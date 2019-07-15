每日星座運勢／金牛幕後英雄有收成 賺錢需要周旋

2019-07-15 00:00 聯合新聞網 文／科技紫微網



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2019-07-15

牡羊座

今天行事宜低調，小心聰明反被聰明誤。

整體運：★☆☆☆☆

有逞強的傾向，對另一半的要求輕言允諾，但多數難以兌現，令對方生氣。在與朋友、同事的互動中，想要處處表現自己的智慧，只是，越想要表現越容易成為他人的笑柄，低調一些反而能提升運氣。

愛情運：★☆☆☆☆

今日的態度又臭又硬，說話又毒又狠，小心伴侶心臟受不了咧！

事業運：★★☆☆☆

對於他人說的話若沒親自證實，就不能全信，更不能以訛傳訛，以免被人利用或被人反感。

財運：★★☆☆☆

投機取巧者想要不勞而獲容易陷入經濟危機。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00羽絨白

開運方位：正西方向

金牛座

對生存會有更深的領悟。

整體運：★★★★★

在感情面前顯得更加理性，不過可惜力度還未用在刀刃上，反而會不及感性來得有效哦！投資運非常突出，即使是充當幕後英雄，也會有好的收成；工作中判斷更加準確，有恆心解決以前留下的難題，顯得信心十足。

愛情運：★★★★☆

嗯！很不錯的一天，保持天真無邪的笑容會讓戀愛更順利。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，只要口風緊一點，少說點話，自可平順度日。

財運：★★★★★

為了金錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘才能獲得。為了賺錢可能需要頻繁的與人社交周旋。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00檸檬綠

開運方位：正南方向

雙子座

有事別憋在心裡，敞開心胸與家人談談。

整體運：★★★☆☆

情人的心意讓你有些捉摸不定，讓你多次產生放棄的念頭，今天是個好時機，不妨把想法說出來吧！財運良好，今天會有種立竿見影的感覺。工作熱情較高，但缺乏機遇，埋頭苦幹時還需留意身邊的變化。

愛情運：★★☆☆☆

雙方的相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★☆☆

工作上衝勁十足，很愛表現自己，但也顯得過於爭強好勝，容易引起同事的反感，提醒自己收斂些才好。

財運：★★★★☆

容易獲得異性金援，別錯過機會。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00玉髓紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

財不可外露。

整體運：★★☆☆☆

愛情運偏弱，夫妻溝通較困難，易因一些小事爭吵不休，顯示出你的大度方能避免無謂的戰爭；財運處在低點，在人多嘈雜的地方，容易被不務正業之人盯上，提高防範，方可避除破財之災；工作中易得貴人相助。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人可以考慮帶戀人回家見見家人，也順便安排個短程的甜蜜旅行！

事業運：★★★☆☆

有些許鬆散，工作積極性逐漸減弱，工作效率出現明顯的下降趨勢， 應及時的做好心理調整，鼓起勁來。

財運：★☆☆☆☆

財運不順暢，有金錢方面的煩惱，遇到問題不易解決，今日不適宜接觸與錢相關的事物。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00遠洋藍

開運方位：東北方向

獅子座

交朋友還需掌握一定的技巧。

整體運：★★★☆☆

好的愛情運不如有好的人際關係，今天把重點放在人際交往上，好人緣可帶動好姻緣。當家的人會感覺比較辛苦，支出超出預算，難免心情煩悶。學生族成績難有提高，多受家長及老師責難，學習壓力有增無減。

愛情運：★★★☆☆

另一半顯得有些無理，千萬別惱怒，用你的幽默與善解人意去關心對方吧！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

財運：★★★☆☆

花錢別太隨性，需要用錢的地方還很多。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

處女座

事情都有所轉機。

整體運：★★★★☆

跟戀人間的冷戰即將告一段落，電影票會起到關鍵性的作用；工作上的遺留問題，得到旁人的提點，很快就能解決；今天花花小錢，反而能讓你的心情好很多。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，容易受到異性朋友的關注和幫助，單身者有機會邂逅意中人。

事業運：★★★★☆

頭腦靈活，易有奇思妙想，工作中可運用奇招取勝。

財運：★★★☆☆

今天的生意不要強求成交，應該多花時間做好基本的功課，與客戶加強情感聯絡。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00嫩芽綠

