有異性對你好一點，就會被電到喔！

事業運：★★☆☆☆

責任心明顯不足，對於自己不喜歡的事情都想草草了事，結果只會錯漏百出。修正自身工作態度，其實許多事情你能做得相當好。

財運：★★★☆☆

不適合與人合夥營利。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00寶石藍

開運方位：東南方向

天蠍座

運勢平順，多留意感情問題。

整體運：★★★☆☆

工作能輕鬆應對，而且有機會表現組織、領導才能，同事多能順從你的安排。感情方面，已婚者對另一半的表現頗看不慣，言語易起衝突，溝通時應注意自己的態度。今天可以花些錢請客，增進朋友情誼。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神，別小題大作，更別吃醋吃過頭囉！

事業運：★★★★☆

心情十分愉悅，適合比較忙碌的工作，能在繁忙中收穫充實感，閒下來反而會讓自己心神不寧。

財運：★★★☆☆

不夠精打細算，有點迷糊,容易被人煽動唷!

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00羽絨白

開運方位：西南方向

射手座

工作還是在公司完成便好。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得很執著，雖然敬業值得欣賞，但將工作帶入家中，會使緊張的氣氛感染和諧的家庭氛圍，而且特別不適合你；今天很容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；無聊的話不如靜心學習吧，給大腦充電的同時，還會有不錯的收穫。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情低潮期，別庸人自擾囉！搞得心情煩悶，口角不斷有什麼好處呢！

事業運：★★☆☆☆

自我意識過強，歸咎心重。會按自己的意願去做，不聽他人勸阻，遇到困難時，又把過錯歸咎於別人或環境。

財運：★★★☆☆

意氣用事，與人爭小利，會自斷財路喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-16:00白鋼銀

開運方位：正北方向

摩羯座

選擇機會頗多。

整體運：★★★★☆

單身者感情世界豐富多彩，但你並不知道自己的感情可以交給誰；對財富的追求很積極、很努力，把握機會是你獲得高額利潤的關鍵；事業上會遇到和你想法相同的人，彼此間自然流露的默契能使合作成功。

愛情運：★★★☆☆

今日你在求偶的過程中往往受他的意見左右，即使自己心裡認同，但在親朋好友的勸阻下很容易放棄。幸福主要是兩個人的事，應相信自己的感覺。

事業運：★★★★★

今天事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成，也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識呢，是個容易受人器重的一天。

財運：★★★★☆

運勢不錯，只要有所選擇，就能有可觀的收入。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-07:00辣椒紅

開運方位：正南方向

水瓶座

小心好心辦壞事。

整體運：★☆☆☆☆

想為對方排憂解難，卻反而幫了倒忙，無奈之餘還有些沮喪；眼前看到的機遇並不見得適用於你，還需耐心等待下一次機會；與學習夥伴的互動性漸漸加強，不僅增進了彼此的瞭解，而且雙方還以得優劣互補。

愛情運：★★☆☆☆

感情易出現裂痕，戀愛中的人易因第三者的介入而引發矛盾，面臨分手的危機。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，有點心情苦悶的感受，一旦被負面情緒所籠罩，容易導致小狀況不斷，尤其是涉及金錢方面的問題時，要謹慎些。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00芒果黃

開運方位：正南方向

雙魚座

過去擱淺的計劃可在今日提出。

整體運：★★★★★

今天是感情的LUCKDAY哦，無需過於顧忌在對方面前的表現，自然的你已經深得他的喜歡；工作運會在正午之後掀起小高潮，好的建議和意見能得到同事的認同，滿足感強烈；偏財運不佳，不適合參與賭博性活動。

愛情運：★★★★★

大膽示愛的好日子，趕快跟心上說「我愛你」吧。單身者也有機會遇到理想中的情人喔！

事業運：★★★★★

事業運很好耶！有差遣他人辦事的力量，可是要注意自己的態度喔，如果太強勢會引來反感的。

財運：★★★☆☆

財氣平平，保守為宜，適合把錢拿去銀行存起來！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-11:00乳酪白

開運方位：正南方向

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