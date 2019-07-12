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小孟塔羅：人際、健康？測你下半年會有怎麼樣的煩惱

2019-07-12 17:00聯合新聞網 小孟

圖／ingimage
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雖然錢不是萬能，但有錢卻萬萬不能。基於這個理念，我們每天辛勤的工作，有時也會做個發財夢，像是買樂透、做投資、想創業等等，不外乎是想賺更多的錢。但富人依舊會有煩惱，有用錢不能解決的問題，不見得會比較快樂。請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，下半年會有怎麼樣的煩惱？

請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
請憑直覺選擇一張牌。 圖／小孟提供
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A：猶豫不決(錢幣二正位)

牌面上有一個立在地上的石碑，上面刻印了秤子的符號。

這張牌表示下半年，當你做任何的決定，請務必傾聽內在的聲音。你可能會有一點選擇障礙，當你遇到左右兩難的局面時，需要時間來好好釐清思緒。當你聽見別人不同的聲音，可能會讓你的頭腦更加混亂。小孟老師在此建議你，分辨想要跟需要的事物，一切就會變得清明許多。

B：人際關係(寶劍五正位)

牌面上有二名在麥田旁男子，他們割完麥子後在聊天。

這張牌表示下半年，有人際相處上的煩惱，小心一言不合發生口角，或隱忍許久的不悅爆發。事後若沒做妥善處理，戰火可能會愈燒愈烈，或是關係一路降到冰點。小孟老師在此建議你，你需要騰出一些時間，將激盪情緒緩和下來後，想辦法求得他人諒解，亦或是試著去原諒他人。

C：身體病痛(寶劍四正位)

牌面上有一名坐在椅上的女子，天空降下的雪已愈堆愈厚。

這張牌表示下半年，你的身體容易感到不適，生了病不容易好，需要常常跑醫院。小孟老師在此提醒你，當你身體有不適的警訊，你是否有在第一時間就診呢？倘苦你想說過幾天自然會好，亦或用自己的方式治療，很有可能會延誤就醫，萬一拖延導致病情加重，受苦的還是自己啊！

D：迷失慾望(聖杯七)

牌面上有五名拿著魔法杖的男子，其中一人拿著書本依樣畫葫蘆。

這張牌表示下半年，你會有被欲望牽著鼻子走的問題。也許在網路上看到吸引你的東西時，就會情不自禁拿出信用卡下單。或是你已磨刀霍霍，想完成潛藏在內心已久的渴望。小孟老師在此提醒你，請釐清需要跟想要的分別，考量自身的經濟狀況，才不會被慾望給沖昏頭。

E：害怕受傷(聖杯六正位)

牌面上有一男一女的孩子，他們野餐完後手牽手一起回家。

這張牌表示下半年，你會被過去的事物纏繞著。可能是感情的傷痛還沒痊癒，或是工作不順遂而逐漸喪志，甚至是無解的家庭難題。小孟老師在此提醒你，若想擁有美好的未來，必須要勇於做新的嘗試，倘若因為害怕受傷而抗拒，只會讓你不停在原地打轉。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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