開運方位：正西方向

天秤座

靈感豐富的日子，好好利用。

整體運：★★★☆☆

若想要讓另一半感受到你的情意，不妨動手製作一些小禮物送給對方，既能增進感情又能讓對方有意外驚喜。投資運一般，多與人交流、溝通，才有機會從他人口中得到有用商機。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

事業運：★★★★☆

公關、談判能獲得意外援助，若能更注重細節方面的考量，用人格魅力去吸引對方，效果會更好。

財運：★★★☆☆

小心投資，避免高風險投資。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00古銅青

開運方位：東南方向

天蠍座

工作中宜大膽有主見。

整體運：★★★★☆

今天有機會接觸企業高層領導，不要畏畏縮縮，大膽有主見的表現反而會贏得領導的賞識。單身者有機緣認識事業上較有成就的異性，很容易被對方吸引；戀愛中的人一起參加戶外活動，有助於增進彼此的感情。

愛情運：★★★★☆

嗯！很不錯的一天，保持天真無邪的笑容會讓戀愛更順利。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘一分收穫。

財運：★★★★☆

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳然後又拿去繳帳單、貸款。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00睡蓮紫

開運方位：西南方向

射手座

找個屬於自己的第三空間。

整體運：★★☆☆☆

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，繼而使甜蜜的你產生婚姻的念頭；工作中的倦怠情緒困擾了你，找找工作中的樂趣吧；找個絢麗別緻的酒吧，享受屬於你的第三空間吧。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，已婚者注意處理好與異性間的關係，多關心另一半才好唷！

事業運：★★☆☆☆

上司的一句話、同事的一個小動作，都會讓你感到緊張。別太在意他人，做好自己就好。

財運：★★☆☆☆

外在陷阱、假象多多，賺錢需謹慎。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00古銅青

開運方位：東南方向

摩羯座

情緒不好也不要表露出來。

整體運：★★★★☆

戀愛者受他人影響而情緒有所波動，平心靜氣才能看清真相。工作上有機會接觸同行資歷較深的人士，若能謙虛請教你會得到對方的幫助。財運欠佳，在投資時會顯得猶豫，因而易錯失好時機。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，沒什麼明顯進展。男性的今日異性緣不錯喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合富有挑戰性的事務，雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。

財運：★★★☆☆

今日有點懶散，對於努力賺錢興趣缺缺，不妨輕鬆的幻想發財夢，但可別把幻想跟實際混為一談囉！

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

水瓶座

學會穩中求勝。

整體運：★★★☆☆

財運的走勢較平穩，投資項目都處於觀望狀態，可別急於下手。已婚者的婚姻需要升升溫，找家安靜富有情調的餐廳吃一頓，重溫一下戀愛時約會的感覺，感情也會漸趨穩定。工作進程有點滯後，需加把勁哦！

愛情運：★★★☆☆

今日你對愛情表現出懶洋洋的態度，想等對方來噓寒問暖，特別容易被異性打動！

事業運：★★★☆☆

做事如果不順利，就別強求，不然會使運勢更糟糕，還不如把力量集中在喜歡的事情上。

財運：★★★☆☆

可別胡亂憑直覺操作，一但火燒鈔票恐欲哭無淚唷。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-21:00琉璃銀

開運方位：西北方向

雙魚座

財運低落，為錢苦惱的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天花錢顯得有些不計後果，易造成囊中羞澀，經濟壓力較大。情緒不佳，但別把壞情緒帶給另一半，小心兩人的關係因此而鬧僵。調整好心態，去風景秀麗的地方散散步，可讓心中的烏雲散去。

愛情運：★★☆☆☆

適合獨處、不適合約會、更別妄想情話綿綿，省得談情說愛不成卻惹來口角爭執。

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得很焦躁，做事、說話都缺乏耐心，容易把不快的情緒發洩到周邊人身上，導致與他人引起爭端。

財運：★☆☆☆☆

財運一團混亂，有輕重緩急有拿捏不清的傾向，出門前還是別帶現金或信用卡唷！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00葡萄紫

開運方位：東北方向

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