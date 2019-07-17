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寡婦年不能結婚？盤點2019下半年結婚吉日

2019-07-17 08:57聯合新聞網 科技紫微網

【文‧科技紫微網

　

據說2019年是「寡婦年」，不適合結婚，然而，志玲姐姐不就在今年幸福出嫁了嗎？這種傳統婚俗中的「禁忌」，到底該不該信呢？今天科技紫微網就來幫大家探討一下。

圖片來源／Shutterstock
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什麼是「寡婦年」？有何來由？

民間流傳的「寡婦年」一詞，其實是指「整個農曆年都沒有立春」的年份。

這個名稱怎麼來的呢？古人崇信陰陽，在古人的觀念中，陽是天，是男；陰是地，是女。一年四季也都與陰陽相配，春為少陽，夏為老陽，秋為少陰，冬為老陰。

一年之中無「立春」，即無陽氣來臨。無陽為孤陰，不生。用人做比喻，無陽，即無男相配，自然就是寡婦，因此俗稱「寡婦年」。

　

這些婚俗禁忌有科學依據嗎？

除了「寡婦年不能結婚」的說法外，民間還流行「本命年不能結婚」、「爸爸滿51歲，女兒不能出嫁」等傳統婚俗。然而，這些婚俗禁忌到底有沒有學理依據呢？答案是沒有。

就拿「寡婦年不能結婚」來說，「寡婦年」本身只是一種古人曆法的計算方式，不影響地球自轉公轉，更不會影響到每個人的生活。

不少民俗專家也表示，「寡婦年」不宜結婚的說法是荒唐的，根本沒有命理依據。

無論是本命年、無春年、還是寡婦年，結婚都是大喜事。對於傳統婚俗中的糟粕部分，我們不可太過信奉。

　

2019年下半年結婚吉日有哪些？

說了這麼多，無非是想告訴那些被「寡婦年」困擾、糾結的準新娘/郎們放心，選擇「寡婦年」結婚不會影響你的婚姻幸福指數。

但結婚乃人生大事，想要讓你們的愛情錦上添花，選一個適宜結婚的黃道吉日趨吉避凶，可以讓婚姻生活獲更加滿意結果。

接下來，我們為你整理出一波黃道吉日的合集。在2019下半年，選擇下面這些日子結婚或舉行婚禮，喜氣最旺！

　

註：以下為國曆（陽曆）日期：

7月：4日、11日、17日、26日、29日

8月：8日、13日、15日、19日、29日

9月：3日、10日、25日

10月：1日、7日、9日、12日、16日、21日、24日、26日

11月：2日、5日、7日、8日、14日、23日、25日、26日、29日

12月：9日、13日、18日、19日、21日、25日、30日、31日

　

【延伸閱讀】

和他結婚會幸福？雙人合婚鑒定

日本占卜，你的婚戀對象是誰？

　



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